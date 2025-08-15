Pravý důvod setkání Trumpa a Putina? Komentátor tuší

V kavárenských kruzích panuje velké rozčarování nad slovy jednoho z kandidátů Stačilo!, který prý řekl, že by byl pro zákaz stran současné vlády. Kam zakazování stran vede, se můžeme přesvědčit na Ukrajině, ale nemine den, abych neviděl nějakého lumena, který by zakázal SPD, ANO, Stačilo! nebo bůhví koho ještě. Neochutnávají tady dotyční vlastní medicínu?
Ochutnávají. A jak už to často bývá, jejich vlastní medicína, tak často aplikovaná na druhé, když je použita proti nim, tak je oheň na střeše. Bohužel řada lidí, kteří ve jménu pravdy, lásky a většího dobra volají po restrikcích, zákazech a cenzuře – ať už ze zištnosti a prospěchu, z pohodlnosti či z nevědomí a hlouposti – si neuvědomuje, že časem vždycky dojde i na ně. Jak psal už v roce 1966 v časopise My zcela pohříchu opomíjený spisovatel a politik Jan Procházka: „Kdekdo sice už připouští i debaty: padni komu padni, ale jenom potud, pokud nehrozí, že by náhodou sám padl.“
Suma sumárum, jsem proti prakticky jakýmkoliv zákazům, restrikcím a cenzuře z ideologického a dogmatického hlediska. Ať už z té, či oné názorové strany. V demokracii by přece měla být názorová pluralita a výměna myšlenek všeho druhu žádoucí, nebo ne? Dialogem, argumentací, zkušeností, analýzou a syntézou máme hledat ta nejlepší možná řešení. Nikoliv zákazy a cenzurou, jak se to bohužel děje prakticky za každého režimu. Neb každý režim a každá moc má tendenci tíhnout k moci totální a totalitní a k udržení sebe sama na piedestalu, pokud možno napořád a všemi dostupnými prostředky.
Jsem prakticky pro neomezenou svobodu slova. Jak říkal můj, spolu s Mňačkem, nejoblíbenější a neprávem opomíjený spisovatel Jan Procházka. Volně cituji: Zlé slovo zůstává pořád ještě slovem, stejně jako dobrá či líbivá slova mají stále ještě dlouhou cestu k odpovídajícímu činu. Sic, dodávám já, dobrá i špatná slova mají svůj účinek a vliv. Nicméně je dobré mít vždy na paměti, že to, co někdo říká nebo píše o druhých, vypovídá daleko více o něm než o těch, o nichž píše. To samozřejmě platí bez výjimky i o mně a jsem si toho plně vědom. Navzdory svým častým – někdy zřejmě i příliš ostrým – výpadům vůči některým spoluzemšťanům a nejrůznějším individuím, za nimiž si ovšem v drtivé většině nadále stojím.
Pak tu máme kauzu poslankyně ANO Balaštíkové, která měla chtít zabít psa přítelkyně jejího exmanžela. Na toto téma jsem četl zajímavou myšlenku, totiž že plánovat nájemnou vraždu by poslankyni v Česku prošlo spíš než zabití psa. Čím myslíte, že to je?
Výše řečené beru, že někdo pronesl s nadsázkou. Z hlediska mediálního a politického mainstreamu vždy tak trochu záleží, z jak moc pravověrné partaje či názorového proudu pocházíte. Tak jako tak objednávka jakékoliv vraždy či zabití – člověka i psa – je bezprecedentní, zavržení a odsouzeníhodná. Tečka. Jedná se o typické sociopatické či psychopatické jednání – nejsem sociolog ani psycholog, neb navíc zcela evidentně nešlo o jednání zkratkovité, ale plánované a promyšlené. A nejsem žádný pejskař. Jde o princip.
Český národ je „zlý a nepřejícný“, alespoň podle velitele letecké základny, jemuž se na základnu vloupal ožrala, který tam pak jezdil s ukradeným autem, které pak naboural. Je to reakce na to, co o incidentu zaznělo na sociálních sítích. Není pan velitel trochu drzý?
Mají tam nejdražší hračky v České republice, hrají si na vojáčky, ale nejsou schopni si všimnout vetřelce, který se jim dostane do areálu, půjčí si tam jedno auto, kterým se tam promenáduje, následně prchne a oni ho s veškerou šmírovací technikou, kterou na nás mají, nejsou schopni ani najít? To není armáda, to je klauniáda. Echt, když si soudruh Nykodym následně stěžuje na oprávněnou kritiku veřejnosti, označuje český národ za zlý a nepřející, aniž by sami vyvodili jakékoliv důsledky. Vlastně se nic nestalo. Nikdo není potrestán. A třeba se pokakejte. Přemrštěné výplaty za noční rušení klidu stíhačkami si přece nenecháme vzít.
Tak u Chi Chi na gauči došlo k vývoji. Brzobohatý i Vostárek říkají, že už nebudou dělat drag, když jsou na ně lidé takoví. Česká televize odsuzuje nenávistné reakce a říká, že kritickou debatu vítá, ale ta musí být slušná. Tak mě napadá, bere podle vás ČT ohled na ty, kdo jí něco říkají slušně?
Soudruzi všeho poddruhu – čest výjimkám – ve vedení protičeské ČT berou ohled pouze na sebe a zájmy svých západních model. Na občany ČR z vysoka ser.. kašlou, pardon.
Vostárka neznám, ale u Brzobohatého se budu opakovat, neb ten si může za vše úplně sám. Doma ať si dělá úplně, ale úplně co chce, pokud tím nikoho neobtěžuje. Ať se převléká za morčata, fíkusy, mořské koníky či panny... a ventiluje své deviace, jak uzná za vhodné. Ale Brzobohatý coby hrdobec svou deviaci – jsem si vědom, že v důsledku máme nějakou v určité míře každý – přiživoval na veřejnosti, navíc v kvazi veřejnoprávním prostoru. Pak se nemůže divit, že dostane od někoho pochvalu, od někoho čočku a od někoho až neadekvátní čočku. Sám šel s kůží na trh.
Ale teď nám to všechno vrátil: „Když jste na mě tak zlí, nenávistní a nechápající, tak se před vámi přestanu převlíkat za ženskou. Máte, co jste chtěli a můžete si za to sami! To je jak házet perli sviním! Já umělec a otevřená mysl! Tatínek by mi nevyhlásil válku, ale ve veřejném projevování mé pošahanosti by mě podpořil jako první!“ Samozřejmě má ironie.
Pak tu máme jednání Trumpa a Putina na Aljašce. U kterého se Zelenskyj a celá „koalice ochotných“ snaží, aby z něj nic nebylo. Obává se, podle vašeho názoru, oprávněně? Tuší snad něco, co my ne?
Tak, tušíme i my, že zřejmě má jít o jednání zaměřené na porcování medvěda, tedy Ukrajiny. Amerika s Trumpem v čele bude chtít získat logicky co nejvíce, a to navzdory tomu, že by měla být na straně poražených. Neboť USA jsou zcela evidentně jedním ze základních strůjců rusko-ukrajinského konfliktu. Zelenskyj navíc zřejmě sám tuší, že po válce – pokud ho za zásluhy neodklidí někam do exilu – to s ním nemusí skončit úplně dobře. Na jeho místě bych se obával, že se mě budou chtít zbavit vlastně všechny – nejen dvě – strany konfliktu.
V úterý oslavil 95 let finančník a sponzor různých neziskovek George Soros. Co byste řekl k takovému jubileu?
Že jsme si takové štěstí, my plebs, snad ani nezasloužili. Mimochodem, já měl za to, že je tenhle dědek už na druhé straně, v horoucích peklech. A je něco podezřelého až shnilého na těchto „aristokratických“ kruzích, které se nezřídka dožívají takového věku, přičemž ve výrazu jejich letitého obličeje, kterým se navzájem tolik podobají, se odráží jejich pokřivená duše. Smím-li soudit.
Režisér Igor Chaun se na sociálních sítích zamyslel nad alternativními myšlenkami. „Alternativní myšlenky jsou přirozenou součástí svobodného života. Normální společností jsou naopak žádané. To pouze autoritativní a totalitní moc se jich obává, a tak ve jménu ‚dobra pro všechny‘ začíná cenzurovat, zakazovat a značkovat; a rozdělovat lidi na poslušné a neposlušné. Ty první odměňovat, a ty druhé trestat. Postupně z nich činit občany druhé kategorie.“ Souhlasíte s tím?
V tomto případě bych zcela podepsal oba dva příspěvky. Zmínil toho totiž v onom textu mnohem víc, nechť se čtenáři sami mrknou a přesvědčí se. Jinak, jaký systém tady vládne, to snad museli v dobách koronafašismu a ukrofilie tak trochu poodhalit i absolventi zvláštní školy po dvojité lobotomii. V demokracii se má bojovat diskusí, pluralitou myšlenek a názorů, argumenty a informovaností, nikoliv ostrakizací, dehonestací, vytěsňováním, cenzurou a zamlčováním tak, jak to naše mediální štětečky a politruci – a je jedno z které partaje – běžně aplikují. Před Igorem Chaunem a jeho dvěma příspěvky na sociální síti smekám. Jelikož je součástí takřka sektářské kulturní fronty, je to z jeho strany o to větší odvaha, veřejně sdílet takovýto nepravověrný pohled.
