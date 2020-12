Na covid existují i jiné léčebné postupy, o kterých se ale nemluví. Přední odpůrce očkování odhalil recept. A nejen to

ROZHOVOR Světové zdravotnické organizaci (WHO) nevěřím. Podle mě si nezaslouží tu štědrost, se kterou je financována. Nicméně v doktorském prostředí představuje WHO slovo boží. Stejně jako Česká lékařská komora. Tak se staví proti zdravotnickým organizacím zakladatel Homeopatického institutu a předseda organizace Poočkování Václav Hrabák. Co nám řekl o vakcínách, to si za rámeček nedáte.

Jste tady nepřítel očkování číslo jedna. Léta se tím zabýváte, léta proti tomu brojíte. Jak se stavíte k tomu, že nejspíš proběhne největší očkování v historii Česka?

Nezpochybňuji, že jsou vakcíny lékařským prostředkem pro prevenci, ale z mých zkušeností jsou nežádoucí účinky tak obrovské, že je potřeba každou vakcínu bedlivě zkoumat. Myslím si, že očkovat je v pořádku v případě, že je to opravdu nutné.

Vláda objednala vakcíny proti covidu-19 u pěti firem. Například u společnosti Pfizer, Moderna či AstraZeneca. Co vy na to?

Důležité je, že jde o nové vakcíny. Třeba ty od firmy Pfizer jsou genetické vakcíny, které nikdy nebyly schváleny k použití. Tyto vakcíny použít v tak velkém rozsahu je prostě riziko. Nikdo neví, co to s populací ve větším časovém horizontu udělá.

Třeba vakcína firmy Pfizer byla testována na 43 tisících lidech. Připadá vám to málo?

Anketa Necháte se očkovat proti covidu-19? Ano 27% Ne 62% Ještě nevím 11% hlasovalo: 29128 lidí

Ostatně ty vakcíny jsou v širším slova smyslu genetické. Třeba AstraZeneca je vyráběna genetickou modifikací nějakého opičího adenoviru, který je deaktivován, takže by se neměl sám množit, ale stejně bude pronikat do buněk a lidská imunita ho bude řešit. A nevíme, co se stane, když ten člověk bude zrovna infekční a bude u něj probíhat nějaká jiná viróza. Může tam proběhnout nějaká křížová mutace. Je zajímavé s tím experimentovat, ale proočkovat tím tolik lidí mi přijde velmi nebezpečné.

Takže počítáte s těžkými vedlejšími účinky?

Ano, budou. Stejně jako u jiných vakcín. V tomto případě mohou být ještě závažnější a neočekávatelnější. Když vím, jak státy a jejich úřady reagují na nežádoucí účinky po vakcínách, které se očkují nyní, tak mám velké obavy. Ty účinky jsou ignorovány a nic se s tím nedělá. A očkovací kalendáře pro děti se jen zhoršují. Třeba naše vláda a ministerstvo zdravotnictví by se měly snažit, aby se nežádoucí účinky minimalizovaly, ale oni to prostě nedělají. Takže se obávám, že půjde o stejný scénář i nyní v koronakrizi. Vše se bude zatloukat.

Existuje spolek Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty z.s., který píše o „nepravdách“ ohledně koronaviru. Vyvrací, že by vakcína proti covidu-19 měla vážnější vedlejší účinky, vyvrací, že by testování bylo nedůvěryhodné, vyvrací, že očkování způsobuje neplodnost a tak dále. Co si o tom myslíte?

Očkování se během své praxe věnuji sedmnáct let a teď hodně intenzivně. A to, že očkování způsobuje závažné poruchy, není žádnou novinkou. S tím stále žijeme a dám za to ruku do ohně.

To, co se nyní děje, je, že za očkování bude mít člověk různé benefity. Volný pohyb a tak dále. Může se stát to, že bez očkování nikdo nevycestuje za hranice země. Bojím se právě tohoto vydíracího plánu, který by měl lidi donutit k očkování.

Když mluvíte s ministerskými úředníky a říkáte jim rizika, tak reagují, že je třeba rozšířit propagační kampaň, aby se lidé přesto očkovali. Pokud se zvedne vlna kritiky, tak jen přemýšlejí, jak udělat lepší "píár", aby lidi přesvědčili. Ale problém se tím neřeší.

Slyšel jsem spoustu výčitek vládě. Ale jednu hlavní, kterou mohu nazvat komunikačním dluhem...

Oni právě jen komunikují, ale neřeší problém. Jen vymýšlí, jak ta rizika obejít, aby se lidi naočkovali. To, že je očkování jediným způsobem přežití, se bere jako danost. A jen se vymýšlí, jak to do těch lidí nacpat. Třeba vakcinolog a profesor Jiří Beran neříká přesně to, co vláda. V tu chvíli je označen za dezinformátora a vůbec se s ním nikdo nebaví. To je zlé.

A pak je nutné si uvědomit, že kdyby ta nemoc, proti které se očkuje, kosila až dvacet procent obyvatelstva, tak jsme jinde. Ale u Covidu-19 to tak není. Vůbec nechci zlehčovat současnou situaci. Znám lidi, kteří na něj zemřeli. Nesouhlasím s lidmi, co říkají, že jde jen o chřipku a nemá to cenu řešit. Ale existují na něj léčebné postupy, o kterých se nemluví.

Nejsem první, kdo to říká. Ať se nejdřív naočkuje celá vláda a pak tomu uvěřím. Jak se na to díváte vy?

Ano. Ať se proti Covidu-19 naočkuje celá vláda. Nicméně bych ty ministry pozoroval pět let a měli by být v laboratoři a za sklem.

Vždyť nyní, a snad mluvím i za profesora Berana, si tou nemocí prošla polovina české populace. Takže jsme jinde. Kdyby se dnes život v Česku dostal do starých kolejí, tak by to už nebylo tak strašné. A připadá mi, že dnes už se to drží v takovém módu jen pro to, aby se mohlo začít s očkováním.

Rusové mají vakcínu Sputnik V. Nechal se jí naočkovat jejich ministr obrany Sergej Šojgu. Jak to vnímáte?

Jejich vakcína je trochu podobná té od britské společnosti AstraZeneca. Je to taky vektorová vakcína. Jde o geneticky modifikovaný lidský adenovirus. A myslím si, že je to prašť jako uhoď.

A abych se věnoval i další zmíněné vakcíně, ten Pfizer je přímo genetická vakcína. Jde o ribonukleovou kyselinu (RNA) zabalenou do nějakého obalu, aby pronikala do buněk. U téhle vakcíny je trochu děsivé, že bude nutit vyrábět buňky něco, proti čemu bude současně imunita vytvářet protilátky. Je otázkou, co to bude dělat s lidmi na hraně autoimunitních problémů.

Včera jsme měli vědeckou konferenci s jednou genetickou specialistkou a lékařem. Říkali, že je očkování dost nebezpečné. Neobávám se, že by to mělo měnit přímo deoxyribonukleovou kyselinu (DNA) člověka, což se šíří po internetu. To je částečně nesmysl. Nebojím se toho, že každý, kdo tu vakcínu přijme, bude geneticky zmutovaný. To je opravdu sci-fi. Nicméně, jak víme od některých autorů sci-fi, jako byli třeba Herbert G. Wells, Stanislaw Lem anebo Alexandr Běljajev, tak se i fikce může stát skutečností.

Necháte se očkovat?

Ne, ani náhodou.

Na svých internetových stránkách píšete o levné alternativě vakcín, tedy oxidu chloričitém. O co jde?

Je to metoda, která se testuje už dost dlouho. Nebyl jsem jejím příznivcem. Jako homeopata mě to odpuzovalo. Chemie, chlor, smrdí to. Ale nedávno jsem se s tím seznámil a tu metodu studoval. Zjistil jsem, že to funguje. Je to dezinfekce, která se používá k čištění kuchyní a bazénů. Přímo to rozkládá bílkovinové obaly virů obecně a i Covidu-19. Tento virus se navíc množí v krevním řečišti, kam oxid chloričitý primárně vstupuje. Ale je u něj také třeba zkoumat vedlejší účinky.

Udělal jsem si svou várku a zkoumal zprávy z latinské Ameriky. Na koronaviry to obecně funguje v určitých koncentracích. V jižní Americe to schválil parlament. Za 200 korun jsem si koupil kilovku chloritanu sodného NaCIO2 v chemických potřebách, třeba Fichema.cz. Z toho se připraví množství pro dvě stě lidí, takže náklady jedna koruna na člověka není výmysl. Je to třeba užívat tři až pět dní, kdy člověka virus trápí, a Covid-19 je pryč. Plus minus deset litrů naředěného roztoku, dva litry denně.

Půl litru čisté verze oxidu chloričitého, tedy CDS, rozpuštěného ve vodě připravím takto. Do skleničky na stopce nalít pětadvacet mililitrů v ledničce vychlazeného chloritanu sodného a přisypat do toho 5 až 6 gramů potravinářské kyseliny citronové. Skleničku je třeba vložit do skleněné uzavíratelné zavařovací láhve a zalít půl litrem čisté vody tak, aby byl obsah skleničky nad vodní hladinou a nemísil se s ní. Pak je to třeba uzavřít a nechat ve tmě a chladu po 24 hodin probíhat reakci. Po otevření zbyde půl litru koncentrovaného CDS. Ředí se v poměru litr čisté vody smíchat s 10 mililitry koncentrovaného CDS.

Na svých stránkách uvádíte příběh plukovníka ekvádorské armády Tamaya, který se svou jednotkou odstraňoval mrtvé v epidemií zasaženém největším ekvádorském městě Guayaquilu s minimálními ochrannými pomůckami. Ve městě bylo 15 000 mrtvých a místo rakví byly k dispozici lepenkové krabice. Nařídil proto užívání podobného roztoku CDS a nikdo z celé jednotky Covidem-19 neonemocněl. To zní jako povídka od Gabriela Garcíi Márqueze, ale ten je hlavně brán jako představitel takzvaného magického realismu...

Anketa Bojíte se, že zemřete na covid-19? Ano 19% Ne 81% hlasovalo: 6568 lidí

Nicméně v Latinské Americe se po tomhle příběhu fakta o velké účinnosti užívání oxidu chloričitého tak rozšířila, že už je nemohl nikdo ignorovat. Ani politici.

V Bolívii, kde má léčba oxidem chloričitým podporu nejvyšších politických kruhů, se ale touto dezinfekcí otrávilo již několik desítek lidí...

Co jsem zjistil, tak veškeré otravy byly způsobené nějakými jinými podobnými látkami. Samozřejmě, že "žlutá voda", jak tam roztoku oxidu chloričitého říkají, se stala pro své účinky populární. Takže někteří kšeftaři začali prodávat nějaké jiné chlorové přípravky. A ty mohou být nebezpečné. Nikde však nebylo potvrzeno, že by se skutečně někdo otrávil po oxidu chloričitém ve správném ředění. A proto bolivijská vláda začala distribuovat přímo certifikované roztoky.

V USA prošla médii populární poplašná zpráva, že se nějací manželé otrávili po užití bazénové chemie. Hned to bylo interpretováno tak, že to bylo po CDS. Ve skutečnosti to bylo nějaké čistidlo akvárií, což sice v podstatě "bazénová chemie" je, ale s oxidem chloričitým nemá nic společného. Právě takové informace zneužívají farmaceutická "píár" oddělení a snaží se oxid chloričitý bez skutečných důkazů diskreditovat.

V Latinské Americe lékaři mající zkušenost s podáváním oxidu chloričitého založili organizaci Comusav, do které se zapojlo dvacet zemí převážně odtamtud. Nicméně tato část světa je stále brána jako nevyspělá. Jak odpovíte člověku, který se vám bude vysmívat, že propagujete zázračné řešení lékařů z třetího světa?

A právě to je výhoda, že tam nejsou tak silné farmalobbistické tlaky. V Evropě je zkoušet nějakým způsobem potlačit je skoro jako boj Dona Quijota s větrnými mlýny. Hlavně ministerstvo zdravotnictví je lobbisticky tak zabetonované, až to už víc nejde. Vždyť vůbec nemusí jít o hlavní metodu léčby proti koronaviru, jde o to, aby se tím někdo zabýval.

Těch nevstřícných a problematických kroků bylo za koronakrize mnoho. Pamatujete si, jak expertka WHO Dorit Nitzanová nejdříve řekla, že doporučuje nosit roušky hlavně zdravotníkům a nakaženým, ale o tři měsíce později šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus doporučil vládám, aby podporovaly v nošení roušek širokou veřejnost?

Já WHO nevěřím. Podle mě si nezaslouží takovou štědrost, se kterou je financována. Nicméně v doktorském prostředí představuje WHO slovo boží. Stejně jako Česká lékařská komora. Co řekne její prezident Milan Kubek, to je bráno jako zákon. Stačí chvíli sledovat jeho projev a uděláte si sám obrázek. Tohle prostě není dobře.

Opravdu si myslíte, že farmakologické firmy tak moc vládnou našim životům?

Zdravotní systém je velmi zakonzervovaný. Farmalobbistický tlak ho přetvořil k obrazu svému během desítek let a teď už z toho není moc úniku. Je přímo řízen mnohem víc než politika. V politice se mění strany, lídři, vláda, ale v resortu zdravotnictví vůbec nic a to, ať tam přijde jakýkoliv ministr. Je to velmi pevná struktura.

Nejste moc velký skeptik? Homeopatickou praxi provozujete od roku 2004, přitom od roku 2012 vyučujete homeopatii na postgraduální škole. Třeba ajurvéda či čínská medicína se už také mnohem více dostaly do povědomí lidí. Nemyslíte si, že Češi přeci jen hledají alternativu klasického diktátu farmaceutických a farmakologických firem?

Třeba oxid chloričitý je super, protože se dá užívat plošně a každý si ho může vyrobit sám. Ale předepisování homeopatik takhle jednoduché není, přestože také dobře fungují. Jak v Indii, tak i v Číně, homeopatii na kovid používali na velkých vzorcích lidí a s velkým úspěchem. Ale zase mi můžete namítnout, že Indie je třetí svět. Nicméně právě tam je to mnohem rozšířenější léčebná metoda, než naše západní medicína. Miliony a miliony Indů chodí za homeopaty a důvěřují jim. Je absurdní si připustit, že jsou všichni hloupí. Ale tady o tom pořád někteří lidé tvrdí, že jde o placebo.

Nicméně je pravda, že se to posouvá. Lidé mají s homeopatií stále lepší zkušenosti, kdežto s očkováním stále horší. Proti chřipce je u nás očkováno pět procent populace, což o něčem svědčí. Je také dost pravděpodobné, že toto očkování způsobilo v Itálii tak velkou úmrtnost na Covid-19, protože tam je proočkovanost hodně vysoká. A samozřejmě, že média hlavního proudu jdou zatím po vyšlapaných cestičkách informování.

Kolik jste za poslední rok vzal alopatických prášků?

Letos nic, ale loni jsem si asi po deseti letech vzal jeden ibuprofen a byl jsme v rauši. Takže už radši ne.

Asi nikdo nechce skončit jako důchodce, co má na každý den jednu přihrádku a v ní patnáct léků. Osobně beru prášky na vysoký tlak a cholesterol, ač jsem se tomu dlouho vyhýbal. Nicméně mi je natrvalo předepsala obvodní lékařka, které důvěřuji...

Říká se důvěřuj, ale prověřuj. Zrovna u léků na cholesterol bych vám to radil. U cholesterolu byla udělána metaanalýza. Byla složena z takových sta studií. A ta prokázala, že léky na cholesterol zkracují život a doktorům to je jedno. Takže je medicínsky dokázáno, že léky na cholesterol škodí zdraví a nic. A to také vypovídá o absurditě lékařství. Udělá se deset studií. Pět vyjde dobře, pět blbě, tak se pět zahodí a lék je v pohodě. Nic není jasné.

Kam se lidstvo s tímto "bohem farmakologického a farmaceutického konzumu", kdy starší lidé berou víc prášků než jedí dortíků, může dostat?

Obávám se, že se ten konzum přesune do nějakého ještě horšího módu, třeba do genetických prášků. Medicína se tímto způsobem z lidí snaží dělat živé mrtvoly. Ale řada lidí se tomu už vzpírá a zjišťuje, že je to jinak.

