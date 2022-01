Nás by věšeli z okna. Okamura vyložil karty: Zapotí se Rakušan i ČT

Peníze z kyperských firem pro Starosty a nezávislé a nevysvětlená podezření. To je podle šéfa hnutí SPD Tomia Okamury důvod, proč svolat mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny. A pokládá otázku, proč finance přicházejí z Kypru, a ne z České republiky, jestliže je všechno v pořádku, jak Starostové tvrdí.

„Jsme přesvědčeni, že je nepřijatelné, že hnutí STAN dostává na svůj účet pochybné miliony z daňového ráje na Kypru. Předsedou je nový ministr vnitra Vít Rakušan, který spolu s ostatními vládními kolegy říkal, že chtějí změnu a čerstvý vítr, ale na základě krátkého účinkování ve vládě jsou to prázdná slova a skutek utek. Proto požadujeme, aby nejen STAN a Vít Rakušan, ale i premiér Petr Fiala celou situaci pochybného financování svého partnera vysvětlili," řekl redakci předseda SPD Tomio Okamura. Vadí mu, že na transparentní účet STAN přišly v posledních měsících platby ve výši od sta do dvou stovek tisíc korun od firem, které ovládají tytéž české osoby, případně kyperské firmy založily. Starostové a nezávislí tak získali celkem přes tři miliony korun.

„Všichni víme, že asi před šesti týdny Starostové pod tlakem médií odvolali svého nominanta na ministra Michalika, ale on je spoluzakladatelem STAN. Takže jak Jan Farský, tak Petr Gazdík, ministr školství, tak i Vít Rakušan jako ministr vnitra moc dobře věděli, kdo je Věslav Michalik, a stejně dosud dělá náměstka krajské hejtmanky STAN. Je tedy ve vysoké politice a ten samotný Michalik podle informací, které proběhly, nedokázal vysvětlit podezření ohledně solárního byznysu a náměstkem hejtmanky stále zůstává,“ uvedl Okamura s tím, že všechny tyto informace je třeba jasně vysvětlit.

Okamura: Když jsou všechny peníze STAN z Čech, proč chodí z Kypru?

Starostové a nezávislí médiím rozeslali tiskovou zprávu, ve které se ke svolání mimořádného jednání vyjádřili. Podle nich je zbytečné: „Hnutí STAN považuje návrh na svolání mimořádné schůze ze strany SPD a hnutí ANO za zbytečný. Hnutí STAN nikdy žádné peníze ze zahraničí nepřijalo. Hnutí STAN přijímá dary pouze od právnických osob se sídlem v ČR a od českých občanů. To si lze snadno ověřit kontrolou transparentního účtu STAN,“ uvedli. Dále doplnili, že veškeré dary od právnických osob pocházejí od firem, které skutečně podnikají v České republice, zaměstnávají zdejší lidi a odvádějí daně.

S tím ale předseda opoziční SPD nesouhlasí. „Pakliže tvrdí, že jsou všechny firmy z České republiky, proč peníze chodí z Kypru? Proč sponzoring standardně nepřichází rovnou z českých firem? Otázka je jasná a Rakušan to zatím nevysvětlil. Považuji takové jednání za pokrytecké, protože premiér Petr Fiala a jeho koaliční partneři žádali v minulém volebním období vysvětlení jakéhokoliv financování jiných stran. Ale jakmile mají sami něco vysvětlit, všimněte si, že Fiala mlčí a vůbec nevyzval koaličního partnera k vysvětlení, přitom se jedná o závažnou věc,“ sdělil. Podle Okamury zde panuje obrovský dvojí metr, protože kdyby šlo o kohokoliv jiného, například právě SPD nebo prezidenta Miloše Zemana, budou žádat hlavy a titulní strany médií by se tím zabývaly každý den. „Málem by nás věšeli z okna. Je zde i obrovský dvojí metr mainstreamových novinářů a já se ptám, kde je Marek Wollner z pořadu Reportéři ČT? Kde jsou investigativní novináři Bakalova Respektu? Najednou nemají čas?“ ptal se Okamura.

Chtějí očůrávat české občany?

Starostové a nezávislí by prý měli také vysvětlit, proč, když je všechno v pořádku, rezignoval Michalik na kandidaturu na ministra průmyslu a obchodu. „Proč jim tedy chodí finance z daňového ráje? Jejich tisková zpráva nic nevysvětluje. Ať u každé kyperské firmy napíšou, kdo je jejím vlastníkem v České republice, a zdůvodní, proč neposílali peníze z českého účtu. A kdo je vlastně koncový vlastník případného řetězce, který je sponzoruje. Kdyby bylo vše vysvětleno, pak by schůze byla zbytečná, ale protože veřejnost tyto informace nemá a zajímá se, oslovili jsme hnutí ANO jako jedinou opoziční stranu, abychom mohli svolat schůzi na toto téma,“ osvětlil poslanec Tomio Okamura.

Dále řekl, že nové pětikoalici ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a Starostů s Piráty je mimořádná schůze nepohodlná. Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová má povinnost svolat schůzi do deseti dnů, ale svolána byla v nejzazší termín – poslední možný den, a to čtvrtek 13. ledna. To podle Okamury ukazuje na špatné svědomí: „Kdyby měli čisté svědomí, svolají jednání před hlasováním o důvěře vlády ve středu. Svolání ve čtvrtek po důvěře ukazuje, že nemají čisté svědomí. Kdyby měli čisté svědomí, svolají ho třeba i na úterý odpoledne, kdy standardně začíná schůze Sněmovny,“ podotkl.

„My se jen ptáme. Kdyby vše vysvětlili, nemuseli jsme svolávat žádnou schůzi. Jestliže jejich sponzoři z řad českých firem zakládají firmy v neprůhledném daňovém ráji na Kypru, pak je otázkou, zda je to etické. Hrají si na ty čestné a nositele změny, ale je etické, aby se strana ministra vnitra Víta Rakušana nechala sponzorovat subjekty, které účelově daní v daňovém ráji na Kypru? Tím pádem obírají české občany, asi legálně, ale v etické rovině to správné není. O to více peněz by mohlo zbýt na zdravotnictví a podobně. Chtějí očůrávat Českou republiku a české občany, kteří tady musejí danit a nemají jinou volbu – ať už zaměstnanci nebo živnostník,“ dodal Tomio Okamura.

