My tu pracujeme s těmi nejzranitelnějšími... Ředitelka domova seniorů má vzkaz pro všechny, kteří zlehčují nebezpečí

ROZHOVOR Péče o seniory je zodpovědnost. Druhá vlna koronaviru má svá specifika a naštěstí jsme již lépe připraveni. To říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz Sylva Hajšmanová, ředitelka Domova klidného stáří v Žinkovech na jižním Plzeňsku. Práce je tu náročná a namáhavá, a to víc nyní těžší, a to skutečně záleží na pracovnících i rodinných příslušnících zaměstnanců i klientů.

Představte nám prosím vaše zařízení, počet klientů a tak dále…

Máme 107 klientů a přijímáme je od věku 65 let. Nemáme zvláštní režim – to znamená, že nepřijímáme klienty s Alzheimerovou chorobou, s demencí a podobně. Domov existuje již mnoho let, registraci jako domov pro seniory získal v roce 2007. Jsme kousek od místního, bohužel uzavřeného, zámku a nedaleko rybníku Labuť. Máme 66 zaměstnanců.

Nyní tradiční otázku, byť je to takové klišé – jak tuto dobu zvládáte?

Situace je hodně náročná – jak pro klienty, tak pro jejich rodiny a zaměstnance. Pochopitelně dodržujeme opatření, nosí se roušky, desinfikují se ruce, plochy, měříme teploty zaměstnancům i klientům, sledujeme zdravotní stav, máme připraveny izolace, když někdo nově nastupuje nebo když přijede z nemocnice. Tam klienty umísťujeme alespoň na nějakou dobu, abychom měli čas na reakci, když by se u něj projevily nějaké příznaky. Tím chráníme i ostatní klienty.

Jedeme tedy v upraveném režimu, ale snažíme se, aby tu fungoval i normální život, aby byly aktivity pro klienty, aby se tu pořád něco dělo.

Návštěvy z rodin jsou tedy povolené?

Momentálně jsou návštěvy zakázané. Měli jsme takový hodně omezený režim od května, kdy se povolily. Teď jsou zase zakázané, protože zde na Plzni-jihu epidemiologická situace není dobrá. Umožňujeme klientům si zavolat s rodinou přes Skype, WhatsApp, rodiny mohou poslat dopis nebo e-mail, třeba i s obrázky – ty vytiskneme a předáme je klientům nebo to pomůžeme klientům přečíst.

Takže se snažíme, aby kontakt měli i nadále. Když mají klienti zájem si zavolat, tak jim to zprostředkujeme. Protože pro ně je to velmi důležité, aby mohli komunikovat s rodinou a blízkými.

Když za klienty, i třeba jen sporadicky, někdo přijde, tak je to jistě jiné, než když jsou bez kontaktu, kdy je ta psychická stránka určitě náročná…

Určitě to klienti snáší hůře, když jsou návštěvy zakázané. Doufejme, že to nebude trvat tak dlouho jako na jaře, kdy jsme měli zavřeno přes dva měsíce. Snad se situace vylepší a budeme moci zase otevřít. A i když tak učiníme, budeme se nacházet v omezeném režimu. Nejde, abychom dovnitř pouštěli lidi, aby se zde volně pohybovali. To jen tak bohužel nebude.

Takže varianta vycházek s návštěvou, s někým s rodiny do přilehlého parku je možná?

Je to možné i nyní, mohou s rodinou jít na chviličku někam na procházku.

…přitom mají určitě roušky…

Ano, jistě. Apelujeme na rodiny, aby byly rozumné a myslím, že jsou. Samy se snaží své blízké ochránit, aby to onemocnění nechytili.

Dramatický výkyv covidu u vás nebo v okolí nebyl tedy naštěstí zaznamenán…

Nějaké případy v okolí jsou, ale co se týká zaměstnanců, tak občas někdo je s někým v kontaktu, ať již s tím bližším nebo vzdálenějším, takže situaci pak vždy konzultuji s hygienou. Oni nám poradí, jak postupovat. Máme také rychlotesty, které jsme dostali od krajského úřadu, takže otestujeme zaměstnance nebo v případě bližšího delšího kontaktu jde ten člověk na velký test a zůstává doma, dokud se neprokáže, že onemocnění nemá. Zatím koronavirus nikdo neměl jak z klientů, tak i ze zaměstnanců.

Nechci takzvaně malovat čerta na zeď, ale kdyby došlo k uzavření nižšího ročníku základních škol, tak se to jistě projeví na počtu zaměstnanců…

V první fázi nám zůstalo několik zaměstnanců na ošetřování člena rodiny, ale překlenuli jsme to a zvládli. Pokud by to mělo být ve větší míře, a to se týká i případné nemocnosti, tak by to bylo horší. Museli bychom si nějak pomoci, vykrýt situaci ostatními zaměstnanci. Na jaře jsme už byli připraveni a více než polovina zaměstnanců byla připravena tady zůstat v případě úplného uzavření a dělat tu i jinou práci, než jakou mají v pracovní smlouvě.

Doufejme, že to nyní nebude nijak zásadně drastické a dramatické.

Takže situace u vás je klidná. Myslíte, že je to rozdíl od jara?

Je to o dost jiné. Na jaře jsme na tu situaci nebyli připraveni, nebyly ochranné pomůcky, o viru se nic nevědělo. Nyní už víme, jsme vybaveni a učíme se s tím žít. Asi nám na konec nic jiného nezbyde než přijmout, že onemocnění je tady. Musíme být obezřetní, chránit naše blízké.

Nyní je poměrně módní celou věc bagatelizovat, a to i z některých lékařských kruhů a osobností. Jaký na to máte názor a co byste jim vzkázala?

My se tady staráme o tu nejzranitelnější a nejrizikovější skupinu obyvatelstva a my to bagatelizovat prostě nemůžeme. Musíme být obezřetní. Kdyby se nám toto onemocnění do domova dostalo, může to mít velice špatné, fatální následky.

Jsem ráda, když preventivní opatření dodržují i ostatní, protože to ochrání i nás.

Co kdyby byla situace neutěšená i na Vánoce a Nový rok?

Jsme na to připraveni a předpoklad je, že minimálně do jara by se měly nosit roušky. Ochranné pomůcky máme a jen tedy doufáme, že špatná epidemiologická situace bude kratší. Ale připraveni jsme.

Nyní jde o zodpovědnost jednotlivých lidí. Naši zaměstnanci jsou opravdu zodpovědní, hlásí, když jsou v nějakém podezřelém kontaktu, když jim třeba není dobře a vždy posuzujeme podle situace, zda zůstanou doma nebo se otestují. V tomto u nás mohu být optimistická.

My teď máme novou zahradu, která byla otevřena před rokem. Za to jsem velice ráda, protože ji klienti opravdu hodně využívají, chodí si tam posedět, když vysvitne sluníčko a v této době se to opravdu hodí. Prostředky na ni odkázala jedna z klientek, která tu žila od roku 2007 deset let. Neměla žádné příbuzné a rozhodla se téměř milion korun, což je opravdu hlavně v sociálních službách nevídané, odkázat domovu. A my jsme se za to rozhodli vybudovat zahradu a je to zrovna rok, co jsme ji dokončili. Máme tam altán jako kryté posezení, pak otevřenou plochu, kde jsou lavičky, lidé si zde mohou protáhnout tělo, zacvičit si, je to dostupné ze všech budov domova, jsou tam cestičky s mírným sklonem, takže tam může projít i ten, kdo hůře chodí. A plánujeme ještě rozšíření.



