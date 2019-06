Šéf českých seniorů vzkazuje na Letnou: Důchodci jsou perfektně informovaní, umí i s internetem. Ať nás nepoučují ti mladíci, co ani nedostudovali

Anketa Vadí vám, že prezident Zeman zatím nepřijal demisi ministra kultury Staňka? Vadí 4% Nevadí 91% Kdo to je, ten Staněk? 5% hlasovalo: 7804 lidí

Probíhají demonstrace Milionu chvilek, kde početné publikum demonstruje proti premiéru Babišovi. Nicméně premiér má velkou podporu u seniorů. Proč si myslíte, že to tak je?

Nemám po ruce sociologický výzkum z poslední doby, abych mohl posoudit, jestli podpora seniorské populace k hnutí ANO, a zejména panu premiérovi Babišovi stoupá, klesá, či stagnuje.Z dlouhodobého hlediska je ale současná vláda a premiér Babiš osobně velice vstřícná k seniorské populaci. V loňském i letošním roce byly zabezpečeny věci, které jsou v historii vzhledem k seniorům nevídané. Hovořím o nejvyšším navýšení penzí za posledních 24 let a potom o velkorysých dopravních benefitech pro seniorskou populaci. Což jsou sedmdesátipětiprocentní slevy na jízdném pro seniory ve vlakové a autobusové dopravě. S ohledem na tato fakta je spravedlivé, aby senioři panu premiérovi poděkovali a stáli za ním.

Ano, to potvrzujete slova, která od seniorů často slýchám, že tahle Babišova vláda jim přidala nejvíce, zatímco předchozí jen velmi málo či vůbec...

Tahle vláda má k seniorům nejodpovědnější přístup ze všech vlád, které od roku 1989 znám.

Dá se tedy říci, že k opozici mají mnozí senioři chladnější vztah, protože s nimi nemají nejlepší zkušenosti z doby, kdy oni vládli?

Když vládla Nečasova vláda, sjezd Rady seniorů České republiky konstatoval, že tato vláda způsobila seniorské populaci mnoho zla a utrpení a že Nečasova vláda musí odejít. Předchozí vlády se k seniorům nechovaly vstřícně a senioři jsou vyzrálá voličská základna a podle toho rozhodli.

Na demonstracích na jedné straně zaznívá, že musí přesvědčovat i ty, kteří na nich nejsou, aby změnili názor. Například k dialogu mezi oběma skupinami vyzvala herečka Geislerová na shromáždění na Václavském náměstí. Na straně druhé ale jsou slyšet i slova o tom, že kdo volí Babiše, je hloupý, neinformovaný a podobně. Myslíte, že tímto stylem je možné někoho přesvědčit o své pravdě?

Oni žádnou pravdu nemají. Demonstrace svolávají k podružným věcem. Neřeší kvalitu života seniorské populace a kvalitu života občanů tohoto státu. Deklarují nějakou demokracii, která je tu uzákoněná v Ústavě a dalších zákonech. Svobodné volby tady máme, jejich výsledky jsou sice složitě, ale zatím poměrně jednoznačně respektovány. Nepochopil jsem, co vlastně chtějí a proč se vlastně svolávají. Rozumím tomu tak, že jsou nástrojem opozičních stran, které tyto volby výrazně prohrály a snaží se rozdělit populaci v tomto státě. Tyto aktivity neuznávám. My jsme jako Rada seniorů ČR také organizovali demonstrace a zúčastnili jsme se řady odborářských demonstrací, když bylo potřeba. To ale bylo o aspekty kvality života. Ne obecně o demokracii. Na to senioři nemají náladu, a jestli si dobře všímám, tak tam taky nejsou.

Myslíte, že jde o generační rozdíly?

Nejde o dialog generací. Jde o úplně něco jiného. Jde o to oslabit současnou vládu, samozřejmě premiéra, posílit opozici. Ale tak, jak bylo rozhodnuto v roce 1989 – a já s tím souhlasím a líbí se mi to – politika se rozhoduje ve volbách.

To ano. Také na těch demonstracích zaznívá, že nechtějí zpochybňovat výsledky voleb, pak však zazní i nějaké ale...

Mě ty jejich demonstrace nezajímají.

Jsou senioři nějak hůře informování či pod nějakým dezinformačním tlakem, jak také zaznělo na Václavském náměstí při minulé velké demonstraci?

Tak to lžou. Senioři jsou perfektně informovaní. Většina seniorů pracuje s internetem. Takže laskavě ať ti mladíci, co ani nedostudovali vysokou školu, nikoho nepoučují.

Demonstrace se vedou i proti nové ministryni spravedlnosti Marii Benešové, a to od první chvíle, kdy nastoupila. Vy jste se s ní před pár dny setkal, co si o ní myslíte?

Bývalou poslankyni Benešovou známe, protože máme s ČSSD dohodu o spolupráci. Když bylo potřeba, tak jsme se na ni obraceli. Abych ale odpověděl na otázku, nepovažuji to za korektní, protože ještě nic neudělala. Znehodnocuje to jejich aktivity.

Co říci na závěr?

Rada seniorů České republiky za panem premiérem Babišem stojí a jeho aktivity podporuje.

Asi teď podporu bude potřebovat...

To asi ano, bude si to muset ustát. My ale protidemonstrace organizovat nebudeme. Ústavní podporu prezidenta má, teď je to všechno na něm.

autor: Oldřich Szaban