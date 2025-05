Plukovník Zelinka o Rusech: Boj s NATO? Vědí, že nemají šanci

Plukovník Ivo Zelinka, bývalý výsadkář, velitel 91. skupiny informačního boje Armády České republiky, vystoupil na youtubovém kanálu Rozhovory se Šimonem. Dialog vedl se slovenským moderátorem a lékařem Šimonem Žďárským.

„Informační boj není nic nového. Je tu s námi odjakživa. Lepší než mít ze sto bitev sto vítězství je vyhrát bez boje. Ve chvíli, kdy jsme demokratická země, nemůžeme jako armáda fungovat bez podpory obyvatelstva. Toho jsme si vědomi jak my, tak naši nepřátelé,“ vysvětlil Zelinka hned v úvodu pořadu.

Moderátor Žďárský pak připomněl, že o ruské armádě se ještě před válkou na Ukrajině mluvilo jako o druhé nejsilnější armádě světa. „Nevím, jestli se to úplně potvrdilo. Skoro bych řekl, že ne – z mého laického pohledu. Ale v čem to Rusko exceluje, je informační boj,“ uvedl Žďárský.

Host jeho slova potvrdil a vysvětlil, co je to hybridní válka. Podle jeho slov jde o kombinaci vojenských a nevojenských prostředků. „Typicky jedna ku pěti ve prospěch nevojenských prostředků,“ přiblížil Zelinka. Rusové si podle něj byli vědomi toho, že jsou slabším hráčem. „Rus si přece myslí, že nad něho není,“ oponoval moderátor. Zelinka však jeho názor odmítl. „Rusové jsou si naprosto vědomi toho, že jejich síly ve srovnání se silami NATO jsou marginální, možná s výjimkou jaderných zbraní. NATO má dnes převahu naprosto úplně ve všech kategoriích zbraní,“ zdůraznil velitel 91. skupiny informačního boje české armády.

Rusové se bojí vyprovokovat odvetu NATO

Proto je podle něj pro Rusy důležité dělat vše pro to, aby nevyprovokovali odvetu aliance – snaží se o maximální využití nevojenských prostředků. Vojenské jsou spíše jako hrozba nebo v určitých případech – např. anexe Krymu – se použijí nejprve zakrytě. Ve chvíli, kdy se informační mlha rozplyne, už je to vlastně jedno, protože už se to stalo. „Rusové mají ohromnou výhodu, protože náš geografický prostor desítky a desítky let znají. Mají tady své kontakty, chápou naši mentalitu, chápou, že každý z národů je odlišný a dokážou u každého zahrát na správné struny,“ řekl Zelinka.

Moderátor připomněl, že momentálně se Rusům daří i v komunikaci s Američany, což je úplně jiný národ a jejich odvěký nepřítel. „Jsou Rusové znalci lidské duše?“ položil Žďárský otázku. „Takhle bych to neřekl. Rusové a před nimi Sověti nejsou schopni vytvořit něco z ničeho. Potřebují nějaký základ, který ve společnosti existuje. V každé společnosti máte nějaké dělicí linie, historická traumata a tak dále. Pokud by cílili na Poláky, je nesmysl tlačit panslavismus,“ uvedl Zelinka a připomněl, že v 19. století v Polsku bylo jedno povstání proti Rusům za druhým. „Každý Polák v tom má jasno. Takže když se budu jako Rus snažit informačně působit na Polsko, musím tam najít jiné dělicí linie – např. konzervativci versus liberálové. Tahle linie je tam znatelnější než v České republice. Proruských je tam tak málo, že nemá smysl s nimi počítat,“ zdůraznil plukovník Zelinka. Oslovit lze podle něj lidi, kteří jsou nespokojení se současným systémem. Tyto lidi lze najít a oni si ani neuvědomí, že jsou využívání k těmto cílům. „V každé společnosti tohle je, ta americká není odlišná. Vždycky je to o tom najít a rozevřít dělicí linie, které už v tom národě, státu, společnosti jsou,“ vysvětlil velitel 91. skupiny informačního boje Armády ČR.

Chtějí nás rozdělit, abychom si nevěřili

Dále uvedl konkrétní příklad sovětské dezinformační operace. „Operace Denver proběhla v polovině 80. let, kdy začínala epidemie nemoci AIDS. Byly s tím spjaty velké obavy, byla panika. Sověti dali do vědeckého časopisu v Indii článek o tom, že virus HIV není přírodního původu, ale byl vyšlechtěn v laboratořích CIA, aby cílil na afroamerickou populaci – na americké černochy. Dodnes této konspirační teorii věří 25 % afroamerické populace. Úspěšné to bylo, protože využili přirozenou dělicí linii populace – Afroameričanům se v USA dlouho nedařilo dobře, měli oprávněný pocit křivdy vůči většinové populaci, a tak byli náchylní věřit tomu, že jejich vlastní vláda na ně zase uchystala nějakou lumpárnu,“ řekl Zelinka a dodal, že u bílých Američanů, kteří jsou protestanti, by tohle nefungovalo.

„Rozvrátit americkou společnost zevnitř bylo pro Sovětský svaz podstatné,“ souhlasil moderátor Šimon Žďárský. A chtěl vědět, co z toho Rus má, když bude rozvracet demokratické státy. „Pokud jeho cílem není obsadit nás?“ položil otázku. „Sovětská propaganda byla produktem Sovětského svazu, který měl internacionální ambice a ideologii takto nastavenou,“ připomněl Zelinka. Komunismus byl podle jeho slov artikl, který se poměrně dobře vyvážel. „V našem geografickém prostoru se nám to může zdát s podivem. Byl to dobrý vývozní artikl do Afriky nebo do Asie,“ řekl plukovník Zelinka. Další pokusy etablovat komunismus byly i v Latinské Americe, např. na Kubě. V Rusku však není jednotící ideologií komunismus, ale ruský šovinismus, který se však těžko vyváží za hranice. „Oni se nás nesnaží přesvědčit, že ten jejich systém je dobrý a že bychom ho měli napodobit,“ zdůraznil Zelinka. „Chtějí nás přesvědčit, že mezi našimi vládami a jejich vládou je morální ekvivalent, nejsou o nic lepší, o nic horší. Chtějí nás rozdělit, abychom si nevěřili navzájem a abychom nevěřili ničemu, šíří informační chaos,“ vysvětlil armádní odborník.