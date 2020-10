Profesor: Bez těch opatření? Totální kolaps. Pamatuji si, jak mluvila paní Němcová... Proč, když tomu nerozumí?

ROZHOVOR Jan Blatný jde do ministerského křesla spáchat sebevraždu, premiér měl ve funkci nechat Romana Prymulu. ParlamentnímListům.cz to řekl bývalý rektor Vojenské vysoké školy pozemního vojska a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Ignác Hoza, profesor biochemie a mikrobiologie. Opozice se podle něho chová nezodpovědně. “Ta děcka nemají zkušenosti,” říká nekompromisně. Bez vládních opatření by prý kolaps ekonomiky přišel stejně a ještě horší.

Pane profesore, obecnější otázka na úvod. Jak vnímáte současnou situaci? Je důvod k panice, jak občas z médií slýcháme?

K panice důvod není. Pokud je k něčemu důvod, tak k serióznímu analytickému myšlení u politiků a vzdělaných lidí, aby ji nevnášeli, nezpůsobovali, nešířili mezi lidi. Toho jsme teď svědci. Zároveň by každý měl mít trochu strach, aby se choval obezřetně a koronavirus nechytil.

Vyjádřil jste nespokojenost nad odvoláním ministra Prymuly, premiérovi ale podle jeho slov nic jiného nezbývalo. Nevadí vám, že svým nočním výletem (i kdyby teoreticky nic moc neporušil) prostě nešel příkladem celé zemi, kterou omezuje?

Pan premiér reagoval na nátlak opozičních stran a vůbec si nezjistil, o co vlastně šlo. V médiích akorát vykřikovala ta nezkušená černovlasá děvčata z opozičních stran, paní Richterová od Pirátů a Pekarová Adamová od Kalouska z TOP 09 a další představitelé opozičních stran, že profesor Prymula ztratil důvěru. Vůbec nic neztratil, prosím vás. Ptám se u nás spousty normálních lidí a ti si nic takového nemyslí. Tak jaká ztráta důvěry, to akorát vykládala opozice, ale běžní lidé to neřeší, aspoň u nás to tak je.

Domnívám se, že Roman Prymula si to díky svému zaneprázdnění a celkovému tlaku ani neuvědomil. Byl ministr v této nouzové situaci, krizový manažer, ten chlap musel pracovat minimálně 16 hodin denně a těžko mu vůbec docházelo, kam jde. A na základě toho skončil? Neuvěřitelné. Výsledkem může být pěkný malér pro celý národ.

Co vůbec říkáte na počínání vlády v této krizi? Po jarním odeznění epidemie kabinet několik měsíců dělal, že tu žádný koronavirus není, premiér i rušil navrhovaná opatření a na podzim byli všichni překvapení…

Podle mého názoru si řada politiků, včetně lidí ve vládě, včas neuvědomila, co je to celé za průser. Premiér na poslední chvíli na konci léta zrušil navržené povinné nošení roušek na řadě míst a zřejmě si vůbec nepřipouštěl, co to může způsobit. Všude se v té době říkalo, že koronavirus je vyřízený, v médiích se oslavovalo, opozice jásala a hodovala na Karlově mostě.

Takže vidíte ze strany vlády či některých odpovědných činitelů selhání?

Jde o selhání především těch politiků, kteří si mysleli, že je vyhráno. Vzpomeňte si na projevy Petra Fialy, který nedávno vykřikoval, že nějaká plošná opatření vůbec nepřichází v úvahu a porovnejte si to s tím, co říká dnes.

Obávám se ale, že pan premiér si neuvědomuje, že pokud důsledky epidemie pro naši zemi budou blbé, sám skončí také blbě. Preference mu jdou vlivem řvaním opozice dolů už teď a jestli celkové ztráty včetně ztrát na životech budou horší a horší, nemůže skončit dobře. Stejně tak si ale myslím, že je to pořád lepší, než kdyby nás vedli ti mladíci z opozice. Podívejte se na ta děcka, jaké mohou mít životní zkušenosti?! Všichni do toho camrají, nemají nic za sebou a být ve vládních funkcích, těžko by si s tím odpovědně poradili.

A premiér Babiš si ve vašich očích počíná jak?

Připadá mi, že vláda jako celek se chová zodpovědně. Problém ale je v tom, že premiér se chová jako byznysmen. Ťafne nějakého doktora v Brně a vytáhne ho do Prahy do ministerského křesla. Je to ve svém oboru asi odborník, má mezinárodní zkušenosti v hematologii. Ale ministr? Ten chlap jde na politickou nebo životní sebevraždu. Zblázní se. Ministr za všechno zodpovídá.

Říká se, že Česká republika byla na jaře premiant v boji s covidem a teď jsme na tom naopak mezi těmi nejhoršími. Jak se to mohlo stát?

Všichni by si měli uvědomit, že jde o biologickou záležitost, kterou nikdo nemůže predikovat. To, co se tady furt žvaní, aby vláda řekla, co bude za týden, za 14 dní, tak to nejde. Nikdo to neví. Může se zvrhnout a opatření budou k ničemu, anebo naopak se to bez problému zvládne. Čelíme biologickému protivníkovi a tady prostě prognózovat příliš nejde.

Vezměte si biologické zbraně. Jakkoli jsou účinnější než klasické zbraně, mají zásadní nevýhodu a tou je nepředvídatelnost v rozsahu jejich účinků, neboť mohou zasáhnout i toho, kdo je používá. Proto se běžně nevyužívají. Vojenské odhady říkají, že účinné živé ztráty v hromadných operacích proti obyvatelstvu stojí na jeden kilometr čtverečních u konvenční výzbroje 2 tisíce dolarů, u jaderné výzbroje 800 dolarů a u biologických zbraní jeden dolar. Přesto se to nepoužívá z důvodů, o kterých jsem mluvil.

Podobné je to s covidem. Přestože ho na nás nikdo třetí nepoužil jako zbraň, ale prostě tu je, čelíme mu a nelze odhadnout, jak se to vyvine. Takže nesmysly z opozice, že vláda by měla predikovat, co se stane, to je úplně mimo. Toto je třeba řešit ve vztahu k aktuálnímu vývoji ze dne na den nebo z týdne na týden. V byznysu se můžete chovat, že někoho vezmete, hodíte do nějaké funkce, sundáte ho a vezmete jiného. Ale tohle je krizová situace, tady to není byznys, ale vedení státu v době krize.

Co říkáte na vystupování opozice? Nechme teď stranou jejich volání po odvolání Prymuly, ale spíše obecněji. Chovala se opozice zodpovědně? Teď vyzývají k dodržování vládních opatření.

Ne, opozice se nechovala zodpovědně od samého začátku. Hlavním cílem opozice je napadat premiéra a v poslední době i prezidenta. To vede k rozdělování společnosti a opozice si tím chce pouze pomoct v politických bodech. Co by mohla opozice dělat jinak než vláda? Absolutně nic. Ministrem by byl nejspíš právě Prymula nebo někdo jemu podobný a dělal by podobná nebo stejná opatření.

Veřejné mínění je ve věci názorů na covid, jeho šíření i možnosti jeho potlačení rozpolceno. Podobně i lékaři či vědci. Oba tábory se vzájemně obviňují. Jedni nadávají těm druhým, že národ straší, v opačném směru zase zní kritika o nezodpovědném zlehčování situace. Jak to je podle Vás?

Lidé jsou zmateni z různých protichůdných prohlášení a nemohou se zorientovat, o co tady vůbec jde. Nechápu, proč se řada lidí vyjadřuje k něčemu, čemu prakticky nerozumí. Mě by nikdy nenapadlo se vyjadřovat třeba k ekonomii, protože jsem biochemik a mikrobiolog. Například pan prezident Klaus se může k ekonomickým otázkám odpovědně vyjadřovat, ale ne k mikrobiologii a virologii. Podobně pan profesor Pirk, kterého si nesmírně vážím, není expert na viry a přesto dřív vystoupil s tím, že covid je obyčejná chřipečka. Teď vidí, jaký to je malér.

Velmi dobře si pamatuji vystoupení tehdejší paní poslankyně, dnes senátorky Miroslavy Němcové, když profesor Prymula rozhodl na jaře, že lyžařské závody v Novém Městě na Moravě budou bez diváků. Návštěvnost tam měla být v řádu desetitisíců. Proč ta Němcová tak tehdy mluvila, když tomu nerozuměla? Proč se do toho míchá? Asi chtěla ukázat, jak je rozhodná. Podobně jako jednou odešla z Vladislavského sálu, cítí se hrozně důležitá.

Pokud jde o vládou přijímané zákazy a opatření, nakolik je to adekvátní či dostatečné? Jedni míní, že jedině tak dokážeme epidemii zbrzdit či potlačit, druzí argumentují kolapsem ekonomiky, krachem podniků a zničením mnoha životů…

Pokud by se začala epidemiologická situace zhoršovat nekontrolovaně, ke kolapsu ekonomiky by došlo i tak a bylo by to ještě horší. Přišel by totální ekonomický kolaps. Lidé nadávají, že nemohou provozovat restauraci nebo obchod, ano, chápu, že je to těžké a nepříjemné, ale co se dá dělat? Kdyby místo covidu přišel válečný stav, bylo by to stejné nebo horší. Teď má restauraci “jen” zavřenou, během klasické války by ji mohl mít klidně rozbombardovanou. Nedá se nic dělat. Je nutné se řídit doporučeními epidemiologů a všechno dodržovat, jinak to skončí hrozně špatně. Apeloval bych na občany, aby vládní nařízení respektovali.

Víme, že nejvíce covid odnášejí lidé nad 65 let, kde nejde o čistý covid, ale je to spojení s dalšími chorobami. Mají třeba cukrovku, vysoký tlak, jsou tlustí apod. Podle oficiálních statistik je většina úmrtí ve věkových kategoriích nad 65 let. Tady by se něco mělo dělat. Více se s opatřeními a ochranou zaměřit na starší lidi, na domovy důchodců. Sem je nutné napřít pozornost. Je to těžké, ale neměli by se s nikým stýkat a pro zbytek mladší populace by jisté rozvolnění přijít mohlo. Ale nechci nějak přesně radit, nemám k dispozici taková data, jako Ministerstvo zdravotnictví.

Důležité je to nepodceňovat a rozhodovat odpovědně a v závislosti na vývoji situace. Co můžete chtít po koronaviru, když je to desetitisícina milimetru? Proto doporučuji brát v potaz názory skutečných odborníků. Když se vám rozbije auto, také ho nedáte opravit někomu, koho potkáte na ulici, ale jdete do autoservisu. Je nutné myslet hlavou.

