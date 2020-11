Ředitel plzeňské fakultky: Když se budeme chovat zodpovědně, budeme pandemii zvládat. Poslední týdny to ukázaly

ROZHOVOR Máme dobře „našlápnuto“, ale neklopýtněme. Stále je zde velké množství hospitalizovaných, těžkých případů i úmrtí. To vzkazuje ředitel plzeňské Fakultní nemocnice MUDr. Václav Šimánek, Ph.D, v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz. Vidina Vánoc může být kontraproduktivní. Važme si každé pomocné ruky a dodržujme rady lékařů. Na plánování dovolených a dalších aktivit je čas, počkejme, jak se situace vyvine po Novém roce. Šéf největší nemocnice v západních Čechách pak pozitivně hodnotí návrat nejmenších dětí do škol a vysvětluje, proč je přinejmenším sporné otevírat v covidové době kryty a podzemní prostory nemocnic, které jsou připraveny pro zcela jiné události a případnému personálu by tam byl zkomplikován jejich pohyb, který je v běžných nemocničních prostorách vycizelován do nejmenších detailů.

Jak vidíte současnou situaci vzhledem k našemu minulému rozhovoru zhruba před měsícem? Je tu náznak zlepšení, mírný optimismus nebo si máme ještě počkat?

Já jsem věčný optimista, vždy vidím světlo na konci tunelu. A to světlo je ale ještě docela daleko. V tuto chvíli bych pořád stál nohama na zemi a byl obezřetný. Tím, že se nám snižují počty pacientů, to je výborná zpráva. Ale také vidíme, že se méně lidí chodí testovat. V tom může být přímá úměra. Pořád máme v naší fakultní nemocnici 160 hospitalizovaných pacientů, z toho 40 je jich na jednotce intenzivní péče. Bohužel dochází k úmrtí, a to je ta druhá, odvrácená tvář, která není vidět, ale je pro nás velice důležitá.

Proč podle vás lidé nechodí na testy? Bojí se například toho, že vypadnou z pracovního procesu nebo je to problém dostupnosti na vesnicích?

Dostupnosti určitě ne. Alespoň v Plzeňském kraji je výborná. Jednak v samotném městě Plzni, pak i mimoplzeňská odběrová centra fungují velmi dobře. Po domluvě s paní hejtmankou jsme si rozdělili kraj, co se týče mobilních odběrových týmů. Konkrétně plzeňská fakultní nemocnice zajišťuje Plzeň-město, Plzeň-jih a Rokycany. Tedy tři okresy pokrývá svým mobilním odběrovým týmem. Zbylou část má na starosti Plzeňský kraj nebo Hasičský záchranný sbor, a ta je také pokrytá. Když lidé nemohou najít odběrové místo, mobilní tým to zajistí, takže dostupnost je určitě dobrá. Když se udělala režimová opatření, tak se lidé tolik netoulají, nejsou navzájem ve větším kontaktu a chodí se testovat.

Došlo ke změně v čele rezortu. Je mi jasné, že nechcete přímo hodnotit nového ministra, co ale přesto říkáte nové změně a novému panu ministru?

Pozice ministra zdravotnictví jakožto člena vlády komentovat nemohu. S novým panem ministrem jsme se ještě nesetkali, takže k němu nemohu říci žádné jiné informace než ty, které jsou veřejně dostupné.

Myslíte, že Vánoce budou klasické, normální? Výhled je ten, že to tak nejspíše nebude…

Pevně doufám, že Ježíšek samozřejmě bude…

… bude si český národ vlastně uvědomovat, co hrozí a i když pravděpodobně ohledně ekonomických tlaků nastane určitě jisté, byť třeba jen kosmetické, uvolnění, nebude v obchodech nakonec hlava na hlavě?

Poslední týdny ukazují, že když se budeme chovat racionálně, budeme pandemii zvládat. Vždyť různé nákupy jsme schopni zajistit už i elektronicky, je řada firem, které nám zboží dovezou až před dům. Budeme muset oželet vánoční trhy, ale chovejme se rozumně a bude to dobré.

Situace v zahraničí a v okolních státech je velice napjatá – zdravotníci nestíhají v Polsku i Maďarsku, počet nakažených letí vzhůru opět v Itálii, Velké Británii, Belgii, Rakousku, Francii, Švýcarsku, ale i ve Švédsku. Takže s cestováním a nějakou velkou lyžovačkou to v příštím roce asi nebude úplně ideální… a stejně tak s klasickým cestováním…

Pandemie kovidu nás naučila, že nikdy nemáme dělat prognózy na dlouhou dobu dopředu. Za týden se toho může moc změnit, takže bych vyčkal, jak se situace bude vyvíjet po Vánocích a po Novém roce.

Jak je to s dobrovolníky? Jaká je s nimi spolupráce?

Já bych chtěl především poděkovat vedení města Plzně v čele s panem primátorem Martinem Baxou za to, že s námi do té výzvy šli a samozřejmě děkuji všem, kteří šli na pozici pomocníků. Protože to nejsou dobrovolníci, ale pomocníci, kteří nám pomáhají. Zatím jsme si vybrali sedm osob, které mají zdravotnické vzdělání, dělají nám ošetřovatele, sanitáře, jeden je i na místě, kde třídíme pacienty. Získali jsme také pomoc díky iniciativě Sestry v nouzi. To jsou všeobecné sestry, které spojily své síly a pomáhají nám. Nemohu zapomenout ani na práci Policie ČR, kdy nám jejich členové budou pomáhat na urgentním příjmu zajištěním bezpečnosti.

My jsme za každou pomoc moc rádi. Zdravotnictví je ale specifické a využít každého nemůžeme. Chtěl bych tímto požádat ty, kteří se přihlásili, ale my jsme je zatím neoslovili, aby vyčkali.

Jak to vidíte s těmito pomocníky ve srovnání s ostatními kraji?

Jsme na tom velmi dobře a solidarita tu prostě funguje.

Ve fakultní nemocnici máte nevyužité podzemní prostory, dokonce v bývalé vojenské nemocnici, která je nyní součástí FN Plzeň, je velký kryt a jde vlastně o celý objekt. Je toto místo pro možná další lůžka?

Plzeňská fakultní nemocnice má téměř 1700 lůžek. Využití krytů, které tu máme, nám neumožňuje zákon, protože tyto prostory jsou připraveny a mohou se otevřít a používat ve chvíli, kdyby nastalo nějaké hromadné neštěstí, ohrožení obyvatel při nějaké katastrofě. Je to dáno přímo legislativou a toto nemůžeme porušit.

Já bych se vždy vyvaroval věcí, které jsou v rozporu s legislativou nebo které by nám stěžovaly práci, protože tím, že využíváme prostory, které máme ke standardní péči, tak tam umí naši pracovníci pracovat, pohybovat se a tam je péče nejkvalitnější.

To se tedy týká i nevyužitého pavilonu, který se nachází v zadní části takzvané staré nemocnice na Borech? To znovuzřizování a uvedení do provozu jistě není tak jednoduché, jak by laici mohli říci…

Samozřejmě. Prostorů je tady dostatek. Nejde ale jen o prostory, ale hlavně o erudovanou sílu. A my musíme využívat její potenciál maximálně, jak můžeme. Aby se pohyboval tam, kde je zvyklý. Aby nedělal zbytečné pohyby, nepohyboval se tam, kde to nezná.

Chtěl byste něco dodat na závěr našeho rozhovoru?

Chtěl bych poděkovat všem pracovníkům naší fakultní nemocnice za jejich mimořádné nasazení a práci, kterou dělají v této covidové době a zajišťují nejen covidové, ale i necovidové pacienty. Jsem na ně hrdý. Je to tým, který drží pohromadě a i když jsme museli udělat některé organizační směny a přesuny třeba na jiná pracoviště, i tam se brzy sžili. Chtěl bych poděkovat všem, kteří nám pomáhají – ať je to plzeňský krajský úřad, magistrát města Plzně v čele s jeho vedením a panem primátorem. Chtěl bych poděkovat panu biskupovi Tomáši Holubovi za podporu. Doufám, že toto poděkování je potěší a zahřeje.

Zároveň bych chtěl vyzvat všechny obyvatele České republiky, aby se chovali racionálně. Zatím to zvládáme, děláme dobré kroky, tak prosím vás – neklopýtněme.

Přidám ještě jednu otázku. Od příštího týdne by měly běžet malotřídky, a první a druhé třídy základních škol. Je to významné i pro vás, kdy maminky byly s dětmi doma?

Určitě, samozřejmě! Bude to velká pomoc a doufám, že vše bude probíhat zdárně a zdravotníci se nám vrátí.

Těžko asi hodnotit tu takzvanou virovou nálož, která je v těch malých dětech, ale asi je dobře, že do školy půjdou, že?

Je to určitě dobře, protože je to naše budoucnost.



