Poškodili občany, a ještě se tím chlubí. Okamura dal vládě za rok pětku, zde je slovní hodnocení

„Každý stát Evropské unie by měl mít vlastní azylovou i energetickou politiku.“ Tvrdí to šéf hnutí SPD Tomio Okamura, který v bilancování roku 2022 tvrdě kritizoval nejen bruselskou organizaci, ale i českou vládu, které by za první rok působení udělil školní pětku.

Jaké je vaše shrnutí roku 2022?

Letošní rok byl poznamenán tím, že nám tady první rok vládne Fialova vláda, která svojí nečinností a nekompetentností způsobila bezprecedentní zdražení všech základních životních potřeb českých občanů a miliony lidí a firem uvrhla do neřešitelných ekonomických a sociálních problémů.

Jakou známku by od vás tedy česká vláda dostala za letošek?

Známku bych udělil pět, protože za dobu působení Fialovy vlády vzrostla příjmová chudoba našich občanů téměř na dvojnásobek, 16 procent domácností má příjem pod hranicí chudoby, v příjmové chudobě žije 43 procent samostatně žijících seniorů a téměř polovina rodičů samoživitelů. Průměrná reálná mzda klesla nejvýrazněji v historii České republiky o 8,9 procenta, což je dokonce vůbec nejhorší výsledek v rámci všech zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, to znamená, že Česká republika je na tom hůře než okolní země.

Zároveň se meziročně zvýšily ceny elektřiny nejvíce ze všech zemí Evropské unie, a to o 67 procent – přesto, že jsme ve výrobě levné elektřiny plně soběstační. Došlo také k obrovskému nárůstu cen potravin, kdy ceny základních potravin stouply i o sto procent a Fialova vláda ohledně potravin neudělala žádné opatření, aby občanům pomohla. Potraviny jsou dražší než v Polsku i Německu, proto hnutí SPD shromažďuje podpisy pro vyvolání hlasování o nedůvěře vládě. Problém je, že potřebujeme 50 poslanců, SPD má poslanců 20 a hnutí ANO říká, že hlasování o nedůvěře není na pořadu dne, takže mají asi nějakou dohodu. Potvrzuje se, že SPD je jedinou opoziční stranou v Parlamentu.

Nalezl byste v letošním roce něco pozitivního?

Pozitivní jsou výsledky komunálních voleb, ve kterých získalo SPD díky občanům více než trojnásobek počtu zastupitelů v zastupitelstvech a můžeme se konečně podílet na komunální politice tak, abychom mohli pomáhat občanům i na úrovni měst a obcí. Situaci ovšem velmi ztěžuje nečinnost Fialovy vlády ohledně drahých energií, protože SPD je například nově ve vedení velkých měst, jako je Ústí nad Labem, Děčín, a tak dále. Například zrovna v Děčíně se kvůli drahým energiím, na které město nemá žádný vliv, protože je musí řešit vláda na úrovni celostátní, vyčerpává rozpočet – 14 procent z miliardového rozpočtu, tedy 140 milionů z rozpočtu tvoří pouze zdražení energií, které je způsobeno Fialovou vládou, a tím se vedení města dostává před volbu, která nemá dobré řešení. Buď zachovat v chodu sociální zařízení a školy, což je prioritou, nebo zdražit služby občanům, s čímž nesouhlasíme. Vláda drží řešení v rukou a uvedla obce a města do problémů, protože města a obce nemají kompetence žádné. Ten rok ale nebyl pro občany dobrý, to je fakt.

Bude rok 2023 v něčem lepší?

Co se týká vedení České republiky, to znamená pokračující inflace drahých energií a potravin, se obávám, že to bohužel příští rok lepší nebude. Vláda Petra Fialy, přestože nemá i podle veřejných průzkumů podporu drtivé většiny obyvatel a věří jí už pouze 28 procent, místo, aby odstoupila a přenechala vládnutí někomu dalšímu, drží se u moci zuby a nehty a chce dále škodit České republice. Tím, co by mohlo být pozitivním impulzem, by bylo zvolení Jaroslava Bašty prezidentem republiky. Jako jediný z kandidátů řekl, že by v případě zvolení odvolal vládu Petra Fialy, což mu umožňuje článek 62 ústavy. V takovém případě by došlo k zásadní a radiální změně, kdyby Fialova vláda padla a vládu by samozřejmě nahradili kompetentnější a erudovanější lidé.

Co nám rok 2022 pověděl o Evropské unii? Česká republika polovinu času v Bruselu předsedala.

Letošní rok byl ve znamení českého předsednictví Evropské unii, které právě po půl roce končí. České předsednictví v podání Fialy bylo jen velmi drahou řadou neúspěchů a blamáží s jedním finálním fiaskem na závěr (odhalení korupce v EU, pozn. red.). Českou republiku a občany to fakticky poškodilo i dlouhodobě. Během předsednictví se navíc životy českých občanů, jak všichni vidí, zhoršily – místo aby se zlepšily. Navíc předsednictví stálo více než dvě miliardy korun z našeho rozpočtu.

Zmínil bych tři okruhy, co se během půlročního předsednictví událo. Minulý víkend Evropská unie za podpory české vlády rozšířila systém obchodování s emisními povolenkami na vytápění rodinných domů a dopravu. Toto rozhodnutí je likvidační pro český průmysl a povede ke zvýšení cen pohonných hmot a další komodit. Premiér obelhal voliče vládní pětikoalice, protože před volbami říkal, že chce omezovat systém obchodování s emisními povolenkami. Nyní česká vláda nejen opatření nevetovala, přestože mohla, ale dokonce je aktivně prosazovala a ještě se tím veřejně chlubí. To je obrat o 180 stupňů, kterým poškodila české občany.

Psali jsme: Vládní klacek na dezinformátory: Jen pracovní verze, nic definitivního, obrátil mluvčí Smolka Ceny energií klesají, jásají média. Lidé ale stejně budou platit jak mourovatí Lipavský bude hovořit s indickým kolegou. Nejen o bezpečnosti Zelenskyj vystoupil před poslanci: Ukrajina určitě zvítězí. Za deset měsíců jsme pomohli všem

Za druhé česká vláda souhlasila s ukončením prodeje aut se spalovacími motory v zemích Evropské unie. Od roku 2035 nebude možné pořídit si nový automobil na benzín nebo naftu. To opět aktivně prosadilo české předsednictví a bude to velmi problematické nejen pro naše občany, jelikož stoupnou ceny automobilů i náklady na provoz, ale hlavně jde o ránu pro automobilový průmysl a jeho zaměstnanost, protože je páteří české ekonomiky a exportu.

V poslední řadě se hlásí oblast energetiky. Žádné evropské řešení nedomluvili a my jsme už od jara upozorňovali, že evropské řešení neexistuje, protože každý stát má vlastní energetický mix a je nutné přijmout národní řešení. Fiala neustále servilně čekal na Německo, Němci nakonec přijali vlastní řešení a výsledkem je, že české zdražení energií je nejvyšší v celé Evropě. Vyčítám prezidentu Zemanovi, že nevyužil článek 62, aby vládu odvolal, zřejmě s ní měl dohodu.

A finální korupční skandál Evropské unie jen dokládá už tak nulovou důvěryhodnost institucí Evropské unie. Skutečnost, že nejvyšší představitelé Evropského parlamentu jsou vyšetřováni kvůli korupčnímu skandálu, dokonce místopředsedkyně Evropského parlamentu Eva Kailiová, o které veřejně sám český europoslanec Zdechovský z KDU-ČSL prohlašuje, že je jeho nejlepší kamarádka, samozřejmě už jen dokládá, že jak čeští zastánci Evropské unie z řad politiků, tak vedení Evropské unie je neprůhledné, nedůvěryhodné a evidentně zde bují korupční praktiky. Evropská unie jako taková nemá budoucnost.

Jak si Evropská unie letos poradila s vysokými čísly nelegální migrace?

Kvůli velmi vstřícné, společné azylové politice Evropské unie, jsou její státy celosvětovým magnetem nelegální migrace, především z islámských a afrických zemí. To znamená, že se plně potvrzuje moje upozorňování, o kterém hovořím od roku 2012, tedy deset let. V podstatě nastává situace, kdy původní evropští obyvatelé přestanou být svými pány ve svých zemích a přestanou v nich být doma. Ostatně vidíme, co se děje o Vánocích v Paříži, kde přistěhovalci z Blízkého východu násilně útočí a zraňují francouzské policisty. Vidíme, co se děje ve Švédsku i v jiných západních zemí a vláda Petra Fialy opět pouze servilně poklonkuje politice Evropské unie, Bruselu a Berlína a nemá řešení.

Co se týká ochrany hranice, ministr vnitra Vít Rakušan v létě odmítl výzvy hnutí SPD, aby okamžitě zabezpečil hranici a přistoupil k tomu až o měsíce později, protože vláda neustále čeká na pokyny z Bruselu. Migrace je cesta do pekel, protože každý člun, i ten záchranný, má určitou kapacitu a když se přetíží, potopí se všichni. Je potřeba říci jasné ne jakékoli nelegální migraci, ať je odkudkoliv. Na prvním místě musí být bezpečnost českých občanů a bezpečnost se razantně zhoršuje v celé Evropě. I místní Evropané se bojí jít večer ven a do některých čtvrtí.

Každý stát by měl mít svoji vlastní azylovou a migrační politiku, nikoliv společnou unijní politiku. Stávající Evropská unie nemá budoucnost a je potřeba se vrátit k co nejzákladnější spolupráci svobodných a suverénních evropských států bez diktátu Bruselu. Například ve smyslu původního zachování volného pohybu osob, občanů Evropské unie, zboží, kapitálu a služeb, ale všechno ostatní by země měly domlouvat mezi sebou.

Letošní rok hrála prim v událostech válka na Ukrajině. Jak si tady vedla Česká republika?

V letošním roce se jasně ukázaly rozdíly mezi hnutím SPD a všemi ostatními parlamentními stranami. SPD jako jediná strana prosazuje mír a mírová jednání a říkáme jasně, že dodávky zbraní Ukrajině budou konflikt pouze prodlužovat. Jedná se o konflikt dvou postsovětských států s jasnými příznaky občanské války. To, co by si měli uvědomit všichni, kdo prosazují válku, odmítají mír a mírová jednání, je, že válka je to nejhorší, co nás může potkat. A letos už jsme byli těsně před začátkem třetí světové války po té, co ukrajinská raketa dopadla na polské území. V České republice byla řada politiků, kteří – aniž si prověřili informace – v podstatě vyzývali k zahájení třetí světové války a ta by byla i pro nás fatální.

Fiala by měl přestat lhát. Řekl, že jsme ve válce a chtěl nás do války zatáhnout. Možná je to tím, že jsem napůl Japonec po otci a všichni lidé v Japonsku si nesou zkušenost se svržením atomových bomb. Mají s tím zkušenost jako jediní na celém světě, asi i z tohoto pohledu jsem zásadně proti jakékoliv válce a jsem zásadně pro mír. Jasně říkám, že i horší mír je lepší než válka. Lidé si neumějí představit, jaké tragédie válka způsobuje. Já nechci v České republice válku a realitou je, že někde na světě neustále někdo válčí. Těm těžko můžeme pomoci, ale pomozme sami sobě.

Skončí válečný konflikt v roce 2023?

Jestli válka skončí, je velkou otázkou, protože podle mě je pro Rusy jedinou variantou ukončení války zabezpečení prostoru Rusů ukrajinské národnosti žijících na Ukrajině a jak víme, žije jich tam mnoho milionů, říká se mezi 10 až 15 miliony lidí z původně 45milionové Ukrajiny. Nyní méně, protože došlo k migrační vlně. Takové množství etnických Rusů žijících na Ukrajině nelze jakkoli dořešit válkou, tam musí dojít k mírovému jednání a dohodě na uspořádání. A já si myslím, že k ukončení války může těžko dojít, pakliže nedojde ke garanci bezpečnosti Rusů s ukrajinským občanstvím v Luhansku, Doněcku a na Krymu. To je myslím alfa a omega, ostatně o to byly snahy i v rámci Minských dohod – ty jsou dnes už mrtvé, ale je evidentní, že bez garancí, že dojde k novému uspořádání, to nepůjde. Kdyby byla vůle jednat na všech stranách… ale mám spíše dojem, že některé země chtějí konflikt záměrně eskalovat.

Volbou českého prezidenta odstartuje rok 2023. Zmínil jste, že budete pochopitelně volit poslance SPD Jaroslava Baštu. Proč by podle vás byl dobrým prezidentem?

Je jediným vlasteneckým kandidátem, člověk, která má podle mého názoru nejlepší morální a osobnostní profil ze všech kandidátů, byl v době normalizace za své názory půl roku vězněn, následně se stal signatářem Charty 77, pokračoval v boji za demokracii, byl ministrem, dvojnásobným velvyslancem a poslancem. Nikdy nebyl členem KSČ a nikdy neohnul páteř před žádným režimem. Při pohledu na jeho dosavadní profesní kariéru měl vždy pevné názory a ze všech kandidátů při každém hlasování hájí na prvním místě občana České republiky.

Jak strávíte poslední den v roce?

Budu tradičně s přáteli v Praze, popovídáme si, přinesu přípitek a jeden z kamarádů udělá ohňostroj.

Co byste vzkázal českým politikům a svým kolegům do roku 2023?

Jak je znám ze Sněmovny, tak například Pekarová Adamová (Markéta, šéfka TOP 09 a předsedkyně Sněmovny, pozn. red.) je natolik sebestředný a arogantní člověk, že nemá cenu jí nic vzkazovat. Jí jsou občané k smíchu, opovrhuje jejich názory, takže vzkazovat něco lidem jejího typu je marné.

Spíše bych chtěl popřát všem občanům, ať se jim příští rok daří, ať mají hodně štěstí a hodně zdraví. Ať jsou, pokud možno, obklopeni lidmi, kteří je mají rádi, ať si více pomáháme a přejeme a méně závisti a zášti ve společnosti. Kdyby k tomu došlo, bude nám všem lépe.



