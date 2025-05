Fialova vláda chystá daňovou past na brigádníky. Vondráček: Šikana obyčejných lidí!

Dnes funguje systém jednoduše: při výdělku do 10 tisíc korun měsíčně na dohodu o provedení práce odvádí zaměstnavatel automaticky srážkovou daň ve výši 15 %. Daň je tím vyřešena a zaměstnanec nemusí nic řešit. Nově by si však měl každý poplatník – i ten s jednorázovým drobným příjmem – podávat vlastní daňové přiznání. Anketa Bude-li vládu sestavovat hnutí ANO, kterého partnera v ní chcete vidět nejvíce? SPD a spol. 56% STAČILO! 33% Motoristé sobě 5% ODS 0% STAN 3% SOCDEM 0% Nechci, aby vládu sestavovalo ANO! 3% hlasovalo: 8004 lidí

Ministerstvo financí tvrdí, že díky digitalizaci bude vše jednoduché. Přiznání bude předvyplněné, občan ho prý jen zkontroluje a odešle. Podle ministra práce Mariana Jurečky má jít o revoluční změnu, která sníží administrativu pro zaměstnavatele. Mluvčí resortu financí Ondřej Macura ujišťuje, že komfort pro brigádníky zůstane zachován – „jen jinou, modernější cestou“.

Předseda Svobodných Libor Vondráček ale s tímto přístupem zásadně nesouhlasí. „Naprostý nesouhlas! Tento krok by brigádníkům, důchodcům a studentům ztížil život. Jde o další šikanu občanů, kteří si chtějí přivydělat,“ uvedl. Podle něj vláda zbytečně komplikuje život obyčejným lidem, zatímco slibuje zjednodušení. „Tito občané by museli brzy podávat složitá daňová přiznání. To by, kromě nich samotných, zvýšilo zátěž příslušných úřadů a náklady veřejné správy,“ varuje Vondráček. Podle něj návrh paradoxně zvyšuje riziko daňových nedoplatků a sankcí, a místo lepšího výběru může stát utrpět finančně.

Svobodní požadují, aby vláda návrh stáhla. Vondráček upozorňuje, že systém, který dosud fungoval bez problémů, je zbytečně bourán. „Prosazujeme odbourávání byrokratické zátěže, ne její navyšování. Navrhujeme zachovat možnost srážkové daně u drobných příjmů,“ říká. Kritizuje také logiku celého návrhu: „Ne každý chce stát s nataženou rukou. A stát by lidem, kteří chtějí pracovat, neměl házet klacky pod nohy.“

Vládní plán nyní míří do připomínkového řízení a projednávat ho bude i Poslanecká sněmovna. Svobodní už teď avizují, že v této věci vystoupí tvrdě a budou hájit zájmy těch, kteří si jen chtějí poctivě přivydělat bez daňových labyrintů.