Po covidu nás čeká další peklo, varuje expert z Izraele. Agresivní migranti. Slíbili jsme jim dobrý život a tito lidé nejsou zvyklí tiše mlčet

reklama

Anketa Která z mrtvých osobností Vám nejvíce schází? Karel Gott 36% Václav Havel 8% Tomáš Holý 3% Vlasta Chramostová 2% Jiřina Jirásková 1% Vladimír Menšík 39% Jan Werich 11% hlasovalo: 10119 lidí

Jak se díváte na vývoj v České republice? Jsme na tom ve srovnání s rokem 2019 lépe, nebo hůře? Vidíte nějaký pokrok?

Ptáte se přímo a k věci. Odpovím vám stejně. Podle mě uplynul jen další zbytečný rok plný řečí a bez jakéhokoliv pokroku. Jsme na tom hůř než loni, ve skutečnosti jsme nikdy nebyli v horší situaci.

Bojím se dne, kdy skončí covid. Mor zasáhl nejvíce nejslabší, chudé lidi, kteří pracovali v konkrétních jednoduchých zaměstnáních, zejména přistěhovalce, ale nejen je. Stavebnictví, doprava, úklid, prodej suvenýrů nebo rychlého občerstvení, jako je kebab, směnárenství a zejména cestovní ruch. Většina těchto pracovních míst už neexistuje nebo jsou v bezprostředním ohrožení. Bohaté organizace a lidé, kteří této skupině dříve pomáhali, již tak jako dříve pomáhat nemohou. „Váleční“ migranti budou agresivní, přivezli jsme – nebo jsme nechali přijít k nám lidi, kterým jsme pošetile slíbili dobrý život. Ti nyní zjistí, že zůstanou bez práce, bez podpory a jejich situace se bude dále zhoršovat. Nejsou to lidé, kteří jsou zvyklí tiše to akceptovat. Budou naštvaní a agresivní, začnou se organizovat. Čekají nás velké problémy. Jsme na ně připraveni?

Stav policie a informačních služeb je stále horší. Nutně potřebují školení a výcvik, mají zastaralé technologie, nevyhovující a zastaralou metodologii a koncepci. Armáda schopná bránit ČR stále neexistuje. Je schopna řešit pouze účast v misích, a ne se starat o naše hranice a města. Počty boje schopných vojáků jsou hluboce pod potřebným minimem.

Takže zase jsme jen poslouchali sliby, ale progres byl nulový. Bezpečnost stále nebereme vážně, význam ČR na mezinárodní scéně je minimální, nemáme dlouhodobé, transparentní a loajální partnery a nemáme ani vlastní transparentní a stabilní názory na mezinárodní témata.

Přinesl nám rok 2020 z pohledu bezpečnosti vůbec něco nového? Čemu nás naučil? V čem vidíte potenciální mezinárodní hrozby pro ČR?

Rok 2020 určitě nepřinesl větší bezpečnost. Přinesl nám pandemii covidu-19 a s ní varování před křehkostí a nestabilitou naší společnosti. Ukázal nám, jak rychle se může zhroutit a zmizet vše, na co jsme byli zvyklí, jak rychle a radikálně se může změnit náš život. Ukázal nám, že nejsme připraveni na krizové situace. Lidé ztrácejí pocit bezpečí a optimismu, které stále dokola okecávají politici, kteří vůbec nerozumějí tomu, co je bezpečnost a co nám skutečně hrozí.

Rok 2020 také přinesl nové války a neukončil ty staré. Pokračuje masivní migrace z Afriky a Středního východu do EU. Turecko začalo nepokrytě prosazovat územní nároky vůči Řecku, angažuje se v Sýrii a navíc vyhrožuje, že umožní přijít do Evropy milionům běženců z Libye. Migraci do Evropy navíc otevřeně podporují i některé arabské státy, například Katar.

Írán pokračuje v podpoře mezinárodního terorismu i ve snahách vyvinout jadernou zbraň. V tom je nebezpečnější než Severní Korea. Pokud se mu to podaří, nepoužije jadernou zbraň sám, ale dá ji k dispozici teroristickým jednotkám, jako je třeba Hizballáh. Jejich odpálení teroristy zcela zničí i ty poslední prvky mezinárodního bezpečnostního systému a zavládne absolutní strach. Tomu musíme zabránit.

Rostou i hrozby ze strany Číny. Česká republika by měla být vůči ní víc ostražitá.

Mluvíte o Turecku, Íránu a Kataru. To jsou rizikové státy, jimiž se zabýváte už tradičně. Proč tentokrát i Čína?

Ano, i Čína. Že se Číně nedá věřit, se ukázalo, když lhala a nesdílela otevřeně informace o covidu-19. Horší je, že rozšiřuje svůj vliv po celém světě. I v ČR už víme, že jde o nezakrytou invazi. Číňané nakupují důležitou infrastrukturu a ovládají stále víc strategických podniků. Jejich 5G technologie jim může zajistit neomezený přístup k informacím, mohou přes ni ovlivňovat média, ale také rušit komunikaci, nebo ovládat určité zbraňové systémy. Vidím v tom velké riziko. Ačkoliv masivní migraci a ztrátu identity západních zemí vidím pořád jako největší hrozbu, růst moci Číny a její zrychlující se celosvětová expanze jsou hned za ní.

Doslova před pár týdny skončil konflikt v Náhorním Karabachu. Ázerbájdžán zvítězil a Arméni museli odejít. Myslíte si, že porážka Arménie může být poučná i pro ČR?

Úspěšné použití dronů ze strany Ázerbájdžánu prokázalo zničující účinek, který může mít tato technologie i na velkou pozemní sílu. Ázerbájdžánské jednotky s využitím nových izraelských dronů hromadně likvidovaly konvenční vojenskou techniku sovětského původu. Tanky, vrtulníky i obyčejní vojáci se stali obyčejnými terči místo toho, aby účinně bojovali.

Je evidentní, že současné bojiště se mění. Dnes nevítězí ten silnější, ale ten chytřejší. Už dlouho víme, že do příchodu střelných zbraní rozhodovala síla mužů. Dnes vládnou chytré technologie a umělá inteligence.

Spolupráce mezi Ázerbájdžánem a Izraelem je pochopitelná, když víte, že Ázerbájdžán byl jediný muslimský stát, který dlouhá léta spolupracoval s Izraelem i proti vůli Arabské ligy a muslimského světa. Spolupracuje s Izraelem v boji proti Íránu a terorismu a prodával Izraeli ropu, když ostatní odmítali. Osobně si ale myslím, že i když je loajalita vůči dlouholetému partnerovi důležitá, Izrael dnes musí myslet i na arménský lid a používat svého vlivu na Ázerbájdžán, aby jednal o zastavení palby.

Psali jsme: Grospič (KSČM): To, co je představováno za zrušení superhrubé mzdy, je pouze divadlo Vydavatelství Mladá fronta končí, věřitelé po něm žádají zpět 400 milionů korun Valachová (ČSSD): S tzv. nižšími daněmi se už teď začíná chytračit MZV: EU proplatila Česku repatriační lety. Jde o více než 76 milionů

Má obyčejný voják vůbec nějakou šanci tváří v tvář nejmodernějším technologiím? A co policisté? Potřebujeme je vůbec?

Je chyba srovnávat vojáky a policisty. Vojáci jsou dnes pro některé mise už méně důležití. Ale ačkoliv chytré technologie toho můžou udělat hodně, dobří vojáci stále jsou a budou potřební.

Policisté mají úplně jiné úkoly. Především musejí udržovat pořádek a bezpečnost. Bez policie vládne chaos a vzniká bezpečnostní vakuum, v němž získávají navrch špatní lidé, kriminální živly i teroristé. V ČR podle mého názoru velice chybí program modernizace policie a cílené investice do této oblasti. Je potřeba investovat i individuálně, každý policista je extrémně důležitý.

Snažil jste se vstoupit do politiky. Budete v tomto snažení pokračovat?

Samozřejmě. Hovořil jsem o tom, jak špatná je situace bezpečnostních sil v ČR. Myslíte, že to můžu akceptovat? To prostě nejde. Musím zkusit něco udělat, dokud můžu. Neznám nikoho jiného, kdo by mohl věnovat svůj čas jediné věci – připravit nás na nadcházející technologickou revoluci, na změny v demografii, na terorismus i řešení klimatických problémů. Tolik věcí musíme udělat a beze mě se prostě nic nezmění. Nic!

ČR potřebuje a zaslouží si někdo, kdo vidí i ošklivé věci ve světě a ví, co se musí udělat, abychom nebyli zničeni. Je tady mnoho expertů, ale já jsem jedinečný. Moje znalosti, způsob myšlení a kontakty jsou jedinečné. Nemám na vybranou, musím udělat vše, co půjde, a doufat, že dostanu šanci změnit a zvýšit naši bezpečnost.

Domníváte se, že je až tak důležité stát se součástí politického establishmentu?

Ano, věci musíme měnit zevnitř. Léta slyšíme plané kecy od lidí, kteří slíbili, že věci změní a zajistí pro tuto zemi bezpečnost. Melou stále dokola to samé, zatímco negativní změny pokračují, nepřátelé sílí a my jsme na tom stále hůře.

Bojím se toho, co nastane, až zmizí koronavirus a začnou se dít špatné věci. Nejsme na to vůbec připraveni. Ano, ostatní západní státy jsou na tom hůř, ale my jsme součástí Evropy. Pokud se „něco“ stane ve Francii, ve Švédsku a zvláště v Německu, bude to mít zásadní vliv i na nás, změní to i náš život, a to navždy. Musíme to pochopit a připravit se na „den poté“, kdy už některé státy ztratí kontrolu a začne boj mezi ideologiemi, mezi bohatými a chudými, kteří nemají co ztratit, a mezi námi a státy, které budou chtít využít vzniklé bezpečnostní vakuum a naši slabost, aby zásadně posílily svůj vliv u nás.

My nejsme Izrael. Nejsme ani izolovaní, ani jednotní, ani silní. To vyvolává problémy a já vím, že je to jen otázka času. Proto je mi líto, že jsem neuspěl ve snaze dostat se do Senátu a do jeho výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

V Izraeli začíná plošná vakcinace obyvatel. Co si o tom myslíte? Dáte se očkovat?

Chci říci, že to je jasná ukázka izraelské mentality, kterou mám i já. Nemluvíme, ale konáme. Holokaust nás naučil tři základní pravidla, jak se chovat tváří v tvář problému: reagovat, reagovat a zase reagovat! Nenechat věci jen dít a čekat na zázrak. A přesně to je podle mě správné jednání.

Operaci vakcinace v Izraeli považuji za skvělou věc. Konečně máme šanci porazit tuto nemoc a ano, nechám se očkovat hned, jak to bude možné.

Vím, že vakcinace přináší i rizika, ale mnohokrát menší než nenechat se očkovat a dostat covid. Funguje to jako bezpečnostní pásy v autě. Můžou vás i zabít, ale statisticky je mnohem bezpečnější jezdit připoutaný než bez nich.

Je pravda, že nová mutace koronaviru může způsobit problémy a možná budou komplikace. Je ale jasné, že jediná možnost, jak porazit tuto nemoc, je bojovat a hledat účinnou vakcínu. Ne ležet a čekat tupě na smrt.

Nakoupili jsme vakcíny od nejrůznějších výrobců – například z Ruska půldruhého milionu. Ale největší množství je od Pfizzeru a velká část také od Moderny. Koneckonců její vývoj také probíhal v židovských laboratořích. Každý den bude u nás naočkováno 60 000 občanů, samozřejmě celá populace to má zdarma. Bude se tak dít ve čtyřech největších státních zařízeních v zemi, která mají ale řadu poboček. Jako první byl naočkován předseda vlády Benjamin Netanjahu a podstatná část vlády. Každý očkovaný dostane zelený průkaz, který bude umožňovat po ukončení lockdownu se pohybovat po celém státě a časem jistě i cestovat.

… problém bude u ultraortodoxních Židů, že?

S tím máme určitý problém, ale oni nakonec poznají, že vakcína je ta správná věc. Podle mých informací už Pfizzer i Moderna zkoumají účinky vakcinace na novou mutaci z Velké Británie i jižní Afriky a výsledky jsou velmi optimistické.

Co byste vzkázal občanům ČR před nadcházejícími svátky? Máte pro nás nějaká doporučení?

Pandemie covid-19 ukázala, jak rychle se náš dokonalý svět může změnit, jak jsme křehcí a že jistota vlastně neexistuje. Musíme na to reagovat, připravit se a dostat naše bezpečnostní služby na mnohem vyšší úroveň. Prosím všechny, aby investovali do lepší přípravy příštích generací. My, dospělí, musíme zkusit víc držet při sobě, neignorovat ty, kdo potřebují pomoc, víc vnímat okolí, a tím omezovat krádeže, kriminalitu, agresivitu a škody na životech a majetku. Přeji si, abychom rok 2021 začali silnější, více spolupracující a lépe připravení na budoucnost.



Psali jsme: Pro Západ jsme kolonie, ve které vidí odbytiště pro své šmejdy a levnou pracovní sílu, uvedl Okamura Prezident Zeman podepsal státní rozpočet. Co dále očekává? Situace je riziková, vykopl bouřlivou debatu nad nouzovým stavem Blatný. A už to lítá Do p*či, to jsou Vánoce! Kolaps v Alze: Hlášená bomba, vzteklý dav, nakonec šok. To jsme nezažili

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.