Kolář (TOP 09): Přináším opět něco bizárku

07.08.2025 13:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke skupině Kaputin.

Kolář (TOP 09): Přináším opět něco bizárku
Foto: Repro X
Popisek: Europoslanec Ondřej Kolář

Přináším opět něco bizárku.

Český soud dnes rozhodoval o vině party aktivních lidí ze spolku Kaputin, kteří se rozhodli upozornit na nebezpečí představující ruskem vlastněné nemovitosti v Česku. Loni v únoru před jeden takový, který je na fotce za mnou, namalovali ukrajinskou vlajku.

Výsledek? Policie byla v mžiku na místě a od té doby běžely soudní tahanice kvůli poškozování cizí věci. Šílenost – barvu umyli vapkou za pár minut, nic se nepoškodilo. Nehledě na to, že problém, na který upozornili, dalece převyšuje trochu barvy na chodníku a je pomníkem nečinnosti české vlády.

Jsem rád, že je ten soud dnes osvobodil a chci kolegům z Kaputin stejně jako dřív vyjádřit maximální podporu. Je to celé chucpe. Když moc, měli na místě dostat flastr a byl by klid. Nemuseli je tahat po soudech.

A chci jim taky vyjádřit obdiv – díky tomu, že se to teď zase otevírá, se někomu třeba otevřou oči. Nečekám, že ve Strakovce budou reagovat stejně rychle jako policisté, kteří tam tehdy jeli, ale mohli by aspoň přestat s těmi ruskými baráky dělat holé nic.

Mimochodem – během toho „únorového aktu“ na kaputináře tamní rusky hovořící nájemnictvo házelo vejce a pořvávalo cosi o fašistech. Co myslíte, řeší je české úřady? Ale kdeže…

Mgr. Ondřej Kolář

  • TOP 09
  • europoslanec
autor: PV

