Politický vězeň Wolf: Havlovi cíleně budovali kult osobnosti. Byl to ožrala, chci aby to lidi věděli

ROZHOVOR Za komunistů byl dlouhé roky vězněn, a to mimo jiné i v obávaných Minkovicích, v lágru, jehož existenci se režim snažil utajit. Přesto riskoval a zprávy o něm vynesl až do zahraničí. Posledních třicet let se bývalý politický vězeň a publicista Jiří Wolf zabývá kromě jiného i ostrou kritikou polistopadových poměrů. Skutečnou moc totiž podle něj stále svírají někdejší komunisté a důvěrníci StB. V žaludku mu kromě nich ale leží například i první polistopadový český prezident Václav Havel. Na něm nenechá nit suchou, zejména kvůli tomu, že se, jak říká, „dohodl s komunisty“. „Havel byl obyčejný prase, ožrala, a já jsem chtěl, aby to lidi věděli,“ říká Wolf, s tím, že estébáci Havlovi cíleně budovali kult osobnosti. Kvůli kritice Havla se Wolf podle svých slov ocitnul na „černé listině“.

Letos v lednu to bylo 30 let od doby, kdy byly zrušeny Minkovice, poslední komunistický lágr stalinistického typu v Československu. Zaznamenal jsem k tomuto výročí jeden blogový příspěvek, jeden článek na Paměti národa, ale naše „velká média“ a politici k této události, zaraženě mlčí, proč?

Protože to je politika státu, a hlavně Ministerstva spravedlnosti. Od roku 1989 nebyl potrestán jediný bachař v České republice. A když došlo k soudu s tím Vondruškou, který v Minkovicích mlátil vězně, tak jsem byl dost překvapený, že spousta bývalých politických vězňů se toho bála a u soudu nevypovídala... a já jsem tam zůstal sám.

Jak tomu s odstupem času rozumíte?

Ten soud totiž neměl potrestat toho Vondrušku. Měl potrestat mě za to, že jsem se odvážil do toho šťourat. K tomu celý ten proces směřoval, k tomu, že pan Wolf si tohle všechno vymyslel a lhal.

Z čeho tak ale usuzujete?

Podívejte, Ministerstvo spravedlnosti i vláda měly vždy velký zájem na tom, aby měly jakousi čistou minulost. Dokonce tehdejší ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil tlačil na ten soud v Liberci, u kterého se případ minkovického Vondrušky řešil a kterému jsme my říkali rudý bolševický soud, aby nedošlo k jeho potrestání. Vondruška, někdejší bachař v Minkovicích a později politik, skutečně potrestán nebyl. Dokonce u toho soudu proběhl i pokus znevěrohodnit Konfederaci politických vězňů a koneckonců i tu zprávu, kterou jstem tehdy o Minkovicích napsal. Já jsem ty hrůzy, co se tam děly, popsal již v roce 1984 a hodně, hodně jsem to učesal. Celý ten můj posudek se u soudu četl. Trvalo to asi hodinu. Oni z toho mají obrovský strach, aby se neukázalo, co se dělo.

Kdo?

Estébáci a bývalí komunisté, kteří stojí v pozadí a tahají za nitky od roku 1989. Oni nikdy tu moc ve skutečnosti neztratili, proto tam byla ta zločinná dohoda s Václavem Havlem, jak já říkám, který se s nimi vlastně dohodnul na předání moci. Podívejte se, kolik estébáků a bývalých komunistů je nalezlých u moci, že jsou v partajích. Podívejte se na našeho premiéra.

Někdejší politický vězeň Jiří Wolf Václava Havla moc nemusí (Foto: Hans Štembera)

Zpět k Minkovicím. Co se tam dělo?

Minkovice, říkalo se jim také „Minkau“, byly skutečně jedním z nejhorších lágrů v celém Československu. Informace o tom, co se tam dělo, se dostaly až do zahraničí. Mrzí mne, že oni se ve skutečnosti u toho nedávného soudu s Vondruškou snažili prokázat, že ten lágr nebyl takový, jak jsem jej já a vězni typu Jiřího Gruntoráda popisovali, a že jsme si to ve skutečnosti jenom vymysleli.

K tomu směřoval ten soud s Vondruškou. Další věcí bylo, že jeden z přísedících u soudu byl bývalý prokurátor dozorující nad minkovickým lágrem. To už samo o sobě něco říká. Od státu to bylo svinstvo. Takže ve zkratce, není tady vůle, aby se připomínalo, že ten lágr skutečně existoval nebo co se tam dělo. Bývalí komunisté mezi námi a estébáci mají obrovský zájem, aby se o tom mluvilo co nejméně.

Loni si Česko připomínalo 30 let od sametové revoluce. Oslavovali jsme svobodu. To podle vás nic neznamená?

My samozřejmě máme svobodu, jakous takous svobodu. Jenže moc zůstala v rukou komunistů. Všude, kam se podíváte, jsou bývalí komunisté. Vždyť oni kontrolují celou společnost. Vezměte si, že například v archivní službě Vězeňské služby sedí člověk, který je bývalý komunista. Ať se podíváte kamkoliv, všude je nějaký komunista, který jim jde na ruku, i ve vládě. Lidé jsou úplně bezmocní a de facto jsou na tom stejně, jako byli za toho totalitního režimu. Bývalí komunisté a estébácí mají moc a rozhodují doslova o všem. Já to ale říkal už krátce po revoluci, a tehdy se mi lidi smáli.

Jak dlouho jste byl vězněn?

Poprvé jsem seděl rok ve vazbě na Ruzyni, pak dvacet měsíců v Minkovicích. Potom jsem za trest zamířil do Valdic. . Celkem jsem v komunistických kriminálech strávil 9 a půl roku.

Jak vás potrestali?

To se dělalo v Minkovicích tak, že vám dali práci, ale takovou, abyste nemohl absolutně plnit pracovní normu. Na základě dlouhé doby neplnění té normy se pak uvnitř lágru konal soud a odsoudili vás do Valdic jako lemply.

Tam to bylo horší?

Ne, tam to paradoxně bylo lepší, protože tam nebyl takovej hlad a i ta práce tam byla lepší. Minkovice byly nejhorší. V roce 1983 jsem se dostal na svobodu. O rok později jsem pak napsal zprávu o Minkovicích, poté motáky a povídky z vězení. No, a jelikož poté, co jsem to vydal, se to objevilo i v zahraničí, tak jsem vyfasoval paragraf podvracení republiky a šest let, což byl zase rok vazby a pět let ve Valdicích.

Co bylo nejhorší?

Nejhorší bylo, že trest spočíval i v tom, že jsem se nesměl stýkat s rodinou, nesměl jsem si s ní psát. Kromě toho jsem taky polovinu trestu proseděl na samotce, což byl jeden z nejhorších trestů vůbec. Když se ale podíváte do mého vězeňského spisu, tak najednou zjistíte, že tam jsou jenom tři kázeňské lístky. To říkal už Jiří Gruntorád, že bachaři už kolem 89. roku likvidovali všechny důkazy, které by mohly být proti nim, které by je mohly usvědčit, že ty lidi skutečně týrali. Proto z pěti set mých kázeňáků zbyly jenom dva nebo tři. Oni je zlikvidovali, aby neexistoval důkaz, že šikanovali vězně.

Co bachaři v Minkovicích prováděli? Jak vězně mučili?

Mučili všichni. Tam, když jste přijeli, tak existovala direktiva pro všechny bachaře, která říkala bít, bít, bít, aby už když přišli, aby měli ti vězni z toho lágru šok. Bylo to úplně jako v nacistických koncentračních táborech. Všechny nacistické praktiky se do Minkovic převáděly. Člověk tam přišel a všichni okamžitě dostali bití. Potom je zahnali na ubikace a tam byli kápa z řad vězňů a ti měli klacky, které mohli proti vězňům normálně používat. Bili vás pořád, například když jste neplnili pracovní normu. Ta přitom byla v Minkovicích až šestnáctkrát vyšší než v civilním sektoru a kdo neplnil, tak nedostal najíst. Ovšem jídlo, které jsme dostávali, bylo velmi špatné a kaloricky bylo hodně podhodnoceno.

Co těmi normami, které se nedaly splnit, v lágru sledovali?

Zjednodušeně řečeno, cílem bylo, aby zdiskreditovali politické vězně. Takže se to dělalo tak, že se dávali na práci, kterou se nedalo splnit. A tím z nich udělali lemply. K soudu pak estébáci posílali své agenty, kteří tvrdili, že dotyčný odmítal pracovat. Na základě těchto podvodů pak političtí vězni dostávali přeřazení do Valdic s nálepkou lemplů a morálně zkažených. Šlo jim o tohle, udělat ze slušných lidí naprosté morální trosky. No, a přitom to celé dělali nezákonným způsobem.

Kolik vězňů Minkovice odneslo životem?

To my nevíme, kolik přesně lidí tam umřelo. Protože, pokud vás ukopali na samovazbě, kde jsem strávil například já polovinu trestu, tak to se samozřejmě nikam nezanášelo.

A už se to nedozvíme?

Asi jen těžko. Vždyť estébáci narychlo ten lágr po roce 1989 rozbagrovali, pálili archivy, aby zničili všechny důkazy. Všechno srovnali se zemí. Jen uprostřed areálu nechali jeden několikapatrový barák jako ubytovnu.

Snažili se, si vás během pobytu za mřížemi koupit?

Pamatuji si, jak mi nejvyšší soudce nabízel, že když se odvolám, tak mi sundá tři roky dolů. A já jsem odmítl. Koukal na mě, jako že jsem blázen. Co myslíte, že znamená pro vězně, když mu sundají rok, dva, tři roky dolů? Až neuvěřitelně moc. Jenže já jsem řekl – ne, ne, když jste si mě upekli, tak si mě i snězte. Ten režim chtěl jednoduše ukázat, jak moc je humánní. A já jsem jim tohle nechtěl dovolit.

Kdo se v „Minkau“ choval hůř, vězeňská kápa, nebo uniformovaní dozorci?

Prakticky to vyšlo nastejno. Byly to praktiky převzaté z nacistických lágrů, které se asi líbily komunistům a tak je v Minkovicích přebrali. Kápa na barácích měli klacky a mohli vás mlátit, a nejvíc dostali nařízeno mlátit politické vězně.

Komunisté Wolfa věznili v minkovickém lágru, jehož existenci se až do sametové revoluce snažili utajit (Foto: Hans Štembera)

Kolik tam vlastně „politických" bylo?

Rozhodně jich tam nebylo moc, maximálně desítky. Kdo tam ovšem byl v hojném počtu, to byli takzvaní „kluci za kopečky“, který ze sebe dneska dělají velký politický vězně.

„Kluci za kopečky“?

To byli ti, kteří seděli za nedovolené opuštění republiky, tedy za pokus o útěk na Západ. Na ty se vztahovala takzvaná hlava jedna, a ti byli zahrnuti jako političtí vězni. Jinak ještě k tomu, co se tam dělo. Kápa si tam často brali mladé kluky na svou vlastní ložnici a tam je zneužívali. Znásilňování bylo na denním pořádku.

Vy jste ovšem unikl...

Já jsem seděl s největším gaunerem a kriminálníkem, kterým byl šéf podsvětí Běla, jinak také známý z kauzy kmotra Františka Mrázka, jak ho potom odpráskli. S Bělou jsem seděl na jedný cimře. On byl na mě hrozně hodnej. Já jsem ostatně většinou měl ochranu právě od takovýchle velkých zvířat, a to pak na mě nesměli ani ty kápa. Pamatuji si na to, že každý politický vězeň, i Petr Cibulka, tam měl někoho, pro koho to bylo jakoby hrdostí, ho ochránit. A Petr Cibulka, to byl vazoun, ten se opravdu nedal.

Co říkáte na to, že po roce 1989 podnik Preciosa, kde minkovičtí vězni tvrdě dřeli, zprivatizoval pan Ludvík Karl, někdejší ředitel Pracovního tábora Preciosa Minkovice? Po privatizaci tohoto podniku se stal miliardářem.

To byl estébácký plán, jak si něco přivlastnit. Jinak, co si pamatuji, tak nás tam bylo celkem 36 sestav a každá sestava vyrobila za 8 hodin v třísměnném provozu objem zboží v hodnotě embéčka, to bylo tehdy asi padesát tisíc. Byly v tom obrovské peníze. My, protože jsme povinně dělali až šestnáctkrát větší normu než civilní zaměstnanci, tak jsme byli vykořisťováni, ale nikdy nedošlo k tomu, aby nám něco kompenzovali. A Preciosa by tohle udělat mohla, jelikož se sama topí v miliardách. Jenže, kdyby došlo k soudu, tak my jsme neměli důkaz. Listinné důkazy, kolik jsi za směnu vyrobil, v podstatě nejsou. Veškeré dokumenty, které jsi měl, když jsi šel z vězení, všechno ti spálili. Ještě bych chtěl dodat, že lágry vydělávaly komunistům obrovská množství valut na chod státu. Vykořisťování vězňů se maskovalo převýchovou odsouzených.

A co říkáte na to, že pana Karla v roce 2015 vyznamenal prezident Zeman státním vyznamenáním?

Vždyť Zeman je komunista. Vyznamenává estébáky. Řeknu vám jednu věc. Dneska se dokonce říká, že pokud jsi nebyl agent StB nebo komunista, tak nikdy nedostaneš vyznamenání. Zeman vyznamenává agenty a bývalé komunisty. Je to svinstvo, a národ to ví. Jenže lidé neví, co mají dělat. Ostatně ta rulička s vyznamenáním byla degradována na ruličku toaletního papíru.

Je podle vás příznačné, že estébáci a komunisté po „sametu“ privatizovali podniky?

Samozřejmě, vždyť oni o tom rozhodovali, kdo a co bude privatizovat, kolik z toho dostanou, budou dostávat a tak dále.

V souvislosti s problematikou politických vězňů mne napadá jméno Miroslava Dolejšího. Ten si v komunistických lágrech odseděl zdaleka nejdelší tresty, dohromady více než třicet let...

Ten seděl i v Minkovicích, když jsem tam seděl já. Jenže my jsme se pak dozvěděli, že Dolejší byl také na seznamu StB.

Nemohl tam být připsán účelově samotnými estébáky?

Ne, podívejte, on to sám i přiznal. Ovšem musím říct, že s jeho Analýzou 17. listopadu 1989 já naprosto souhlasím. Jenže Dolejší udělal chybu, že do té zprávy zamontoval zednáře. To neměl dělat, protože pro spoustu Čechů jsou zednáři jenom pohádka. A na základě toho byl Dolejší dehonestován, že si vymýšlí pohádky a že je celá jeho analýza jenom blbost. Malý a nevzdělaný národ ho odsoudil s tím, že lže. Já jsem mu přitom říkal, ať je tam nedává, i když měl pravdu v tom, že tady zednáři skutečně existovali. Jinak s Dolejšího Analýzou 17. listopadu 1989 ve všem souhlasím.

A co třeba v tom, jak Dolejší popisuje Chartu 77?

Ano, určitě. To byli gauneři, to byli prospěcháři.

Ale proč? Vždyť obecně bývají chartisté spíše adorování...

No, protože oni si v podstatě z Charty udělali dojnou krávu. Vezměte si, že kdo zastával nějakou funkci v Chartě, tak dostával měsíční plat asi ve výši deseti tisíc korun měsíčně. Dovedete si představit, co to tehdy bylo za peníze?

Bylo to hodně?

No sakra. Vždyť tenkrát se platy pohybovaly kolem 2,5 až tří tisíc korun. Lidi v Chartě dostávali za svou činnost peníze. Takže on to vlastně nebyl tak úplně nezištný boj za lidská práva. Bylo to sakra zištný, a ještě k tomu dostávali navíc peníze přes Živnostenskou banku, kde seděli estébáci a měli perfektní přehled o proudění peněz. Šlechta Charty rozkrádala peníze ve velkým. Taky jim chodily peníze od Janoucha, ale dokonce i od Sorose, zkrátka, kde je Soros, tam jsou vždycky peníze.

Zeptám se vás na Václava Havla. Havel byl symbol sametové revoluce, vy ho ale moc rád nemáte. Dokonce provozujete i stránku pravdaozrude.cz, kde Havla ostře kritizujete. Proč vám Havel tak leží v žaludku?

Podívejte, na Václavu Havlovi je dobře vidět, že pomocí médií lze udělat z člověka pravý opak toho, jaký byl ve skutečnosti. Já jsem chtěl napsat pravdu o Havlovi. Mě už štvalo, že tu z něj dělali boha a vytvářeli mu kult osobnosti, a přitom to byl jenom obyčejnej gauner. Jak vidíte za pravdu člověk trpí už od dob mistra Jana Husa. Havel byl obyčejný prase, ožrala a já jsem chtěl, aby to lidi věděli.

Uvědomte si, že když sáhnete bývalým komunistům a estébákům, kteří tady dneska drží moc, na Havla, tak jste okamžitě na černý listině. A já na ní jsem. Byl jsem na ní před revolucí a jsem na ní i teď. Jenomže estébáci si Havla vypěstovali a on pak udělal s komunisty dohodu, díky které oni prakticky zůstali u moci. U Havla je dokonce podezření, že byl nejenom agentem Státní bezpečnosti, ale dokonce i vojenské sovětské GRU. Vždyť měsíc předtím, než ho pustili, letěl přímo z Pankráce vojenským speciálem do Moskvy, kde se to všechno pěkně upeklo.

Vemte si, že i Havlova amnestie, já jsem na to už tehdy poukazoval, byla provedena kvůli jeho slávě. Vždyť on to před světem představil tak, že byli propuštěni političtí vězni. Víte, co to je, když se najednou propustí 30 tisíc politických vězňů? To je obrovská bomba do celého světa. Tím on si udělal svou první slávu.

Uzavřel dohodu s komunisty a estébáky, kritizuje Wolf Václava Havla (Foto: Hans Štembera)

Dohoda, kterou uzavřel Václav Havel s těmi komunisty, byla, že Havel dostane křeslo prezidenta, bude si moct k sobě vzít spolupracovníky, většina z nich byly agenti StB. Vždyť si vemte, že když Havel čekal na to, že bude zvolen prezidentem, tak čekal v bytě agenta StB Jožky Skalníka, a oni mu pak volali do bytu, že se stal prezidentem, zatímco jeho zvolení jednomyslně komunisté odhlasovali.

A řeknu vám, že mě dokonce v České televizi kvůli Havlovi i cenzurovali. Já jsem po 89. roce přiletěl do Ameriky, abych tam poděkoval školám a profesorům, kteří se zajímali o můj příběh a psali o něm. Tři tisíce lidí na mě čekaly po příletu, a v naší televizi nebylo nic. Pořád dokola tam dávali jenom Havla. Oni to tam natočili, ale večer to nesmělo být ve zprávách. Nařídil to Havel. To mi říkal první ředitel České televize Jiří Kantůrek. Můj přílet do Kalifornie nesměl být v televizi.

Takhle se tedy vytvářel Havlův kult osobnosti, a hodně na něm dělali estébáci a bývalí komunisti. A nakonec bylo to i kvůli Havlovi, že se antikomunisté po roce 1990 nesměli podílet na chodu státu a museli být mediálně zapomenuti. To byla podmínka ze strany komunistů a estébáků v dohodě, kterou s Havlem uzavřeli.

