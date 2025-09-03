Někteří Ukrajinci u nás za peníze českých občanů žijí v luxusu. Poslankyně od Okamury promluvila
03.09.2025 10:20 | Rozhovor
„Lidé přirozeně vidí, že zatímco někteří ukrajinští uprchlíci žijí v luxusu, čeští občané – kteří celý život pracovali a odváděli daně – dnes těžce bojují se zdražováním a inflací. To logicky vyvolává pocit nespravedlnosti a pobouření,“ říká poslankyně Marie Pošarová, která vede kandidátku SPD do Poslanecké sněmovny v Plzeňském kraji.
Velký ohlas vyvolalo vaše video o Ukrajinci, který jede drahým vozem. Proč jste ho publikovala?
Chtěla jsem ukázat, že skutečnost je často úplně jiná, než jak nám ji předkládá vláda a mainstreamová média. Zatímco se mluví hlavně o utrpení běžných lidí, část Ukrajinců si na válce vybudovala výnosný byznys.
Jaký byznys?
V praxi to funguje tak, že odvezou své krajany do Česka, tady jim za pomoci falešných údajů zajistí status uprchlíka, a pak je zase odvezou zpět. Mezitím ale pobírají sociální dávky. A to je jen špička ledovce. Lidé přirozeně vidí, že zatímco někteří ukrajinští uprchlíci žijí v luxusu, čeští občané – kteří celý život pracovali a odváděli daně – dnes těžce bojují se zdražováním a inflací. To logicky vyvolává pocit nespravedlnosti a pobouření.
Jaké hlavní problémy jsou podle vás s Ukrajinci v naší zemi?
Nejde o to, že by všichni Ukrajinci byli špatní lidé. Problém je v přístupu vlády, která bez ohledu na následky přijímá statisíce lidí, a to i z bezpečných oblastí Ukrajiny a dává jim sociální dávky a další výhody bezplatného zdravotnictví atd. To vytváří tlak na zdravotnictví, školství, bydlení, sociální systém i bezpečnost. A doplácejí na to právě čeští občané.
Máte s nimi nějaké problémy ve vašem kraji? Kde a čeho se týkají?
V Plzeňském kraji lidé nejčastěji narážejí na přetížené nemocnice, úřady, školky a školy. Objevují se i případy nepřizpůsobivého chování. Občané si stěžují, že pro cizince se vždy najdou peníze i kapacity, zatímco oni sami musejí čekat nebo slyší, že to možné není.
Vy jste napsala, že „Češi už mají dost toho, že se s nimi zametá jako s občany druhé kategorie v jejich vlastní zemi“. Co tím máte konkrétně na mysli?
Když český občan potřebuje pomoc – například s bydlením, s místem ve školce nebo s podporou v těžké situaci – velmi často narazí na odmítnutí. Ale pro cizince se řešení vždy najde. Vláda prostě upřednostňuje cizince před vlastními lidmi. A Češi mají plné právo žádat, aby se nejprve pomáhalo jim.
SPD se ostře vymezuje proti především muslimským a africkým imigrantům. S jakými imigranty je podle vás problém v ČR či ve vašem kraji a jak ho chcete řešit? A ohrožuje nás imigrace z Blízkého východu a Afriky?
Ano, imigrace z těchto oblastí představuje hrozbu. Stačí se podívat na západní Evropu – terorismus, násilí, no-go zóny, obrovské kulturní střety. Tomu se u nás musíme vyhnout. Proto SPD odmítá kvóty i přijímání ilegálních migrantů. V našem kraji je navíc problém s přílivem pracovníků z východu, kteří tlačí dolů mzdy a vytlačují české občany z pracovního trhu.
S otázkou bezpečnosti souvisí i problém bezdomovců a narkomanů. Vidíte to jako problém v Plzeňském kraji či v ČR? Například na nádraží v Plzni…
Ano, je to velký problém, který lidé právem kritizují. Sama jsem byla v terénu v Plzni a mluvila s bezdomovci. Bohužel tu máme bezdomovce i ze zahraničí, a to situaci ještě zhoršuje. To, že se tu rozšiřují drogově závislí, vidím jako další doutnající problém. Oni se neštítí ani okrádat bezdomovce. Stát by měl místo podpory cizinců věnovat více prostředků na řešení sociálních problémů vlastních občanů. SPD prosazuje podporu léčby závislých, posílení městské i státní policie, tvrdý postup proti dealerům drog a zároveň finanční pomoc obcím, aby mohly problémy řešit přímo na místě.
Jak lze podle vás řešit problém s nepřizpůsobivými, kteří páchají opakované přestupky a dostanou pokutu, tu stejně nezaplatí a pak pokračují v obtěžování občanů dál?
Naše zásada je jasná: pracovat a dodržovat zákony, jinak žádné dávky. Kdo opakovaně porušuje pravidla, nesmí čerpat sociální podporu. Pokud nezaplatí pokutu, musí ji odpracovat formou veřejně prospěšných prací. Nesmí se stát, že poctivý občan je šikanován systémem, zatímco nepřizpůsobiví se mu smějí do očí.
