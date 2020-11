Pirát Peksa: Podvod? Trump nemá důkazy, pojďme dál. Ke cti mu je omezení válek, nezvládl covid

ROZHOVOR „Nechci Trumpa jen kritizovat. Musí se mu přiznat silný postoj vůči Číně a snahu vystoupit proti hrozbě, kterou tamní režim představuje. Zároveň poškodil systém Spojených států jako nikdo předtím. Obsazování příbuzných do významných pozic ve státě, ignorování vědců a odborníků, tlak na policii – tohle je všechno, co státu nepomáhá a vede k bujení korupce. Spojené státy se z toho budou ještě dlouho vzpamatovávat,“ konstatuje europoslanec za Piráty Mikuláš Peksa. „Jsem upřímně rád, že nedošlo k otevřenému boji s Íránem, tam nechybělo mnoho. Ale je Trumpovi třeba přičíst ke cti, že zapojení USA v ozbrojených sporech spíše utlumil. Měli bychom si z toho zároveň jako Evropané odnést důležitou lekci,“ dodává.

Joe Biden byl podle všeho zvolen 46. americkým prezidentem, co od něj máme očekávat v zahraniční politice?

Na stole je neustále agenda boje s globálním oteplováním, posune Biden i tuto věc?

Myslím, že ano. Je pravda, že řada států americké unie rozjela vlastní iniciativy, nicméně federální vláda – tedy ten orgán, který mají v USA místo Evropské komise – problém doposud ignorovala, protože prezident Trump nechtěl převzít svůj díl odpovědnosti. V tomhle hodnotím prezidenta Bidena jako zodpovědnějšího, uznává podíl USA na celosvětovém problému a věřím, že zapojí odpovídající zdroje do jeho řešení.

Donald Trump odmítl uznat výsledek voleb, dokud se nezkontrolují hlasy ve sporných státech. Je to, co nyní Trump dělá, nedůstojné?

Současné výsledky sčítání ukazují zhruba 76 milionů hlasů pro Bidena, 71 milionů pro Trumpa. Ano, není sečteno všechno a ano, Trump má naprosto právo čekat do posledního hlasu. Ale myslím, že všichni chápou, že je třeba jít dál a prostě žádný zázrak, který by Trumpa vrátil do hry, se nekoná. Na volby dohlíželi – jako na každé normální volby – mezinárodní pozorovatelé. Kdyby bylo něco špatně, co by způsobilo chybu pěti milionů hlasů, už by to zmiňovali. A zatím jediné stížnosti na volby přišly od Trumpa samotného, aniž pro ně měl důkazy.

Má dnešní kauza amerických voleb nějaké podobnosti s rokem 2000, kdy se George W. Bush a Al Gore doslova soudili o výsledek na Floridě až do 13. prosince?

Moc ne. Tehdy ty volby byly velmi těsné a skutečně záleželo na každém hlasu. V tomto případě je ten výsledek daleko rozhodnější, jen jsme prostě čekali déle, než se sečtou hlasy, které přišly korespondenčně. Korespondenční volba je něco, co má ve Spojených státech dlouhou tradici, nicméně letos byla využívána rekordně. Souvisí to hodně s obavou z koronaviru. Je dobré připomenout, že demokraté své voliče nabádali, aby tento způsob volby využívali, zatímco Trump jim to rozmlouval. Proto také hlasy, které přišly později, pomohly spíše Bidenovi než Trumpovi, jeho voliči ho prostě poslechli.

Jak hodnotit čtyři roky Trumpa v úřadu prezidenta USA, co dělal dobře a co špatně?

Trump stahoval vojáky USA ze světových bojišť a je za 46 let prvním prezidentem USA, který nezačal žádnou válku. Lze jej aspoň za toto pochválit?

Jsem upřímně rád, že nedošlo k otevřenému boji s Íránem, tam nechybělo mnoho. Ale máte pravdu, tohle je mu třeba přičíst ke cti, zapojení USA v ozbrojených sporech spíše utlumil. Měli bychom si z toho zároveň jako Evropané odnést důležitou lekci. Spojené státy tu nebudou věčně a nemusejí Evropu za každou cenu bránit. Musíme se připravit sami, rozvíjet vlastní evropské kapacity, které by náš kontinent mohly bránit.

Proč Trump prohrál? Není tajemstvím, že americké voliče zajímá hlavně stav ekonomiky, který se letos zhoršil kvůli koronaviru. Dá se říci, že dosluhujícího amerického prezidenta porazil hlavně covid-19 a jeho přístup k němu?

Je toho hodně. Hodně udělal covid a Trumpova neschopnost pandemii zvládat. Mrtvých v USA bylo opravdu hodně. Ale jsou i další důvody – dotazy na voliče odcházející z volebních místností ukazují, že voličky-ženy z velké části hlasovaly pro Bidena. Můžeme se dohadovat o důvodech, ale myslím, že Trump udělal velkou chybu, když o ženách mluvil urážlivě a pohrdavě. Představa, že žena patří k plotně a musí si nechat líbit vše, co si k ní muži dovolí, prostě do 21. století nepatří. A voličky za to Trumpovi vystavily účet.

O Trumpovi se říká, že je narcis myslící jen na sebe, chaot, o Bidenovi zase, že za svoji dlouhou politickou kariéru nic pořádného nedokázal, že je nevýrazný. Není divné, že největší světová velmoc nedokáže do prezidentských voleb vygenerovat někoho jiného?

Nechovám k ústavnímu systému Spojených států žádný obdiv. Pravda je taková, že všechny latinskoamerické státy, které ho od nich zkoušely zkopírovat, skončily jako diktatury nebo v chaosu. Vlastně mě docela překvapuje, že jim to ještě funguje. Obecně si myslím, že evropské kontinentální politické systémy, jaké používají třeba Česko nebo Německo a ze kterých vychází i organizace institucí Evropské unie, jsou robustnější a dávají lepší výsledky.

