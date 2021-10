Stejným metrem! Disident znechucen z útoků na Zemana. A dal to najevo

Komunisté vypadli ze Sněmovny. Disident, ekonom a Zemanův příznivec Jan Šolta však žádnou velkou radost necítí. Podle něj je KSČM řadovou levicovou stranou a levice nyní není ve Sněmovně zastoupena. To, co dělá při hospitalizaci Miloše Zemana Senát, považuje za hyenistické, nechutné a nevhodné, stejně jako způsob, jak o kauze informuje Česká televize. Lékařské tajemství podle něho platí i u hlavy státy a k Zemanovi by mělo být přistupováno stejně jako k Václavu Havlovi. Rozhovor vedl Tomáš Procházka.

reklama

„Lidé přistupují k volbám jako k anketě o Českého slavíka,“ to jsou slova filozofa Jiřího Hejlka, který poukazuje na nedostatek osobností v české politice. Souhlasíte s tím, že lidé volí více známé tváře než strany a hnutí?

Anketa Myslíte, že Parlament nakonec Zemana zbaví pravomocí? Jde o předpověď, ne přání. Zbaví 5% Nezbaví 94% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 2494 lidí

Jak vnímáte volební neúspěch Pirátů, kteří tak trochu skočili na slaninu koaličnímu partnerovi – hnutí STAN?

Vy už jste to v podstatě sám naznačil. Já to přisuzuji především nezkušenosti Pirátské strany a určité naivitě jejích čelných protagonistů. Ty zkušenosti byly na straně hnutí STAN.

Očekával jste, že se do Poslanecké sněmovny nedostane nikdo ze sociálních demokratů – zástupců naší nejstarší politické strany? Dopadla tak špatně proto, že se zpronevěřila svým letitým ideálům?

Já si myslím, že u ČSSD byl tím hlavním důvodem právě nedostatek osobností. Byli tam jen lidé, kteří se sice dlouho živili politikou, nicméně politiku ve skutečnosti nedělali a pouze se na ní přiživovali... A to sociální demokraty zahubilo.

Co jste říkal na odchod další levicové politické strany – a další tradiční strany – KSČM z vysoké politiky? Cítíte – jako někteří – určité zadostiučinění?

Ne, já po těch 30 let žádné zadostiučinění necítím. KSČM je řadová levicová strana, která by v Parlamentu měla být zastoupena.

Když se podíváte na rozložení sil, tak vidíte, že levice prostě chybí – a ta Sněmovna není vyvážená. Až doposud to bylo takříkajíc padesát na padesát, ale momentálně ta politická struktura a politické klima tak úplně neodpovídá hlasům, zájmům a potřebám voličů.

Fotogalerie: - Zeman skutečně podepsal

V naší vysoké politice teď po zmiňovaném vypadnutí ČSSD i KSČM de facto oficiálně neexistuje levice. Nebyl ten neúspěch levicových stran zaviněn také tím, že jejich sociální politiku v podstatě suplovalo hnutí ANO, které jim také ve finále sebralo ty klíčové hlasy, které potom chyběly?

Částečně to tak být mohlo, někteří stoupenci komunistů a sociálních demokratů se patrně přiklonili nakonec k hnutí ANO, ale bohužel zde bylo dalších cca 20 procent hlasů, které takto de facto spadly pod stůl. A to je znovu otázka té absentující politické vyváženosti.

Situace okolo českého prezidenta má další vývoj. Ústřední vojenská nemocnice zaslala předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi informace ke zdravotnímu stavu Miloše Zemana. Dle nich prý český prezident v současné době není schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti a vzhledem k charakteru onemocnění je údajně dlouhodobá prognóza zdravotního stavu prezidenta krajně nejistá a možnost návratu k výkonu pracovních povinností v následujících týdnech je hodnocena jako málo pravděpodobná. Jak celou tu kauzu vnímáte vy jako člověk, který byl blízkým spolupracovníkem Miloše Zemana?

To, že se nyní, v době prezidentovy nemoci, neustále mluví o jeho vpodstatě odstranění z funkce, to je v přímém protikladu k tomu, co se tu dělo v případě exprezidenta Václava Havla, který byl během výkonu své funkce daleko více i daleko častěji nemocný a šlo přitom několikrát o život ohrožující stavy. Takže to, co nyní dělá a jakým způsobem jedná především vedení Senátu, považuji za naprosto nevhodné, nechutné a hyenistické.

A vy sám necítíte potřebu v zájmu bezproblémového fungování státu Miloše Zemana zneschopnit, co do výkonu funkce prezidenta?

Já nejsem lékař, takže se k tomu můžu opravdu jen těžko vyjadřovat, ale vím, že prezidenta teď navštívil v nemocnici také ombudsman Stanislav Křeček, který se nechal, pokud vím, slyšet, že nic tak zásadního na stavu prezidenta neshledal.

Fotogalerie: - Brífink hradního kancléře

Měla by mít veřejnost možnost nahlédnout do zdravotní dokumentace Miloše Zemana?

Většina lidí tomu nemůže ani rozumět. A do té většiny počítám i sebe. A existuje u všech, takže i u prezidenta to, čemu se říká lékařské tajemství. Každý člověk má právo na své soukromí.

Také si uvědomte, že každý takto vysoce postavený státník je držitelem státního tajemství a v případě třeba narkózy nebo podání dejme tomu opiátů může mluvit, může to vyzradit. Proto je také zakázáno nechat se operovat v zahraničí. Ale jak víme, tak v případě Václava Havla to bylo porušeno, i když samozřejmě uznávám, že šlo o akutní případ, takže tam nebylo zbytí. Ale měli bychom zkrátka měřit stejným metrem.

Z druhé strany je tu samozřejmě ten veřejný zájem a nutnost, aby stát fungoval, jak má. A to je nyní věcí Senátu či Poslanecké sněmovny...

To nepochybně ano, ale když si to vezmete, tak minimálně do 10. listopadu je vše zabezpečeno a tady už se to řeší aspoň dva týdny. První schůze nové Poslanecké sněmovny je svolána, takže do té doby je to zcela předčasné konání. A jak se to projednává a jak o tom informuje i Česká televize, která nesnese žádný opoziční názor, tak to skutečně považuji za nechutné a hyenistické.

Psali jsme: Už vidí zradu! Zemana posoudí experti a kavárna má zas řeči Výslech Václava Moravce. Hosta rovnou oběsí. Děsivý zážitek A zrovna ten svrhává Zemana! A už v roce 2016... Na tato fakta se posaďte Taková pr*sárna na Zemana, že i na Seznam Zprávy to bylo moc

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.