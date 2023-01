Nový začátek pro Putina. Druhé kolo války, vše je možné. Expert chladí Kyjev

„Ruská armáda začíná znovu a všechny možnosti jsou na stole. Dokonce i útok z Běloruska, mířící na Kyjev s cílem destabilizovat Zelenského kontrolu nad Ukrajinou a rozdělit ji na části.“ Tak právě těmito slovy analyzuje aktuální vývoj rusko-ukrajinské války bezpečnostní expert David Bohbot, ředitel Centra pro výzkum terorismu. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz však také prozrazuje, jak je to s odmítnutím Izraele poskytnout Ukrajině protiletadlové rakety, jak mohou Ukrajincům pomoci tanky ze Západu nebo co znamená výměna ruských velitelů.

Pane Bohbote, v mnoha médiích, počínaje Times of Israel a Fox News, se objevily zprávy, že Izrael odmítl poskytnout Ukrajině protiletadlové rakety. O co vlastně jde?

Ve středu se americký prezident Biden obrátil telefonicky na izraelského premiéra Netanjahua a požádal ho o uvolnění vývozu starších protiletadlových raket Hawk, které má Izrael uloženy ve skladech, ve prospěch Ukrajiny. Její protivzdušná obrana totiž nezvládá masivní útoky ruských dronů, střel s plochou dráhou letu a letadel.

Premiér Netanjahu svolal po tomto telefonátu schůzku ministrů svého kabinetu a projednal s nimi americkou žádost. Ta přišla jen týden poté, co USA převezly tisíce dělostřeleckých granátů ze zbrojních skladů v Izraeli na Ukrajinu a uvedly, že podniknou podobné kroky i v Jižní Koreji. Ta se stejně jako Izrael zavázala, že neposkytne Ukrajině smrtící prostředky.

Účastníci schůzky navrhli premiérovi americký návrh odmítnout a on jejich návrh přijal. Premiér Netanjahu vzápětí o tomto rozhodnutí informoval jak amerického prezidenta, který jím byl zklamán, tak ruského prezidenta Vladimíra Putina. Je důležité vědět, že premiéra v jeho rozhodnutí podpořila nejen jeho strana Likud, ale že i většina ostatních politických stran souhlasí s Netanjahuovým názorem. Důvodem jsou síly Ruska v Sýrii a skutečnost, že spolupráce mezi Izraelem a Ruskem dlouhodobě byla, je a bude na velmi dobré úrovni.

Tento názor sdílí i většina obyvatel Izraele, kteří vidí v Rusku mnohokrát lepšího a spolehlivějšího partnera, než je Ukrajina. Vědí, že Ukrajina se nikdy nepostavila na stranu Izraele, zatímco Rusko ano. Vladimír Putin se dokonce osobně angažuje ve snahách navrátit do Izraele pozůstatky všech vojáků, padlých v Sýrii. O případu Zacharryho Baumela, pohřešovaného od roku 1982, informoval v této souvislosti i Associated Press.

Vraťme se ale k tomu, co stále hýbe děním ve světě. Začínáme v současnosti pozorovat posun ve válce na Ukrajině? Je to počátek toho, o čem jste hovořil?

Vloni, když vrcholila ukrajinská protiofenziva a absolutní většina oficiálních expertů už Rusko pohřbívala, jsem 30. září napsal, že i když to momentálně vypadá, že ukrajinská armáda vítězí a Rusové ustupují, jedná se o úspěch pouze dočasný. Stalo se přesně to, co jsem očekával. Protiútok Ukrajinců začal ztrácet dech, a nakonec se jejich postup úplně zastavil. Očekával jsem také nasazení nových zbraní. I k tomu došlo. Ruská armáda začala používat hypersonické střely, vůči nimž je nejen ukrajinská protivzdušná obrana zcela bezmocná.

Česká média v té době rovněž tvrdila, že Rusko vrhne mobilizované vojáky na frontu bez jakéhokoliv výcviku. Nebyla to pravda. Podle informací, které mám k dispozici, prošla absolutní většina nově odvedených vojáků tvrdým čtyřměsíčním výcvikem a na bojiště postupně přicházejí teprve nyní. Naprosto stejným výcvikem projdou i všichni v současné době mobilizovaní branci. Cílem prezidenta Putina je zvýšit počet aktivních bojovníků na jeden milion. To mu umožní splnit to, k čemu se rozhodl – obrazně zlomit Ukrajině páteř a přinutit ji vojensky kapitulovat.

Ruská armáda tak postupně nasazuje nejen více vojáků, ale i více nových technologií, dronů, dělostřeleckých a raketových zbraní, tanků, a hlavně lepší válečnou taktiku a metodologii. Začíná postupovat a zatlačovat ukrajinskou armádu zpět. Nemyslím si, že směřuje k snadnému a rychlému vítězství, ale rozhodně začíná otáčet vývoj a dosahuje územních zisků. Putin a jeho generálové chtějí mít jistotu převahy v počtu vojáků, postačující pro definitivní vítězství. Jejich prvním úkolem bude stabilizovat čtyři anektované oblasti, což se právě teď děje.

Bude to Putinovi stačit? Čeho chce vlastně dosáhnout?

Pokud jde o prezidenta Putina, je to nový začátek, takové druhé kolo v boxerském zápase. Ruská armáda začíná znovu a všechny možnosti jsou na stole. Dokonce i útok z Běloruska, mířící na Kyjev s cílem destabilizovat Zelenského kontrolu nad Ukrajinou a rozdělit ji na části.

Hodně se teď mluví o tancích Leopard, Abrams a dalších, které slíbily západní země posílat na Ukrajinu. Můžou tyto dodávky něco změnit?

Vůbec ne. Avizované dodávky tanků Abrams nejsou vůbec aktuální, Ukrajina si na ně bude muset počkat téměř rok. Před dodáním projdou podstatnými úpravami. Ochranná vrstva, obsahující ochuzený uran, bude odstraněna a nahrazena méně účinným wolframovým ekvivalentem. Stejně tak bude moderní elektronika nahrazena staršími, méně efektivními komponenty, u nichž nebude vadit, pokud padnou do rukou ruské armády.

Ani tanky Leopard 2 různých verzí, protože o ty jde především, nejsou zdaleka nejmodernější. Navíc nemají ani příliš dobrou balistickou ochranu. Jsou velmi zranitelné zejména z boků, které jsou slabě chráněny. Mohu připomenout deset tureckých tanků Leopard 2A4, zničených v Al Babu v severní Sýrii nejjednoduššími protitankovými zbraněmi džihádistů. Nejvíce tanků, které má Ukrajina získat, je v ještě slabším a méně pokročilém provedení 2A2.

Druhou věcí jsou počty. Stejně jako v případě amerických obrněných transportérů Bradley (také velmi špatně chráněných) je počet slíbených jednotek velmi nízký a žádnou změnu na bojišti nemůže přinést. Oproti přibližně osmi a půl tisíce moderních ruských bitevních tanků nemá dodávka přibližně sto dvaceti německých Leopardů, deseti amerických Abramsů a dvanácti Centurionů žádný smysl a spor o její uskutečnění jen zakrývá hlubší problémy.

Nezanedbatelný není ani personální faktor, protože obsluhu uvedených tanků, na rozdíl od bývalých sovětských tanků, v nichž je posádka tříčlenná, tvoří celkem čtyři lidé. Výcvik posádek, umožňující jejich efektivní nasazení v boji, trvá minimálně jeden rok a zvládnutí taktiky jejich bojového nasazení veliteli jednotek dalších šest měsíců. A to nemluvím o zajištění dodávek munice a náhradních dílů, vytvoření opravárenských kapacit, a tak dále. Neumím si dost dobře představit, jak to chce ukrajinská armáda zvládnout.

Proč byl generál Surovikin nahrazen náčelníkem generálního štábu Gerasimovem, který nyní stojí v čele ruských sil na Ukrajině? Byl neúspěšný ve strategii boje a velení vojskům?

Naopak, generál Surovikin byl velmi úspěšný. Byl dobře přijat vojáky, podařilo se mu úspěšně dokončit stažení ruských jednotek z Chersonské oblasti a zachránit tak mnoho bojovníků a techniky. V blízkém budoucnu to bude hrát velmi důležitou roli. Zahájil brutální, ale vojensky efektivní tah, spočívající v ničení ukrajinské kritické infrastruktury, spojený s dalšími útoky na citlivé civilní cíle. Proč byl tedy vyměněn? V očích prezidenta Putina získával příliš velkou moc. Mohl způsobit nerovnováhu mezi umírněnými generály a zastánci tvrdé linie, k nimž on sám patří. Jeho posílení by mohlo ohrozit kontrolu prezidenta Putina.

Na ruské straně existují reálně čtyři vojenské síly. Soukromá skupina Wagner v čele s jejím zakladatelem, Jevgenijem Prigožinem, čečenská domobrana v čele s Ramzanem Kadyrovem, ministr obrany Sergej Šojgu a konečně generál Valerij Gerasimov, náčelník generálního štábu. Šojgu a Gerasimov mají na starosti vojenské operace a reprezentují umírněný ruský názor, zcela podporující Putina. Generál Surovikin bude samozřejmě pokračovat, ale jako zástupce generála Gerasimova. To znamená, že jeho úspěchy budou automaticky připisovány oficiální pozici generála Gerasimova. Nemyslím si, že dojde k velkým vojenským změnám, spíše k politickým tahům, jejichž cílem je snížit vliv Sergeje Surovikina a lidí, které reprezentuje.

Jestliže generál Gerasimov nebyl dosud příliš úspěšný, proč ho Putin nechává řídit operace na Ukrajině? Vypadá to jako vojenský omyl.

Kromě boje o moc v armádě a Putinovu potřebu jistoty, že má věci pod kontrolou, je zde ještě jeden faktor. Pověřit generála Gerasimova velením ve válce na Ukrajině reprezentuje strategickou změnu. Pozici velitele této války už nemá jen další generál, ale přímo velitel celé ruské armády. To naznačuje eskalaci války na totální válku Ruska jako státu a celé jeho armády. Znamená to delší válku a nasazení větších sil. Celé Rusko už se na tu válku připravuje, roste jeho vojenský rozpočet a znamená to i přípravu na rozsáhlou mobilizaci. Pro Ukrajinu a západní koalici to bude znamenat velké problémy.

Chtěl byste k tomu ještě něco dodat?

Ano. Doporučuji všem, aby se seznámili s vyjádřením pana Bystroně v Bundestagu. To, co říkal, přesně souzní s mým názorem.

