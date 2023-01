Možnost pozvání cizích vojsk Fialovou vládou. Takto hlasovalo ANO, Babišovi voliči, bouří Okamura

Co říkáte výsledku prvního kola prezidentských voleb?

Nejprve chci poděkovat voličům Jaroslava Bašty i samotnému Jaroslavu Baštovi za jeho skvělou prezentaci v nerovných mediálních podmínkách předvolebního klání. Přiznám, že jsem očekával lepší výsledek. Na rozdíl od stran Fialovy vládní pětikoalice se nám podařilo postavit vlastního kandidáta a osobnost za podpory dalších vlasteneckých stran a hnutí a vlasteneckých osobností. To je pro nás do budoucna určitě posila. Snažíme se vlasteneckou scénu postupně sjednotit. Co se týče 2.kola, je zřejmé, že v souladu s dlouhodobými politickými postoji SPD rozhodně nepodpoříme kandidáta spojeného s Fialovou vládní pětikoalicí.

Strany pětikoalice raději žádného svého vlastního kandidáta nenominovaly, protože věděly, že by neuspěly. Jaroslav Bašta získal stovky tisíc hlasů, ačkoli média dávala prostor třem svým favoritům. Viděli jsme bezprecedentní mediální manipulaci, kdy byl účelově vytvářen dojem, že šanci na zvolení mají pouze tři osoby, které pak dostávaly násobně více prostoru v médiích oproti ostatním kandidátům. Pro nás ale nic nekončí. Pro nás boj za svobodu, prosperitu a suverenitu této země dále pokračuje.

Co považujete za nejzásadnější moment těchto voleb?

Byla to mediální manipulace mainstreamových médií, které se předem shodly na třech probruselských "favoritech", a následně vytvořily před veřejností dojem, že pouze tito tři kandidáti mají šanci uspět a došlo k polarizaci na dva tábory. Tito tři kandidáti pak dostávali násobně více mediálního prostoru. Takže lidé volili spíše dle toho, jakou měli představu toho, kdo má šanci postoupit do druhého kola. Proto poměrně s velkým náskokem skončili velmi vyrovnaně Petr Pavel a Andrej Babiš.

Je to další změna, která Fialově vládě umožňuje, aby nás zatáhla do války. Tato novela navrhovaná vládou ruší povinný souhlas Parlamentu České republiky a nahrazuje jej v odstavci 4 písmenu b) jednak rozhodnutím vlády České republiky a jednak rozhodnutím mezinárodních organizací, jichž je Česká republika členem.

Hnutí SPD dalo ve Sněmovně návrh na zamítnutí této změny Ústavy, která umožní Fialově vládě i zmocnění pro pozvání cizích vojsk na území ČR bez souhlasu parlamentu až na 60 dní. Hlasování o našem návrhu na zamítnutí mimo SPD nepodpořil nikdo. ANO se alibisticky zdrželo a ostatní byli proti zamítnutí. Opravdu tohle voliči Andreje Babiše chtějí???

Navíc, podle mého názoru není možné takhle zásadně odebírat pravomoci moci zákonodárné ve prospěch moci výkonné, tedy vlády, a navrch ještě de facto posílit pravomoc mezinárodní organizace vůči České republice. To by zásadně narušilo dělbu moci, základní princip právního státu. Současně by to omezilo suverenitu České republiky. V situaci, kdy konflikt na Ukrajině hrozí kdykoli rozšířením na další území Evropy, jak se ukázalo před několika týdny, je velmi nebezpečné dávat do rukou Fialově vládě tak mocný instrument, jako je vyslání vojáků do jakékoli operace bez toho, aby to projednala Sněmovna, případně i Senát.

Ve sněmovně se minulé úterý neprojednaly žádné body. Vy a hnutí ANO jste si braly přestávky a jednání se přerušilo. Vysvětlete prosím, co se ve sněmovně stalo.

Protože vládní pětikoalice zamítla všechny naše návrhy na pomoc seniorům, rodinám, zdravotně postiženým občanům, řešení drahých potravin a nedostatek některých léků. Fialova vláda se chová naprosto asociálně a neschválila v úterý k projednání nic z našich návrhů, které mají pomáhat potřebným slušným českým občanům a firmám. A místo toho vládní koalice protlačuje zákon, kterým chtějí politicky ovládnout Českou televizi.

O jaké návrhy SPD se tedy jednalo?

Jednak jde o skupinu návrhů, která by významně zvýšila příjmy pracujících občanů. Sem patří zvýšení daňových slev, daňových zvýhodnění pro pracující rodiče nezaopatřených dětí či daňové bonusy pro nízkopříjmové pracující.

A pak to jsou návrhy na okamžitou pomoc nejohroženějším skupinám občanů: Zvýšení příspěvku na péči pro zdravotně postižené závislé na pomoci jiných osob. Tyto příspěvky se nezvyšovaly sedm let a jsou už tak nízké, že těmto osobám neumožňují nákup odpovídajících sociálních služeb, které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nutně potřebují.

Dále navrhujeme zvýšení příspěvku na mobilitu pro tělesně postižené občany, který je opět naprosto nedostatečný a neumožňuje jim hradit zvyšující se náklady na dopravu, která je pro ně z hlediska kvality života zásadně důležitá. Prosazujeme zvýšení rodičovského příspěvku pro rodiče pečující o děti do 4 let, který se nezvyšoval více než 3 roky, zatímco inflace za tu dobu stoupla téměř o 30 procent.

A rovněž jde o návrhy na pomoc našim důchodcům – o zvýšení velmi nízké základní složky důchodu, o zavedení minimálního důchodu na úrovni aktuální minimální mzdy pro všechny osoby, které mají na důchod zákonný nárok – a také o nastavení spravedlivého systému valorizací důchodů, který dosud velmi poškozuje nízkopříjmové důchodce.

Vláda se ale chlubí, že důchodci dostávají pořád přidáno…

Realita je přeci jiná. Podle studie projektu „Neviditelní“ až 889 tisíc českých občanů patří mezi tzv. „neviditelné seniory“, tedy mezi osoby, které dlouhodobě nezvládají hradit své živobytí, ale současně propadávají systémem státní sociální pomoci, hlavně kvůli jeho složitosti, obtížné dostupnosti a neinformovanosti ze strany úřadů. Téměř 50 tisíc seniorů je v exekuci. Nelze se smířit s tím, aby senioři po celoživotní poctivé práci živořili v nedůstojných podmínkách a dluzích, anebo podstupovali ponižující procedury žádostí o sociální dávky!

Co říkáte plánu ministra Stanjury na sjednocení sazby daně z přidané hodnoty?

Fialova vláda lidem nejen nepomáhá, ale navíc je chce sedřít z kůže a zvýšit jim daně. Vládou chystané změny DPH zdraží lidem vodu a léky, knihy a pivo a zvýší zisky obchodním řetězcům, jelikož vláda chce zrušit nejnižší sazbu DPH, která je nyní 10% a zvažuje zvýšení této sazby na 13-14%. Bude to zvýšení daní občanům, v rozporu se sliby vládních stran, na což upozornil i ekonom Lukáš Kovanda. Hnutí SPD jasně odmítá zvyšování daní českým občanům a vidíme, že Fialova vláda porušuje další ze svých předvolebních slibů. Lidé nemají peníze na živobytí, ale Fialova vláda jim vytáhne za kapes další peníze. Vláda má ale další asociální návrhy.

Povězte to čtenářům...

Třeba úvahy o zvýšení příjmových, majetkových a spotřebních daní, o zvýšení hranice věku pro odchod do důchodu, o krácení rodičovské dovolené a rodičovského příspěvku či o snižování podpor v nezaměstnanosti. Toto vše jako hnutí SPD zásadně odmítáme!

Hospodaření českého státu za vlády koalice skončilo v loňském roce se schodkem ve výši 360,4 miliardy korun. Je to podle vás hodně nebo málo?

Fialova vláda hazarduje s budoucností naší země a vede jí do katastrofy. Celkový státní dluh vzrostl už na hrozivých 2,895 bilionu korun. Na každého Čecha tak připadá průměrný dluh v objemu 275 tisíc korun. Vláda přitom původně na loňský rok plánovala rozpočtový deficit ve výši 280 miliard korun, na podzim jej však novelou zákona navýšila. A to přesto, že oproti roku 2021 loni vzrostly příjmy státního rozpočtu, zejména vlivem vyššího výběru DPH, o 137 miliard korun.

V letošním roce plánuje vláda Petra Fialy hospodařit se schodkem 295 miliard korun. Realita ovšem může být výrazně horší, protože podle odhadu ekonomických expertů vláda nevybere na mimořádné dani (tzv. windfall tax) uvalené na energetiku, rafinerie a banky ani zdaleka tolik, kolik si naplánovala. A to si ještě ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) plánuje v letošním roce vzít u Evropské komise další úvěr ve výši až 150 miliard korun! Jde ze strany vlády pětikoalice o naprostý hazard s budoucností hospodářství a sociální stability ČR se všemi představitelnými katastrofálními důsledky.

Babišovo hnutí ANO vyvolalo hlasování o vyvolání nedůvěře vládě. Co vy nato?

My jsme to navrhovali již v prosinci, ale hnutí ANO nás odmítlo podpořit. Pro vyvolání takového hlasování je potřeba 50 podpisů poslanců, a jelikož jich má SPD pouze 20, tak potřebujeme spolupráci druhé opoziční strany. A navrhují to až teď, když se jim to hodí v rámci prezidentské kampaně. SPD je v tomto ohledu naprosto konzistentní a pevné: Nepolitikaříme a žádost o svolání schůze Sněmovny, kde by se jednalo a hlasovalo o vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy, která čím dál více škodí občanům České republiky, jsme vždy připraveni podpořit a prosazujeme konec Fialovy vlády. Takže na úterní schůzi bude hlasovat pro nedůvěru Fialově vládě.

Ve stínu prezidentské kampaně se řešil nový ministr životního prostředí. Prezident Zeman odmítl Petra Hladíka z KDU-ČSL, kvůli jeho kauzám na brněnské radnici i pochybnostem o kompetentnosti. Souhlasíte s tímto postupem?

Jsme rádi, že prezident podpořil naše dlouhodobé stanovisko. Důvodné podezření Hladíka z podílu na zapojení do závažné korupční kauzy nebylo vyvráceno. V minulých dnech navíc server Seznam Zprávy informoval o Hladíkově potenciálním střetu zájmů, kdy měl lobbovat za zájmy podnikatele, jehož rodina mu prodala dům, ve kterém nyní bydlí. Tohoto podnikatele zároveň policie rovněž podezírá z manipulací v brněnské bytové kauze.

Dle dostupných informací měl Petr Hladík jako náměstek brněnské primátorky prosadit, aby město od tohoto jeho známého vykoupilo pozemky za čtyři miliony korun, přestože znalecký posudek tyto pozemky předtím ocenil na necelou polovinu. Všechny tyto záležitosti považujeme za zcela diskvalifikující nejen pro Hladíkovo jmenování ministrem, ale i pro jeho jmenování náměstkem ministra, což učinil předseda KDU-ČSL a úřadující ministr životního prostředí Marian Jurečka dne 9. ledna 2023.