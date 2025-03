René Kekely: Většina lidí má plat do 30 tisíc a politici si přidají desetitisíce. Ty sociální nůžky prasknou

René, v prvním díle našeho rozhovoru jsme rozebrali situaci na Slovensku. Co tedy říct na naši politickou scénu? Blíží se nám volby, tak pojďme zhodnotit, co se v naší zemi za vlády Petra Fialy, dle vašeho názoru, povedlo, a co naopak?

Pokud se v naší zemi něco povedlo, pak to není úplně zásluha premiéra nebo premiérů nebo ministrů všeobecně. A to, ani když vysílají ty nejsilnější signály. (smích)

Ale těch lidí, kteří to skutečně odmakali. Premiér, ať je jím kdokoli, je „jen“ jakýsi generální ředitel, a ten by měl dobře vybírat, jaké ministry si vybere.

Stále jsem zastáncem toho, že na specifických resortech jako zdravotnictví, vnitro, zemědělství, sociální věci, kultura… by měli být maximální odborníci z daného resortu. Aby za a) tomu rozuměli, a za b) lidem, které má jejich resort pod sebou, aby rozuměli. Jejich potřebám, podnětům a podobně. Může tam sedět sebelepší manažer-ekonom, ale nebude-li mít vztah ke zdravotnictví, k sociálním věcem, a bude to vidět jen a pouze ekonomickou optikou, může být zásadní problém.

To určitě může. Co se tedy v naší zemi, možná nejen za poslední dobu, nepovedlo?

Nebo nesmysly v katastrech, když se digitalizovaly katastrální mapy a vznikly v nich nesmysly. Sám jsem svědkem a obětí toho, že hranice pozemku, která před 20 lety souhlasila, po digitalizaci nesouhlasí, a nikomu ze zodpovědných to nevadí. Třeba takový stavební úřad v Písku vás nutí k nesmyslům, a ještě po vás chce věci, které jste absolutně neměli šanci ovlivnit, protože vznikly třeba před šedesáti nebo osmdesáti lety. Takže se to řeší, ale…

Taky třeba stále nevíme, proč tu máme nekvalitní potraviny za vysoké ceny a neumíme s tím fakticky stále nic udělat. Spíš možná nechceme?! Proč tu stojí potraviny stejně nebo i více než kousek za hranicemi s Rakouskem nebo s Německem, kde je průměrná mzda 2krát až 3krát vyšší? Proč tu máme stále daleko dražší energie a služby než v okolních zemích? Nikdo to fakticky nevysvětlil, když podstatnou část elektřiny stále vyvážíme.

Musíme vše totiž vždy brát s ohledem na průměrnou mzdu nebo i minimální mzdu v dané zemi. Uvědomují si vůbec ti chytří politici, co si sami hlasují o svých platech, ale někdy i politologové, kteří o tom tak básní v médiích, že třeba sociální minimum v SRN nebo v Rakousku se pohybuje ve výši naší, často v mnohých regionech reálné mzdy?

A co říkáte na zákony a novely zákonů?

To je vůbec komedie. Často naši poslanci, kteří pořád říkají, jakou mají zodpovědnost, schvalují zákony – a už když je schvalují, tak vědí, že jsou paskvilem a bude třeba jejich novela. To je, jako kdybyste vyráběla židli, ale ještě než ji dáte klientovi, jste věděla, že ji bude třeba upravit nebo předělat.

Šokoval mě třeba i nedávný případ, kdy před soudem stál dětský klinický psycholog, který měl podle všech důkazů zneužívat dlouhé roky mnoho mladých osob ze své klientely. Přesto dál vykonává svou profesi. A jak sami kolegové z jeho branže se zděšením přiznávají, není tu páka, která by mu až do rozsudku pozastavila činnost. To je přeci šílené. Jak není páka?! Kdo jiný než zákonodárce má šanci s tím něco udělat? Vy, já, nebo kovář, truhlář, prodavačka či zpěvák, herec?

Přeci ten poslanec, senátor! A za tohle ti lidi berou nemalé peníze, a ještě se vážně nestydí si odhlasovat neúměrné navýšení. Ony to nejsou jen ty platy, ale k tomu jsou náhrady a příplatky. Takže oni ano, oni dosáhnou brzo toho, že budou mít platy jako v Německu.

Narážíte zřejmě na nedávná slova premiéra Fialy…

Ano! Pan premiér Fiala je buď do sebe tak zamilovaný, že těm nesmyslům, co říká, vážně věří, nebo snad trpí nějakou poruchou autistického spektra? Nejspíš totiž vidí jen sebe a žije v nějaké úzké bublině? Není normální, aby premiér této země pronášel tak naivní nesmysly. Pokud pan Petr Fiala tvrdí, že tu budeme mít do pěti let platy jako v SRN, je ještě stonásobně větší populista než pan Babiš. Už teď jsou u nás ceny energií, bydlení, pohonných hmot atd. jako v Německu. Kde pak bude SRN, a kde my? A kdo zaplatí ty lidi, aby tu byly platy jako tam?

Co říkáte na to, co jste již nakousl: Na zvýšení platů ústavních činitelů?

Že je doslova ostudné, aby si politici sami sobě mohli určit, za kolik budou pracovat. Pokud nám ale politici do očí tvrdí, že to zkrátka tak musí být, i když s tím nesouhlasí, a že nemůžou s tím nic dělat, tak zase lžou. Kdo jiný než zákonodárce může změnit zákon nebo nařízení. Ovšem pokud je tu stále reálná mzda v drtivé většině regionů ČR okolo 25 až 30 tisíc, je opravdu v pořádku, že si politici zvýší mzdy až o desítky tisíc? Jistě, pak mohou prohlašovat, v jak úžasné době žijeme a jak skvěle se tu vlastně máme. Ano, zapomínají vždy tím prstem ukázat na sebe.

Někteří ale opravdu zastávají názor, že my Češi si pořád jen na něco stěžujeme, a že si v podstatě nevážíme toho, co máme. Vy ten pocit, že se máme skvěle, nemáte?

Jistě, v mnoha ohledech ano. O tom žádná, a mnoho zemí okolo nás nemá třeba tak dostupnou zdravotní péči, zdravotnickou první pomoc atd. Nebo dostupné školství. Ale taky žijeme v zemi, kde se ty věci budovaly desítky let a ten systém v mnoha ohledech se od nás učily i mnohé státy nejen Evropy.

Nicméně stále je tu ta sociální stránka a fakt, že se nám ty pomyslné sociální nůžky rozevírají, až za chvíli prasknou. Znám případy lidí, kteří dělají 12 i 15 hodin denně, svátky, víkendy a víc než 30 nebo 35 tisíc měsíčně si prostě nevydělají. Padají často na ústa, doma mají děti, za nájem dají půlku nebo 2/3 platu a musí se taky oblékat, jíst nebo platit kroužky atd. Znám i lidi, kteří celý život tvrdě dřeli, mají 13 nebo maximálně 20 tisíc měsíčně důchod a v malém bytě platí skoro tolik, co dostanou. A pokud nemají úspory, tak jim i s příspěvkem na bydlení zbývá pár tisícovek na celý měsíc.

Často bychom se měli držet hesla, když hodnotíme, jak „se my všichni máme dobře“, že tady neplatí rčení „podle sebe soudím tebe“! Mnozí neměli šanci si vydělat víc, někteří měli i těžší osud, potkala je nemoc, rodinná tragédie nebo neměli příležitost. Ale zase ti chytří budou křičet, že „všichni máme stejnou šanci“. Je to stejný blábol, jako když postavíte pět dětí vedle sebe a budete tvrdit, že ze všech budou dokonalí housloví virtuózové nebo špičkoví operní pěvci.

Dost lidí si stěžuje na vysoké ceny potravin. Co si tak vy říkáte, když přijdete do obchodu s potravinami?

Že se musel někdo zbláznit! Pokud v zimě stojí kilogram jahod 80 až 100 Kč, 3 kg meloun 250 Kč, nebo třešně 300 Kč/kg, tak OK. Ale když někdo chce za meloun 60 Kč v létě, za okurku salátovku 25 až 35 Kč, za kilo rajčat 100 Kč, nebo za třešně, často oslizlé, i 300 Kč za kilo, to už není v pořádku. A už vůbec ne kilogram jablek za 50 až 80 Kč nebo kilo brambor za podobné ceny.

Byli jsme jablečnou a bramborářskou velmocí v Evropě i na světě! Kde jsme dnes? Máme jablka zčásti z Maroka, brambory z Egypta a mrkev ze Španělska. Trochu Kocourkov. Místo, abychom podpořili naše zemědělce, aby se jim opravdu vyplatilo pěstovat to dobré, kvalitní a české, motivujeme je, aby nepěstovali a aby zaorávali brambor na poli. Pokud máme jakoukoli vládu, která vůbec dovolí, aby se jakékoli krize – a je jedno, zda „ukrajinské“, „covidové“ nebo „ekonomické“ – zneužívalo k tomu, že obchodní řetězce vystřelí ceny potravin do extrémů, aniž je k tomu jakýkoli důvod – není to odpovědná vláda. Ale je to vláda, které je její vlastní národ úplně... víte kde!

A více, co je ještě vtipnější? Že do nás neustále ministr zdravotnictví hustí, jak je důležité jíst vitamíny, ovoce, zeleninu. Byl jakýkoli ministr někdy nakupovat? Ví vůbec, kolik „ty vitamíny“ stojí? A je člen vlády, který bere i více než 250 tisíc korun měsíčně, vůbec schopen rozlišit, co je pro běžného člověka snesitelné, a co už ne? Občas mi tito lidé připadají jako jedna nejmenovaná modelka, které chtěla malá organizace pro její nadaci věnovat pár desítek tisíc korun, které vybrala a chtěla se s ní potkat. Ona jim však vzkázala, že „pod 100 tisíc ani nevstává z postele“.

Hodně diskutovaný je i kontroverzní Green Deal, Zelená dohoda EU. Jak vy to vidíte? Co říci například na konec prodeje nových vozidel se spalovacími motory, který má být v EU snad od roku 2035? A jak se vám líbí elektroauta?

Všichni už dnes vědí a přiznávají, že je to nesmysl a že je to nereálné. Fascinují mě současní pokrytečtí politici i europolitici, kteří pro to „grýndýl sektářství“ zvedali agilně ruku, ale dnes to ti samí tvrdě v médiích kritizují. Že jim to není hloupé. Vezmu to na příkladu Německa. Vždyť tu zemi drží ekonomika právě díky automobilovému průmyslu. A pokud už koncem roku a nyní zase propouštějí tamní továrny a montovny až desítky tisíc lidí, co bude dál?

Přesně mi to potvrdil kamarád, který pracuje na manažerské pozici v jedné ze značek v SRN. Na přelomu roku měli na skladě kolem 1200 elektro aut jedné edice. Nikdo je nechce! Ani jednotlivci, ani firmy, ani instituce. Co se pak s těmi auty děje? Po pár měsících je prostě sešrotují, protože jsou ta auta po nějaké době nečinnosti v podstatě odepsaná. Ona totiž ta elektrobaterie potřebuje provoz. Na tom je postavená… Tak to je, prosím, ta evropská „ekologická“ politika.

Mnozí zastánci elektromobility ale namítají, že budoucnost elektroaut je právě ve městech...

To je hezká idea, jen tihle idealisti asi nikdy neviděli ulice ve městě či na sídlištích v Praze, Brně, Plzni, Budějovicích zaplněné auty. Představte si, že bychom teď jen 50 % těch vozů vyměnili za elektro. Umí si vůbec i největší fantasta představit, jak by stovky a tisíce majitelů ta auta dobíjeli? To jako u každého parkovacího místa bude sloupek? Nebo z každého druhého třetího okna bude natažený kabel?

Navíc je moc hezké představit si situaci, kdy si na té ulici zapnete třeba v lednu nebo v únoru večer auto do nabíječky. Teplota venku bude na nule. Přijdete ráno a venku bude -10 st. Celsia. Pak pojedete z Prahy do Brna, což vám možná i na jedno dobití vyjde, tedy pokud na naší úžasné D1 nepotkáte nehodu a nezůstanete tam 2, 3, 5 hodin stát. A když nebudete chtít umrznout, musíte nastartovat a pustit topení. Kdo bude pak ty desítky nebo stovky aut odtud odtahovat, a jak je budete na té D1 dobíjet? Ke všemu elektroauta, na rozdíl od hybridu, mají tu blbou nevýhodu oproti dieselu nebo benzinu, že na dálnici vám to žere daleko víc než na normální silnici, kde jedete 50 nebo 90 km rychlostí. Tohle opravdu někdo chce?

Zajímavé taky je, jak Brusel a ekoteroristi chtějí ekologii, ale kolik stojí výroba – a hlavně likvidace! – těch elektrobaterií, to už je vůbec nějak netankuje.

Takže ekologii v podobě elektropohonu nepodporujete?

Ne, to mě špatně chápete. Pokud to dává smysl, pak rozhodně ano! Ale otázka je, co je ekologické. Ten provoz ano, ta výroba a likvidace rozhodně ne. A ani vlastně provoz, jelikož energie jsou dnes cenově na vlnách a letí vzhůru.

Víte, co je šílený a zase typicky český paradox? Když máte dům, topíte elektřinou (nemyslím soláry nebo čerpadlem) a nečvaňháte sousedům smradlavým kouřem pod okny, tak nedostanete žádnou dotaci, platíte klidně i 60 až 80 tisíc ročně a ještě vám energetické společnosti sdělí, že rozhodně nejde o ekologické vytápění. Protože elektřina jako zdroj vytápění podle nich není ekologický provoz. Aha – a u aut, motocyklů atd. ano? Toto vám, prosím, tvrdí i lidé z řad zástupců těchto společností s vysokými školami, MBA a s další změtí titulů. Kdyby se na to studium raději vykašlali a chvíli by přemýšleli hlavou, museli by přijít na to, že plácají totální nesmysly a dělají z lidí hlupáky!

