Na vás teď záleží. Vidlák se naléhavě obrátil na ozbrojené sbory ČR

Tak tedy, poslanec Pavel Růžička podal trestní oznámení na armádní důstojníky, kteří měli vytvářet „složky“ na opozici. Orgány to zatím nesmetly ze stolu. Uklidňuje vás to, že v kampani se silové složky budou držet?
Naši „orgáni“ se teď rozhodují, jestli jsme vojenská junta, nebo demokratická země. Rozhodují, jestli tady mohou působit různé bojůvky Fialajugend, složené s Pšenáků, Oganesjanů a zřejmě i z vysokých vojenských důstojníků anebo jestli přijde nějaký Ivo Ištvan a zatne tomu tipec.
Já se na to budu dívat z pozdálí naší volební kampaně, a pokud volby dopadnou tak, jak všichni vidíme, že dopadnou, zaujmu pak podle toho stanovisko. V této zemi je zaděláno na úplný restart. Na každém teď bude záležet, jestli bude poslouchat nadřízené anebo bude jednat podle zákona.
Pavel Blažek lituje Tomáše Jiřikovského, že ho prý policejní komando ostentativně zatklo, aby pouštěl nějaké informace na politiky. Co v tom vidět? To Jiřikovského zatčení samo o sobě dost podráží nohy SPOLU.
Chudák Don Pablo... podle původního plánu už měl být doslova i obrazně za vodou, ale bitcoiny jsou bohužel od FBI „označené“, a tak má smůlu. Benefity z této akce se rozplynuly jak pára nad hrncem a zůstala jen rizika. Navíc, tato rizika vzrostla, protože z toho nic nekáplo. Blažkovy tweety odrážejí jeho vnitřní i vnější rozpoložení.
Někdo hodně mocný a silný tady právě zařizuje, aby SPOLU nepřelezla onen jedenáctiprocentní práh pro koalice.
Bude 21. srpen, tedy datum, kdy vládní síly popustí uzdu své fantazii, pokud jde o historické analogie. Což kdybyste to zkusil i vy? Nějakou tu „historickou analogii“.
Není na světě mnoho zemí, které mají za sebou dvacetiletou okupaci, kdy se u nás rekordně stavěly byty i atomové elektrárny, lidé měli sociální jistoty a jezeďáčtí elektrikáři si na vesnicích stavěli takové hrady, že před tím bledly závistí i prvorepublikové doktorské vily. Není na světě moc zemí, které by za dvacetiletou okupaci zaplatily nějakou stovkou mrtvých z autonehod. Není na světě moc zemí, které by byly okupovány bez bombardování, bez deportací na Guantánamo či Abú Ghrajb.
Byli jsme okupováni bez ochuzeného uranu v munici, bez okupační daně na obyvatelstvo, bez komand smrti, bez masových poprav... A není na světě moc okupantů, kteří by odešli bez jediného výstřelu a všechno nám tady nechali. Málokdy se může provinční zpěvák chlubit tím, že „zařídil“ odchod statisíců vojáků s plnou výzbrojí, kteří mu za to nezkřivili ani vlásek.
Ale nebojte se, taková okupace se nám už nikdy znovu nestane. Nejsou všechny okupace stejné. Všechny ostatní naše okupace měly za následek masové ničení i masové hroby.
Kde se historie psala v reálném čase, byla jednání na Aljašce a ve Washingtonu. Obojí o Ukrajině. Už válka přestala všechny bavit? Jak to, že nakonec asi bude možné „šoupat územím“ a Putin si územní zisky zlegalizuje?
Prosím, všimněte si, že už před schůzkou ve Washingtonu Trump řekl, že Ukrajina nevstoupí do NATO a Krym zůstane Rusku. Kvůli tomu se tato válka vedla. Rusko dosáhlo uznání svých geopolitických požadavků. Žádná základna NATO na Ukrajině a „letadlová loď Krym“ bude dále pod ruskou kontrolou. Evropské čivavy ňafaly různým způsobem a evropské hodnoty z nich jen prýštily, ale uvedené dvě věci nikdo nezpochybnil.
Všechno ostatní jsou podružnosti, ze kterých se dá ustoupit, nebo je zobchodovat. K míru se blížíme, ale bude to ruský mír.
Pokud do toho budete moci mluvit a válka opravdu skončí, tak jaké okamžité změny v české politice, ekonomice a společnosti budete prosazovat? V důsledku konce války?
Především se budeme snažit, aby se už nikdy nemohlo stát, že se znovu necháme do podobné proxy války zavléct. Udělali jsme to už podruhé. Nejprve v Afghánistánu, pak na Ukrajině. Obojí dopadlo stejně.
Budeme budovat armádu pro obranu našeho území, ne pro vojenská dobrodružství transatlantických spojenců. Budeme dělat diplomacii všech azimutů, nebudeme nikoho moralizovat, ale budeme obchodovat. A rozhodně se přičiníme, aby se nemohlo stát, že se média změní v propagandistickou troubu a budou vybičovávat konflikt, místo aby se snažila o mír.
Pokud nám voliči dají důvěru, začneme hlubokým auditem a navrhneme obdobu amerického zákona FARA, abychom se podívali na zoubek financování politických neziskovek i médií. Český stát znovu bude patřit českým voličům.
Začal jste volební kampaň s Janou Maláčovou, před pražským úřadem práce. A hájili jste české pracující, kteří mají prý nízkou produktivitu práce, čili že jsou líní. On to někdo tvrdí? Jak jste to mysleli?
Češi mají vysokou produktivitu práce. Ale mají z této produktivity menší podíl než třeba Poláci, kteří za námi v produktivitě zaostávají, ale přesto mají o sedm tisíc korun vyšší minimální mzdu. Zároveň mají levnější potraviny a lepší dálnice. Když to jde v Polsku, musí to jít i tady, to bylo zhruba naše poselství.
Charakter jednotlivce i společnosti podznáte podle toho, jak se chová k „bezvýznamným lidem“. Že je člověk křivák, to nezjistíte z toho, jak se chová k prezidentovi, ale jak se chová k uklízečce. Dobrý stát se nepozná podle lesku paláců, ale podle spokojeného podzámčí. Neslibujeme našim voličům, že každý bude mít na dvoře tenisový kurt a v obýváku bazén. Neslibujeme, že každý bude mít před domem bavoráka, ale slibujeme, že budou mít práci, za práci mzdu, která jim vystačí na bydlení i výchovu dětí a z daní, které zaplatí, budou mít doktora, zubaře, bezpečné ulice a garantovaný důchod.
K nelibosti mnoha lobbistů proběhlo opět srovnání cen potravin v Česku a Německu. Podle „nutellového“ koše Petra Fialy. Co jste z toho vyčetl?
Že kdybychom škrtli Ministerstvo zemědělství, nic by se nestalo a možná by situace byla dokonce lepší. Marek Výborný je nejhorší ministr zemědělství všech dob a zvláště nebezpečné je to, že právě jeho rezort je to úplně nejzákladnější pro naši bezpečnost. Jeho ministerstvo řeší POTRAVINY! Bez „ajfounů“ se většina z nás obejde, ale bez oběda fakt ne. Po třech letech ve funkci dokázal Marek Výborný většinu zemědělských problémů ještě zhoršit. Ale uznávám, že dokázal poměrně úspěšně předstírat, že je na straně zemědělců a jakýkoliv jiný postoj že nahrává ruskému narativu... Za šest týdnů mu rád a osobně řeknu: STAČILO!