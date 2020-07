Ohromující slova šéfa bezpečnostního výboru: Toto je dezinformační web. Možná řízen přímo vnitrem

reklama

Stále více světových firem se přidává k bojkotu sociální sítě Facebook, některé do bojkotu zahrnují všechny sociální sítě, a nechtějí u nich inzerovat, protože málo dohlížejí na škodlivý obsah. Facebook dokonce prohlásil, že zvažuje zakázat reklamy před prezidentskými volbami v Americe úplně. Blíží se změny na sociálních sítích v tom, jak je známe dnes? Bylo by správným krokem reklamy před volbami vůbec nezobrazovat?

Obávám se, že nastupuje další totalita a my, dříve narození, cítíme, že to, co se děje teď, se bohužel začíná projevovat jako takzvaná normalizace v sedmdesátých letech, a to, co dělal Sovětský svaz. Cenzuroval informace a satelitní země, které na ně byly napojené. Teď to bohužel vidíme ještě v daleko větší míře, která se projevuje v celé Evropské unii i ve Spojených státech. Jde o trend, který lidé, kteří zažili tu normalizaci, vidí naprosto stejně a bohužel ještě daleko hůře.

Je pravda, že Facebook dokáže volby ovlivňovat, ukázaly se problémy v minulosti včetně prodeje dat uživatelů. Měl by tedy i přes tyto problémy zůstat přístupný všem názorům? A je tomu tak nyní, když se mažou a blokují účty?

Facebook se stal nástrojem globalistů, kteří potřebují ovlivňovat volby, a v případě, že názory nekorespondují s jejich názory, příspěvky blokuje. Už tedy nejsme v režimu svobody slova, ale bohužel jde pouze o schválené názory, které mohou být publikovány. A potom jsou ty druhé názory, které nemohou být publikovány. A právě to považuji za strašnou chybu, která se děje.

Dá se to nějakým způsobem změnit?

Obávám se, že v tomto stavu se na západ od nás – včetně Spojených států, Francie a dalších zemí tímto směrem včetně Bruselu – bohužel debilita stává vymahatelnou normou. A rozhodnutí, které dělá Brusel, navíc europoslankyně Věra Jourová (ANO, pozn. red.) říká, že se musí cenzurovat, že tam musejí být jedině správné proevropské názory, zatímco ostatní nesmí zaznívat… Takže jsme se skutečně stali pasažéry další neomarxistické totality a tato totalita bude umlčovat nás i naše názory.

Fotogalerie: - Na vrchu Vítkově

Souhlasíte, že třeba průvodním jevem toho, co říkáte, je dění kolem Black Lives Matter, kdy některé společnosti stahují podle nich závadné filmy, v nichž se může vyskytovat rasismus, a firmy mění obaly výrobků? Půjde to ještě dál?

Obávám se, že je to Německo třicátých let, kdy byly cenzurovány a páleny knihy klasických autorů. V Americe totálně končí vymahatelnost práva a lidé, kteří by náhodu chtěli vymáhat právo, chtěli by být policisté a chtěli by být na straně zákona, jsou označováni za rasisty. To je naprosto špatně, vymahatelnost práva je základem právního státu. V případě, že nemůžete vymáhat pro každého spravedlnost, jedni mohou zapalovat obchody, zatímco ostatní nemohou zapalovat obchody, dokonce se nemohou ani bránit, tak se jedná o začátek občanské války. Bohužel vymahatelnost práva na západ od nás už je posunuta někam, kde bychom to my v České republice nebyli schopni tolerovat.

Psali jsme: Česká televize: Jaro na ČT art nejúspěšnější od spuštění kulturního kanálu Hejtman Čunek: Investice přispějí i k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu Teroristka. A jiní výtečníci. Amerika objevuje, kdo stojí za Black Lives Matter Ministři zahraničí diskutovali o vztazích EU-Turecko a o pandemii COVID-19 v Latinské Americe

Dění ve Spojených státech pochopitelně sledují i ostatní velké mocnosti. Nejde jen o Black lives matter, ale celkově se zhoršují vztahy například s Čínou, problémy s koronavirem... Domníváte se, že se pro Spojené státy jako dosud nejsilnější velmoc a světového hráče něco mění? Oslabuje svoji pozici?

Anketa Podporujete návrh SPD, abyste mohli v referendu hlasovat o vystoupení z EU? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 16911 lidí

My osobně si myslíme, že na všech životech záleží. A pokud někdo tvrdí, že záleží jen na černých životech a na nějakých jiných životech ne, jde o rasismus. Z našeho pohledu záleží vždy na všech životech, nerozlišujeme barvu kůže, nerozlišujeme národnost ani nic jiného. Nám záleží skutečně na všech lidech. Black lives matter je rasistické hnutí, které má ničit a eliminovat bílé občany, to vidíme i ve videích, které se vyskytují na internetu, kde demonstranti zastavují a lynčují bílé řidiče aut. Z mého pohledu jde o rasistické hnutí.

Souhlasíte tedy s vyjádřením Miloše Zemana, že heslo Black lives matter je rasistické, a i s transparentem All lives matter (na všech životech záleží), který přinesl poslanec Lubomír Volný do sněmovny minulý týden?

Záleží vždy na všech životech, a pokud někdo tvrdí, že záleží jen na některých životech, tak je to silně rasistické. S tím se ztotožňuje i prezident, který to řekl velmi dobře a naprosto s ním souhlasím.

Řekl jste, že události v USA jsou součástí prezidentských voleb a nejste rozhodně sám. Nakolik se domníváte, že za dosavadní potíže může sám Donald Trump? Jde pouze o kampaň?

Prezident Trump vyzýval jednotlivé starosty a funkcionáře, aby nastolili pořádek ve svých oblastech, kde mají nějaké pravomoci. A bohužel rušení policie v těchto oblastech pouze dokázalo, jaká anarchie může poté vzniknout. Pokud se podíváme na demonstrace zblízka, vidíme, že tam jsou lidé s batůžkama, kteří jsou součástí všech demonstrací, ti je organizují a organizují je celosvětově. Z mého pohledu je tato kampaň řízena centrálně jakýmisi neziskovými organizacemi, které mají za úkol, aby se nepokoje přelily do celého světa.

Poměrně dobře se jim to povedlo ve Francii, i v dalších státech. Pokud hoří obchody, zaparkovaná auta a obyčejní pracující lidé se nemohou vrátit bezpečně ze zaměstnání nebo jejich děti ze školy domů, jde o začátek občanské války. A my v České republice skutečně nechceme, aby to dopadlo tímto způsobem.

Ministerstvo vnitra vydalo výroční zprávu, která hovoří o nenávisti i jejím šíření. Zpráva říká, že šíření nenávisti přestalo být doménou extrémistů a doplnily je xenofobní skupiny. Výraznou roli má podle zprávy v takovém šíření hrát právě SPD. Co vy na to?

Já to vnímám naprosto jednoduše. Co se týká ministerstva vnitra, zprivatizoval si ho ministr vnitra Jan Hamáček a vysvětlím proč. Začalo to tím, že obvinili naši poslankyni Karlu Maříkovou, která přirovnala invazní druhy rostlin a živočichů k nelegálním migrantům. Ministerstvo vnitra naprosto zneužilo svoji pravomoc, použilo data z živého vyšetřování, které je neveřejné, a jmenovitě onálepkovalo naši poslankyni jako dopředu vinnou. Myslím, že v České republice by stále měla platit presumpce neviny. Nicméně ministerstvo vnitra informace z neveřejného, tajného, přípravného řízení napsalo přímo do zprávy o extremismu. To znamená, dopředu naši poslankyni odsoudilo. Včetně veřejného mínění. Svádí to na jakousi předsudečnou nenávist, to znamená, že svoboda slova u nás neplatí. Je to ústavní právo, ale u nás neplatí, protože ministerstvo vnitra vede Hamáček z ČSSD. Naprosto flagrantně porušuje veškeré zákony České republiky pouze proto, aby upadající tři a půl procentní ČSSD získala nějaké politické body. Z mého pohledu je to zneužívání funkce veřejného činitele.

Podle Okamury je zmínka o hnutí SPD výsledkem snahy ministra Hamáčka zneužít ten resort k politickému boji. S tím tedy souhlasíte?

Ano, a je to podloženo fakty včetně zveřejnění zprávy o extremismu. SPD není žádná extrémistická strana, protože v případě, že by byla, konkrétně ministerstvo vnitra pod vedením ministra Hamáčka by muselo SPD zakázat, což se nestalo. Takže ve své zprávě flagrantně porušuje zákon a lže.

Výroční zpráva mluví o tom, že dezinformační média mohou přispět k radikalizaci obyvatel bez vazby na extremisty. Shledáváte nebezpečí v dezinformačních médiích, a kdo do této škatulky podle vás zapadá na české mediální scéně?

V případě, že by nějaké médium bylo dezinformační, kdo je schopen to posoudit? Pro každého to může být jiné médium. Eva Romancovová, která kdysi dávno pod ministerstvem vnitra a ministrem Milanem Chovancem za ČSSD zakládala ministerstvo pravdy (Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, které mělo řešit dezinformace a hoaxy, kritiky přejmenováno na ministerstvo pravdy, pozn. red.), je nyní provozní ředitelkou Deníku N. Toho Deníku N, odkud unikají informace z ministerstva vnitra a odkud se píše proti různým stranám, které nesouhlasí s tím, co hlásá ČSSD a další strany. Z mého pohledu je Deník N hlásnou troubou ministerstva vnitra a je dokonce, bych si dovolil tvrdit, možná řízen i ministerstvem vnitra. Takže já ho považuji za dezinformační web a konkrétně Deníku N bych nevěřil ani pozdrav.



Psali jsme: Dan Landa: Že jsem fašista? To se vám může vrátit. Takto Jihočeský kraj: Kotlíkové dotace slaví pětileté výročí existence Facebook hrozí zrušením facebookové stránky Tomia Okamury, Radima Fialy i hnutí SPD. Okamura se chce bránit i u soudu „Hu, hu, hu, hu.“ Černý fotbalista prý utíká z Česka. Jsi na černou práci, řekl mu trenér

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.