Kubisková: Jurečkova superdávka poškodí nejzranitelnější

Na jednu stranu prezident vydá prohlášení, že si je vědom mnohých “rizik”, čili CHYB, a že bude žádat příští vládu o případnou opravu, na druhou stranu reformu bezostyšně podepíše?? Proč, když k ní má výhrady?

Že podle něj Česko získá systém, který “je lépe zacílený na nejohroženější domácnosti?” S tím rozhodně nesouhlasím!

Slučuje sice 4 dávky do jedné superdávky, takže bude stačit jedna žádost, ALE místo pomoci „reforma“ ohrožené skupiny ještě více poškozuje. Trestá invalidy, samoživitelky, pracující rodiny s malými dětmi, nebo lidi v exekucích. Čím?

Na invalidní důchodce v 1. stupni vláda zcela zapomněla. Stejně tak neřešila ani příspěvek na péči, který v prvním stupni zůstává pořád tristních 880 korun.

Samoživitelky s dětmi nad 7 let nově nejsou považovány za zranitelné skupiny, a tudíž se jim pomoc od státu rapidně sníží. Můžou podle PAQ Research přijít až o 2 tisíce korun!

Lidé v exekucích budou pro výplatu dávek muset nově uvádět pouze svůj účet, případně účet partnera, na který ale vzhledem k obstavení mnohdy ani nemůžou.

Nejhůř jsou ale trestány rodiny s malými dětmi. Nejenže se opět vůbec neřešila valorizace rodičovského příspěvku (po kterém dlouhodobě volám), ale nově se na ně nepohlíží jako na zranitelné skupiny, pokud nejsou „zranitelní“ všichni členové domácnosti. Pokud tedy manžel, nebo partner ženy na mateřské dovolené pracuje, sníží se jim podpora na bydlení. Pokud by ale nepracoval, budou na tom biti taky, protože by přišli o pracovní bonus. Jinými slovy to rodiny zase odnesou!

Nejenže to demotivuje od zakládání rodin a zvyšování porodnosti, ale může to mladé rodiny uvrhnout i do existenčních potíží a bytové chudoby.

Přitom už teď máme milion lidí pod hranicí chudoby a zhruba 161 tisíc domácností (z toho zhruba 60 tisíc dětí) v bytové nouzi!

To je to cílení na ohrožené domácnosti?! To je ta slibovaná spravedlnost? NE!

Za mě je reforma nedotažená, šikanuje zranitelné skupiny a ještě více prohlubuje sociální nespravedlnost v naší zemi.

Před týdnem jsem kvůli tomu plísnila senát, že coby pojistka demokracie zase selhal a vyzvala Petra Pavla, aby zákon nepodepsal. S důvěrou, že nedopustí tuhle šikanu na zranitelných skupinách.

Místo toho ukázal jen svojí nerozhodnost. Pokud k novele má výhrady, měl zákon vetovat!

Ing. Karolína Kubisková



zastupitelka města Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky