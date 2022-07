Pravdu neřeknou, polovina národa by pak spáchala sebevraždu. Podnikatel Bábek ukazuje dvě Fialovy lži o energetice

POLOČAS ROKU HRŮZY „Chtějí nám tvrdit, že řešení bude v jiných energiích, ale že energie bude ještě dražší, to už veřejnosti neřeknou, protože by polovina spáchala sebevraždu. To mám Fialovi velmi za zlé,“ říká předseda Podnikatelských odborů Radomil Bábek v bilanci první poloviny roku. A vadí mu také dvě lži: Obnovitelné energie vyřeší energetickou krizi a za energetickou krizi může válka.

V rozhovorech spolu mluvíme o tom, jak současná situace zasahuje menší podnikatele a živnostníky. Jak byste shrnul jejich poslední půlrok?

Shrnout poslední půl rok za střední i malé podnikatele a živnostníky je relativně těžké a zároveň jednoduché v tom, že se naše situace zhoršuje. Nečeká nás nic dobrého, za posledního půl roku jsme se dostali na okraj zájmu vlády, a to nás velmi mrzí. Většinu z nás to štve.

Na druhou stranu je to složitější, protože ne všechno je jen špatné. Většina podnikatelů oceňuje pevné postoje vlády k ruské agresi, i když se najdou lidé, kteří postup odsuzují. Co nás ale především jako malé podnikatele a živnostníky trápí, je energetická politika vlády, která se za posledního půl roku zhoršuje, vláda nedělá nic, aby snížila ceny elektrické energie.

Na to jste si stěžoval už před pár měsíci, nic se za tu dobu nezměnilo?

Nic se nezměnilo, naopak, některé jevy se zhoršily. Když to zjednoduším, nezměnilo se nic na energetické politice vlády. Vláda vykládá, co všechno rozdá – třeba sto miliard občanům v krizových tarifech – tedy stále plánuje rozdávání peněz, ale měla by snížit ceny energií. To úzce souvisí s inflací, jakmile dojde k razantnímu snížení cen energie, půjde i inflace dolů.

Česká inflace je dokonce dvakrát vyšší než v Německu. My nechceme, aby vláda dávala kompenzace, dotace, příspěvky, o to nestojíme. My chceme, aby vláda odmítla Green Deal, nechala fungovat energetický mix v České republice, u kterého je mimochodem velkou otázkou, zda energetický mix ještě vůbec máme, a zrušit emisní povolenky. Tedy vše, co říkáme už několik měsíců.

Od pětikoaliční vlády ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů se Starosty zaznívá, že současné ceny a inflace nejsou jejich vina. Vinu dávají ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi kvůli válce, minulé vládě Andreje Babiše z hnutí ANO, ale také covidu. Co vy na to?

Některé argumenty vlády, kterými obhajuje vysokou inflaci… není pochyb, že na inflaci i energetické krizi má značný podíl Babiš a předchozí vláda. Zadlužili nás, nechali vyčerpat zdroje peněz České republiky a rezervy, nenechali naplnit zásobníky plynu. Není pochyb, že Babišova vláda má na inflaci velký díl. Na druhou stranu má zásadní podíl, a to je neoddiskutovatelné, Evropská unie a Německo, potažmo příklon vlády k Evropské unii a Německu. Jednoznačně musím odmítnout výroky Fialy, že energetická krize je zaviněna válkou na Ukrajině, není to pravda. Energokrize začala v roce 2021, ceny narostly v roce 2022 a příčinou je kvazi zelená politika Evropské unie, Německa, tlak na českou vládu, abychom se podřizovali německé politice, ergo neschopnost vlády a Fialy chovat se sebevědomě a pracovat ve prospěch České republiky a jejich obyvatel. A to mu výrazně vyčítám.

Když čtu, jak Fiala říká a rád tyto dvě věty používá, že za energetickou krizi může válka na Ukrajině a že Česká republika je stoprocentně závislá na plynu, tak obojí je lež. Vláda a především Fiala dělá, jako by naše energetika byla závislá na plynu, ale není. Na plynu jsou závislá odvětví výrobní nebo podnikatelská jako sklárny nebo velké množství pekáren či chemického průmyslu, ale pokud se podíváme na energetický mix České republiky, je jasné, že plyn je zcela minoritním zdrojem. Energomix tvoří ze 44 procent hnědé uhlí a je zdrojem naší energie, 40 procent je z jádra, necelých 10 procent z plynu a asi pět procent jsou obnovitelné zdroje. Zbývající jedno procento jsou ropa, mazut a podobné marginálie. To je energetický mix České repliky a Fiala a jeho vláda to ignoruje.

Zmínil jste zelenou dohodu Green Deal. Na počátku energetické krize se ozývaly názory, že Green Deal je v podstatě mrtvý, ale nevypadá to tak. Evropská unie stále pokračuje ve svých cílech i přesto, že ceny plynu i elektřiny strmě rostou. O čem to vypovídá?

Je to jednoduché. Green Deal a kvazi zelená politika je vlastně umělá průmyslová revoluce Evropské unie. Jde výhradně o změnu, kdo bude čerpat obrovské finance, které jsou v energiích, a tedy se mají přesunout megamiliardy z tradičních zdrojů do obnovitelných a nových zdrojů energie. To je princip Green Dealu. Když přišla krize, pár týdnů to vypadalo, že Green Deal je mrtev, ale všichni, kdo mají obnovitelné zdroje a chtějí si přivlastnit obrovské množství peněz, rychle vytvořili novou argumentaci. Dnes říkají, že obnovitelné zdroje jsou to, co nás vyvede z energetické krize, že obvinitelné zdroje nás vyvážou ze závislosti na ruském plynu. To je velmi chytrá rétorika, protože veřejnost nedokáže rozklíčovat, že jde o lež. Ze závislosti nás nemohou obnovitelné zdroje vyvázat, protože ruský plyn nepotřebujeme k výrobě elektrické energie. Plyn tvoří necelých deset procent, to nám nepomůže.

A druhá lež, že obnovitelné zdroje jsou řešením energetické krize, protože budou náhradou tradičních zdrojů. To je obludná lež, protože energetická krize je prudký nárůst cen energií z důvodu extrémního tlaku na tradiční zdroje energií jako uhlí, ropa, plyn a jádro. To se děje proto, aby tyto zdroje přestali lidé využívat. A když si spočítáme a podíváme se, kolik stojí jedna megawatthodina vyrobená tradičními zdroji, jako hnědé uhlí či jádro, a kolik stojí megawatthodina z obnovitelného zdroje, je to desetinásobek ceny. A chtějí nám tvrdit, že řešení bude v jiných energiích, ale že energie bude ještě dražší, to už veřejnosti neřeknou, protože by polovina spáchala sebevraždu. To mám Fialovi velmi za zlé.

Zvyšuje se počet firem, které ukončily podnikání. Jaké jsou vaše informace ohledně toho, kolik podnikatelů a živnostníků se nachází v rozhodnutí ukončit svoji činnost?

I když nemám přesnou statistiku, máme informace, že už skončily desítky až malé stovky firem – v drtivé většině případů firmy, jejichž náklady jsou závislé vytvořených nebo daných do energií. Především ti, kdo mají energeticky náročné provozy na plyn, jsou nejčastěji sklárny, pekárny, některé chemické závody a podobně. V případě, kdy bude problém s nedostatkem plynu, budou tyto provozy mít další problém, ale jsme přesvědčení, že problém s energiemi a inflací, která je vyvolána extrémním nárůstem cen energií, bude mít mnoho tisíc provozů. A možná to nebudou jen provozy, které mají extrémně náročný energetický provoz, ale budu to i lidé, kteří šijí nebo kadeřnice, masérky… ti, kdo musí mít provozovnu, musí svítit, musí topit a najednou zjistí, že nemohu zvýšit ceny a budu provozy zavírat.

Dáme zemi do pořádku. Stop rozkrádání. Stop zadlužování. Dále slušná a havlovská politika, být spolehlivým partnerem pro Evropskou unii a Spojené státy americké, modernizace a digitalizace státu. To jsou hesla loňských voleb z úst současné koalice. Jak to s těmi sliby vypadá?

Nejlépe by se mi reagovalo, kdybyste je vyjmenovávala postupně.

Tak do toho. Začneme slušnou a havlovskou politikou.

Na první pohled to vypadá, že skutečně došlo ke změně a vláda se chová slušně. Na druhou stranu, jestliže premiér lže například o energiích a o tom, co je příčinou krize, tak nemyslím, že je to slušná havlovská politika.

Dáme zemi do pořádku a stop rozkrádání.

To nedokážu posoudit, protože rozkrádání, které spustil Babiš, bylo olbřímých rozměrů, takže každý další – i s problémy STAN – je vůči Babišovi slušný a poctivý politik.

Být spolehlivým partnerem pro Evropskou unii a Spojené státy americké.

Tady to dokáže. Ano, tato vláda se stala především spolehlivým partnerem pro Evropskou unii, bohužel nehájí zájmy obyvatel České republiky jako státu a Čechů, ale především levicového vedení Evropské unie a německého státu. Mluvím hlavně o energetické politice.

Stop zadlužování.

To mi přijde úsměvné, protože vláda, která by mohla snížit ceny za energie, místo toho rozdává stovky miliard a dělá levicovou politiku sociálního státu. Tedy zadlužuje stát.

Modernizace a digitalizace státu.

Digitalizace státu je vlastně obrovský tunel na peníze a jediné, co jako podnikatelé vnímáme, je loňské rozhodnutí státu, že živnostníci a spolky mají povinné datové schránky. Povinné datové schránky znamenají, že do českého práva minulá Poslanecká sněmovna nenápadně až podvodně vsunula povinnost k podnikání. Chcete-li podnikat, musíte mít přístup k internetu a zařízení, se kterým internet ovládáte. Ale povinnost mít internet není nikde v českém právu napsána, zatímco v podtextu existuje kvůli datovým schránkám. Vlastně tu podmínku připojení k internetu nenápadně vsunuli do právního systému.

Odpůrci vlády předhazují Fialovi například maďarského premiéra Viktora Orbána, který zastropoval některé ceny, zakázal vývoz pšenice, a tak dále. Vláda tvrdí, že takové kroky nejsou možné. Jak to vidíte? A potřebuje Česká republika svého Orbána?

To se těžko posuzuje, ale Česká republika potřebuje českého premiéra, který bude hájit hlavně české zájmy, zájmy českých občanů a českého státu, nikoliv Evropské unie, nadnárodních korporací, zelených lobbistů a německé vlády. To opravdu nepotřebuje.

Energetická krize, rostoucí ceny a další problémy mají vliv na českou společnost. Domníváte se, že se nespokojenost na podzim zhmotní v protesty?

Domnívám, že protesty budou, ale nebudou mít žádný dopad na politiku vlády. Politika české vlády, jak je nastavena, je především napojena na Německo, korporace, Evropskou unii a její levicovou vládu. To jsou tak obrovské zdroje financí, že tomu nedokáže odolat žádná občanská iniciativa. Navíc omámená mainstreamovými médii, která jdou jednoznačně s rukou vlády a její politikou pro Evropskou unii, pro Německo, v souladu s německou politikou, a jestliže Česká televize, Český rozhlas, Hospodářské noviny, Mladá Fronta, televize Nova a další budou hustit do občanů, jak je vše v pořádku, jak to vláda dělá dobře, jak naši experti, kteří tvrdí, že jedině rozdávání je způsobem a jediné, co pomůže, tak drtivá většina občanů jim bude věřit.

Proč není od premiéra Fialy slyšet reakce ohledně prodeje české elektřiny na německé burze, odkud ji Česko zase zpátky a dražší kupuje, jak se nyní často ozývá?

Hovořil jsem o prodeji na burze s vysoce postavenými nebo vlivnými poslanci ODS a jejich reakce byla extrémně překvapivá a nepravicová. Když jsem jim popsal, co je potřeba udělat, jako zrušit emisní povolenky, vystoupení z lipské burzy či změna na prodej pouze přebytkové energie, zrušit nebo odložit Green Deal, zrušit tlak na omezení uhelných zdrojů, zrušit dotace na elektromobily… tento mix by měl vliv pozitivní na ceny elektrické energie a ceny by šly prudce dolů. Reakce z ODS byla: Počkejte, a to snad chcete, abychom vystoupili z Evropské unie?

Ta nesmyslnost reakce mě tak vykolejila a především od prý pravicových politiků ODS, že jsem ani neodkázal reagovat a odpovědět. Jejich reakce říká: Vy chcete, abychom se chovali vůči Evropské unii sebevědomě, abychom hájili naše zájmy, když jejich jsou jiné?

Co by tedy podle vás pro Českou republiku znamenalo, kdyby přišla o takzvané právo veta, které umožňuje nepřijmout nařízení Bruselu, pokud členskému státu nevyhovuje? Prosazují to i někteří čeští europoslanci.

Když jsem před lety zjistil, že čeští poslanci v Evropské unii a český eurokomisař tam nejsou, aby hájili naše zájmy vůči Evropské unii, ale aby hájili zájmy Evropské unie vůči nám, byl jsem konsternován. Dospěli jsme tak daleko, že čeští europoslanci či komisaři jdou bez jakýchkoliv skrupulí a uzardění natvrdo proti zájmům České republiky tím, aby bylo zrušeno právo veta. Domnívám se, že se dostáváme do bodu, kdy se bude lámat chleba a lidé jako já, kteří jsou pořád příznivcem Evropské unie jako projektu, začnou pochybovat, že máme být členem Evropské unie. Evropská unie už začíná být diktátem a impériem, které vládne, místo, aby sloužila.

