Po krvavé Vídni: Bude hůř! Ti teroristé mají evropské občanství, nelze je vykázat, varuje Václav Krása

Nikdy se v Evropě nezbavíme muslimského násilí, pokud se nevrátíme ke staré antické zásadě: V Římě buď Římanem. Tak zní výrok Miroslava Macka, který jste sdílel. Můžete vysvětlit, jak je myšlen?

Samozřejmě že nemohu vykládat, co si pod tímto rčením představuje pan M. Macek. Za sebe si myslím, že musíme trvat na tom, že každý přistěhovalec, který chce trvale žít v naší zemi, se musí naučit náš jazyk, musí dodržovat naše zákony a ctít naši kulturu. Nemůže si vytvářet svoje komunity a tam uplatňovat svoje vnitřní zákony. Děti musí chodit do našich škol a integrovat se plně do společnosti. Pokud se to někomu nelíbí, tak ať odejde. Anketa Bude Petr Fiala po volbách premiérem? Bude 2% Nebude 98% hlasovalo: 4165 lidí

Není ale už třeba ve Francii na boj s radikálním islámem pozdě? Říká se sice, že nikdy není pozdě, ale... není těch radikálů už prostě moc? Nezaspali nyní (někteří) probudivší se politici?

Francie, ale i Anglie a postupně větší část bývalé „západní“ Evropy doplácí na svoji minulou politiku, kdy zvaly pracovníky ze svých bývalých kolonií, aby vykonávali činnosti, které už původní obyvatelé těchto zemí nechtěli dělat. Ukázalo se však, že druhá a třetí generace imigrantů odmítají pozici gastarbeiterů, odmítají naše civilizační zvyklosti, podléhají radikálním náboženským imánům a parazitují na většinové společnosti. Situace se radikalizovala v době vzniku tzv. Islámského státu a mnoho mladých přistěhovalců odjelo z Evropy podpořit tento teroristický stát. Po jeho zániku se tito, již džihádisté, vrací a snaží se destabilizovat společnost.

To je však první část odpovědi co se děje v zemích západní Evropy. Velkým problémem je dlouhodobá a početná migrace obyvatel z muslimských zemí, kteří žijí v představě, že jsme v Evropě všichni bohatí a oni mají právo na naše bohatství. Evropští vůdci, místo toho, aby účinně bránili jejich přílivu, tak je vlastně pozvali a nijak nebránili jejich invazi. Dnes prohlásila kancléřka Merkelová, že se musí změnit ochrana hranic Schengenu a nový systém by mohl být schválen v roce 2022. To je výsměch. Nejsou schopni účinně chránit naši civilizaci.

Minulé pondělí večer útočil poblíž synagogy ve Vídni a na několika dalších místech stoupenec Islámského státu Kujtim Fejzullai. Vyzbrojen dlouhou střelnou zbraní, mačetou a pásem s výbušninami zabil nejméně 4 lidi a dalších 23 zranil. Přitom se vědělo o jeho sympatiích k Islámskému státu a navíc dostali Rakušané od Slováků varování o tom, že shání náboje do kalašnikova. Přesto ho nechali atentát provést. Chápete to?

Samozřejmě že takovou liknavost nemůže chápat žádný soudný člověk. Je to bohužel důsledek nedůslednosti při integraci migrantů. Kujtim Fejzullai je rakouský občan, a tak se asi čekalo, co provede. To je ten základní problém. Ti lidé mají občanství Rakouska, Francie, Anglie, takže je není možné nikam vykázat, ale oni pracují proti zemi, kde by měli být doma. Vytvářejí ghetta, obsazují celé čtvrti, kam běloši prakticky nemohou a dokonce mají strach do takových oblastí chodit. Obávám se, že situace se bude jen zhoršovat. Nejsme početný národ, a tudíž nesmíme se chovat tak neobezřetně, jako státy západní Evropy.

Joe Biden byl podle všeho zvolen 46. americkým prezidentem, co od něj máme očekávat v zahraniční politice?

Prezidentské volby v Americe byly fraškou demokratických voleb. S volbou Joea Bidena mi spíše vyvstávají otázky, kudy se dá nová americká administrativa. Úspěch hospodářské politiky prezidenta Trumpa byl založen na třech faktorech: podstatném snížení daní, energetické nezávislosti a férovějších podmínkách zahraničního obchodu. Není vůbec jasné, jak se Biden k těmito třem faktorům hospodářského úspěchu postaví. Zvýší daně, například kvůli covidu-19? Připojí se USA znovu k takzvané Pařížské dohodě o změně klimatu, přestože ji žádný ze zbývajících signatářů nedodržuje? Jak se bude Biden chovat na Středním východě? Jak to bude s dohodou s Íránem? Na tyto otázky nikdo nezná odpovědi, ale mnozí tuší, že bude obrat zpět. Anketa Věříte, že islámské radikály lze převychovat? Ano 1% Ne 99% hlasovalo: 8313 lidí

Bývalý český prezident Václav Klaus Klaus připomněl, že normálně odevzdané hlasy by výhru a další 4 roky v Bílém domě jasně přiřknuly Trumpovi. Byly to korespondenční hlasy, co hlasování otočily ve prospěch Bidena. Klaus se pozastavil nad údajnými podvody, provázejícími poštovní hlasovací lístky. Sdílíte jeho obavy? Jaký je váš názor na korespondenční hlasování?

Svůj názor jsem již vyjádřil ve svém blogu. Průběh voleb je nestandardní a ostudný. Amerika ztratila právo nazývat se ochráncem práv. Velký počet voličů využil korespondenční způsob volby, která vyvolává velké pochybnosti. Není možné, aby jeden kandidát vedl o několik procentních bodů při sečtení 70 procent hlasů v daném státu, ale při sečtení zbylých 30 procent korespondenčních hlasů, byl výsledek volby zcela obrácený a druhý kandidát najednou o několik procentních bodů vyhrál. To je statisticky vyloučeno, to není to možné! Vyvolává to spoustu otázek. Je velmi zarážející, že nikdo ze zpravodajů, kteří nás informovali, že Joe Biden v závěrečném sčítání korespondenčních hlasů v nich vítězí i 1 : 4, si nepoložil otázku, jak je to možné? Nikdy nesmíme připustit korespondenční volby.

Trump stahoval vojáky USA ze světových bojišť a je za 46 let prvním prezidentem USA, který nezačal žádnou válku. Lze jej za toto pochválit? Jak hodnotit 4 roky Trumpa v úřadu prezidenta USA, co dělal dobře a co špatně?

Prezident Trump byl nepochybně velmi schopný politik a provedl mnoho změn ve vnitřní politice, a to hlavně hospodářské. Výrazně oživil americkou ekonomiku. Sám uvádíte, že nezačal žádnou válku, a přesto měl velké úspěchy v zahraniční politice – dohody arabských států s Izraelem, tlak na Írán, ale i na Čínu, jsou pozitivní kroky, které vedly ke snižování napětí. Donald Trump je přímý, a tak trochu divadelník, ale také člověk, který má zdravý rozum. Měl však proti sobě všechen ten neoliberální a neomarxistický svět, který si vytkl za cíl zničit Trumpa.

Andrej Babiš si pochvaloval, jak jsme ekonomicky předběhli Španělsko a Itálii, není to ale spíše tak, že tyto státy se o to více propadly? Nezapomíná premiér trochu na to, že je v Česku hodně lidí, kteří v novém roce budou mít vážné ekonomické problémy?

Naše ekonomika až do koronavirové epidemie měla stálý i když ne výrazný vzestup. Nemám po ruce statistiky, ale také bych se přikláněl spíše k tomu, že Španělsko a Itálie zaznamenaly výrazný propad, protože první vlna covidu-19 je zasáhla velmi drtivě. Co bude v příštím roce, se dá těžko odhadovat. Určitě naše ekonomika příliš neporoste. Záleží to také na tom, zda se podaří vyvinout očkovací látku na koronavir.

Ministr vnitra Jan Hamáček plánuje zřízení parlamentní vyšetřovací komise pro analýzu chyb před druhou vlnou koronaviru. Je to podle vás dobrý nápad?

Pan Hamáček asi předpokládá, že vyšetřovací komise by mohla svoji práci končit těsně před volbami. Možná že ji chce využít k vystoupení z koalice a všechny chyby ve věci řešení koronavirové epidemie svést na premiéra. Takže návrh na zřízení vyšetřovací komise považuji za politický kalkul od pana Hamáčka. Jinak si nedovedu představit, proč by ji chtěl šéf ČSSD zřídit.

Česko se stále potýká s pandemií koronaviru. Čísla nově infikovaných se mírně snižují, jsou to dobré zprávy?

Každý pokles nově infikovaných koronavirem je žádoucí a vítaný. Jsem v této věci trochu skeptik. Myslím si, že do doby, než bude proočkovaná větší část populace, se epidemie nezbavíme. Právě osoby se zdravotním postižením jsou tou skupinou občanů, která je potenciálně ohrožená. Proto si přeji, abychom měli očkovací látku co nejdříve.

