Ondřej Neff vážně promluvil o Zemanovi: Těm řečem já nevěřím

ROZHOVOR „Dlouhodobě si myslím, že to nemůže dopadnout jinak než předčasnými parlamentními volbami,“ říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz spisovatel a publicista Ondřej Neff, šéfredaktor serveru Neviditelný pes, k povolební situaci. Dokonce se domnívá, že by mohly být už letos. „Vezměte si, že by pořád vládla vláda bez důvěry. To by bylo dlouhodobě neudržitelné,“ uvádí. „Paradoxní na tom je, že nevím nějakou nejlepší nebo nejhorší variantu. Nejlepší varianta je dohoda, stabilní vláda, která pracuje ve prospěch země. Ale dohoda za dané situace je těžko představitelná,“ konstatuje. Vyjadřuje se i k prezidentské volbě, favoritem je dle něj současný prezident, jako ostatně každý prezident kandidující do druhého období.

Předpokládáte, že Zeman vyhraje, protože lidé mají rádi horory, když shrnu do naprosté zkratky váš text z 3. ledna na Neviditelném psu. Rozhodně je však současný prezident favoritem volby. Co by se stalo, kdyby opět vyhrál?

Favoritem pro druhé volební období je každý prezident, který neudělá nějakou fatální chybu. Jeho funkce, prezentace, činnost, to vše je lidem na očích. Vědí o něm, sledují ho. Je to pro něj naprostá výhoda. Když jsem žertem hovořil o Zemanově znovuzvolení jako o hororu typu Vřískot, tak jsem ovšem nezapomněl upozornit, že takto to vnímá jen určitá vrstva ve společnosti. Nejde o celospolečenský odpor, v žádném případě. Miloš Zeman má ohromnou podporu u významné části elektorátu. To může nevidět jen hodně zaslepený člověk. Když se ptáte, co by se stalo – no tak by byl v druhém volebním období prezidentem. Když ho lidé zvolí, tak ho budeme mít. Nestane se žádná katastrofa. Žijeme v demokratickém státě a lidé mají právo svobodné volby. Když se tak rozhodnou, bude to tak.

Anketa Půjdete k 1. kolu prezidentských voleb? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 3344 lidí

Zaznívají obavy, že v druhém volebním období se prezident, v podstatě jakýkoliv, už nemusí na nic ohlížet, a že tedy může být Miloš Zeman ještě více utržený ze řetězu...

Větší utrženost ze řetězu si u Zemana těžko lze představit. Dělá zahraniční politiku v přímém rozporu se zahraniční politikou demokraticky zvolených institucí a ve svobodných volbách zvolených demokratických stran, tedy vlády, ministerstva zahraničí. Víc inklinovat k Rusku a k Číně si sice dovedu představit, ale zase nemůže překročit své pravomoci. Tato inklinace se může projevit jenom ještě větší servilností a devótností, ale nebude to mít žádný praktický význam. Připojit Českou republiku k Ruské federaci nemůže. Nemyslím si, že může dojít k nějakému dramatickému zvratu.

Prvek, který se dá těžko posoudit, je Zemanův zdravotní stav. Je skutečně alarmující. Odhaduji ztrátu jeho váhy na nějakých patnáct, dvacet kilo. Toho nelze dosáhnout dietou. Tohle je věc otevřená. Jestli ho ošetřují lékaři, kteří vědí něco, co my nevíme, a mlčí o tom, je to totálně nezodpovědné vůči národu. Jde o vážné státní zájmy. Máme právo znát zdravotní stav prezidenta. Těm řečem o cukrovce, která odešla, nejsem schopen uvěřit. Je to faktor neodhadnutelný. Jsem člověk dobrosrdečný, přeji panu prezidentovi pevné zdraví, ale stát se může všechno.

Ano. Stát se může opravdu všechno. Dokonce i to, že Zemanův protikandidát, který postoupí do druhého kola, by mohl získat na svoji stranu všechny Zemanovy odpůrce, třeba i se skřípěním zubů. Teď jde ale o to, kolik těch odpůrců je a zda to bude stačit na výhru. Ale také hlavně o to, jestli opravdu k druhému kolu všichni půjdou. Protože Drahoš působí nevýrazně a spousta lidí ho vůbec nezná, Horáček také některým vadí, a Topolánek? Ten tvrdí, že je schopen vzít Zemanovi nějaké voliče a že umí oslovit kavárnu i hospodu. Je pravda, že je známý a výraznější. Ve skutečnosti má však jistý hlas asi pouze některých kovaných pravicových voličů, hlavně z ODS, u ostatních skupin a bublin si nejsem tak jistý. Jak vidíte šance protikandidátů vy?

Vyjádřil jste to přesně. U prezidentských voleb je predikce velmi problematická. Spousta lidí je i nerozhodnutých. Dlouhodobě si myslím, že nejméně kontroverzní a přeci jen relativně známý je Jiří Drahoš. Má větší šanci než třeba pan Fischer. Což je úctyhodný muž, osobně bych ho rád v tom úřadu viděl. Volí se však i v Horních Úholičkách, a říkám to se vší úctou k Úholičkám. Tam vznikají masy hlasů. Těch Úholiček máme tisíce po celé republice. Tam ten pan Fischer známý není. Budeme hádat z kávové sedliny do poslední chvíle.

Příští týden požádá vláda Andreje Babiše o důvěru. Soudě podle vyjádření parlamentních politických stran, asi ji nezíská. Pak by přišla na řadu patrně druhá Babišova vláda. Tady komentátoři i politici naznačují, že už ji získá. Mluví se o dvou variantách. Jednu bych označil jako levicovou, že vládu nějak podpoří či tolerují sociální demokraté a komunisté, druhá je pravicová – že se ANO dohodne s ODS. Tyto dvě varianty jmenoval na debatě – na které jsem byl – Mirek Topolánek. Dodal k tomu ovšem, že v případě té varianty s ODS jí hrozí, že se rozštěpí, protože jsou v ní opravdu výrazní odpůrci spolupráce s Babišem. Ale také ti, kteří by se této spolupráci nebránili. Co si o tom myslíte vy?

To je jasné, že by to ODS rozhodilo. Ale stejné je to u sociální demokracie. Je dlouhodobě rozštěpená. Stoupenci Miloše Zemana byli v sociální demokracii vždycky. Za Špidly to byly vlastně dvě politické strany v jednom Lidovém domě. Tohle rozhodnutí je stejně tíživé pro ČSSD jako pro ODS. Jsou to dohady.

Jsem velmi zvědavý na projev Miloše Zemana, který má vystoupit v Poslanecké sněmovně ve prospěch vlády Andreje Babiše. Mohl by do toho vnést výrazné prvky.

Dlouhodobě si myslím, že to nemůže dopadnout jinak než předčasnými volbami. Psal jsem to ve svých úvodnících ještě před sněmovními volbami, které dopadly jak jsem předvídal, totiž katastrofou pro sociální demokracii, která ostrakizací Andreje Babiše celou tu krizi vyvolala.

Ve vánočním poselství však Miloš Zeman uvedl, že předčasné volby nevypíše, že by to bylo pohrdání vůlí voličů...

Může však dojít k tomu, že nebude jiného zbytí. Když by ani na třetí pokus vláda s důvěrou nevznikla, dříve nebo později předčasné volby musí být.

Domníváte se, že už letos by mohly být předčasné parlamentní volby?

Myslím, že ano. Vezměte si, že by pořád vládla vláda bez důvěry. To by bylo dlouhodobě neudržitelné.

Mám takovou bujnou fantazii, dovedu si představit, že Miloš Zeman, pokud bude opět zvolen, by dokázal držet tuto vládu bez důvěry – kdyby chtěl – jak dlouho by chtěl...

Schopen držet ji by byl. Ale tato vláda by měla silně omezený mandát, neprošly by jí žádné vládní návrhy zákonů. Nemyslím, že by mohla vládnout celé volební období bez podpory Poslanecké sněmovny. To by byla znásilněna Ústava totálně.

Psali jsme: Děkan rozhoduje jako papaláš, vyděsil studentky, měl by se zamyslet, zda nesložit funkci! Studentka z Masarykovy univerzity je ve varu. Byl zrušen obor genderová studia Zdechovský (KDU-ČSL): OLAF vydání zprávy a závěrů vyšetřování europoslancům neodmítl VIDEO Babiš a Fico si notovali: Kvóty jen rozdělují EU. Podpoříme Polsko a Maďarsko „Nedoporučujeme zveřejňovat.“ Proč se ministerstvo a žalobci kolem zprávy OLAF chovají tak zvláštně?

Jak s tím zamává zpráva OLAF? Vy jste na ni hodně spoléhal, že projasní situaci. Jak to tedy je, jestli u Čapího hnízda šlo o dotační podvod, či nikoliv. Zpráva OLAF už do Česka dorazila...

Uváděl jsem tři možnosti. Že tato zpráva bude znamenat buď obvinění z podvodu, či očištění z podvodu. Nebo mlhu. Zatím to vypadá na tu mlhu. Ale i ta mlha působí v neprospěch Babiše. Když vám někdo řekne, že jste podvodník, nebo naopak že jste něčeho využil na hraně zákona – v tom je obrovský rozdíl.

Takže případná mlha ještě více přibližuje pravděpodobnost předčasných voleb?

Určitě. Mlha by udržela současný status quo, kdy je paralyzovaná situace. Máme tu výrazného vítěze voleb, který má svázané ruce. Má nulový koaliční potenciál. Je to pat. Mlha by ho jen potvrdila

Zásadní otázka je, co by tedy vlastně bylo nejlepší pro tuto zemi? Nějaká koaliční vláda s vítězem voleb hnutím ANO třeba bez Babiše. Nebo zmiňované předčasné volby? Jaký je nejlepší scénář, a jaký nejhorší?

Nedovedu si představit, že by na vládu bez Babiše sám Andrej Babiš přistoupil. Asi by to bylo nejrozumnější. Že by se řeklo – teď si dejte Andreji Babiši pauzu, vyřiďte si svou privátní aféru a když vás soud osvobodí, tak se vraťte na bílém koni. Byl by blázen, kdyby na toto přistoupil. Nebo jeho strana. I když možné je všechno. Paradoxní na tom je, že neznám nějakou nejlepší, nebo nejhorší variantu. Nejlepší varianta je dohoda, stabilní vláda, která pracuje ve prospěch země. Ale dohoda za dané situace je těžko představitelná.

Co když ale předčasné volby – zvláště kdyby byly co nejdříve – dopadnou podobně jako ty minulé a hnutí ANO v nich zase vyhraje?

Samozřejmě by ANO zase vyhrálo, proto předčasné volby nikdo nechce.

Navíc by se některé subjekty do Poslanecké sněmovny nemusely znovu dostat...

Takové průzkumy už byly. Podle nich by se tam nedostaly STAN a TOP 09. Pak by byla otázka, jestli by byla možná koalice dejme tomu ODS, ČSSD, případně Piráti. Představit si to lze.

Je možné, že zrovna ODS a Piráti by o něco posílili?

Je to možné. To by ale také museli oslabit okamurovci a komunisti. To už jsme ve sféře naprosté spekulace, jak by dopadly předčasné volby. Ale aspoň by nějakým způsobem posunuly vývoj někam. Ale kam, to nevíme.

Psali jsme: Zeman vyhraje, napsal dnes Ondřej Neff Ondřej Neff: Juncker nechápe. Ano, nechápe. A to je ten hlavní problém Publicista Neff se opřel do Okamury. Vystoupit z NATO je hloupost, láteřil Je to historie a s tou žádný idiot nehne! Ondřej Neff cílí na vandaly, kteří posprejovali pomník Koněva



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Oldřich Szaban