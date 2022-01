Šmucler: Datum konce covidu. Čeká se na Brusel. Kšefty, pálení peněz

reklama

Ministr Válek dostal „kouř“ za návrh, aby lidé v klíčových odvětvích pracovali, ač mají covid. Dojde dle Vás tak daleko, že to bude nutné? A jinak, když omikron dostane každý, je možné nechat na lidech, ať se sami rozhodnou, zda půjdou do práce či ne?

Nejde dopustit, že necháme někoho umřít na infarkt s tím, že má lékař doma pozitivní dítě a nařídili mu karanténu. Pandemické testovací hry jsou při omikronu, který se šíří minimálně jako chřipka, spíše rychleji, neudržitelné. Nemůžeme si dovolit mít klíčové profese v karanténách a ani pozitivně testované, relativně zdravé, doma. Asi těžko budou pracovat těžce nemocní, ale v podtextu opatření je skryto, že mnoha pozitivním bude asi relativně dobře, není důvod, aby kvůli tomu nejezdily vlaky a třeba umírali lidé. Logika věci je, že stomatolog asi může pracovat místo karantény, ale nemocný stomatolog by měl být doma.

Ředitel FN Motol sdělil, že farmaceutické firmy se k nám chovají jako ke kolonii. Měl na mysli dodávky monoklonálních protilátek. Jak vidíte smluvní vztahy, které vůči naší vládě mají dodavatelé vakcín??

Farmaceutické firmy tvrdě vyžadovaly nasmlouvat velká množství odběrů, aby dodaly včas vůbec něco. Výsledkem byly přeplněné sklady některými léky a třeba i fakt, že firmy trvají na tom, abychom je odebírali, i když už jsou asi neúčinné. Paradoxně tyto gigantické firmy dodávají tomuto státu spoustu léků. Při vysokých fixních nákladech by nám klidně mohly dodat jiný lék a vydělaly by stejně - jen by si to vnitřně přeúčtovaly. Ale jsou tvrdé - jejich pozici to ale opravdu nezlepšilo. A mohou přijít odvetná opatření. Všichni se i při snaze vydělat musíme snažit, aby za omezené peníze pojišťoven bylo pomoženo co nejvíce nemocným.

Znáte útroby ministerstva zdravotnictví. Co se změnilo pod ministrem Válkem? Jak se proměnilo jeho okolí? Kdo teď do čeho „kecá“ a komu je nasloucháno, pokud jde o covid?

Zatím pan ministr Válek hasí covidovou bouři. Osobně je rozumný, ale tato vláda vyhrála s heslem, že byl Andrej Babiš moc hodný na lidi a třeba se málo testovalo. Tak je pan ministr v nezáviděníhodné situaci. Musí vyhovět oběma táborům. Pan ministr obměnil svoje nejbližší okolí a musel nabrat koaliční partnery, ale změny zatím nejsou znát. Pan ministr hodně chce rozhodovat sám, takže pozice náměstků není zatím moc silná.

Peklem covidové krize bylo, že do toho bez osobní zodpovědnosti mluvil, koho zrovna pan premiér Babiš potkal. Lidé se objevovali a mizeli - rozhodovalo se mimo struktury. Za Radu poskytovatelů - 100% českého zdravotnictví jsme byli opakovaně proti plošnému testování. je to pálení peněz, kterých moc nemáme a ještě jsme si je museli vypůjčit. Je to ale placebo pro vyděšené lidi a show pro některá média. Neustálé změny kurzu zvyšují sledovanost zejména televizí.

Dočkáme se díky omikronu konce celé té „srandy“ s covidem v březnu, tedy dva roky po začátku epidemie?

Profesor Omar Šerý sdělil, že je pro zrušení covid pasů. Nemá prý již smysl omezovat neočkované. Je vlastně ale v moci naší vlády to rozhodnout?

Myslím, že i politici si uvědomují, že covid pasy jsou zbytečná segregace - kdo chtěl, se mohl naočkovat, máme léky, kdo chce, může nosit respirátor. Je tu populace - mladí a zdraví lidé - s extrémně malým rizikem, kterou ale velmi omezujeme, typicky ve školách. Jenže se musí najít politik s odvahou. Opakovaně ji měl Boris Johnson, ale neměl to jednoduché. Myslím, že to politici ve střední Evropě chtějí vysedět s tím, že tady řadě lidem imponuje, když stát ukazuje sílu a zatočí s lidmi, kteří jsou nezávislí. Prostě čekáme, až to v Bruselu ukončí.

Povinná „ochrana dýchacích cest“ již řadu občanů netrápí, intenzita kontrol dle mnohých pozorování klesla. Kdy a jak toto pravidlo bude oficiálně zrušeno?

Ochrana dýchacích cest, testování... to vše je o odvaze politika říci dost. Je v tom riziko a odvaha někomu říct, že byznys už nebude. Pokud by byl odvážný politik, zrušit se to dá brzo. Ale teď přes Omicron, řekněme tř týdny, to asi mít smysl bude. Ale měli bychom si s Němci zhruba 24.března říci: zvítězili jsme.

Účastnil jste se jednání Rady poskytovatelů. Už se ví, zda kvůli ekonomické situaci a finančnímu vyčerpání dojde k omezení zdravotní péče pro českého občana?

Andrej Babiš navýšil nevídaně platbu za státního pojištěnce. V době covidu nemocnice značně zbohatly, mnohé zaplatily dluhy. Rezervy jsou veliké. Jenže je tu rychlá inflace a očekávání odborářů, že platy pořád porostou aspoň o 10 procent. Tedy platit testování u choroby, která bude mít statisíce nakažených denně, abychom zjistili, zda je jakoby 84 nebo 75 tisíc nakažených, když jich bude desetkrát tolik, je luxus, který nás v budoucnu dožene. A bylo by asi neprůchozí si říci státu o další miliardy navíc.

