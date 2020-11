Primář Sojka: Covid? Média toto zamlčela a bylo zle. Co slyšíme teď, je extrém. Věřím Čechům

reklama

Prezident ČLK Milan Kubek „bije na poplach“ ohledně lavinovitě šířící se nákazy a je zastáncem tvrdšího lockdawnu, jaký byl například vyhlášený v Izraeli. Má obavy z totálního kolapsu českého zdravotnictví. V tomto smyslu zaslal prezident Kubek v minulých dnech dopis na ministerstvo zdravotnictví. Český premiér i nový ministr Blatný jsou ale, jak se zdá, proti těmto razantním opatřením. Jaký názor na to zastáváte vy sám, co by primář z velké, významné, nemocnice, která se dnes nachází v „první linii“ boje proti koronaviru?

Jsem také zastáncem tvrdších opatření, která by nás co nejdříve vyvedla ze současné krizové situace. Mnoho lidí bohužel současnou situaci podceňuje, protože se na jaře podařilo zvládnout pandemii bez větších obtíží. Doporučil bych všem, kteří nevěří, že pandemie je v současné době v České republice opravdu jen obtížně zvladatelná, aby se podíleli na práci na kovidových jednotkách a přesvědčili se o tom, co covid-19 dokáže.

Počátek měsíce listopadu byl, podle informací z mnoha médií, pro české zdravotnictví dost tragický. Celkově se totiž eviduje na 16 tisíc nakažených lékařů a zdravotníků a dokonce dva lékaři před pár dny podlehli covidu-19. Nebude Česká lékařská komora ještě razantněji apelovat na ministerstvo zdravotnictví, aby zpřísnilo protiepidemická opatření? Sice nakažených o pár tisíc ubylo, nicméně se zvyšují počty úmrtí.

Myslím si, že prezident České lékařské komory MUDr. Milan Kubek dostatečně a dlouhodobě apeluje na ministerstvo zdravotnictví. Byl to právě on, kdo upozorňoval na chaotické a příliš zbrklé rozvolňování opatření na počátku léta tohoto roku. Pro veřejná média však nebyl zajímavý, protože neříkal to, co chtěli slyšet. Dnes vidíme, že ze strany medií to byla chyba.

Nejzranitelnější skupinou při koronavirové pandemii jsou jistě senioři. Vy sám jste primářem na geriatrickém oddělení. Přibližně kolik procent seniorů nad 65 let se ve vaší nemocnici už vyléčilo z této nebezpečné nákazy? A co byste obecně seniorům v současné krizové době doporučil, aby se ochránili před kovidem?

Opravdu nemám spočítáno kolik procent seniorů se už vyléčilo z covidu-19, ale věřte mi, že úmrtnost na toto onemocnění je nezanedbatelná. Ačkoli do nemocnice přicházejí těžší průběhy onemocnění. Lehčí průběhy se léčí v domácím prostředí.

Seniorům bych doporučil nevycházet ze svých domovů, nezbytné nákupy, aby jim obstarali příbuzní, omezit osobní kontakt s cizími lidmi na minimum a s rodinou na nejnižší možnou, nezbytnou dobu. Pokud se objeví u rodinných příslušníků jakékoliv projevy respiračního onemocnění, zcela omezit osobní kontakt s těmito příbuznými. A pokud se objeví jakékoliv chřipkové příznaky u nich, ať bezodkladně telefonicky kontaktují svého praktického lékaře, který jim doporučí další postup.

Jaká je vůbec nyní situace ve vaší Městské nemocnici v Ostravě na Fifejdách? Ze kterých spádových oblastí ošetřujete vaše pacienty? Máte k tomu stále dostatek pomůcek, lůžek i personálu? Pomáhají vám například medikové či studentky ze středních zdravotnických škol, jako je to běžné ve fakultních nemocnicích? Budete potřebovat i pomoc zahraničních lékařů, která se nyní u nás připravuje?

Situace v naší nemocnici zatím není zcela kritická, ale je velmi dramatická. Všichni jsme se naštěstí poučili z jarní vlny pandemie a již trochu víme, jak reagovat na nový vývoj pandemie. Zavčas se připravujeme na další a další nárůst nemocných. Bohužel musíme omezovat péči o chronicky nemocné pacienty, další a další oddělení jsou reprofilizována na kovidové jednotky, čímž se daří zatím zvládat stále sílící přísun vážněji nemocných pozitivních pacientů na covid-19. Bohužel druhou stránkou věci je, že v současné době začínají být potíže s péčí o pacienty s nekovidovým onemocněním.

Hlavním problémem v současné situaci není přístrojové vybavení zdravotnických zařízení, ale personální obsazení nemocnic, a to zejména v segmentu ošetřovatelské péče. V minulých dnech jsem ve zprávách sledoval stesky francouzských lékařů na problém s nedostatkem personálu v ošetřovatelské péči o kovidové pacienty, a to si dovoluji připomenout, že v západní Evropě je ve zdravotnických zařízeních standardem dvojnásobný počet ošetřujícího personálu ve srovnání se standardy v českých nemocnicích. Pokud nezvládají ošetřovatelskou péči tam, je s podivem, jak tuto péči zvládáme v naší republice.

Jak vnímají zaměstnanci, tedy zdravotní sestry či ošetřovatelé, tuto krizovou, nebezpečnou situaci? Nesetkal jste se u některých z nich s úmyslem odejít ze zdravotnictví? Na kterých odděleních je u vás situace nejkritičtější? A které z lékařů či zdravotníků byste nejvíce ocenil?

Přiznám se, že jsem mile překvapen postojem zdravotníků i tím, jak lékaři i nelékaři zvládají současnou kritickou situaci pandemie covid-19. Opravdu jsem se nesetkal se situací, kdy by zdravotník chtěl v této situaci opustit náš resort. Ojediněle se setkávám se strachem z onemocnění. V současné době zatím naštěstí máme dostatek ochranných pomůcek a zdravotníci jsou ve své práci dostatečně chráněni. Problémem je spíše fyzické a psychické vyčerpání personálu. Pracovat v ochranných pomůckách je opravdu fyzicky i psychicky velmi náročné. Zátěží je i narůstající počet přesčasových hodin zdravotníků a nedostatečný čas na odpočinek, což však všichni zdravotníci chápou. Současná tristní personální situace ve zdravotnictví v České republice je způsobená podfinancováním zdravotnictví, neboť Česká republika vydává téměř nejmenší procento ze státního rozpočtu na zdravotnictví z většiny evropských zemí. Naše zdravotnictví opravdu funguje jen díky solidaritě a obětavosti zdravotníků.

Někteří zdravotníci a lékaři z krajských nemocnic trochu žehrají na to, že fakultní nemocnice řízené přímo ministerstvem mají lepší podmínky než ty řízené krajskými úřady. Zakládá se tato kritika na pravdě? Snaží se vám vedení kraje vycházet vstříc za současného krizového stavu? Postaral se stát skutečně o děti – školáky mladých zdravotníků? Nemáte s tím problém, že vám chybí mladé maminky – zdravotní sestry či lékařky?

Fakultní nemocnice přímo řízené ministerstvem zdravotnictví mají jednoznačně lepší podmínky pro zvládání situace, už jen financováním. Mají větší počet zdravotnických pracovníků a nepociťují nedostatek personálu podobně jako nemocnice řízené krajem či městem. Ač i ve fakultních nemocnicích se už projevují problémy s nedostatkem zdravotníků.

Ve vedení kraje nefungují zdravotníci, proto se nám lékařům a i dalším zaměstnancům zdá, že některá jejich nařízení jsou nesystémová a chaotická, ale snaží se.

Školy pro děti zdravotníků byly zřízeny. K jejich ne zcela plnému využití mohou vést obavy rodičů s umístěním malých dětí do nových kolektivů. Dalším nepříznivým faktorem k využívání této služby je, že mnoho zdravotníků pochází z malých obcí kolem Ostravy a mají tak problém, jak děti do vzdálených škol dostat.

V médiích už vícekrát zaznělo, že zatímco zdravotníci v první linii padají už na ústa, nemalá část veřejnosti stále odmítá dodržovat základní hygienická opatření a covid-19 považují za takovou horší chřipku. Co byste těmto lidem vzkázal?

To už jsem řekl na počátku našeho rozhovoru. Těmto lidem bych vzkázal: „Přijďte pracovat jako ošetřovatelé na kovidové jednotky. Možná vás pak optimismus přejde, a pokud ne, není vám pomoci.“

Proč si myslíte, že lidé jsou teď daleko méně opatrnější než na jaře. Jsou už z kovidu unavení anebo ho více podceňují? Nebo se nechali ukolébat řečmi některých našich politických vůdců či prohlášeními známých „odborníků“ – zubařů, kardiologů atp.?

Všechny uvedené faktory hrají svou roli. Díky mírnému průběhu pandemie v naší republice na jaře lidé nabyli dojmu, že se nejedná o nebezpečí pro většinu populace. Hlavní roli však sehrály dezinformace šířící se v mediích, zejména na internetu v sociálních sítích, kde se zcela neadekvátně bagatelizovala pandemie, či se zcela nesmyslně interpretoval údajný mírný průběh nákazy u nás. Lidé bohužel věří více fámám a nepodloženým zprávám než faktům. Mě osobně mrzí, že se této dezinformační kampaně účastnili i někteří lékaři mající v laické i odborné společnosti dobrý kredit. Věřím, že v tom nebyl úmysl, ale jen nedostatečné vzdělání v oboru epidemiologie a infekčního lékařství. Opravdu se vyplatí věřit kolegům-specialistům z příslušných oborů. V současné době nelze pojmout poznatky lékařské vědy ve všech oborech současně.

Jak vůbec vnímáte chování některých vrcholových politiků, kteří na jedné straně kladou lidem na srdce, aby zůstávali doma a dodržovali všechna opatření, a na straně druhé, jako například Jaroslav Faltýnek, si připravují různá jednání v restauracích a vyjíždějí si klidně na víkendy do ciziny?

Politikům typu pana Faltýnka opravdu nerozumím a myslím si, že takovýto politik by v civilizované Evropě s dlouholetou tradicí demokracie už dávno neměl šanci se účastnit veřejného politického života.

Obecně si myslím a je to můj osobní názor, že politici jednají částečně populisticky. Většinu rozhodnutí prováděli v době, kdy nikdo přesně nevěděl, jak se pandemie bude šířit a jejich verdikty bych jim až tak nezazlíval. Dnes všichni víme, že měli být razantnější, avšak současnou situaci už nelze vrátit. Proto bych se raději soustředil na opatření, která nám pomohou nynější stav zlepšit, a nehledal bych viníka. Můžeme za to všichni. Někteří svou pasivitou, někteří svou naivitou, někteří nejrůznějšími obavami z něčeho… Věřím ale, že jsme se už všichni poučili a teď se musíme snažit situaci zvládnout. V opačném případě by byla naše snaha marná a počet nemocných bude nezvladatelně narůstat.

I ti lékaři a zdravotníci, jež současná opatření schvalují, vyčítají vládě a ministrům zdravotnictví, že jednají mnohdy překotně a chaoticky. Souhlasíte s nimi? Anebo se za současné situace už nedá nic jiného dělat, když jsme tu správnou dobu na prevenci (červenec, srpen) už promeškali?

Asi jsem již na tuto otázku odpověděl. Nyní se musíme všichni semknout a opravdu dodržovat přísná opatření, která přicházejí sice se zpožděním, nicméně jsou tady. Bez této snahy to nezvládneme. Věřím ale ve zdravý rozum mlčící většiny českého národa, ač bohužel v mediích je slyšet obvykle jen extrémní názory extrovertních jedinců, kteří jsou vděčným objektem médií, bohužel i těch veřejnoprávních. Jsem optimistou a věřím, že to nakonec všichni zvládneme.

