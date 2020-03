Spisovatel Urban: Demokracie v Evropě končí. Volíte a vše jde stejně bez vás. Greta? Neuvěřitelné, je to celé jinak

reklama

Já začnu tak trochu „číselnou svahilštinou“. Počátkem tohoto roku začalo v EU platit nové nařízení, které stanovuje, že 95 % všech nově prodaných aut bude muset splnit limit CO2 95 g/km. Neboli naftové vozy spotřebu do 3,54 l/100 km a benzínové 4,06 l/100 km. Za každý gram emisí navíc by pak měl výrobce platit pokutu cca 2 500 korun. Je to správná cesta jak podpořit životní prostředí?

Pokud se týká vztahu emisí a oteplení, všechny procesy tady na zemi podléhají přírodním zákonům. Není ovšem jednoduché je precizně aplikovat kupříkladu na často zmiňované globální oteplení. Problém je v tom, že matka příroda je velmi nevyzpytatelná dáma. Je neoddiskutovatelný fakt, že se za posledních několik desetiletí oteplilo, za posledních dvacet let řekněme o půl stupně. Vědci se snaží nalézt příčinu a ta první, logická, se může nacházet, řekněme, v emisích CO2. Je třeba brát v potaz ještě další faktory – od skvrn na slunci, tedy samotné sluneční aktivity, přes mořské proudy, erupční aktivitu vulkánů apod. Rovněž je si třeba uvědomit celkové klimatické souvislosti. Vždyť ledovce ubývají vždy po době ledové. Ta poslední malá ledová perioda trvala od čtrnáctého do devatenáctého století. Na jejím počátku se velmi ochladilo, někde až o 3,5 stupně. Na důvodech vzniku tohoto období se ale vědci dodnes neshodnou, proměnných v oné rovnici je prostě mnoho.

Evropa přichází v období oteplení s jediným odůvodněním – tedy že za klimatické změny může ve všech pádech skloňovaný CO2. A to je divné, je z toho cítit ekonomická hrozba, kterou dle návrhu zaplatí občan, neboť nutně dopadne na vlastníky oněch tzv. zastaralých vozů. Dle mého názoru je třeba se otázkou oteplení zabývat, ale vědecky, nikoliv komerčně, v tom je podstata problému. Rovněž je si třeba uvědomit, že je ještě jeden zásadní faktor, který produkci CO2 ovlivňuje. Ano, jsme to my lidé a naše stáda zvířat, která nás doprovází proto, abychom nezahynuli hlady. V době mého narození nás bylo 4 miliardy, dnes je to téměř dvakrát tolik. To je úměra, které ukazuje na základní parametr produkce CO2. Přitom celkový stav biosféry je tristní – kácíme lesy, nenecháme je dorůst. Místo zdravých stromů pěstujeme tulipány na velmi poškozené zahrádce. V tomto směru máme zásadní rezervy. Lesy přímo souvisí se stavem nejen ovzduší, ale i vody v krajině. Z dlouhodobého hlediska se země jako celek nyní nachází v době interglaciálu. Při hledání řešení je stále mít na paměti, že řešení musí být účinné a nikoliv alibistické.

Americká politoložka Wendy Brownová se domnívá, že zdaleka největším testem demokracie bude boj s klimatickou krizí. Brownová hovoří o potřebě nových opatření, která nikdo nechce pocítit na sobě, ale každý údajně ví, že jsou potřebná. Bude podle vás v budoucnu v politice tlak na zavádění nových politik ve „veřejném zájmu“? A je to dobře?

Boj s tzv. klimatickou krizí se politikem již dávno stal. A protože náš ekonomický systém je založený na exploataci, tedy na neustálé výrobě čehokoliv a prodeje čehokoliv, nutně se najdou zájmové skupiny, které budou alarmující stav naší země využívat pro svoji kapsu. Ono obnovit celý vozový park během několika let, to by byl opravdu velký byznys. A test demokracie? Myslím, že v Evropě má demokracie své období za sebou. Jednoduše, jdete k volbám, a ať volíte zleva, nebo zprava, zjišťujete, že společenský kvas jde svým směrem, nezávisle na vašem postoji. Dostali jsme se z kapitalismu do období lobbismu, dotací, protekce, podivných plánů světových elit a korporátů. Strany dnes nejsou u moci proto, že by chtěly něco řešit, ale chtějí být finančně saturovány. Problém vidím v tom, že nenazýváme věci pravými jmény, neustále kličkujeme v pojmech. Zbytečně vyrábíme i prodáváme nesmyslné produkty. Místo o rodinu se staráme o práva různých zájmových skupin. Ale zpět k otázce. Paní Brownová se mýlí, neboť demokracie v pravém slova smyslu vzala za své. Tedy test to jistě bude, ale hlavně pro různé korporáty, které nás ovládají.

Média zaplavují zprávy o obrovském problému s požáry v Austrálii. Lidé se na internetu skládali v dobročinných sbírkách, hořelo prý území o rozloze Slovenska. Jde o skutečně naléhavý globální problém?

Já se k tomu nemůžu přesně vyjádřit, protože tu situaci detailně neznám. Ale v každém případě, problémy s požáry nemá jen Austrálie, probíhají průběžně na velkých porostech na různých místech ve světě – vzpomeňme na po požáry v Chorvatsku, nedávno na Sibiři, v Kanadě. Jistě to souvisí s vyššími teplotami, často i s nezodpovědností člověka. Jinak požáry ve velkých pralesních porostech tajgy jsou a byly běžné i v minulosti. Já jsem při svých vodáckých expedicích v Kanadě často projížděl oblastmi, kde hořel les prakticky kontinuálně a nikdo to neřešil. Jistě to ale bylo proto, že lidská obydlí byla daleko.

Vy jste hovořil o českých lesích a o tom, že musíme usilovat o to, aby lesy fungovaly. V čem vidíte hlavní problém?

Náš les je oslabený způsobem hospodaření, je za tím pouze finanční stránka věci, zkrátka kácení je jen obyčejný kšeft! Jenže, co budeme kácet a prodávat, když dřevo bude řídké, nemocné a prolezlé kůrovcem? Málokdo ví, že naše porosty momentálně čelí velké invazi jmelí, což je parazit, který se dokáže uchytit jak na listnatých stromech, tak i na jehličnanech. Takto napadené stromy rovněž ve výsledku živoří a usychají. Lesů obecně ubývá i ve světě, přitom právě lesy jsou důležitým stabilizátorem krajiny – zadržují vodu, v parném létě ochlazují vzduch, snižují obsah CO2 a produkují kyslík. Je prostě kouzelné putovat zdravým lesem. Za našich školních let jsme se učili, že amazonské pralesy jsou plícemi světa, podívejte se, co se s nimi dnes děje.

Co říkáte ku příkladu na urputnou diskusi o hubení přemnožených hlodavců jedovatými pesticidy, v níž si nakonec vláda prosadila svou?

Jestliže se někde přemnoží hlodavci, tak je to proto, že se v místě špatně hospodaří. Řešení pomocí chemických prostředků jsou krátkozraká, a navíc mají mnoho vedlejších účinku. Jed do volné krajiny prostě nepatří, na tom bychom se mohli shodnout. Otravy se potom šíří i na další zvířata a vegetaci, tomu nelze zabránit. Přemnožení hlodavců se dá bránit například opravdu hlubokou orbou, nikoliv „čeřením“ půdy pouhými kultivátory. Opět to souvisí s aplikací chemie. Řešením na velkých polních rozlohách by byly meze, biokoridory, kde by mohli sídlit ptáci, kteří mají hraboše na jídelním lístku. Jistě to také souvisí s kolektivizací v padesátých letech. Kromě toho, že se tenkrát vytvořily velké lány bez mezí, lidé ztratili vztah k půdě. K té znovunabyté po roce 89 jej již nezískali. Protože kdyby ten vztah měli, jistě by do své země nedávali jed.

Posuňme se k dalšímu tématu. A to je energie. Německo se rozhodlo vydat cestou bez atomu a bez uhelných elektráren. Například europoslanec Jan Zahradil v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz upozornil, že nás čeká střet s Němci a Rakušany ohledně atomové energie. Je namístě obava, že nás zejména Německo v tomto ohledu zatlačí do kouta, například pohrůžkou, že Češi dostanou méně unijních peněz? A máme vůbec na výběr? Můžeme si dovolit odstoupit od energie z jádra?

Já myslím, že určitě ne, protože takovéto uvažování si mohou dovolit jenom země, jako je Francie nebo Německo, kterým Evropská unie de facto slouží.

Pro nás je jaderná energie rozhodně varianta číslo jedna a je to samozřejmě čistší než spalovat třetihorní uhlí s obsahem síry a fluoru. Jistě máme v paměti rezavé lesní porosty v severním horském pohraničí, myslím především Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše atd.

Rok 2019 byl v oblasti ekologie, ale i politiky, rokem Grety Thunbergové. Jak tuto švédskou dívenku vnímáte vy?

Je neuvěřitelné, kam všude se ta dívčina dostane. Dalo by se říci, že se po světě pohybuje bez překážek. Její aktivity ve skutečnosti „něco“ stojí, někdo je musí organizovat. Spíš mne překvapuje, že na její příspěvky reagují světoví politici a nejen oni. Samozřejmě, že za jejími aktivitami stojí silná ekonomická lobby. Někdo má zájem na prosazení určitých cílů – a dovedu si představit jakých – tak nasadí tuhle školačku, která svým věkem a vzděláním těžko může objektivně přispět do smysluplné diskuze. Takže jezdí po světě, vypráví o globálním oteplování, o zatopení přímořských oblastí oceány a o dalších věcech, které podle ní souvisí s CO2, jenže ten problém má hlubší rozměr. Tím nechci rozhodně říct, že něco takového v principu nehrozí, ale řešení by mělo být nastaveno primárně v odborné rovině, nikoliv v emocionální.

Zmínil jste peníze, zmínil jste kšeft. David Prachař to nazval finanční totalitou, která vládne celému tomu západnímu světu, ale především můžeme čerpat z tuzemských zdrojů a příkladů. Zkrátka, peníze už nejsou jen prostředkem k dosažení něčeho, ale jsou zároveň i tím cílem samotným a zároveň jsou měřítkem všeho...

Ano, to je úplná pravda, s tím souhlasím.

V Evropě se společnost vyvíjela od feudalismu k liberalismu překotně. Málokdo si uvědomuje, že období socialismu (komunismu) i vývojového socialismu (fašismus), a dokonce i liberalismu mají společný humanistický základ. Liší se jen tím, komu by výdobytky společnosti měly sloužit. V socialismu pracující třídě; fašisté chtěli užitek pro tzv. nordickou radu. Dnešní demokratická společnost s přívlastkem liberální by chtěla umožnit svobodný rozvoj jednotlivce, a tím celé společnosti. Domnívám se však, že dnešní stav bych již nenazval ani liberální, ani demokratický. Kromě té finanční, postrádá vlastní hlubší filosofii. Nehledě k tomu, že ve své honbě za ziskem je systém zahleděný sám do sebe. A dostáváme se znovu zpátky k vodě, k lesům a třeba také k tomu, jak se chováme k hospodářským zvířatům. To je důvod, proč humanismus nemám rád, ani jeho odnože.

Bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová ve svém projevu na nedávném sjezdu ODS prohlásila, že přecházíme od více či méně fungující demokracie k plíživé oligarchii. Lze s tím souhlasit?

Je to pravda, na druhé straně je ale trochu úsměvné, že takto filozofuje dáma, která v ODS přečkala vlastně všechno. Období kmotrů ODS vzniklo v období, kdy vykonávala ve straně významné funkce a měla i ty státní, pokud si pamatuju. Takže nechápu, proč o tom mluví paní poslankyně až nyní, když základy byly již položeny dávno.

Je tím ohrožená naše svoboda? Cítíte se vy osobně v této zemi svobodný?

Vnitřně se svobodným člověk může cítit kdykoliv a kdekoliv, i v kriminále. Jiná otázka je, zdali je ohrožena občanská svoboda v našem státě. A ta ohrožena dle mého názoru je, a to zásadně. Dostáváme se opět na úroveň totalitního systému, byť jinak koncipovaného, kdy se člověk bojí říci vlastní názor. Onen stav je způsobem systémem rozhodování ve stylu o nás bez nás. O výkonnosti státního aparátu hovoří vždy počet jeho příslušníků. A ten se neustále zvedá, nesnese ani srovnání s rakousko-uherskou monarchií, i za „reálného socíku“ bylo úředníků méně. Svázanost a byrokracie je všudypřítomná. Pokud vás chtějí dostat, vždy si něco najdou. V té obrovské hromadě zákonů a předpisů se člověk nějak ztrácí. A diktát EU je nezměrný. Od žárovky přes sýry, až po to, že si poslanci Evropského parlamentu nemohou dát na stůl vlaječky svých států. I to se již kontroluje, a to v době brexitu!

Rozhovor vedl Tomáš Procházka

