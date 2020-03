Senátor Doubrava: Na nákupu mi všichni nadávali, co ten Senát předvádí. Jak já se styděl. Dnes je po Hřibových výstupech Čína najednou dobrá

reklama

Senát vydal kritické usnesení směrem k české vládě kvůli boji s koronavirem. Zejména jde o opoždění spuštění Ústředního krizového štábu. Ztotožňujete se s usnesením?

Neztotožňuji.

Proč?

Já jsem včera musel jet nakoupit základní věci do kuchyně a s takovým množstvím odsuzujících komentářů jsem se nikdy nesetkal. Dokonce se přiznám, že jsem se chvílemi až styděl, že mě lidé poznávají, a že musím odpovídat na jejich poznámky. Nemyslím si, že kritika je oprávněná. Porovnejte, kolik států a jak rychle přijaly tolik opatření jako my. Vzpomeňte si, když přišly první zákazy, tak první, co jsem slyšel, bylo, zda je to v souladu s Ústavou a podobně. Jako by tu nebyla mimořádná situace.

Anketa Má prof. Roman Prymula, předseda krizového štábu, vaši důvěru? Ano 94% Ne 6% hlasovalo: 16849 lidí

Myslím, že vláda situaci zvládá a výtky na její stranu, že nezajišťuje ochranné prostředky... jak to má udělat, když potřeba konkrétně roušek a respirátorů je vlastně v celém světě? Opatřit je, není nic jednoduchého. Trošku mě udivuje jedna věc, že celá opozice plive krev a špínu po Číně, a dnes je najednou Čína dobrá, dnes jsou najednou rádi, že sem ochranné prostředky dávají. Přiznám se, že mě trochu překvapuje, jak se k nám Čína chová po všech výpadech primátora Hřiba a jemu podobných.

Objevily se spekulace, co všechno za dodávky potřebného materiálu Čína chtěla nebo bude chtít. Co si o tom myslíte?

Spekulace zase těch, kteří se drží hesla čím hůře, tím lépe, protože přemýšlet v situaci, kdy jsou ochranné prostředky kriticky nedostatkové a my je dostaneme, co za to budou chtít, se mi zdá sakramentsky scestné.

Nesouhlasíte tedy s usnesením Senátu, ani tedy s bodem, že „vláda nevyužila všechny prostředky ke zvládnutí situace, podcenila komunikaci a tím podryla důvěru v instituce státu a jejich schopnost obstát v náročných situacích“. Říkáte, že česká vláda nepodcenila komunikaci a nijak nepodryla důvěru?

Jsem přesvědčen, že to zvládá a dělá maximum. Podívejte se na ankety u různých rozhovorů, jestli lidé důvěřují vládě. Podívejte se na množství lidí, které vládě důvěřuje, a kdyby si lidé mysleli, že vláda situaci nezvládá, nebylo by takové množství souhlasných ano. (v průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi vyjádřilo souhlas s vládními opatřeními osmdesát procent dotázaných- pozn. red. )

Znovu se musím odvolat na včerejší setkání s lidmi v obchodě, kdy jsem se jednoznačně nesetkal s jediným člověkem, který by neodsuzoval jednání Senátu a který by souhlasil s tím, že vláda nekoná tak, jak by konat měla.

S jakými konkrétními reakcemi jste se setkal?

Jednak to bylo odsouzení projevu předsedy Senátu. Bylo to velmi tvrdé odsouzení. Přiznám se, že i mě vystoupení předsedy překvapilo. Asi zapomněl, že za vládami ODS jsou podstatně horší věci. Spíše šlo o farizejské vystoupení Senátu vůči vládě za každou cenu. Samozřejmě od lidí nepadala konkrétní jména, ale odsouzení Senátu jako takového. Od toho, že to nebylo fér, až po zvolání ke zrušení Senátu.

Nicméně, není tomu tak, že sto procent našich českých obyvatel nesouhlasí s tím, co Senát vydal. Stále je tu necelých deset procent obyvatel, kteří nepovažují kroky vlády za dostatečné – tedy podle vámi citované ankety.

Netvrdím, že sto procent obyvatel souhlasí, mluvím o svých setkáních a vyjádřeních lidí, s nimiž jsem se setkal. A znovu říkám, nesetkal jsem se s jediným člověkem, který by řekl, že Senát měl pravdu.

Nebude hrát roli to, že lidé se spíše ozvou, když dávají negativní hodnocení, než pozitivní? Je to takový klasický projev…

Samozřejmě, že jde o klasický projev, ale kdyby souhlasili se Senátem, tak budou asi mluvit jinak. Ze všech rozhovorů bylo jasné, že odsuzují způsob jednání a usnesení.

Kde si tedy myslíte, že se v Senátu ona kritika směrem k vládě vzala? Jde podle vás o politické boje, či o něco jiného?

Snaha získávat politické body v tom bude, ale dokonce jsem slyšel výzvy, aby se udělal v republice převrat a podobně. Prostě hovory lidí byly v duchu odsouzení Senátu s tím, že za každou cenu chtějí z Babiše udělat darebáka, za každou cenu chtějí dokázat, že Babiš je špatným premiérem. Naopak mi lidé říkali, že za Babišem stojí, což myslím, že dokazují i vaše ankety.

Anketa Dělá Babišova vláda dost pro zvládnutí virové krize? Ano 92% Ne 8% hlasovalo: 25335 lidí

Je jasné, že České republice a lidem v takzvaných předních liniích se nedostává dostatek ochranných prostředků. Teď už začíná diskuse, zda za to mohou vlády předchozí, protože nebylo dost pomůcek v rezervách státu, nebo naopak vláda současná, protože zaspala, neboť návrhy a dotazy kolem vybavení padaly už v lednu. Co vy na to? Zaspala vláda, nebo udělala maximum, protože tyto prostředky nyní chce celá planeta, jak řekl premiér?

Právě proto, že je chce celá planeta. V situaci, kdy prostředky relativně byly k dispozici, nemohl tušit, že se to u nás rozeběhne způsobem, jak se to rozeběhlo. Přiznám se, že vládě vytýkám jednu věc, a to, že už neuzavřela Prahu, protože z Prahy se to roznáší do celé republiky dále. Nemyslím si ale, že by v situaci, kdy všechno začínalo, jednal nebo měl jednat jinak, než jednal. A to ho nechci za každou cenu bránit, nedokážou sledovat všechno. Pravda je, že se snaží za každou cenu prostředky opatřit a dělá, co udělat jde.

Jakou vy máte ochranu? Roušku, respirátor?

Já mám respirátor, protože jsme ho fasovali v Senátu před jednáním ve středu. Jinak mi dcera dnes ráno přinesla doma ušité roušky, takže mám oboje.

Co říkáte na vlnu solidarity, která se zvedla mezi Čechy? Ať už jde o šití roušek, pomoc seniorům a tak dále?

Zase to svědčí o tom, že se český národ dokáže, když je zle, semknout. Kéž by mu to vydrželo co nejdéle a chovali jsme se k sobě zase tak, jak se slušný člověk ke slušnému člověku chovat má. A všem bych chtěl velmi poděkovat, protože opravdu jde o nelehkou situaci a je úžasné, že celá řada lidí dokáže přes svoje relativní nebezpečí pomoci.

Smekám před hasiči, smekám před zdravotníky, protože na nich visí největší zátěž tohoto problému. Ale i policisté a všichni ostatní. Funguje to tak, jak to fungovat má, a je to dobře.

Zdá se, že když jde do tuhého, česká národ tedy umí držet při sobě.

To je pro mě asi nejhezčí zjištění – a kéž by to vydrželo co nejdéle.

