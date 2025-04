Strýce mu zavřeli komunisté, teď analytik Ticháček kandiduje za STAČILO!. Otevřená zpověď

Pane Ticháčku, tak prý budete kandidovat za STAČILO! Na pražské kandidátce. Co vás k tomu vedlo?

Zmar a víra.

Zmar z politického vývoje let posledních a víra v to, že můžeme, můžu něco změnit. Stačí jenom chtít. Musíte být veřejně aktivní a zapojit se do veřejného dění. Patřím do generace tzv. Husákových dětí. Generace, která si pamatuje jak 80. léta minulého režimu, tak i porevoluční období a následný vývoj ve společnosti. Kam jsme se v předešlých 35 letech posunuli v ekonomické, politické oblasti. Jak nás, ČR, vnímají v zahraničí... Když se ohlédnu přes rameno, musím bohužel konstatovat, že se situace v ČR v čase jen zhoršuje. Počínaje ekonomickými problémy, klesající úrovní školství až po rozklíženou, rozhádanou společnost. STAČILO! mě oslovilo a nabídlo místo na kandidátce na základě mých znalostí v oblasti obrany a bezpečnosti. Přišel prostě čas přiložit ruku k dílu. Nic víc, nic míň.

Čtenáři vás znají jako autora vojenských analýz o válce na Ukrajině. Ale když teď „vystrčíte hlavu“ na kandidátní listinu, jistě by o vás měli vědět víc. Představte se jim tedy, prosím.

Anketa Máte důvěru k instituci papeže coby hlavy katolické církve? Mám 16% Nemám 74% Nevím / Je mi to jedno 10% hlasovalo: 906 lidí

Vojenskou službu jsem absolvoval ve VÚ 3180 Grabštejn, kde jsem se naučil cvičit psy. Psi mě provázejí celý život a jejich výcvik je mým koníčkem i v současnosti. Po základní vojenské službě jsem pár let sloužil u VS Rýnovice. Následovala dobrodružná, uniformovaná období, po kterých jsem se zařekl, že už nikdy uniformu neobléknu. Vystřídal jsem několik zaměstnání počínaje „sklářem“ na peci, pekařem v pekárně, montérem na montážní lince, mechanikem v pneuservisu, až jsem opět zakotvil v uniformě, a to u MP Praha, kde sloužím dodnes. Ekonomické důvody mě z Tanvaldu vyhnaly do Prahy.

Na základě zkušeností jsem komentoval a vytvářel analýzy ozbrojených konfliktů počínaje Libyí, Sýrií, Afghánistánem a konče Ukrajinou. Díky poměrně vysoké úspěšnosti v odhadu vývoje a snaze o objektivitu, jsem se seznámil se spoustou vzdělaných, moudrých lidí. V průběhu času jsem se vyjadřoval i k věcem politickým. S Danielem Sterzikem, předsedou hnutí STAČILO!, jsem se seznámil v průběhu konfliktu na Ukrajině, kdy na mě narazil nebo byl upozorněn na moji osobu v souvislosti právě s těmito analýzami. Proběhlo pár setkání, slovo dalo slovo ... a vystrčil jsem hlavu.

Jako poslanci by vám určitě na bedrech přistála agenda bezpečnosti. Jak byste tedy řešil skloňované nutné zbrojení a dozbrojení české armády? Je na to celoevropský tlak.

Víte, já nemám rád tak často používané termíny jako zbrojení, dozbrojení. Termíny záměrně používané, které mají podprahově v občanovi vyvolat pocit nutnosti, nezbytnosti, protože jinak...

Zkusme používat termín jako modernizace armády, která musí jít ruku v ruce se strategií AČR ve smyslu „jakou armádou chce být“ v budoucnu. Jestli chce plnit pouze funkci expedičního sboru v rámci NATO nebo být plnohodnotnou armádou, jejímž úkolem je na prvním místě chránit, bránit Českou republiku a její občany.

Anketa Znepokojují vás kauzy kolem rychlosti jízdy europoslance Filipa Turka? Znepokojují 5% Neznepokojují 91% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 512 lidí

Jelikož zcela logicky rostou náklady na vývoj i v oblasti vojenské techniky, vybavení … a posouváme se neustále vpřed, tak také zcela logicky samozřejmě porostou i náklady na jejich pořízení…

Modernizace směřující k tomu, aby AČR byla v rámci možností efektivní při obraně České republiky? Potom ano. Jak ukazuje konflikt na Ukrajině, super moderní technika je ve stínu plastových modelů pořízených za minimální cenu. Jednoduchost, kvantita, efektivita, náklady, výnosy. Tím bychom se měli řídit. Nejsem proti navýšení rozpočtu na obranu na 3 % HDP za předpokladu, že jednotlivé tendry a částky na ně vynaložené budou podléhat daleko přísnější kontrole. Důležité je, aby se rozpočet obrany nestal bezednou dírou. Nenasytně přisátý na cecku státního rozpočtu, kdy mu s jídlem roste chuť. Důležité je také zmínit, že zbrojením opravdu ekonomiku nenastartujeme, jak se nám současní představitelé vlády snaží namluvit. Je to nesmysl, který vám potvrdí každý soudný ekonom.

Když je teď v kurzu armáda, možná se zapomíná na Policii ČR. O jejím tristním stavu informují už i řadoví příslušníci, kteří si dovolují vystoupit. Co je třeba dělat tam?

Klíčem k fungování každé ozbrojené složky je její stabilizace = motivace mladých lidí k tomu, aby chtěli svoje nejlepší léta „věnovat“ státu.

Motivací může být finanční ohodnocení (mzda), nebo také možnost si najít bydlení v místě, kde budete vykonávat službu (lokalizační příspěvek – na pořízení bydlení v místě výkonu služby, lokalitou v rámci buď územních odborů, nebo popřípadě krajů).

Stabilizace je také klíčem ke snížení byrokracie. V současné době kvůli nízkým stavům v řadách policie (nejen) je situace taková, že na 4–5 policistů připadá administrativní zátěž, kterou by mělo vykonávat policistů např. 8. Byrokracie se projevuje na již zmíněné administrativní zátěži, tak i na snížení přímého výkonu služby. Mluví se neustále o debyrokratizaci. Zkusme srovnat obsah trestního spisu ve zkráceném řízení (ZPŘ) v r. 2005 a v r. 2025. Asi bychom se divili.

Anketa Dělá Donald Trump svou práci dobře? Ano 92% Ne 5% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 6053 lidí

Úcta a respekt k policii – legislativa by měla policisty chránit. Není přípustné, aby si policista musel nechat líbit urážky, vulgarismy jen proto, že je policista, právě naopak. Zastupuje stát a jeho výkonodárnou moc. Klient by měl být vystaven většímu postihu za to, že se nechová důstojně a s úctou k člověku, který zastupuje stát při výkonu svého zaměstnání, služby.

Policisté by neměli být vystaveni obavám, že pokud zakročí rázně, rychle a efektivně, budou postaveni mimo službu jen proto, že GIPS (popř. kontrolní orgán Policie ČR) prověřuje, zda se nedopustili protiprávního jednání. Pokud se tak totiž stane, je policista na polovině platu. Samozřejmě u zcela zjevného porušení zákona by postavení mimo službu mělo být samozřejmostí, ne jako v případě, kdy je vysokému policejnímu funkcionáři sděleno podezření, dokonce je postaven před soud jako obviněný a je stále ve výkonu služby (případ náměstka středočeské policie Pavla Havránka, kterého nechal ve službě JUDr. Kučera – ředitel středočeské policie). Platit by měl stejný metr na každého policistu.

Příkazní řízení – zjednodušení řešení přestupků na místě příkazem, jeden druh bloků, žádná hotovost.

Generační propast – odchody vs. příchody věkové kritérium/nábory nových uchazečů.

Snažil jsem se nastínit problémy v několika naprosto rozdílných oblastech fungování PČR. Na komplexní rozbor bychom potřebovali vyčlenit titulní stranu Parlamentních listů možná i na měsíc.

Jak si vlastně představujete členství v Evropské unii a NATO?

Jsem pro vypsání referend týkajících se vystoupení jak z EU, tak i z NATO.

Zároveň je ale důležité občanovi říct to b).

Během našeho členství v EU se naše ekonomika stala čistě provázanou, chcete-li závislou na zbylých státech EU a tento stav byl vytvořen úmyslně. Při vystoupení by každá ekonomika, životní úroveň občanů jakéhokoli členského státu klesla a trvalo by poměrně dlouho, než by se vzpamatovala. Stačí se podívat na případ Velké Británie. Ve srovnání s námi poměrně větší a silnější ekonomika. Problémy mají ještě dnes a stále se s následky vystoupení z EU nevyrovnali. Je tedy otázkou, jestli je občan ochoten si odkrojit ze svého pohodlí, vystoupit z EU nebo trpělivě, někdy spíše útrpně čekat, až se ten nefungující unijní moloch rozpadne.

Naše členství v NATO je jiný případ. Z NATO se stala organizace, která funguje na základě politického zadání. Tím je řečeno vše podstatné a vystoupení z této organizace včera bylo pozdě. Poté se můžeme bavit o nějaké jiné bezpečnostní architektuře v Evropě, např. v rámci V4.

Analýzy Dominika Ticháčka: Bude jaro, bude teplo. Analytik Ticháček a zlé zprávy pro Ukrajinu „Roky to nikomu nevadilo.“ Analytik Ticháček a celá pravda o pádu Asada Také říkali, že ten traktor trefili Rusové. Veterán Ticháček, raketa v Kyjevě a nepříjemná připomínka Rusko má čas. Hrozba, kterou by lidé měli znát. Veterán Ticháček k bojům i konci války

Nad STAČILO! ohrnuje leckdo nos se slovy, že jde o převlečené komunisty. A pravdou je, že komunistické ideály přinesly velkou hromadu mrtvol. Jak se s tím srovnáváte vy?

Těžko.

Ne proto, že bych věřil tomu, že dnešní komunisté chtějí ostnaté dráty na hranicích, výjezdní doložky nebo politické procesy. Je to spíše osobní rodinný problém. Strýc za minulého režimu při projevu Husáka, který sledovali v hospodě, řekl, že k nám mluví hnusák (někdo žaloval). Dostal 18 měsíců natvrdo v tzv. zostřené dvojce v Minkovicích. Pamětníci vědí, že s politickými vězni bylo zacházeno mnohem hůře, než s vrahy. Minkovice byly mimochodem v té době mnohem tvrdší než Valdice.

Přesto.

Víte, já jsem v životě byl vždy spíše tmelem, než rozesrávačem. Jsem přesvědčen, že komunisté dnes jsou na hony vzdáleni komunistům 50., 60. let. Chtějí ČR vést, řídit jinak. Mají svoje představy a ty se pochopitelně liší od představ např. současné ODS a to je jen dobře. Proto si myslím, že přišel čas přejít od keců o spojování společnosti, nebudeme jako oni, ke skutkům a jít všichni za stejným cílem, jen po jiné cestě. Aby se nám v té naší republice žilo co možná nejlépe a byli jsme hrdi na to, že jsme Češi.

Co politika vůči ukrajinským uprchlíkům? Jak v případě, že válka skončí, tak v případě, že bude pokračovat?

Na to je jednoduchá odpověď. Ti, co se začlení, pracují, odvádějí zde daně, nepáchají trestné činy… nejsem proti udělení Povolení k pobytu, později klidně občanství ČR. Ti, kteří parazitují na systému, zneužívají ho, páchají trestné činy… vyhoštění se zákazem pobytu. Tímto se vracíme v kruhu k otázce našeho členství v EU, kdy za dnešních podmínek kontroly hranic je institut vyhoštění efektivní asi jako sáňky v létě.

Anketa Byly zločiny Davida Kozáka dostatečně a uspokojivě vyšetřeny? Byly 1% Nebyly 96% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 8347 lidí

Když už vás tu máme... Jak vnímáte současný vývoj na frontě, s konotacemi k těm vytouženým mírovým jednáním?

Od začátku píši, že je RF připravena vést konflikt tak dlouho, dokud bude třeba. To znamená, dokud nedosáhne svého.

Prezident USA Trump již ve své kampani před prezidentskými volbami byl rozhodnut, jak s problémem konfliktu na Ukrajině naloží. USA vždy na mezinárodní scéně „pracují“ ve svůj prospěch, ve svém zájmu. Ostatně tak se chovají všechny velmoci a měly by se tak chovat všechny státy.

Prezident Trump jen zametá cestičku, která povede k zájmům a ku prospěchu pro USA, a to za každou cenu. Můžeme si o něm myslet cokoli, ale určitě umí počítat. Dobrý hospodář vždy maximalizuje zisk.

Nevyšla varianta a), vojenská porážka RF, ekonomická izolace, ekonomický krach RF, větší sféra vlivu, nerostná, surovinová kontrola nad Ukrajinou a RF…, přišla na řadu varianta b) ekonomická – surovinová spolupráce s RF/finanční, nerostná – surovinová kontrola nad zbytkem Ukrajiny.

K vámi zmíněným mírovým jednáním. Buď se, a záměrně píši Ukrajina dohodne s RF nebo, když nebude vůle ze strany Ukrajiny (s naší bezmeznou podporou) se RF rozhodne sama, kdy a za jakých podmínek konflikt ukončí. Jediný, s kým se bude domlouvat, budou USA.

Na konkrétní vývoj na frontě mírová jednání nebudou mít vliv. Jednotky RF budou klouzavě systematicky vytlačovat jednotky Ukrajiny z oblastí, které si přisvojila RF.