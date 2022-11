Praha bez vedení. Nacher navrhl řešení. Platnost do konce roku, pak konec

Ani více než dva měsíce po volbách nemá hlavní město Praha nové vedení. Strany vzešlé z voleb zatím nebyly schopny dohodnout se na koalici. Tamní ODS, KDU-ČSL a TOP 09 by rády sestavily koalici na vládním půdorysu, což se nedaří, protože Piráti v čele s dosavadním primátorem Zdeňkem Hřibem odmítají do koalice jít bez sdružení Praha sobě.

Proč Praha ještě stále nemá vedení a proč dosud nedošlo k dohodě, se redakce ptala poslance hnutí ANO Patrika Nachera, který byl rovněž kandidátem na primátora. Ten tvrdí, že velký vliv na rozhodování má celostátní politika: „Je to jednoduché, protože v Praze více než v menších městech má vliv celostátní politika a vliv celostátních politiků a stranických centrál je prostě velký. Být to menší město nebo jakákoliv jiná pražská část, kde jsme ve většině koalic, už dávno bychom měli koalici. To je jediný a jasný důvod. Koalice má vznikat na základě obsahové schody a personálního souznění. Všechny ostatní nejsou plnohodnotné, budou mít jepičí život a nedávají smysl,“ shrnul. Sám prý respektuje současnou situaci, ale tlak lze vyvíjet jen určitou dobu a do určité míry.

Proto hnutí ANO v Praze předložilo návrh na menšinovou vládu SPOLU, aby bylo alespoň možné řídit město lidmi vzešlými z voleb a do doby, než k dohodě dojde. „To znamená, že bychom dočasně, do konce února, podporovali menšinovou radu složenou z politiků SPOLU a kromě drobnějších důvodů jsou dva hlavní cíle. Prvním je časový prostor pro jednání o plnohodnotné a obsahově nabité koalici. A určitě to není možné zvládnout mezi přerušenými zasedáními zastupitelstva,“ vysvětlil poslanec. Jako druhý cíl pak vnímá právě to, aby městu vládli politici, které si lidé zvolili v posledních volbách.

Hnutí ANO je ochotno dočasně podpořit SPOLU

Pražští zastupitelé se sice na čtvrtečním zastupitelstvu shodli na členech 14 výborů, vedení hlavní město ale stále nemá. Nacher řekl, že vznikl i návrh rozpočtu a alespoň v omezené míře může Praha fungovat. Rovněž potvrdil, že má pocit, že se jednání zasekla a Piráti s Praha Sobě jednání blokují. „Krásně se to zaseklo navzájem a v zásadě nikdo moc neví, odkud to odseknout. Na jedné straně je zde snaha o vytvoření jiného půdorysu, než je čistě obsah programu a lidského porozumění. To je vládní půdorys, což politici ctí, ale nemůžete současně odestát, že pak jednáte s lidmi, se kterými si nerozumíte jak politicky, tak často i lidsky,“ uvedl poslanec hnutí ANO. Podotkl, že takzvaná Aliance pro stabilitu, která měla jednání urychlit, vše jen zkomplikovala, před čímž varoval už při jejím vzniku. Domnívá se, že Praha je symbolem s přesahem do celostátní politiky a má jít o totožné pohledy na rozvoj města, přičemž personální vztahy jsou bokem.

„Celé vyjednávání je zaseknuté. My jsme velmi trpělivý partner, který nikoho netlačí, nenálepkuje, nevede paralelní jednání, nedělá naschvály. Šest týdnů jsme vyčkávali, setkávali se jen z hlediska hledání programových shod a pak přišli s nabídkou na menšinovou radu. V této chvíli vyčkáváme, a když do konce roku nedostaneme pozitivní reakci na návrh o menšinové radě SPOLU, stáhneme ho. Nabídka není ve vzduchu nekonečně dlouho,“ vysvětlil postoj hnutí ANO s tím, že žádnou reakci dosud neobdržel.

Mód čekání

Patrik Nacher zároveň nechtěl komentovat politickou konkurenci v Praze a jejich strategii, přestože vnímá disproporce ve vyjádřeních Hřiba a dalších. Hodlá se soustředit především na programové shody s ostatními zastupiteli a nelíbí se mu, že je vládní půdorys upřednostňován před obsahem práce pro Prahu. „Chci spíše hledat shody a na těch postavit koalici, ne za každou cenu hledat, v čem se neshodneme,“ dodal.

Psali jsme: „Brutální zneužití pravomocí“. Co Hřib provedl na zastupitelstvu, to prý nikdo nepamatuje Bojovat s Putinem jste chtěl… Hřib, Savarin a prachy do Ruska Primátor Hřib: Populisté z ANO, nebo my z demokratické aliance. SPOLU se musí rozhodnout Hřib na klávesnici vymýšlel vedení Prahy. Pavel Novotný to rozsekl: Co aliance SPOLU a ANO

