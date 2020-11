Neschopa, papaláš, bláboliš. Babiš sám ví, že končí, myslí si Pirát z regionu. A kdo přijde po něm, tomu není co závidět

ROZHOVOR „Nejvíce ostudné bylo, jak se vláda zachovala před volbami. Když už bylo zřejmé, že křivka nakažených narůstá, kdy začalo selhávat trasování, nestíhalo se testování, tak vláda se zdráhala udělat jakékoli kroky, jen aby před volbami nenaštvala některou ze svých voličských skupin. Prakticky tak pro pár procent volebního zisku obětovala lidské životy. To je úplně šílené,“ myslí si Pirát Martin Šmída, radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství v Olomouckém kraji. „Když pak vidím, jak nesrozumitelně Babiš blábolí na tiskovkách, jak je celému národu k smíchu, je to vlastně smutný pohled. Pohádka o schopném krizovém manažerovi se rozplynula. Obávám se, že teď už bude chtít Babiš urvat jen co nejvíc pro sebe, protože ví, že končí. Kdo přijde po něm, bude to mít velmi těžké,“ doplňuje.

S příchodem podzimu se v Česku rozjela druhá vlna pandemie. A to dost výrazně. Dalo se tomu zabránit? Kdo pochybil?

Druhá vlna se rozjela v celé Evropě, nicméně u nás jsou ta čísla dosti špatná a v jednu chvíli jsme byli i nejhorší na světě. Každopádně druhé vlně se asi zabránit nedalo, ale mohli jsme na ni být lépe připraveni a nemusela být pro nás taková smrtící. Piráti už v dubnu představili plán „Budoucnost řešíme teď“ . Kdyby jej vláda převzala, tak jako mnoho jiných pirátských nápadů, mohli jsme na tom být daleko líp.

Jenže vláda si jela svou kampaň „best in Covid“ , a to bez ohledu na to, že i v té první vlně toho mnoho neudělala a lidé si museli pomoct převážně sami. Nakonec nás to stálo půl miliardy, za kterou si vláda koupila jenom čas, který bohužel zcela promarnila. Všeobecně se s druhou vlnou počítalo, vláda se na její přípravu ale zcela vykašlala. Vždyť kolik dalo Pirátům práce, aby se vůbec vláda zabývala nákazou v OKD? Tam si to mohli aspoň trochu natrénovat, ale zcela selhali, jenom se vymlouvali a nadávali na opozici.

Dalším důležitým faktorem bylo, že vláda zcela ztratila důvěryhodnost. Když premiér nabádal, aby lidi nikam ven necestovali, sám si vyjel k moři a jeho žena ještě několikrát. Když z televize nabádal, aby lidé nosili roušky, sám si ji sundal hned, jak začal reklamní blok, a myslel si, že jej kamery nesnímají. Stejně tak papalášsky se choval i bývalý ministr Prymula s poslancem Faltýnkem, když byli popíjet v noci v luxusní hospodě, a naposledy přistihli i Kalouska. Prostě banda papalášů!

Nejvíce ostudné však bylo, jak se vláda zachovala před volbami. Když už bylo zřejmé, že křivka nakažených narůstá, kdy začalo selhávat trasování, nestíhalo se testování, tak vláda se zdráhala udělat jakékoli kroky, jen aby před volbami nenaštvala některou ze svých voličských skupin. Prakticky tak pro pár procent volebního zisku obětovala lidské životy.

To je úplně šílené a ukazuje to, jak moc je Babiš zcela odtržen od reality. Ostatně Bečva měla taky tu smůlu, že bylo zrovna před volbami, a teď už se viníka asi nedozvíme. I když se tím s Piráty ze Zlínského kraje a příslušnými pirátskými poslanci zabýváme.

Ale zpět k vaší otázce. Můžeme se na Babiše zlobit, že podvodně získal dotaci na to svoje luxusní hnízdo nebo jak pochybně ovládl státní podnik Petrimex a vznikl Agrofert, jak machinoval s korunovými dluhopisy, aby nemusel platit daně, jak zasahuje do nezávislosti médií, jaký má mezinárodně potvrzený obří střet zájmů nebo že je to bývalý prominentní komunista a estébák, ale zdaleka ze všeho nejhorší je, že pro svou mocichtivost obětoval lidské životy občanů téhle země. Já se vůbec nedivím, že mu z toho jeho hnutí odcházejí lidé, že s ním nikdo nechce spolupracovat, že ani nemůže najít kandidáty na ministry, takže jeden musí řídit ministerstva dvě a druhý je dokonce podepsán pod peticí za Babišovo odstoupení.

Když pak vidím, jak nesrozumitelně Babiš blábolí na tiskovkách, jak je celému národu k smíchu, je to vlastně smutný pohled. Pohádka o schopném krizovém manažerovi se rozplynula. Obávám se, že teď už bude chtít Babiš urvat jen co nejvíc pro sebe, protože ví, že končí. Kdo přijde po něm, bude to mít velmi těžké. Ostatně, vidím to na vlastní oči v Olomouckém kraji, kde jsme po ANO přebrali kraj v katastrofální, především finanční, situaci.

Sněmovna schválila prodloužení nouzového stavu do 20. listopadu, je to rozumné?

Kdyby měla vláda nějakou důvěru občanů a plán, jak postupovat, tak nevidím problém. Jenže vláda chaosu pokračuje. Vůbec nevíme, jaké opatření může přijít zítra nebo za týden. Vláda slibovala otevření škol v nějakém termínu. Nic neplatí, nedá se jí věřit, mnoho lidí tak nevidí důvod, proč ta nařízení dodržovat. A Babiš se to snaží hodit na ty lidi a vůbec si neuvědomuje, že to je jeho vina. Když se na jaře lidi semkli a pomohli si, tak se Babiš vychloubal, že to zařídil. To bylo samé „já, já, já!“ a teď, když se mu to sesypalo pod rukama, tak za to najednou můžou lidi? To je nehoráznost.

Andrej Babiš křičí na občany: Co to je?

Jsou přijatá protiepidemická opatření dostatečná nebo příliš přísná?

Nejsem epidemiolog, takže to nemůžu takhle hodnotit. Ale jsem přesvědčen, že kdyby vláda postupovala včas a správně, vůbec to tak daleko nemuselo dojít. Jinde v Evropě školy jedou dál. Mnohá opatření zase nedávají smysl. Zavření obchodů v neděli? Aby byla větší koncentrace v obchodech v sobotu? Neměli bychom se snažit spíše koncentraci lidí na jednom místě snižovat? Stejně tak ostatní obchody. Když potřebuju koupit třeba dětem boty, tak nemůžu navštívit malé obuvnictví na vesnici, kde se potkám maximálně s jednou prodavačkou, ale musím do nějakého obřího hypermarketu, kde si ty stejné boty za den zkouší mraky lidí, kde se v jeden moment pohybují mraky lidí. Nebo ten noční zákaz vycházení? Nechápu to. A myslím, že není problém ve mně, ale v tom, že vláda nevysvětluje, proč se ta či jiná opatření dělají. Místo vysvětlování pak nabádají, aby se sousedé udávali navzájem. To je ubohé.



Vždycky si vzpomenu na ten slavný billboard ANO, kde se psalo „jsme schopný národ, ale řídí nás nemehla“ . Myslel jsem, že to byla kritika tehdejších vlád, ale ono to byl očividně příslib do budoucna. Tohle jejich billboardové proroctví se tedy rozhodně vyplnilo. Další stejně vtipný slogan byl „dálnice, dálnice, dálnice“. To jsem nevěděl, že to znamená, že kolikrát se to slovo na billboardu zopakuje, tolik se vybuduje kilometrů. Tragické diletantství.

Čísla nově infikovaných se mírně snižují, hospitalizovaných ubývá. Jsou to dobré zprávy?

Těžko říct, jak to s těmi čísly přesně je. Jejich vypovídající hodnota je omezená v návaznosti na to, kolik se udělá testů, jak funguje trasování apod. Každopádně bylo by podivné, kdyby nezafungoval ani totální lockdown. Jenže to není cesta. Nerad bych, abychom byli jak na houpačce, že budeme žít jen od lockdownu k lockdownu podle toho, jak se zrovna vyhoupne křivka. Musí být předvídatelný plán, jak se vypořádat s nákazou a zároveň maximálně normálně žít. Obávám se, že tahle vláda to ale nezvládne.

Domníváte se, že nouzový stav potrvá ještě po 20. 11.?

ANO, obávám se.

Ekonomické dopady budou velké. Lze i toto vyčítat vládě?

Komu jinému? Ty ekonomické škody nepáchá virus sám, ty dělá vláda svými rozhodnutími. A buď jsou ta rozhodnutí promyšlená a včasná a ty ekonomické dopady jsou menší, anebo se stane to, co se stalo tady, že ta opatření jsou chaotická a pozdě, a pak musí být o to tvrdší. A to je pak vidět i v tom ekonomickém propadu, přestože většinou se ten ekonomický cyklus houpe nezávisle na tom, kdo vládne. Tahle vláda měla celou dobu výhodu toho, že ekonomika šlapala, aniž by se o to vláda nějak zasloužila. Jenže ani v dobách růstu nehospodařila dobře. Teď by měl přijít ten čas, kdy vláda sáhne do rezerv, aby pomohla těm zasaženým lidem, také proto se platí daně. Jenže žádné rezervy nejsou. Můžeme se zase jen dál zadlužit.

K čemu je nám vláda, která nás jen obírá a v době krize se na všechny vykašle? No dobře, přidala důchodcům, jejichž příjmy koronavirus ale nijak neovlivnil a pozastavila EET. Sice tím uznala, že EET ničemu nepomáhá a je jen přítěží, ale zase to není opravdová pomoc. To je jako když nějakému plavci přivážete k noze kámen a když se začne topit, tak místo záchranného kruhu mu teda povolíte odstřihnout ten kámen. Jenže už nemůže, topí se dál. Osobně neznám žádného živnostníka, který by volil ANO.

Taky si vzpomínám, jak Babiš kdysi prohlásil, že malé a střední podniky jsou „naprd“ . Celá jeho politika směřuje k oligarchizaci. Nechce žádné nezávislé lidi, co se umějí postarat sami o sebe. Chce mít všechno a všechny pod kontrolou. On chce zaměstnance do svých drůbežáren a chemiček. Už teď si vozí levnou pracovní sílu odněkaď z Mongolska. I ta pomoc z těch různých programů, kurzarbeitů, antivirusů, a covid nájemné, covid kultura apod. je tak chaotická a administrativně složitá, že na ni mnoho lidí fakticky nedosáhne, zatímco velké firmy a korporace si to vyřídit dokážou. To je pro tuhle vládu typické a pro tuhle zemi neštěstí.

Víc než tři čtvrtiny Čechů v souvislosti s šířením covid-19 věří nejvíc expertům a epidemiologům, naopak nejméně premiérovi Andreji Babišovi. ANO drží první příčku, ale preference má nejnižší od voleb v roce 2017. O čem svědčí poslední průzkum Kantar CZ? Do jaké míry Babiš skutečně ztrácí sílu? Míří koalice Piráti+STAN a ODS+KDU+TOP 09 k vládnutí?

Nedůvěra v Babiše je pochopitelná a už jsem to zmínil v předchozích odpovědích. Babiš se několikrát ukázal, jak káže vodu a pije víno. Ukázal se jako neschopa, papaláš a Bláboliš. Z jeho projevů vznikají dadaistické básnické sbírky, už je lidem jen pro smích. Nikdo už s ním nechce mít nic společného. Jsem přesvědčen, že demokraticky smýšlejících voličů je v naší zemi rostoucí většina, zatímco totalitně smýšlející strany, jako je ANO, KSČM a strany radikálně nacionalistické, a velmi rozdrobené, oslabují.

Zajímavý bude střet právě mezi demokratickými konzervativci (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a demokratickými liberály, což by mohl být blok Pirátů a STAN, pokud to Piráti schválí a ty dvě strany se dohodnou. Nicméně moje osobní zkušenost z Olomouckého kraje z takového spojení je kladná a můžu ji jen doporučit. Spolu jsme silnější a v Olomouckém kraji díky tomu máme hejtmana a vládneme. A proto bude stejně důležité, jestli na celostátní úrovni zvítězí konzervativci nebo liberálové, protože vítězové pak budou tou rozhodující silou.

A já samozřejmě doufám, že to budou právě Piráti a Starostové a jejich svobodomyslná demokratická a otevřená politika. Skončí útlak obyčejných lidí, kteří si chtějí v klidu žít své životy, a naopak bude přísnost na hospodaření státu nebo na dotace nenasytným oligarchům. Piráti žádné takové kmotry nemají. Je to strana vzešlá odspoda lidmi, hnaná jejich touhami po svobodě a pokroku, budovaná dobrovolnicky a s upřímnou motivací změnit budoucnost k lepšímu. Mnoho lidí už to vidí a další přibývají, a to i přesto, že Piráti nevlastní média a nemají za sebou žádné miliardáře. Ale právě tohle je možná důvod, proč jsou dnes tou šancí na skutečnou změnu. Lidé vnímají ten rozdíl mezi tím, kde jsme teď a kde bychom mohli být, kdyby tu už tolik desetiletí nevládly sobě si podobné kmotrovské, oligarchické a estébácké struktury, co myslí jen na vlastní obohacení. Piráti přinášejí šanci na změnu.



