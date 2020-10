Odveta voličů. Dienstbier balí kufry. Pavel Černý rozhýbal mašinu, Češi mění Senát

reklama

Jak hodnotíte coby předseda LIGA LIBE výsledek senátních voleb?

V tomto ohledu musíme říci, že jsme s prvním kolem senátních voleb docela spokojeni, protože ta největší překážka, největší nepřítel legálních soukromých zbraní ve společnosti a takzvaného ústavního práva, pan Dienstbier, končí. A právem...

Pojďme se tedy přesunout k případu Jiřího Dienstbiera. LIGA LIBE před volbami intenzivně na jeho osobu upozorňovala s tím, že Dienstbier jde silně proti zájmům držitelů legálních zbraní a také myslivců. Dienstbier senátorský post na Kladně neobhájil, skončil až šestý. Co na to říct?

Jeho konec nepřišel tak úplně zázrakem. Jak se říká: „Kdo zaseje vítr, sklízí bouři.“ To pan senátor sklidil od kladenských střelců, myslivců a jejich rodin. Z hlediska této kampaně to nebyla lehká práce, ale povedlo se to, po čem celá střelecká a myslivecká komunita napříč republikou tolik volala – ať prostě tento člověk, který se v průběhu své kariéry snažil lidi připravit o jejich práva a majetky, zmizí.

Střelecká komunita je velmi početná, čítá více než 300 tisíc lidí. V poslední době je navíc již velmi aktivizovaná a stmelená. Jejich koníčky, zájmy a profese jsou jimi velmi ceněny. Je to velká skupina lidí, která zvláště v senátních volbách, kdy někteří kandidáti vyhrávají doslova o pár jednotek či desítek hlasů, může být velmi důležitá.

Skončil podobně i někdo další v jiných volebních obvodech?

Ještě určitě není vše dořešeno, čeká nás druhé kolo, a rozdíly jsou také v tom, do jaké míry je ta střelecká komunita v daném regionu početná. Někde se daří více, někde méně, ale vzhledem k tomu, že jsme své snahy nejvíce upřeli právě na kladenský obvod, už tento konkrétní výsledek považujeme za jasný úspěch.

Je to tak, jako když té pomyslné sani odseknete jednu hlavu. A Jiří Dienstbier byl politikem, který skutečně vyvíjel nesmírně aktivní činnost proti zájmům držitelů legálních střelných zbraní, ale i vůči ústavnímu dodatku na právo obrany se zbraní. A lze říci, že ho jeho činy dohnaly – a stály senátorské křeslo.

Nelze ale říct, že byste horovali za konkrétní strany či hnutí, vaše téma jde přitom napříč politickým spektrem…

Můžeme tedy říct, že jsou vámi nyní politici hnáni k zodpovědnosti?

Řekněme si to úplně na rovinu – kdo jsou politici? Je to jen jakýsi námi volený a také námi placený servis. I když to neradi někteří slyší, je to tak. A když ten servis nebude vykonáván dobře a budeme s ním nespokojeni, tak ty politiky prostě vyměníme. Na to není nic zlého – to je skutečně jen čistá podoba demokracie. Jednou jsem se trochu zasmál v Senátu, když jeden z našich velkých odpůrců, pan senátor Martínek (Radko Martínek, do roku 2018 senátor za Svitavy, pozn. red.) si stěžoval, že mu majitelé legálních soukromých zbraní vyhrožují. My jsme tenkrát zkoprněli – co se to děje?! A poté jsme se dozvěděli, že oni mu nevyhrožují násilím, nebo snad dokonce zbraněmi. Představte si – a on to nelibě nesl – oni mu prý hrozili nezvolením!

To je přece normální. Zapomněli podle vás politici tak trochu na to, jaký je vztah mezi voličem a politikem?

Je neuvěřitelné, že tehdy politik – senátor – si neuvědomuje základní demokratické principy a nerespektuje tu možnost volby občana. Politik má naslibovat a občan má volit a pak s prominutím držet hubu? To my nechceme. A také neděláme. Musím říct, že těch zhruba šest sedm let našeho boje ukázalo, že skutečně podstatná část společnosti, a zde si dovolím říct, že ta disciplinovaná a slušná část – vzhledem k prověřenosti střelecké komunity (držitelé zbrojních průkazů splňují zákonné podmínky bezúhonnosti a spolehlivosti, pozn. red.), může skutečně výrazně politicky působit a zvolit si opravdu takové zástupce, kteří budou hájit jejich práva.

My se pak takovým politikům snažíme jejich podporu vracet a posouvat je ještě na klíčovější místa, kde zase oni mohou lépe pomoci nám. Málokdy se člověk setká s naplněním demokracie v tak čisté podobě.

Proč se vlastně LIGA LIBE do letošních senátorských voleb tak intenzivně vložila? Předpokládám, že jde opět o onen ústavní dodatek o možnosti obrany s pomocí zbraně…

Mnoho takových stupidních zákazů můžeme vidět na západ od nás a cítíme, že nám je některé státy čím dál intenzivněji servírují. Mít u sebe nůž, nebo pepřový sprej? Ve státech na západ od nás si často občané takový luxus dovolit nemohou. Před rokem a půl byla dokonce, představte si, iniciována jakási pochybná aktivita europarlamentu, kde zazněl návrh na „všeevropské“ zakázání nošení nožů, což je naprostá absurdita.

Již jsou známy dvojice pro druhé kolo senátních voleb. Bude se LIGA LIBE angažovat i zde?

Ano. Budeme se snažit. LIGA LIBE nemůže sice obsáhnout všechny okrsky a ta intenzita asi nebude tak vysoká jako na Kladensku, ale některá jména bychom rádi v Senátu po těchto volbách viděli.

Dozvědí se lidé někde, o koho konkrétně jde?

Samozřejmě. Na naší facebookové stránce LIGA LIBE budou v tomto týdnu známa jména, která střelecká komunita podporuje. Ale to není vše. Navíc jsme tam, kde kandidáty a jejich názory ještě neznáme, neb v Senátu ještě neseděli a neměli možnost se ohledně naší věci nějak vyjádřit, odeslali základní otázku – zda oni, pokud se do senátních lavic dostanou, zvednou ruku pro ten pro nás tak nesmírně klíčový ústavní dodatek. Možnost odpovědi na tuto otázku je jasná – buď by byl pro, anebo proti.

Totéž v současné době bude dělat Českomoravská myslivecká jednota, která posílá dosud „neznámým“ kandidátům soubor otázek, které se ovšem zdaleka netýkají pouze zbraní, ale i zákona o myslivosti, podpory myslivců v daném regionu atd. Opět – jsou to velmi konkrétní dotazy a požadujeme velmi konkrétní odpovědi. A opět. Ano či ne. Žádné „přesně nevím“ nebo „možná, za jistých okolností“... nestojíme o žádné triky a výmluvy...

Aneb jak to shrnul kdysi Karel Kryl: politikům se nevěří, politici se kontrolují... ne?

