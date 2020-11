Opakované úplné vypínání ekonomiky? Sebevražda! Senátor varuje, co nastane ve společnosti. Vážné následky

ROZHOVOR Vánoce již jistě budou jiné – s kaprem a dárky jistě, ale možná bez vánočních trhů, což je ale marginálie, protože přece nechceme mít covidový problém i na Velikonoce. Co však je jasné, tak to je chaos na ministerstvu zdravotnictví, nejednotná vláda a zmatený premiér. Chovejme se však podle nařízení, i když se nám mnohá zdají nepříliš logická – jako třeba noční zákaz vycházení, protože virus s největší pravděpodobností není světloplachý. To říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz senátor za ODS a starosta jednoho z plzeňských obvodů Lumír Aschenbrenner.

Zdá se, že ministerstvo zdravotnictví je zakleté. Není ale zakletá celá vláda?

Vláda především jedná v době koronavirové pandemie velmi chaoticky, nezodpovědně a nepromyšleně. Je to fatální a opakované selhání. To neříkám jako opoziční politik, ale jako občan České republiky, kterého se to vše bezprostředně dotýká. Kabinet mění svá rozhodnutí z hodiny na hodinu, uvádí tím občany, firmy i úřady do nesnází a zmatku. Vládní politici například říkají: Nezavřeme školy, zavřeme školy, otevřeme školy, neotevřeme školy. Kdo se v tom má vyznat? Rozumí tomu ještě někdo?

Premiér Babiš jako krizový manažer naprosto vybouchl. Je to tragické představení nešťastného politického herce. Situace s ministerstvem zdravotnictví je toho názorným příkladem. To není zakleté ministerstvo, jak se ptáte v otázce, to je ministerstvo chaosu. Kdyby takto nějaký podnikatel řídil svoji firmu, tak už dávno zkrachoval. Tím neříkám, že není těžké řešit závažnou zdravotní situaci, ale takto to skutečně nejde.

Zákaz vycházení v našich zeměpisných šířkách nebyl od války. Uvědomuje si společnost, co se vlastně děje? Muselo to dojít až sem?

Většina české společnosti si ale dobře uvědomuje, že situace je velmi vážná, lidé nejsou blbci. Nezpochybňuji přitom ani právo kohokoli říkat si svobodně o pandemii cokoli, třeba i úplné nesmysly, což slyšíme také. To naše demokracie unese. Ale pokud jsou nějaká nařízení vyhlášena – i když s některými nesouhlasím – tak by se měla dodržovat, protože nemoc se dá potlačit pouze tím, že se budeme chovat zodpovědně především s ohledem na ostatní lidi, s ohledem na některé rizikové skupiny, jako jsou třeba senioři. To není žádná buzerace a omezování svobody, ale cesta k uklidnění situace. Někteří lidé jsou ale nepoučitelní, neberou ohled na ostatní.



Druhou věcí je vymahatelnost nařízení. Víme, že s vymahatelností práva jsme na tom někdy na štíru, a což teprve nyní...

Češi jsou národ, který hýří kreativitou, vtipem a smyslem pro nadsázku. V tom jsme jedineční. Ovšem to není to samé, co švejkování, které někteří lidé předvádějí. Stát nemůže dobře fungovat, pokud je vymahatelnost práva a různých nařízení nedostatečná.

Když nestačí někomu domluva a doporučení, kterým vždy jako svobodomyslný člověk dávám přednost, tak by měla nastoupit represe. V současném nouzovém stavu ale nevidím rozumné provedení ani jednoho – ani domluvy, ani represe. Prostě to flákáme, a výsledek vidíme.

Je podle vás dobře, že prezident zrušil oslavu státního svátku, a tak, s trochou nadsázky řečeno, jedinou akcí byl 28. října sporný antirouškový protest…

Je právem každého protestovat a vyjadřovat svobodně své názory, to zaručuje naše Ústava. Je ale otázkou, zda právě v těchto dnech je na to ta správná doba, zda se lidi mají ve větším počtu shromažďovat na ulicích. Řekl bych, že nikoli, protože jde o zdraví všech.

Pokud jde o oslavu státního svátku na Pražském hradě, tak je dobře, že prezident ji nakonec v jím plánované podobě zrušil. Opakuji: V podobě, jakou chtěl on. Ale mohl oslavu udržet v jiné podobě. Mohl jednotlivě vyznamenání všem vybraným předat. Všichni účastníci by se před tím otestovali na koronavirus, měli by roušky či respirátory, každému jednotlivě mohl prezident postupně předat vyznamenání, vysílala by to televize. Šlo to vymyslet. Chtělo to jen několik neotřelých zajímavých nápadů. Ale to bychom chtěli od Miloše Zemana a úředníků Pražského hradu asi moc.

K tomu ještě poznámka. Předání státního vyznamenání plukovníkovi Prymulovi by bylo v současné době naprosté chucpe. Jedna židovská anekdota například vysvětluje slovo chucpe takto: Je to, když někdo spáchá matkovraždu a otcovraždu, a pak u soudu žádá shovívavost, protože je sirotek.

Nemělo by se, podle vás, uvažovat o polní nemocnici také v Plzni?

A kdo by takovou nemocnici stavěl? Armáda nemá nekonečné kapacity. Kdo by se v takové nemocnici, když dnes všude chybí zdravotnický personál, staral o pacienty? Věřím našemu zdravotnickému personálu, který odvádí v nemocnicích výbornou práci, že to zvládne. Ano, je to mnohde už na hraně, ale nějaké rezervy ještě existují. Samozřejmě, že jakékoli predikce ohledně šíření koronaviru ale mohou být ošidné.



Není na čase pomýšlet opět na pomoc z Číny? Myslím to s nadsázkou a se vzpomínkou na jarní rouškové letadlové mosty s pomocí, kterou jsme si platili.



Pokud to myslíte s nadsázkou, tak to beru. Ale někteří politici, i vládní, Pražský hrad, a na ně nalepení lobbisté možná na to opět skutečně myslí, protože ochotně slouží a poklonkují této asijské mocnosti. Přednost musí ale dostat české firmy, které už dokážou většinu potřebných věcí vyrobit. Jen to vládu a úřady někdy nezajímá, což je trestuhodné.

Naše senátní delegace dostala při zářijové cestě na Tchaj-wan nabídku na dar pěti linek na výrobu roušek a respirátorů. Z naší strany bohužel stále ještě ale nebyly dojednány formality pro přijetí tohoto daru. Že by se tak dlouho dolaďoval vítací ceremoniál na letišti? Nebo rozměry červeného koberce? Společně s kolegy ze Senátu doufám, že se vše již brzy dořeší.

Nebylo by dobré zcela utlumit ekonomiku vyjma klíčové infrastruktury, než prodlužovat nejistotu do Vánoc, a pak možná třeba až do Velikonoc?

Měl bych z toho obavu. Protože další oslabování českého hospodářství může přivodit problémy, o kterých se nám zatím ani nezdá. Tím neříkám, že by se neměla dodržovat některá nařízení, o tom už jsem hovořil. Souhlasím například i s tím, že by si firmy měly testovat na koronavirus své zaměstnance a tím eliminovat nákazu. Že pokud je to možné, mají být lidé zhruba do konce roku na home office.

Ale opakovaně úplně vypínat ekonomiku, to může být sebevražedné. Zabijete hospodářství, a můžete vyvolat v příštích letech sociální problémy. A že letošní Vánoce nebudou stejné jako v minulosti, je jasné. Nedělejme z nich fetiš. Když se místo shánění mnoha dárků sejdete jen s rodinou, bude to stejně hezké jako kdykoli předtím. Řízky, kapr a bramborový salát budou i tak, virus nevirus.

… jenže předvánoční zisky firem a obchodů jsou pro společnost potřebné, a to nejen z ekonomického, ale i z psychologického hlediska…

Ano, dobrý chod a ziskovost firem jsou pro celou společnost důležité. Ale boj za zastavení nákazy nelze pominout. Musí se to nějak vybalancovat. Nelze proto počítat s tím, že letos a v nejbližších letech to bude stejné či podobné jako v letech minulých. Prostě nelze. Budeme mít jiné Vánoce. To už víme dnes.

Německo už v září zrušilo komplet všechny vánoční trhy. Rakousko prohlásilo, že je ponechá. A my nevíme, co bude „po Dušičkách“.

Třeba tím někoho naštvu, ale vánoční trhy nejsou za současné situace důležité. To je naprostá marginálie. Tak nebudou, no a co? Za naprosto primární považuji udržení dobrého chodu nemocnic, postupné otevírání škol, znovunastartování ekonomiky, dobře cílenou pomoc živnostníkům i firmám. Místo utrácení na vánočních trzích zkusme každý raději někomu jinému, kdo to potřebuje, pomoci. To můžeme udělati i ve své práci či kdekoliv.

Nemám příliš v lásce fráze, ale ta dnes pořád připomínaná, že „společně to zvládneme“, se mi líbí, ale dovolím si ji parafrázovat: „Pokud budeme zodpovědní k sobě i ostatním, společně to zvládneme.“ Jen to chvíli bude trvat. Bohužel asi delší chvíli, než jsme si představovali.

