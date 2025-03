Nový podvod koalice na voliče. Okamura rozkrývá, jak to vláda myslí s bojem proti migraci

Anketa Jak se po nastolení míru na Ukrajině zachovat k ukrajinským uprchlíkům, kteří u nás pobývají od začátku války? Všechny poslat pryč 81% Nechat zde ty, které nezbytně potřebuje trh práce 15% Dovolit zůstat každému, kdo chce 4% hlasovalo: 14770 lidí

Poslední týdny celý svět řeší jednání o míru na Ukrajině, Rusko zvažuje příměří navržené Spojenými státy a Ukrajinou. Vy jste k podobným návrhům nabádali dlouhodobě, máte nyní pocit, že to vede ke konci války?

Mrzí mě, že Fialova vládní koalice odmítla ve Sněmovně návrh usnesení SPD, aby Sněmovna podpořila mírové úsilí Donalda Trumpa. Potvrdilo se, že vládní koalice nechce mírová jednání, ale podporují pokračování války.

My v SPD podporujeme mír a mírová jednání, takže nás samozřejmě mrzí, že příměří a mír zatím dohodnuté nejsou. Rusko vyjádřilo obavy, že příměří by pouze vedlo ke konsolidaci ukrajinské armády a k pokračování dalších bojů. Na jednání v Bílém domě dával ukrajinský prezident Zelenskyj najevo, že mír je hodně daleko, tak je možné, že Rusko Zelenského obratu pod nátlakem USA příliš nevěří. Rusko je nyní také ve strategické iniciativě a obsazuje další území, takže je také možné, že se mu v tuto chvíli boje zastavovat nechtějí.

Podle mě je potřeba dát jasné záruky, že příměří je skutečná cesta k trvalému míru, a ne jen oddech k přípravě na další válčení, a je také nutné co nejdříve zahájit mírová jednání, a to i mezi Ruskem a Ukrajinou.

Objevily se i spekulace, že Rusko bude mít širší požadavky a bude požadovat právo veta na aplikaci článku 5 pro státy východního křídla NATO. Bylo by pro vás něco takového akceptovatelné?

Jsou to jen spekulace, a uvidíme. Obecně vzato, SPD naprosto odmítá, aby nám jakákoli vnější moc nařizovala nebo nás omezovala v tom, jak se máme bránit. My nejsme proameričtí, proruští, pročínští ani prounijní. Jsme pronárodní, pro nás je Česká republika na 1. místě. Nechceme poslouchat diktát Bruselu, Washingtonu, Moskvy ani Kyjeva. Hájíme zájmy a suverenitu naší země. Chápu, že Rusko chce nějaké bezpečnostní záruky, například že nepřipustí členství Ukrajiny v NATO, které je nepřijatelné i pro nás. O tom, že členství Ukrajiny v NATO není reálné, mluví i Donald Trump.

Pokud se bavíme o bezpečnosti, premiér Fiala vás zval jako zástupce opozice na jednání o zvýšení výdajů na obranu. Proč jste tam nešli?

Oni si na vládě nejprve minulý týden odsouhlasili navýšení výdajů na zbrojení a teprve potom poslali opozici dopis, že nás zvou na jednání. To si dělají legraci? Ve slušné společnosti se nejprve jedná a pak se teprve něco odsouhlasí. Odmítáme jim dělat kulisu a pomáhat jim legitimizovat něco, co už si dávno rozhodli a co by naše argumenty nezměnily. My se rádi zúčastníme schůzek, kde se bude o něčem reálně jednat, ale ne takových schůzek, kde nás postaví před hotovou věc.

Panu premiérovi jsem v odpovědi vysvětlil, že v současnosti tedy nevidíme reálné sblížení našich stanovisek. My nesouhlasíme s vládním navyšováním výdajů na zbrojení ze současných 160 miliard korun ročně na 300 miliard korun, vše na dluh, protože Fialova vláda není schopna ani za současné peníze efektivně zlepšit obranu a bezpečnost naší země. SPD prosazuje moderní, akceschopnou a silnou armádu se zaměřením na obranu našich občanů a území ČR, nikoli nákupy předražené zahraniční techniky a armádu pro zahraniční mise. Přitom našim vojákům chybí základní oblečení, které si sami za vlastní peníze musí kupovat v armyshopech.

Také připomenu, že téměř 61 % Čechů je proti tomu, že by Česko zvýšilo objem pomoci Ukrajině. Zjistil to průzkum agentury NMS Market Research pro Novinky. Autoři průzkumu se také dotazovali, zda by podle respondentů mělo Česko postupně navýšit výdaje na obranu na 3 % hrubého domácího produktu. S postupným navyšováním souhlasilo jen 34,6 % oslovených, proti bylo 40,9 % a zbytek nevěděl nebo věc nedokázal posoudit.

A my také na rozdíl od Fialovy vlády vidíme jako hlavní bezpečností rizika pro naši zemi vtažení naší země do války na Ukrajině a proti Rusku a migrační politiku EU, kterou podporuje Fialova vláda, a která fakticky podporuje masovou imigraci z afrických a z muslimských zemí.

Když zmiňujete imigraci, tak zástupci koalice pozvali SPD i na jednání o vládním návrhu zákona, který má bojovat proti nelegální imigraci. Jaký je výsledek jednání?

Tohoto jednání se zúčastnil náš člen tohoto výboru a poslanec SPD Radek Koten. V případě tohoto zákona se podle nás jen jedná o kouřovou clonu a podvod na voliče ze strany vládní koalice, která ve skutečnosti problém masové imigrace řešit nechce.

To jsou hodně vážná slova, proč si myslíte, že vláda ve skutečnosti migraci řešit nechce?

Protože Fialova vláda nadále podporuje tzv. migrační pakt EU, který nám od června 2026 bude nařizovat přijmout imigranty na základě kvót nebo platit za jejich nepřijetí výpalné půl milionu korun za každého nepřijatého migranta. Fialova vláda podporuje muslimskou a africkou imigraci do naší země. Polská i maďarská vláda již avizovaly, že tento pakt respektovat nebudou.

Pokud jde o samotný zákon, tak vláda nechce zásadní zpřísnění postihu cizinců za kriminální činy v České republice a nelegální migranti budou nadále dostávat sociální podporu, a vláda nechce ani zvýšení ochrany hranice České republiky. My jsme po vzoru Maďarska navrhovali tresty až 12 let, ale ministr Rakušan s takovouto délkou trestů nesouhlasil.

Premiér Fiala hovořil na té tiskové konferenci, že pokud by cizinec spáchal trestný čin, tak by soudy zvážily, zda ho vyhostí. To je návrh, který nikam nevede. My navrhujeme zákon s pracovním názvem Jednou a dost. Prosazujeme takový přístup, že pokud u nás cizinec spáchá trestný čin, tak aby mu bylo automaticky ukončeno povolení k pobytu. Víme, jak u nás rozhodují soudy. Ony by ty nelegální imigranty ještě chránily. To už se mimochodem v minulosti stalo a imigranty zastupovala česká proimigrační neziskovka placená z veřejných peněz.

Na mimořádné schůzi Sněmovny se ve čtvrtek projednával návrh vládních poslanců na zavedení povinného spoření v penzijních fondech pro zaměstnance v náročných profesích ve třetí rizikové kategorii a pro jejich zaměstnavatele, což má být v rámci Jurečkovy důchodové reformy řešení předčasných důchodů pro lidi s fyzicky náročnou prací. Jde podle vás tento návrh správným směrem?

Předdůchod na základě povinného penzijního spoření, který nyní vláda prosazuje, je pro drtivou většinu těchto zaměstnanců naprosto nedostupný. Například na předdůchod v délce pěti let je nutné mít našetřeno na důchodovém účtu více než 800 tisíc korun. Tento návrh zákona je ze strany Fialovy vlády podrazem na zaměstnance v tzv. náročných profesích, kterých je více než 100 tisíc a kteří měli mít dle původního vládního slibu a dohody s odbory od letošního roku nárok na o pět let dřívější odchod do řádného nekráceného starobního důchodu.

SPD požaduje, aby zaměstnanci v náročných profesích měli možnost odcházet do řádného starobního důchodu v 60 letech. Jsme v této souvislosti tedy rádi, že se nám aspoň podařilo zabránit zrychlenému schválení vládního návrhu již ve čtvrtek v prvním čtení. Koalice ale bohužel prosadila zkrácení lhůty pro projednání návrhu ve výborech na třicet dnů. Kdyby radši vláda řešila problémy v ekonomice.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dobře, tak jaké problémy v ekonomice by podle vás vláda měla řešit urgentně?

Tak, pokud zmíním jen ty údaje nově publikované, tak nezaměstnanost je nyní nejvyšší za posledních osm let. Enormně zdražují potraviny, kde například vzrostly meziročně ceny polotučného trvanlivého mléka o 12,3 %, vajec o 18,6 %, másla o 41,6 % a čokolády a čokoládových výrobků o 30,5 %.

V rámci celého Česka byla v lednu zahájena výstavba jen 2553 nových bytů, což představuje meziroční propad o 27 %. Pokud bychom počítali pouze novou výstavbu bez změn dokončených staveb, dostali bychom jen k 2154 zahájených bytů. A ceny bytů v ČR rostou výrazně rychleji než příjmy občanů. V porovnání s rokem 2015 předběhly ceny nemovitostí příjem obyvatele o 24 %. Dostupná čísla za rok 2024 poukazují na další nárůst tohoto nepoměru o 2,4 % za první tři čtvrtletí.

Pojďme dál. Debata se vede také nad Rakušanovou novelou, týkající se volebních kampaní. Vy jste ji kritizovali už několikrát, co vám na ní tedy vadí?

Ten návrh zákona obsahuje ustanovení o tom, že ve volební kampani by nesměla být použit proti kandidující volební straně nebo kandidátovi informace nepravdivá nebo urážlivá. To zní na první pohled hezky, ale praxe je za Fialovy vlády taková, že si „pravdu“ vykládají po svém a šikanují a dokonce i kriminalizují lidi s jiným než provládním názorem.

Takže toto ustanovení ve vládním návrhu vnímáme jako riskantní, neboť neobsahuje definici těchto v podstatě subjektivních pojmů, a navíc má být jeho výkladem pověřen Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Ten bohužel ale nelze považovat za zcela nezávislý a nestranný subjekt. Jeho členové jsou voleni parlamentem a SPD tam nemá ani svého zástupce, nejedná se tedy o zcela apolitický orgán a může být teoreticky nakloněn vládní většině. Toto ustanovení tedy může vést k riziku jeho zneužití k diskriminaci nepohodlných politických uskupení.

A trochu jsem se pousmál, když to vláda předkládala. Větší dezinformátory, podvodníky a lháře, než je Fialova vláda, těžko najdeme. (smích)

Vidíme západní „demokratické hodnoty“ v praxi. Tento politik je kritikem EU a NATO, a proto nesmí kandidovat? To už není demokracie, ale diktatura! Lidé ho podporují. Nevím, zda spáchal to, z čeho je obviňován, ale občané Rumunska si to očividně nemyslí a demonstrují na jeho podporu. Kriticky se k rozhodnutí odmítnout Georgescovu kandidaturu vyjádřila také jeho přímá oponentka Elena Lasconiová, která za ním skončila druhá ve zrušených prezidentských volbách.

Obávám se, že podobná věc hrozí SPD. Když máme dobrou šanci uspět ve volbách a zbavit moci zkorumpované vlastizrádné elity, tak trestně stíhají SPD a jejího předsedu, kterému hrozí tři roky natvrdo za protiimigrační plakát. Když se na neomarxistickém Západě někdo nelíbí, tak se ho snaží kriminalizovat jako Donalda Trumpa, Mattea Salviniho, Marine Le Pen, rumunského favorita prezidentských voleb a u nás předsedu SPD...

Jiným politikům ale EU až ostentativně vyjadřuje podporu a nabízí pomoc, třeba nové vládě v Sýrii. Některé to dost šokovalo, ve světle zpráv o masakrech celých vesnic civilistů. Co na tento postoj EU říkáte vy?

Vidíme, že Evropská unie podporuje islámské teroristy. Džihádistická vláda v Sýrii, kterou uznal Brusel, masakruje tisíce křesťanů a dalších nemuslimů. Odmítáme teroristický režim v Sýrii. Evropská unie v loňském prosinci v Sýrii obnovila své diplomatické zastoupení u nového režimu džihádistů ze sunnitského islamistického hnutí Hajját Tahrír aš-Šám (HTS), který svrhl prezidenta Bašára Asada. Nyní tito džihádisté již povraždili tisíce alávitů a křesťanů. Ukazuje se pravá tvář politiky západní Evropy. Sekulární Asad, který zaručoval náboženskou toleranci, se Evropské unii nelíbil, ale s džihádisty EU vesele navazuje diplomatické vztahy. Je mi z Bruselu na zvracení.