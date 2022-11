Okamura zaútočil na Fialu: Další podraz na voliče. Lidé nemají peníze a on...

Lidé nemají peníze, Fialova vláda jim zvýší daně. Nemají na splátky hypoték, vláda jim zvýší daň z nemovitosti, chce pozdější odchod do důchodu, plánuje snížení podpory v nezaměstnanosti, zrušení slevy na jízdné pro děti... Takto vyjmenoval předseda SPD Tomio Okamura oblasti, ve kterých by podle jeho názoru mohla vláda Petra Fialy ztížit situaci českým občanům a poslat je rovnou do chudoby. A to vše ke zdražujícím se potravinám, vysokým cenám za energie a pohonné hmoty.

Sněmovna definitivně zrušila EET. Vy jste hlasovali pro jeho zrušení. Proč?

Daně se platit mají, o tom žádná. V minulém volebním období SPD prosadilo zavedení paušální daně pro živnostníky a malé podnikatele, čímž jsme snížili byrokracii a náklady jak na straně státu, tak na straně podnikatelů, a zároveň má stát své daně jisté. O zavedení paušální daně, která zjednoduší podnikání, jsem ve Sněmovně usiloval několik let a nakonec se mi to podařilo. Je to jeden z konkrétních úspěchů SPD. Takže nyní, po zavedení paušální daně, nám připadá EET nadbytečné. Zbytečně by to zatěžovalo živnostníky a malé podnikatele. Zároveň jsme hlasovali pro zachování dobrovolnosti EET, ale to vládní koalice zamítla.

Vy kritizujete Fialovu vládu, že prý nepomáhá velkým firmám. Přitom ministr financí Stanjura i ministr průmyslu Síkela říkali, že zastropují ceny energií i velkým firmám…

Zatím pro ně neudělali nic. A ministr Síkela (STAN) i premiér Fiala (ODS) už téměř rok říkají, že ohledně cen energií pro občany a firmy musí počkat na jednání v Bruselu. Naposledy tam o cenách energií jednali ve čtvrtek a výsledek je opět nula. Státy EU se opět neshodly na cenovém stropu pro plyn. Více než roční čekání na jakési unijní řešení v oblasti cen energií, které stejně nepřichází a ani nikdy nepřijde, je neomluvitelným selháním současné vlády Petra Fialy (ODS). A i kdyby přišlo, půjde jen o další společné zadlužení.

Anketa Jezdíte nakupovat do blízkého zahraničí? Ano 49% Ne, je to okrádání vlastního státu 8% Ne, nevyplatí se mi to 43% hlasovalo: 6072 lidí

Německo připravuje rozsáhlou pomoc 200 miliard euro (odpovídá jedné třetině rozpočtu ČR) s drahými energiemi domácnostem a firmám, včetně velkých průmyslových podniků. Německá vláda se chystá zastropovat ceny elektřiny a plynu i pro velký průmysl na velmi nízkých hodnotách, mnohem nižších, než jsou české cenové stropy pro domácnosti. Tuto pomoc již schválil německý parlament.

Naopak vláda Petra Fialy odmítala doposud velkým podnikům zastropovat ceny energií, což je pro ně naprosto likvidační a ohrožuje to jejich konkurenceschopnost i tisíce pracovních míst. Uvidíme, jestli vůbec a co Fialova vláda nakonec schválí. Současná vláda se nesmyslně vymlouvala na údajný zákaz této podpory ze strany orgánů Evropské unie, který ostatní členské státy nedodržují, a naopak si přijímají svá vlastní opatření.

Podle návrhu německého kancléře Olafa Scholze by měly mít velké německé podniky zastropované ceny silové elektřiny na 13 eurocentech za 1 kWh (což je 3,20 Kč) a ceny plynu na 7 eurocentech (1,70 Kč). Připomeňme si, že česká Fialova vláda zastropovala cenu silové elektřiny pro domácnosti a malé firmy na 6 korunách za 1 kWh a cenu plynu na 3 korunách (bez distribučních poplatků). Jedná se o meziroční zdražení zhruba o 200 procent!

A vaše řešení je tedy jaké?

SPD dlouhodobě navrhuje zastropovat ceny elektřiny přímo u výrobců a plynu pod 2 korunami za 1 kWh, což je ekonomicky zcela reálné. Fialova vláda, která to nedokáže a žene domácnosti do energetické chudoby a likviduje domácí průmysl, musí odejít! Není divu, že podle průzkumu CVVM vládě Petra Fialy důvěřuje jen 28 procent občanů. Máme tady spoustu indicií, že vláda likviduje ekonomickou stabilitu českých firem a domácností.

Co tím myslíte?

Reálné mzdy v Česku se letos kvůli vysoké inflaci sníží o 8,3 procenta. Bude to největší pokles ze zemí visegradské čtyřky i větší snížení než v průměru Evropské unie. Vyplývá to z analýzy investiční společnosti Cyrrus. Dále téměř desetina českých domácností tvrdí, že nemá ve svém bytě či domě dostatečné teplo. I vládou zastropované ceny energií jsou několikanásobně vyšší.

Navíc kvůli Fialově vládě hrozí masivní propouštění a likvidace českého průmyslu. V příštím roce předpokládá propouštění zaměstnanců 57 procent firem. Vyplývá to z průzkumu, který mezi svými členy udělala Asociace exportérů a o němž informovala ČTK. Nedostatečná podpora státu podnikům s vysokými cenami energií podle asociace zásadně sníží konkurenceschopnost českého průmyslu.

A ekonom Lukáš Kovanda upozornil, že ve světě po více než dvou letech potraviny konečně zlevňují, ale v České republice budou ale nadále zdražovat! Řetězce a další prodejci se budou snažit dle něj mimořádné okolnosti maximálně kapitalizovat ve svůj prospěch. Nevím, proč vláda nemůže hlídat marže kromě benzinových pump i u řetězců. Nebo jim pohrozit vyšším zdaněním! Fialova vláda ale svými opatřeními, kdy ceny energií nezastropovala u výrobců, a prodejcům je kompenzuje, přináší jen další zdražování.

Agrární komora ČR také informovala, že čeští zemědělci dostávají na kilogram kuřecího masa dotaci 2,50 až 3 Kč, ovšem v západní Evropě je to v přepočtu běžně 15 až 17 Kč. V příštím roce musí čeští chovatelé navíc počítat s celkově nižší podporou z národních dotací, které se mají snížit na polovinu!

Ministr práce a sociálních věcí a zároveň předseda KDU-ČSL Marian Jurečka řekl, že je pro zvýšení daní? Co vy na to?

Další podraz na voliče. Koalice SPOLU slibovala, že daně zvyšovat nebudou. Takže lidi nemají peníze, a vláda jim bude zvyšovat daně? Jurečka též řekl, že je pro zvýšení daně z nemovitostí. Takže lidé nemají na splácení hypoték, a vláda jim ještě zvedne daň z nemovitosti? Jurečka prosazuje i pozdější odchod do důchodů či snížení podpory v nezaměstnanosti a chce i zrušit slevu na jízdní pro děti. Vláda posílá desítky miliard našich peněz Ukrajincům žijícím v ČR a na Ukrajinu a dokonce si tyto peníze vláda půjčuje v zahraničí. Na podporu českých občanů vláda přitom peníze nedá.

Evropská unie by měla do roku 2030 snížit emise z pěti odvětví dosud nezahrnutých do systému emisních povolenek o 40 procent proti hodnotám z roku 2005. Shodli se na tom 9. listopadu zástupci českého předsednictví Rady EU a Evropského parlamentu, kteří dojednali podobu nařízení stanovujícího závazky jednotlivých zemí na omezování emisí ze silniční dopravy, vytápění budov, zemědělství, malých průmyslových provozů a nakládání s odpady. Co říkáte této věci?

Přeloženo do češtiny to znamená, že Evropská unie za podpory Fialovy vlády prosadila další extrémní zdražování. Bude nás to stát biliony.

Z čeho vycházíte?

Evropská komise dle dokumentu vlády Ochrana klimatu ČR předpokládá, že náklady na dosažení uhlíkové neutrality v ČR budou až dvojnásobné ve srovnání se starými členskými státy EU a odhaduje je až na stovky miliard korun ročně po dobu minimálně 20 let. K tomu se v Bruselu zavázal premiér Babiš a premiér Fiala Zelený úděl EU tzv. Green Deal též podporuje.…

Zelený úděl, který bude stát Evropskou unii biliony eur a naši zemi biliony korun, po koronavirové krizi může zasadit smrtelnou ránu naší ekonomice. Tyto propočty pochází ale ještě z doby před energetickou krizí a invazí Ruska na Ukrajinu. Výrobky a služby se ve zmíněných oblastech brutálně zdraží. Celá věc je součástí balíčku Fit for 55 a Green Dealu Evropské unie.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) odmítli jednat se svými maďarskými kolegy, představiteli vedení maďarského parlamentu, v rámci jednání uskupení zemí V4. Předpokládám, že se vám to nelíbí…

Anketa Cítíte se ohroženi aktivitami vedení Ruské federace? Cítím 5% Necítím 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 24962 lidí

Hnutí SPD naopak podporuje co nejužší spolupráci zemí V4 ve všech formátech, tedy strategickou spolupráci České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska – včetně jejího možného rozšíření o další nám historicky a kulturně blízké státy, jako jsou například Rakousko, Slovinsko nebo Srbsko. Podporujeme i maďarskou národně konzervativní vládu premiéra Orbána a politickou stranu Fidesz, se kterou jsme nedávno uzavřeli dohodu o užší spolupráci, výměně zkušeností a koordinaci postojů.

Po obnovení kontrol letos v létě zadržely hlídky na česko-slovenské hranici již přes 20 000 nelegálních imigrantů…

Od letošního května počet osob, které nelegálně překračují naši státní hranici, neustále roste a je násobně vyšší než v době vrcholící migrační krize v roce 2015. Tato situace je jasným dokladem nefunkčnosti tzv. schengenského systému Evropské unie. Dle jeho pravidel by se nelegální imigranti neměli na území členských států vůbec dostat, anebo by měli zůstat v tzv. první bezpečné zemi.

Ještě bych rád připomenul, že převaděči dostávající muslimské imigranty na naše území jsou nejčastěji Ukrajinci. Doposud 215 převaděčů letos, kteří převádí přes naše hranice imigranty hlavně z muslimských zemí, odhalili policisté a celníci. Policisté také přesně mapují, z jakých zemí převaděči pocházejí. V 51 případech to byli Ukrajinci, v 38 Syřané, dalších 14 pocházelo z Gruzie.

Dovolte mi, abych v této souvislosti srdečně pozval všechny občany dne 6.12.2022 na veřejné slyšení k petici SPD proti přijímání nelegálních migrantů do Poslanecké sněmovny, vstup volný! Registrace nutná předem na e-mail: novakoval@psp.cz, jelikož je počet míst omezen velikostí sálu na 150 osob. Vstup přes recepci Poslanecké sněmovny v budově Sněmovní 1, Praha 1 od 16 hodin, začátek veřejného slyšení k Petici proti přijímání nelegálních migrantů od 16:30. Občanský průkaz s sebou. Zahájím já a poslanec SPD Radek Koten, dále vystoupí mnoho zajímavých odborníků na bezpečnost. Těšíme se na osobní setkání s vámi!

Evropský parlament schválil povinné kvóty pro ženy v evropských firmách. Evropské firmy obchodovatelné na burze by měly mít od roku 2026 na pozicích v dozorčích radách alespoň 40 procent žen. Firmy mohou také usilovat o dosažení 33procentního podílu v případě všech pozic v řídících a dozorčích orgánech. Za nedodržování kvót budou hrozit postihy, mezi nimi i finanční pokuty. Jak se stavíte k tomuto?

Podle informací médií tuto věc podpořila i Fialova „konzervativní“ vláda. Podle hnutí SPD se nemají funkce kdekoli obsazovat na základě pohlaví či rasy a etnika, ale na základě kvality a schopností uchazeče. Navíc biologické rozdíly mezi pohlavími existují a šílená genderová ideologie ani kvóty přírodu nezmění. Navíc toto rozhodnutí prošlo naprosto potichu bez celospolečenské debaty. Všimli jste si, že by to měly některé strany jako důležité předvolební téma? Takto se rozhoduje v EU: potichu a za zády voličů! Hnutí SPD odmítá sluníčkářský neomarxismus i diktát Bruselu!

Pokud tuto věc podporuje vláda Petra Fialy, která se hlásí jakoby naoko ke konzervatismu a pravici (premiér Fiala je katolík, předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda též, čestný předseda TOP 09 Schwarzenberg také a lidovci mají křesťanství v názvu), je to další podraz na voliče.

Hnutí SPD odmítá, aby jakékoli funkce byly povinně obsazovány na základě jakýchkoli kvót-rasových, etnických, pohlavních či genderových. Rozhodovat mají pouze schopnosti a rozhodovat mají vlastníci podniků či ve státní správě se má rozhodovat na základě objektivních kritérií hodnocení schopností. Když si nějakou soukromou firmu založí ženy, ať mají klidně sto procent žen ve vedení, ale musí jít o dobrovolné rozhodnutí, nikoli zákonnou povinnost a diktát Bruselu! Mnohé ženy navíc dávají přednost rodině a dětem před kariérou. Na tom přece není nic špatného! Naopak. Tyto ženy jsou obrovským přínosem pro společnost. Jsme pro rovnost mužů a žen před zákonem, ale odmítáme sociální inženýrství a genderový neomarxismus!

