Podpůrci stepních skřetů a chanovské sídliště. Tam teď loví Babiš. Ódéesák Šimíček gratuluje. Po svém

reklama

Anketa Je správné uvažovat o tom, že čtyřicátníci půjdou do důchodu v 68 letech? Ano 9% Ne 87% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 10455 lidí

Babiš jako princezna Koloběžka První, chtělo by se říct: Ve vedení hnutí zůstane, poslancem zůstane, venkov bude navštěvovat... Ale prý ho uvidíme méně. Za ANO budou mluvit Schillerová a Havlíček. Jak to bude vypadat, dle vás?

Tiskovka hnutí ANO po přelomovém oznámení poslance Babiše, že se prý naučil klikat ve Sněmovně a zůstane tam, připomínala nějakou besídku zvláštní školy. Nejenže se staneme patrně první světovou zemí, která bude mít dva stínové premiéry – oba Karel (Karel 1 – Karel 2), ale také předpokládám návrh ústavního zákona, který mění nejvyšší ústavní činitelé tak, že zavádějí „hlavní tvář“. To je všechno samozřejmě nadsázka. Nečekám od nich vůbec nic nového. V prezidentské volbě se z Babiše a jeho party dělalo zle i statisícům jejich běžných voličů.

Vzhledem k tomu, jakou nechuť vzbudilo vítězství Petra Pavla v říši zla, Ruské teroristické federaci, je zřejmé, že si vrazi z Moskvy našli nového parťáka. Babiš sám proruský určitě není, ale nemůže jinak. Nemá kde brát. Jen mezi pátou kolonou, případně na chánovském sídlišti. Povedlo se mu spojit zdánlivě nespojitelné… Snažil se oslovit občany romské národnosti i nácky. Gratulace.

Petr Kolář z MFD naznačuje, že Síkela se přesune do Bruselu a Ministerstvo průmyslu a obchodu připadne ODS, konkrétně Zdenku Zajíčkovi. Co je na tom pravdy?

Asi mají v Agrofertpressu lepší info, než já. Nekecám, tohle fakt nevím. O Jozefu Síkelovi se jako o novém eurokomisaři mluvilo i veřejně a ostatně jeho vynikající práce v rámci předsednictví přinesla své plody. Plyn je na cenách z roku 2021 a jak si můžete všimnout, v rozporu s „experty“, kteří prostřednictvím i vašeho webu rok sprostě a nechutně lžou vašim čtenářům, nemrzneme. Plynu je dost. Z Ruska odebíráme 4 %. Omluví se kolaboranti s Gazpromem vašim čtenářům? Pochybuji. Oni totiž budou věřit protičeským lžím, protože už překročili hranici vnímání světa, který existuje kolem nich. Škoda. Alespoň takto jim mohu nabídnout pravidelnou dávku pravdy a za to vám děkuji. V pětikoalici je normální, že se běžně diskutuje o rezortním rozdělení a personálních otázkách. Takto přímo to ale na stole podle mě není. Ale já jsem řadový člen, nemám veškeré informace.

Psali jsme: Síkela pryč, vlivný muž ODS na jeho místo? Ministr prý plakat nebude Vidláci? Podnikatel z Prahy je pro Babiše. „Řeknu, co se nebude líbit.“ Česko, nejdražší elektřina v EU? Síkela ukázal „viníka“ a vrátilo se mu to 100 tisíc za podpisy Fialy či Drábové na mikině. Za jediný den

Když jsme u těch Petrů Kolářů: Ten „Pavlův“ pracoval na zvolení „svého“ prezidenta už od roku 2019, dokonce dříve. Společně s „lovcem dezinformací“ Vrabelem, který za dezinformace považuje vše, co „nahrává Rusku“, a s panem Hokovským z Evropských hodnot. To se tvářilo jako nezávislé expertní sdružení. Není to trochu nečistá hra?

Jak nečistá hra? Není nečistá hra, když se kandidát „vlastenců“ choval jako vlastizrádný gauner (pokud teda byl vůbec orientovaný v prostoru a čase, neb spíš připomínal nebohého dědečka, zneužitého majitelem SPD Okamurou). Není nečistá hra, když celá pátá kolona sdílí video z telegramového účtu webu Sputnik, kde zkreslují výroky Petra Pavla a tváří se, že jim jde o Česko? Když se podpůrci stepních skřetů, vraždících slovanské děti na Ukrajině tváří, jako zastánci míru? Upřímně… já na boj s dezinformacemi tak, jak jej prezentují někteří lidé kolem zvoleného prezidenta, nebo kolem vládního zmocněnce nevěřím. S dezinformacemi se nejlépe bojuje tak, že říkáte pravdu. Proto se o ní podělím rád i s vašimi čtenáři.

Abych vás potěšil – řekněte čtenářům, jak moc máte radost z toho, že Petr Pavel vyhrál prezidentské volby.

Primárně mám radost z toho, že po 10 letech otřesné ostudy, s jakou zastával prezidentské křeslo Miloš Zeman, se stane prezidentem někdo normální. Další radost pramení z tvrdého knockoutu poslance Babiše, člověka, který pro svůj business dokázal cíleně likvidovat živnostníky, veřejné rozpočty a charakter národa. Z toho mám velkou radost. A v neposlední řadě také z toho, že vliv masových vrahů z Moskvy u nás poklesne, neboť jejich hradní buňka bude rozbita.

Ministr Jurečka začal nastiňovat, že do důchodu se v důsledku nutné reformy bude odcházet v 68 letech. My dva jsme přibližně stejně staří... Tak jak to asi bude s naším důchodem?

Řekněme si to otevřeně. Průběžný důchodový systém je zdrojem mnoha společensky nedobrých jevů. Třeba nízké porodnosti. Vzhledem k tomu, jakým způsobem dokázala minulá vláda ničit veřejné rozpočty, je jasné, že musí přijít radikální řešení. Já s důchodem nepočítám, ani jej vlastně nechci. Bylo by fér přijít a říct: „OK, ročníky 1984 (abych tam patřil, smích) a níž dostávají zákonnou možnost směřovat část sociálního pojištění jinam a zabezpečit se na staré roky. Důchody nebudou. S výjimkou např. bezpečnostních složek.“ Tohle by mi přišlo fér. A sousloví „odchod do důchodu“ je manipulativní nonsens. Vzniká nárok na starobní důchod, ale pracovat přece můžete, jak dlouho chcete. Běžte do důchodu v 50, když na to máte. A mimochodem: Jsme na špici v Evropě v tom, kolik procent příjmů seniorů tvoří starobní důchod. U nás je to přes 99 %. V Nizozemí ani ne 50 %. Děsivé a nutné okamžitě změnit.

Ve vládní agendě se objevilo zničehonic i zvýšení daně z nemovitosti. I když to ODS odmítala. Není to trochu podraz? Ačkoliv ODS hlasovala pro zrušení superhrubé mzdy, což bylo efektivní snížení daní, pravda.

Jsem proti zvyšování daně z nemovitých věcí. Ostatně jsem – patrně stejně, jako vy – příznivcem jednoduchého malého státu s nízkými daněmi. Navíc daň z nemovitostí jde jako jediná celá obcím, takže vliv na rozpočet není žádný. Nesmyslný návrh, zbytečná debata. Zaujalo mě ale, jak vůči této vládě a její řekněme „straně spektra“ používáte tvrdá slova: „nečistá hra, podraz“. Vzhledem k dosavadní politice ostatních parlamentních subjektů – tedy holdingu Agrofert pod převlekem hnutí ANO vysávající veřejné rozpočty a akciovku nenávisti SPD – jejichž lídři nelžou jen když spí, a to jen, když nemluví ze spaní, je tahle příkrost úsměvná.

Psali jsme: Bohyně propaganda. Babiš strašil mírem, to je odporné, směje se pamětník profesor Žaloudík. Pak vládě vysvětlil, co je to cenzura Babiš v pozadí? Jde o koaliční potenciál, myslí si experti Babiš ve Sněmovně zůstane. Ale vyhlásil válku o voliče SPD a ČSSD Havlíček, lídr ANO ve volbách 2025. A Babiš? Prosáklo

Rok a půl nebudou žádné volby, pokud se nic zásadního nestane. Jak vláda má využít onen „klid na práci“?

Od začátku zločinecké a neospravedlnitelné ruské teroristické agresi proti Ukrajině v různých médiích píšu, že krize vždy přináší také příležitosti. Vláda by měla razantně deregulovat mnohá odvětví, rušit obrovské množství zbytečných agend a snažit se co nejlépe konsolidovat veřejné rozpočty. Mám za to, že např. zabývání se lex Babiš je zcela kontraproduktivní a nepřináší žádné politické body. Max lajky na twitteru. Takže vyhrnout rukávy a škrtat.

Miloš Zeman už doklepává poslední měsíce v úřadu. Pojďme si o něm tak trochu na pokračování povídat. Kdy jste ho zaznamenal poprvé a co jste si o něm tehdy myslel?

Jak by řekl pan dosluhující prezident: „Mno, Jaroslave, víte, co to je pasy?“ Ne, dělám si legraci. Pamatuji si jeho vystupování v debatách na tehdejším federálním prvním programu F1, kde ještě Otakar Černý a Zuzana Bubílková uváděli Co týden dal. Pak ale výrazněji v kampani 1996, kdy se jal oslovit část společnosti, která záviděla té druhé úspěch. A povedlo se mu to. Ptali se jej jeho známí, proč dělá lídra levice, když sám levičákem vůbec není. Nechal se slyšet, že na levici je nejvíc manipulovatelných idiotů. Vydrželo mu to dodnes. A to je také to, co si o něm celou dobu myslím. Byl prvním, kdo přišel s výrazným rozdělováním společnosti, a to na základě závisti úspěchu. Tedy opravdu jednou z nejhorších emocí. Pokud budeme v jeho životopise pokračovat, na příště si nechme kauzu Bamberg, abych ukázal na fakt, že předstíraná moudrost prezidenta Zemana patří k jeho nejlepším politickým trikům.

Psali jsme: Klimatická mládež je Balda od SPD jinak. Z ODS tak, že mnozí zaúpí Účastníci Výměny manželek! Před Václavákem z ODS letí vzkaz. Návštěva je na cestě Každý Ukrajinec je za pár měsíců víc Čech než vy. Z ODS vyteklo víc o Václaváku i BIS „Můj Bůh, můj břuch,“ heslo kolaborantů s Ruskem. Hrdlořez s botoxovým ksichtem. Z ODS přitvrdilo

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.