Tolik problémů, a pan prezident řeší, že Turek jel rychle na dálnici? Absurdní, nechápe Petrov

Chce Armáda ČR hlídat vyváženost veřejnoprávních médií? Ptáte se na facebooku. Můžete to, prosím, pro naše čtenáře trochu rozvést?
To byla řečnická otázka k armádní kauze „Volby 2025“.
O co šlo?
Z armády unikl dokument, který analyzuje voliče a politické strany před parlamentními volbami v roce 2025. Vypracovala ho skupina informačního boje Armády ČR pod vedením generála Karla Řehky. Šlo o analýzy zaměřené na domácí opozici místo zahraničních hrozeb. Dokument přináší otázky ohledně možného zneužití armády, konkrétně 91. skupiny informačního boje pod Velitelstvím informačních a kybernetických sil (VIKS), k politickým účelům. Ačkoliv armáda deklaruje, že šlo o simulované cvičení zaměřené na hybridní hrozby.
Můžete být konkrétnější?
Armáda ČR má být nezávislou a apolitickou institucí, která slouží státu, nikoli jednotlivým vládním subjektům či politickým stranám. Jde o to, že příslušníci jednotky údajně shromažďovali informace o opozičních politicích a o voličských skupinách pod falešnými identitami. Taková činnost by mohla vést k získávání kompromitujících materiálů, což by přesahovalo rámec standardního výcviku a může to být interpretováno jako posilování pozice aktuálně vládnoucí koalice před volbami.
Myslíte si, že to byl záměr dosluhující vlády?
Pokud se analyzují skupiny voličů, jejich chování na sociálních sítích a preference, je možné vytvářet cílené kampaně, které ovlivňují emoce voličů či šíří dezinformace. Identifikace slabých stránek opozice by mohla poskytnout vládním stranám výhodu, což ohrožuje samotné základy demokracie. Systematický sběr a analýza dat armádou, i když pocházejí z veřejných zdrojů, může znamenat profilování občanů podle jejich politických názorů –praktika, která připomíná autoritářské režimy. Opozice tuto činnost označuje za „sledování pod záminkou cvičení“. Ať proběhlo politické zadání, nebo ne, tato kauza poukazuje na úzkou hranici mezi legitimním bezpečnostním výcvikem a možným politickým zneužitím.
Jak vy sám vidíte vyváženost veřejnoprávních médií v souvislosti s nedávnými volbami a také teď, v tom čase mezi končící vládou a tou novou?
Jsem členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Rada vždy pokrytí voleb hlavními médii analyzuje. Analýzy jsou vždy naprosto profesionální a nestranné. Podle mých zkušeností vlastní názor je vždy ovlivněn emocí. Někoho nesnášíme, někomu straníme. Počkám si na výsledky analýzy.
Co říci na to, co se děje kolem Václava Moravce, který prý už necítí podporu vedení?
Občas si říkám, co mnoha lidem na tom Václavu Moravcovi vadí? Opravdu někomu „přikuluje“, řečeno s Václavem Havlem, nebo vadí to, že se stal inventárním číslem Kavčích Hor? Mně tedy hlavně vadí to druhé. Myslím si, že poplatníci by si zasloužili čas od času výměnu tváře hlavního publicistického pořadu. Snad by to pomohlo i jakési světonázorové pluralitě moderátorů.
Když jsme zmínili končící a novou vládu, jak vidíte vývoj jednání mezi prezidentem republiky a Andrejem Babišem?
Protahování pověření Andreje Babiše sestavením vlády považuji od Hradu za začátek volební prezidentské kampaně v roce 2028. Hrad se snaží celkem dost cynicky z celé situace vyrazit pro sebe maximální body. Debata o střetu zájmů Andreje Babiše, který v žádném střetu zájmu zatím není, mě unavuje. Ale na voliče končící vlády a na pana prezidenta funguje.
Proč cynicky?
Buď se jedná o porušení zákona, nebo ne – prezident si pouze hraje se slovy. Potřebujeme vládu, která se postaví reálným problémům, místo aby řešila uměle vytvořené mediální kauzy. Nová vláda nastupuje v době, kdy země prochází těžkou ekonomikou, sociální i demografickou krizí. Podle průzkumů lidi nejvíce trápí státní dluh, nedostatek kvalifikovaných pracovníků, drahé energie a všudypřítomná byrokracie.
Tyto potíže se navíc prolínají s dlouhodobými problémy, jako je stárnutí populace, dusí nás Green Deal, státní dluh přesahuje 3,5 bilionu korun, což vede k vyšším daním, k omezeným sociálním výdajům a k obavám o důchody i o investice. Ceny energií jsou jedny z nejvyšších v EU, průmysl upadá, podniky krachují a domácnostem rostou náklady včetně cen potravin. Trh práce brzdí byrokracie a firmy se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců, zatímco mladí obtížně hledají uplatnění a tlak na mzdy sílí.
Podnikatelé volají po reformách vzdělávání orientovaných na potřeby moderních technologií, problémem jsou dlouhé čekací doby ve zdravotnictví a rychlé stárnutí populace; každé osmé dítě trpí duševními potížemi… A pan prezident řeší, že Turek jel rychle na dálnici… Absurdní!
Máme tady horkou novinku posledních dní; jihočeský hejtman Martin Kuba odchází po letech z ODS a hodlá si založit nové hnutí. Váš komentář?
Na politice mě baví to, že když už si člověk myslí, že situaci čte dobře, vždycky se stane něco, co zafunguje jako element změny. A to je odchod Martina Kuby z ODS a jeho odhodlání založit nové hnutí.
A jak komentovat stávající situaci v ODS, jak vidíte do budoucna její vývoj?
ODS teď čeká kongres. Můžou se ho zúčastnit jen ti, kteří budou mít doporučení někoho z výkonné rady a zaplatí 7000 korun vstupné. To je přece šílené. Tomu říkám omezení vnitrostranické debaty, nikoliv snaha o to začít se sebou něco dělat. Sledujeme konec jedné strany v přímém přenosu. Ať je jí země lehká.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: David Hora