ODS jako Zelení. Green Deal by byl průšvih i bez Putina, obává se předseda Svobodných. A má rady, jak se zabezpečit

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR Česká vláda by měla jít cestou Polska, protože vysoké daně lidem lámou vaz, myslí si Libor Vondráček, předseda Strany svobodných občanů (Svobodní). „Je potřeba, abychom na to reagovali rychle, protože snaha vychovávat občany, aby méně jezdili autem, to by mně sedělo spíše ke Straně zelených než k ODS,“ doplňuje. Také je dle něj potřeba, abychom byli co nejvíce energeticky soběstační. „Musíme přemýšlet nad tím, jak si většinu naší spotřeby pokrýt z našich zdrojů. Je to jednoznačně návrat k těžbě uhlí a urychlení dostavby jaderných elektráren,“ vysvětluje.

Aktuálně řidiči řeší drahý benzín, ale stoupá i cena elektřiny a vlastně vůbec všeho. Čím to je? Jaké jsou příčiny tohoto stavu?

Je to kombinace politiky předchozí Babišovy vlády, která rozhazovala peníze a tím šla naproti inflaci. Kombinace spekulací na trhu, které jsou spojené s nejistotou, ať už okolo války, ale také s nejistotou vyvolanou Green Dealem. Tato nejistota hraje svou roli už dlouhodobě, protože ke zdražování docházelo už před tím, co se nyní odehrává na Ukrajině. Současně je to neochota Fialovy vlády jít cestou, kterou šlo třeba Polsko. To ví, že vysoké daně lidem lámou vaz, a bylo schopno na toto zareagovat.

Česká vláda je kritizována, že se současnou drahotou nic moc nedělá. Zrušila přimíchávání biopaliv, vyzvala lidi k omezení spotřeby. Je toto dostatečné?

Tyto kroky jsou nedostatečné. Je tu prostor pro to, nevymýšlet něco, co nikde jinde nemají, ale podívat se do toho Polska. Musíme si dát pozor, abychom inspiraci nehledali v Maďarsku, kde zastropování cen benzínu vytvořilo velké problémy, nedostatek a krachy zejména malých pumpařů. Je potřeba, abychom na to reagovali rychle, protože snaha vychovávat občany, aby méně jezdili autem, to by mně sedělo spíše ke Straně zelených než k ODS.

Důležitým i ekonomickým faktorem je ruská agrese na Ukrajině. Z Ruska bereme plyn a ropu. Budeme muset změnit svoji energetickou politiku. Jak toto nejrychleji udělat?

Ihned bychom měli obnovit těžbu uhlí tam, kde jsme ji ukončili. Elektrárny na zemní plyn v zásadě z hlediska pochybných ekologických měřítek vycházejí stejně negativně jako elektrárny na uhlí. Oba druhy těchto elektráren ale mají výhodu, že jsou schopné vykrývat výpadky v elektrické síti, protože jsou schopny nárazově zvyšovat či snižovat své výkony. K tomu, abychom byli více energeticky nezávislí, musíme přemýšlet nad tím, jak si většinu naší spotřeby pokrýt z našich zdrojů. Je to jednoznačně návrat k těžbě uhlí a urychlení dostavby jaderných elektráren.

Co evropský Green Deal? Předpokládám, že Svobodní k němu mají výhrady. Způsobí současná situace v Evropské unii změnu postoje k němu?

Kéž by to tak bylo. Green Deal ve své podstatě nás vrátil do pozice, kdy jsme byli snáze vydíratelní, protože jsme byli závislí na dodávkách zdrojů z jiných koutů světa, z Ruska i odjinud. Dnes jsme schopni si říci, že z toho Ruska to bylo špatně, ale bylo by dobré, kdybychom si uvědomili, že špatně je to v každém případě, a měli bychom se snažit dosáhnout energetické nezávislosti. Green Deal nám to neumožňuje.

V souvislosti s případným nahrazením ruského plynu se mluví o dovozu zkapalněného břidličného plynu. Je však otázka, jestli je ho dost, a pak také jeho cena je výrazně vyšší...

Pokud máme brát břidlicový plyn odněkud a máme-li přistoupit k tomu, že budeme topit plynem, který se nějakým způsobem frakuje, pak je otázka, zda tento způsob těžby povolit na našem území. Nějaká ložiska tu máme. Pro nás by bylo daleko lepší snažit se o skutečnou energetickou nezávislost, než se spoléhat na zdroje z ciziny.

Co se týče elektřiny, jsme soběstační, dokonce ji i vyvážíme. Pak ji však nakupujeme draho na evropské burze v Lipsku. Je to správný přístup? Neměli bychom i toto změnit?

Za současné situace to úplně změnit nedokážeme. Pro nás by bylo nejlepším krokem, kdybychom vystoupili ze systému emisních povolenek. Je to řešení, které by mohlo být velice rychlé a efektivní. Otázka evropské burzy je pro nás aktuálně neřešitelná, ale musíme nad tím přemýšlet. Poláci jsou schopni být trochu mimo systém nákupu energie v Lipsku. Takže by bylo dobré zamyslet se nad tím, zda bychom dokázali jít cestou Polska. Ale tady tato cesta nebude tak rychlá.

Z těch emisních povolenek už nějaká země vystoupila?

Nejhlasitěji o tom mluví Poláci. Bylo by dobré se k tomu také přihlásit, aby se jim to snáze realizovalo. Takto jsou na to sami. Bezpochyby je to však cesta správná. Bylo by v našem zájmu, abychom se k Polákům přidali. Prospělo by to nám i jim.

