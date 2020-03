Rady do epidemie od odborníka na přežití: Co naši předkové věděli a my si musíme znovu uvědomit

ROZHOVOR Každý stát v Evropě si pandemii koronaviru řeší po svém, což není zrovna prozíravé. Podle mě by právě kroky proti ní měly být po celé Evropě koordinovány, aby nařízení byla jednotnější. To říká odborník na přežití z firmy Outdoor Survival Amar Ibrahim. Narodil se v Československu, ale jeho předci z otcovy strany pocházejí z Persie. Při určité míře představivosti ho lze vizáží přirovnat k Mikeu Martinovi, plukovníkovi SAS ve výslužbě, ze špionážních románů Fredericka Forsytha.

Kvůli pandemii koronaviru zde máme největší omezení obyvatelstva a z něj vyplývající hysterii za posledních třicet let...

Troufnu si říct, že jsou to největší omezení od vzniku Československa, tedy co se týče stavu míru. První a druhá světová válka, tam to bylo jasné. Za Hitlera byly potraviny na příděl, ale protektorát byl hlavně továrnou fašistického Německa. Dost hysterie si Čechoslováci zažili za měnové reformy roku 1953, kdy se z jejich životních úspor stala téměř pára nad hrncem. A samozřejmě invaze vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968. Špatně se mi o tom v tak kritické době mluví. Pořád ale ještě nejde o zákaz vycházení a patroly vojska v ulicích.

Vždy, když hovořím o pohromách, které bude muset lidstvo v dohledné době řešit, tak jde o blackout, tedy výpadek dodávky elektřiny, ekonomický kolaps a až na třetím místě je epidemie. Teď to budu muset přehodnotit.

Jsou ta opatření nutná?

Většina obyvatel se omezením podřídila. Domažlice nyní vypadají jako město duchů, v některých obchodech s potravinami nosí prodavači roušky a mají rukavice. Je to na přístupu. Teď řeknu něco drsného, ale je to z praxe. Podle mě liknavost vymizí, až začnou lidé umírat. Pak si hrozbu uvědomí i menšina, která vše bere na lehkou váhu.

A ještě něco. Podívejte se, jak často se ve městech zkoušejí sirény. A teď, kdy by měly oznámit určitý stupeň ohrožení či potřebu pozornosti obyvatel, mlčí. Mám na mobilu aplikaci Záchranka a ta je kvalitní, ale třeba sms od O2 jsou vždy dost zpožděné.

Byla opatření přijata včas?

Jak se to vezme. Buďme rádi, že se vláda chová zodpovědněji než v jiných vyspělých zemích Evropy. Na druhou stranu, mohla ta opatření přijít dřív. Pořád se hovořilo o tom, že Čína je daleko. Pak se epidemie ve velkém rozjela v Itálii. Můj děda říkával, že blízko je všechno to, kam za den dojedeš autem, což Itálie už je. V dnešním propojeném světě je už i tahle poučka ale zastaralá. Za normální situace byste si vzpomněli a ráno můžete být třeba v Mexiku.

S tak zákeřnou a rychle přenosnou epidemií ale asi nikdo z nás nepočítal...

Ale jo, dalo se to odvodit z historie. Mor a epidemie zvaná černá smrt k nám doputovaly taky z Číny. Přesněji do Benátek. Na začátku února to dávali v jednom díle seriálu Lidstvo: Příběh nás všech. Je třeba se jen poučit a udržovat patřičné zásoby léků, potravin a surovin. V Německu vláda v roce 2016 doporučila lidem vytvořit si zásoby potravin na deset a vody na pět dnů. I když se tomu místní novináři divili, nebyl to tak špatný nápad.

V Británii dali pandemii koronaviru volný průběh. Nejvíce ohrožení lidé byli izolováni a čeká se, až si zbytek obyvatelstva bez větších omezení vytvoří takzvanou kolektivní imunitu. Je to trochu drsná cesta, nezdá se vám?

Musím upozornit, že nejsem lékař. Učím jen základy první pomoci. V mnoha zemích přestali na koronavirus testovat lidi, kteří nepatří do rizikových skupin. Stejně nemocniční lůžka a zdravotnické pomůcky nestačí.

Jen se divím, kam se v téhle situaci schovala Evropská unie, když jí je za normální situace všude dost. Každý stát v Evropě si pandemii koronaviru řeší po svém, což není zrovna prozíravé. Podle mě by právě kroky proti ní měly být po celé Evropě koordinovány, aby nařízení byla jednotnější.

V době epidemie se na jihovýchodních hranicích Evropské unie zase objevily řady uprchlíků. S tímhle tématem si EU také neví moc rady...

Erdogan z Turecka vydírá. Nezaplatíme, pustí je. A přitom je Turecko v NATO. To celkem jasně ukazuje na nefunkčnost podobných spojeneckých svazků. NATO je jeden generál a stovky budov plné úředníků a stohů papírů. Prostě to nefunguje.

Všem, co si s tím až moc lámou hlavu, radím zkusit přežít někde dál od lidí pár dní. Člověk si promyslí další život, zjistí nedůležitost dumání nad věcmi, které nezmění, a naopak si uvědomí potřebu vnitřní pohody.

To zní trochu jako reklama na vaše kurzy přežití. Kdysi dávno jsem na jednom byl a uvědomil jsem si hlavně to, že je za jakékoliv situace potřeba zdravé mysli a srandy...

Ono to vlastně tak je. Když je člověk pozitivní, vede se mu daleko lépe, a to i tři dny v lese bez ničeho. Dnes se odvracíme od přírody a od moudrosti našich otců, což je na škodu vývoje. Vždyť si tyhle znalosti mohou lidé předávat spolu třeba s počítačovými dovednostmi. Lidé pak nebudou bláznit.

Viděl jsem při jednom kursu mladíka, jak dostal balík mouky, aby si udělal placku. On to zamíchal do vody a chtěl nápoj vypít. To by byl panečku energy drink. Druhý zase klikal na mapu v igelitovém obalu jako na tablet. Sám jsem takhle zhýčkaný. Na džípu mám parkovací senzory. Vždycky pípaly, ale jednou jsem měl něco s elektrikou, a buch do zdi. Prostě jsem se neohlédl.

Vím, teď už je pozdě, ale jaké zásoby by si lidé měli v očekávání nějaké pohromy udělat?

Je to jednoduché. Všichni bychom si měli vzpomenout na naše prarodiče. Mít vždy po ruce deset balíků mouky nebo rýže a tak dále... Ale to jen v případě, když umíme vařit. Stavitelé v dnešních bytech či domech už úplně zapomínají na spižírny. Počítá se s tím, že v případě nedostatku zajedeme do supermarketu a během hodiny bude jídla dost. Jenže ono to tak být nemusí.

Základní potřeby pro přežití jsou voda, teplo a jídlo. V jednom rozhovoru jste za tyhle tři přidal ještě sex. To, aby člověk nezačal být trudnomyslný?

Trochu to vylepšili, ale v podstatě ano. Zábava musí být. Jak říkám v kursech přežití, pozitivní přístup a otevřená mysl jsou dvě třetiny úspěchu. Když člověk klesá na duchu, ztrácí naději a je mu všechno jedno, tak jde o začátek konce. Žádný baby boom to nebude, ale počkejte za osm měsíců po nouzovém stavu. Porodnost se určitě zvýší.

Jaký dopad bude mít pandemie koronaviru na společnost?

Ekonomický dopad bude určitě větší než zdravotní.

Společnost už dlouho žije v blahobytu, pořád si na něco stěžujeme. A zástupy předků říkaly, že si lidé musí nejdřív nabít hubu, aby se vzpamatovali. Poslední pořádná rána byla druhá světová válka, od té doby nic. Zvykli jsme si na přepych. Žárovky svítí, záchody splachují, jídlo leží v lednici, auto čeká v garáži nebo na ulici, aby tě odvezlo do práce.

No a podobné situace jako pandemie jsou důležité k tomu, aby si to všechno kolem nás, což opravdu není samozřejmé, lidstvo uvědomilo. Lidé si opět začnou více vážit současnosti, práce a života.

