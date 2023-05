Rady odborníků s jiným názorem jsou cenzurované a ignorované, zlobí se bezpečnostní expert

Nejen válečný konflikt na Ukrajině, ale například také boj Izraele proti teroristům ukazuje, jak je důležité, aby vládní politiky během krizových situací naslouchali také lidem s jiným názorem. „Příslušníci opozice i lidé, mezi něž počítám i sebe, kteří sice mají k současné situaci co říci, ale mají jiný než „oficiální“ názor, nemají sebemenší možnost s vládou byť jen diskutovat. Naše názory a rady jsou cenzurované a ignorované,“ myslí si bezpečnostní expert David Bohbot, který je přesvědčen o tom, že vláda Petra Fialy se jednostrannému díky výběru lidí, kterým naslouchá, nemůže chytře a strategicky rozhodovat. „Česká armáda neustále konzultuje s Američany a nechává si od nich schvalovat všechna rozhodnutí. Česká republika tak vlastně předává americké armádě velení naší vojenské moci a rozhodování o jejích schopnostech. Je to neakceptovatelné a není to ku prospěchu ani české armády, ani občanů ČR,“ nebere si Bohbot servítky v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

Než budeme mluvit o rusko-ukrajinském konfliktu, mám aktuální otázku k dění v Izraeli, kde došlo k útoku proti vedení Islámského džihádu. Můžete nám k tomu něco říci?

Cílem této operace byli tři vedoucí osobnosti a plánovači posledních útoků na izraelské obyvatelstvo z teroristické skupiny Islámský džihád. Tato skupina je druhou nejsilnější islamistickou skupinou ve městě Gaza, které je pod kontrolou Hamásu. Jednalo se vlastně o tři souběžné letecké útoky, založené na precizních zpravodajských informacích. Dvou útoků v Gaze a jednoho v Rafáhu se souběžně zúčastnilo kolem čtyřiceti letadel, bezpilotních letounů a vrtulníků. Operace byla perfektně informačně zajištěna, dokonale naplánována a bezchybně provedena. Profesionalita při plánování a absolutní preciznost při provádění podobných operací je nezbytná. Vše bylo rozpočítáno doslova na vteřiny. Díky tomu v srdci jedné z nejhustěji osídlených oblastí na světě našli v rozmezí několika sekund svou smrt v utajovaných bytech tři aktivisté Islámského džihádu.

Měli bychom se z této operace nějak poučit? Je vůbec možné něco podobného uplatnit i tady u nás, v České republice?

Určitě se můžeme naučit tři věci. Za prvé, klíčové jsou informace. Podobné operace jsou především o tom že Izrael dokázal získat neuvěřitelně přesné informace a věděl všechno, včetně toho, kde je hlavní muniční sklad a výrobna raket, které byly zničeny prakticky ve stejný čas. K získání této schopnosti musíme investovat a zlepšit schopnosti všech českých zpravodajských služeb. Za druhé, potřebujete armádu, schopnou úspěšně provádět komplexní simultánní útoky, při nichž koordinovaně působí všechny její složky. Bez cizí pomoci, a také bez cizího souhlasu. Armáda musí zajistit vše, co vedení státu považuje za potřebné, aniž by to konzultovala s nerelevantními partnery. Česká armáda neustále konzultuje s Američany a nechává si od nich schvalovat všechna rozhodnutí. Česká republika tak vlastně předává americké armádě velení naší vojenské moci a rozhodování o jejích schopnostech. Je to neakceptovatelné a není to ku prospěchu ani české armády, ani občanů ČR.

To třetí a zároveň nejdůležitější, co se můžeme naučit, je spolupráce mezi vládnoucí koalicí a opozicí během krizových situací. V českých podmínkách to zní neuvěřitelně, ale právě v tom spočívá síla Izraele. Pro jednání, schvalování a řízení izraelská vláda použila všechny schopné mozky, které má k dispozici, a to včetně lidí, kteří ještě nedávno demonstrovali proti ní a premiéru Netanyahuovi. Kdy uvidíme takovou spolupráci v České republice? My jsme přece také v krizové situaci, proč tedy nejedná koalice s opozicí o řešení problémů? Současná vládní koalice navíc umlčuje všechny, kteří nejsou její součástí a není ochotna naslouchat jejich názorům. To je pro nás moc špatné. Příslušníci opozice i lidé, mezi něž počítám i sebe, kteří sice mají k současné situaci co říci, ale mají jiný než „oficiální" názor, nemají sebemenší možnost s vládou byť jen diskutovat. Naše názory a rady jsou cenzurované a ignorované.

Já osobně mám výjimečné zkušenosti a skvělý přístup k informacím díky kontaktům v Izraeli, o kterých se lidem na ministerstvu obrany nebo na Hradě ani nesnilo. Přesto nemám sebemenší možnost představit vládě mé názory nebo strategii a ignoruje mě i většina medií. Důvodem je samozřejmě fakt, že mám odlišné názory. Nesouhlasím například s postojem vlády ke konfliktu na Ukrajině a vím, že USA tam uplatňují velmi špatnou strategii. Něco takového v Izraeli během krizových situací prostě neexistuje. Všichni relevantní odborníci společně aktivně plánují a řídí vojenské a zpravodajské operace a díky tomu má vláda jejich plnou podporu. U nás, i kdyby šlo o naši existenci, nevidím sebemenší možnost, že by vláda byla ochotna naslouchat lidem jako jsou Foldyna, Kobza a další, kteří skutečně mají kvalitní informace a jiný úhel pohledu. Jenom proto, že nejsou „na správné straně“. Důvodem, proč má současná česká vláda jen omezené a jednostranné informace, je výběr jejich poskytovatelů výhradně podle kritéria „správnosti“ názorů. Proto také nemůže chytře a strategicky rozhodovat a jednat. A my ostatní jsme slabší a totálně rozdělení kvůli její aroganci, egu a špatné strategii.

Všichni jsme slyšeli Prigožina. Veřejně a dost vulgárně napadl ministra obrany ruské armády Šojgu, náčelníka generálního štábu Gerasimova i celé ruské ministerstvo obrany a řekl, že do 10. května vyvede své vojáky z Bachmutu. Pak se ale všechno změnilo. Média píší, že to je ruská příprava na porážku. Jak se na tuto situaci díváte vy?

Válka na Ukrajině se změnila v chronickou a dlouhou válku. Přesně to ale ruská armáda potřebuje, protože ví, že má lepší rezervy, více lidí, zbraní, munice a celkově lepší dech. Ruskou strategií je zničit Ukrajinu jako stát a učinit ji bezvýznamnou, a zároveň pomalu, ale jistě uvádět NATO a zejména USA do větších a větších problémů. Čína, Írán a místní průmysl se starají o dostatek zbraní, které Rusko potřebuje k vítězství.

Očekává se protiútok ukrajinské armády. Západ i ukrajinské vedení byli tak hodní, že Rusko varovali a dali mu čas na přípravu. Ve válce je výhodnější být napadeným, neútočit proti připraveným útočníkům, přejít do obranného režimu, nechat nepřítele, aby se vyčerpal, pak zaútočit a zničit ho. K omezení ztrát evakuujete civilisty, vyměníte a stáhnete nejlepší vojáky do týlu, omezíte množství munice na předním okraji a většinu ponecháte mimo dosah nepřátelských zbraní. A přesně to dělá ruská armáda. Evakuuje civilisty, chtěli také odsunout kvalitní bojovníky Wagnera a v oblasti ponechat jen málo munice. To všechno dává smysl. Hlavním důvodem je snaha zakrýt fakt, že ruská armáda chce Ukrajince vlákat do pasti a zničit je.

Jenže Prigožin nechce odejit, nechce utíkat z boje. Cítí, že je dost silný na to, aby odolal ukrajinskému protiútoku. Navíc chce úspěšně dotáhnout porážku ukrajinské armády v Bachmutu. Osobně si myslím, že plán ruského ministerstva obrany byl lepší, ale chápu že z hlediska psychologie má Prigožin také pravdu, když nechce nechat Ukrajincům pocit, že vyhrávají.

Důležitým výsledkem těchto zdánlivě nelogických kroků je, že po velké radosti, která zavládla na straně ukrajinské armády v reakci na zprávu o stažení Wagnerovců z Bachmutu, zavládlo zejména mezi ukrajinskými vojáky přímo na frontě ještě větší zklamání a beznaděj. A nezanedbatelné je také posílení Prigožinovy pozice. Ukázal, že je dost silný na to, aby změnil rozhodnutí ruského ministerstva obrany, což podle mě povede k dalšímu ruskému vítezství na bojišti, podobnému tomu u Soledaru.

Vy tedy nevěříte, že ukrajinská armáda může být v tomto protiútoku úspěšná?

Jak už jsem několikrát říkal, věřím, že ukrajinská armáda může mít dočasné úspěchy a dosáhnout postupu, ale trvám na svém názoru, že ani s celým NATO a EU v zádech Ukrajina nemůže Rusko porazit. Pudl prostě nad rotvajlerem nezvítězí, ať ho krmíte sebelépe.

Ve vašem prvomájovém projevu jste se zmínil o změně válečné strategie a o tom, jak se bude vyvíjet dál. Můžete nám o tom říci něco bližšího?

Protože USA prohrávají, musí změnit strategii a zvolit jednu z pouhých dvou možných cest. Diplomacii, nebo eskalaci války. Válka tak, jak probíhá nyní, už jim nic pozitivního nepřinese. I lidé, kteří na této válce vydělávají miliardy, budou muset pochopit, že zlaté časy skončily.

NATO se nechce dostat do bodu, kdy válka skončí jen proto, že ukrajinská armáda už nebude existovat. Američané by zase válku rádi ukončili v pozici silnějšího a rádi by také tvrdili, že pro Ukrajinu a její obyvatele udělali to nejlepší. Pokud to ale nepůjde a oni se s tím nedokážou vyrovnat, musí se do bojů zapojit fyzicky. Skončí tak ve válce nejen s Ruskem, ale i s jeho spojenci. A těch už dnes není právě málo.

Obě možnosti jsou na stole, ale věřím, že se Američané konečně proberou a uvědomí si, že diplomacie je jediná možná cesta, umožňující jim se ctí vycouvat a vyhnout se tak afghánskému fiasku. Učinit tento krok v době ukrajinského protiútoku má rozhodně smysl, ale nejsem si jist, zda Rusko na takové načasování přistoupí, pokud nedostane anektované části Ukrajiny a zrušení sankcí. Co se skutečně stane, není ale v rukou vedení Ukrajiny. Rozhodnout mohou pouze USA a Rusko. Evropští lídři, pokud budou na Američany dostatečně tlačit, mohou celý proces urychlit a zabránit tak další zbytečné eskalaci války.

Myslíte si, že se situace v blízké budoucnosti může vrátit do normálu, nebo se spíše zvrátí k horšímu?

Řekl bych to trochu jinak. Situace se může obrátit k horšímu, nebo může dojít k určité pauze v boji o moc, půdu, přírodní zdroje a ovládnutí světa. Na návrat k normálu už je pozdě kvůli snad nejhoršímu aspektu tohoto konfliktu, kterým je nastartování nových závodů ve zbrojení. Ty budou pokračovat a postupně přerůstat v otevřeně konfrontační vztahy mezi světovými velmocemi a jejich spojenci. Měli bychom se snažit ignorovat otázku, kdo je viníkem rozpoutání války. Někdo říká, že prezident Putin, někdo, že je to NATO a jeho expanze. Pravda vždy záleží na úhlu pohledu každého člověka a na tom, jaké informace si vybírá nebo má k dispozici.

Zkusme se soustředit na budoucnost. Bezpečnostní a ekonomická situace světa i nás jako státu je velmi špatná a stále se zhoršuje. Potřebujeme nezbytný nadhled, potřebujeme hledat cesty k uklidnění situace a návratu k mírovým jednáním a kompromisům. Dnes však žádné takové snahy o uklidnění situace nevidím. To by nás mohlo zavést až do bodu, odkud už nebude návratu. A ano, opět hovořím o jaderných zbraních. Stále věřím, že použití jaderných zbraní je možné a divím se lidem, kteří říkají, že prezident Putin tuto kartu používá jen k vydírání a vyhrožování Západu

Nebudu se divit, pokud se dozvím, že probíhající evakuace civilistů je způsob, jak vytvořit podmínky pro použití silnějších zbraní, aniž by došlo ke ztrátám ruského obyvatelstva a kvalitních ruských vojáků v určitých oblastech Ukrajiny. Mnohokrát jsem už předpověděl věci, které se v průběhu této války později staly. Ať už vojenské, nebo ekonomické. Doufám, že toto nebude další příklad, ale jak už jsem řekl – podle mé analýzy současné situace kolem konfliktu na Ukrajině je tato možnost stále pravděpodobnější.

Doufám, že se mýlím, a opravdu nechci zažít situaci, kdy se dočtu, že jaderný útok v současnosti nikdo nečekal, a proto nebylo možné mu jakkoliv zabránit. Tato děsivá možnost je tím reálnější, čím déle válka pokračuje a čím více západních zbraní Ukrajina dostává.

Takže jaká je vaše předpověď vývoje tohoto konfliktu?

Situace se v každém případě změní. Buď začnou diplomatická jednání, a pak bude mnohem lepší, nebo dojde k výrazné eskalaci a v návaznosti na to i k použití silnějších a daleko ničivějších zbraní. Obě tyto možnosti jsou nyní na stole.

