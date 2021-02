Svět se na EU vykašle. Šichtařová o nápadu z Bruselu, který vás položí

INVENTURA MARKÉTY ŠICHTAŘOVÉ Neexistuje nic jako právo na práci. Existuje pouze právo nabídnout svou pracovní sílu nebo svůj mozek a nechat se zaměstnat. Neexistuje nic jako právo na důstojný život. Existuje pouze právo pracovat a vlastními silami si na důstojný život vydělat. Tak reaguje Markéta Šichtařová na akční plán schválený Evropským parlamentem, který vyzval Evropskou komisi, aby do roku 2030 zakázala záměrné snižování životnosti výrobků. Žasne i nad rozhodnutím, že mimoevropské firmy budou muset při dovozu do Evropské unie doplatit částku úměrnou míře znečištění nad evropský standard.

Už v pondělí se otevřou obchody, služby, muzea, galerie, výstavy, možná i posilovny a bazény a nebude omezeno shromažďování osob. Můžeme se však těšit z neprodloužení nouzového stavu, když hejtmani Libereckého, Pardubického, Karlovarského, Středočeského a Olomouckého kraje a primátor Prahy uvedli, že vyhlásí stav nebezpečí na území svých krajů, a navíc vyzvali vládu a poslance, aby jim pomohli najít řešení v situaci, kdy v příštích dnech reálně hrozí další zhoršení epidemického stavu?

Takže vám to řeknu takhle: Otevírání obchodů, posiloven a tak dál je sice dobrá zpráva, ale připravme se na to, že nelze vyloučit, že paralelně s tím vláda a kraje vymyslí nějaký fígl, jak lidi přimět k masívnějšímu testování, a pokud by k tomuto navýšení testování skutečně došlo, tak tohle otevření dlouho nevydrží.

Mimoevropské firmy budou muset při dovozu do Evropské unie doplatit částku úměrnou míře znečištění nad evropský standard. Dojde tím k narovnání konkurence, protože dosud byly ve výhodě oproti evropským firmám, neboť ty musely brát při výrobě ohled na ekologické dopady. Je tohle protržní nařízení, jak ho označuje pirátský europoslanec Mikuláš Peksa, krokem, jímž EU ekonomicky přinutí okolní svět, aby se choval odpovědně k životnímu prostředí?

Evropská unie přinutí okolní svět k jediné věci: Aby se okolní svět na EU vykašlal a izoloval nás. Proč bych měla obchodovat s někým, kdo mé zboží nechce a trestá mě za to, že mu své zboží nabízím? K čertu s takovou rétorikou o protržních nařízeních. Copak to každý nevidí, že spojení těch dvou slov – „protržní“ a „nařízení“ – je krystalickým oxymóronem?

Jen tak mimochodem, vzpomínáte si na „ekologické“ DDT, které nás mělo ekologicky zbavit škůdců? Vzpomínáte si na „ekologické“ povinné přimíchávání biopaliv do tradičních pohonných hot, od kterého se ustoupilo velmi potichu a nenápadně, hlavně aby se to na veřejnosti nemuselo moc propírat, že se „překvapivě“ ukázalo, jak byla tahle rádoby zelená povinnost moc neekologická? Víte, představy kolektivistických blouznílků o tom, která nemoc je jak nebezpečná, který zákaz je tržní, který befel je zelený a jak funguje ekonomika, jsou založeny na velmi naivní víře, ale na žádných faktech a znalostech.

Už jsme si skoro zvykli, že až polovina spotřebičů se rozbije krátce po konci záruční doby a nejde opravit. Evropský parlament tento týden schválil akční plán, který má tomuto jevu zabránit, a vyzval Evropskou komisi, aby do roku 2030 zakázala záměrné snižování životnosti výrobků. Plán počítá s tím, že by lidé měli tzv. právo na opravu. Potřebujeme modernizovat naši ekonomiku právě směrem k větší obnovitelnosti a udržitelnosti, jak v souvislosti s možným koncem „kurvítek“ tvrdí pirát a místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja?

Neexistuje nic jako právo na opravu. Existuje jen právo vydělat si své peníze a použít je tak, jak uznáte za vhodné – třeba na koupi kvalitního výrobku.

Neexistuje nic jako právo na práci. Existuje pouze právo nabídnout svou pracovní sílu nebo svůj mozek a nechat se zaměstnat.

Neexistuje nic jako právo na důstojný život. Existuje pouze právo pracovat a vlastními silami si na důstojný život vydělat.

Neexistuje nic jako právo na zdravotní péči a na zdraví. Existuje pouze právo starat se o své zdraví a právo zaplatit si službu lékaře.

Představa, že existují práva, která ve skutečnosti neexistují, je představou, která schopné lidi zotročuje a obětuje je pro neschopné: Výrobci zboží mají obětovat svou prosperitu těm, kdo se domnívají, že mají právo na takový a makový výrobek. Poskytovatelé služeb mají obětovat svou prosperitu těm, kdo se domnívají, že mají nárok být zaměstnáni. Dosud zdraví lidé mají obětovat svou preventivní péči o zdraví těm, kdo se domnívají, že mohou fetovat a ruinovat zdravotnictví, v němž už nezbudou peníze na zodpovědné... Naivní kolektivistická představa práv zkrátka v konečném důsledku ruinuje celou společnost, která postupně víc a víc chudne.

Chcete důkaz? Tak se podívejte, jak Evropa ztrácí ve světě své postavení.

Izrael je příkladem v rychlosti očkování svých obyvatel proti covidu-19. V poslední době ale tempo zvolňuje, a tak tamní ministerstvo zdravotnictví přišlo s plánem, že by očkovaní měli jednodušší přístup do restaurací, hotelů, posiloven nebo na kulturní akce. Neočkovaným tam sice nelze zakázat vstup, ale je možné zavést povinnost předložení testů starých dva či tři dny, a tak by vláda ve snaze podpořit očkování ztížila dostupnost testů omezením testovacích míst či zavedením poplatků za ně. Čekáte, že stejně nápadité začnou být i jiné vlády včetně té české?

Ano, očekávám. Rozkaz zněl jasně: naočkovat. Vnutit lidem „dobro“ i přes jejich odpor. A tak se bude vnucovat. Vítejte zpět v totalitě.

Zajímavý postup v době pandemie koronaviru, kdy chudnou všechny státní pokladny na světě, zvolila Argentina. V zemi vešla v platnost jednorázová daň pro nejbohatší obyvatele země. Dvanáct tisíc lidí, kteří mají v přepočtu 48,3 milionu Kč, musí zaplatit přibližně tři procenta z aktiv deklarovaných v zemi a více než pět procent z aktiv držených v zahraničí. Ukazuje Argentina tímto krokem cestu ke spravedlivému zotavení ze současné krize, jak tvrdí výroční zpráva britské neziskové organizace Oxfam o ekonomické nerovnosti? Nebo jaká jiná cesta existuje?

To není „zajímavý“ přístup, to je ubohý přístup. Víte, bohatí a tedy schopní dokáží přežít i bez státu. Nepotřebují ho. Státy bez bohatých a tedy schopných zkolabují. Potřebují je. Zničte si své schopné, kteří vás živí – a zničíte sami sebe. Zničte si podnikatele, kteří vám dávají práci a živí vás, označte je za vykořisťovatele – a budete mít hlad, protože vás už nebude mít kdo živit.

Ptáte se, jaká cesta k prosperitě existuje? V celých dějinách existovala jen jediná cesta: Odstranit tyrany, vrátit se k rozumu, vrátit se k individualismu a kapitalismu.

Trump dotweetoval. Jeho zákaz platí navždy. Tak se dá stručně interpretovat vyjádření jednoho z šéfů firmy Twitter Neda Segala, který prohlásil, že pravidla jsou nastavená tak, aby lidé nepodněcovali k násilí, a když to někdo dělá, tak ho musí odstranit a pravidla platformy mu neumožňují se vrátit zpátky. Instagram zrušil účet Roberta F. Kennedyho mladšího za jeho kritiku vakcín proti covidu-19. Oznámila to společnost Facebook, jíž Instagram patří. Co si myslíte o postojích šéfů sociálních sítí, které nerozlišují mezi pánem a kmánem a zbavují se uživatelů, kteří mají nesprávné názory?

Je to velmi naivní a krátkozraké. Sociální sítě si neváží svých peněz a vlivu, protože k němu přišly tak trochu jako slepý k houslím – sociální sítě vznikly skoro „přes noc“. Když někdo buduje svou firmu po desítky let, váží si svých úspěchů a klientů jinak.

Sociální sítě nepochopily, že je jen otázkou času, než je převálcuje nějaká jiná, svobodná platforma. Že je po ní poptávka, ukazuje masivní úprk uživatelů sociálních sítí na Telegram, Signal, VK a další platformy. Zatím se daří vznik opravdu masívní platformy tohoto typu bojkotovat technickými prostředky; technologické společnosti od sociálních sítí přes Amazon nebo Google se spojily a bojkotují instalaci takových aplikací. Ale to je jen dočasný stav. Tak jako se přežil telegraf a byl nahrazen telefonem, tak jako se přežil telefon a byl nahrazen sociálními sítěmi, tak se jednoho dne také přežijí sociální sítě a budou nahrazeny technologií, po které existuje poptávka: Svobodnou platformou.

Takový je totiž zákon nabídky, poptávky a trhu. Jen tomuto zákonu občas dost dlouho trvá, než si najde cestičku. Je to zákon, který socialisti nikdy nepochopili. Kdyby ho totiž pochopili, už by nebyli socialisti. Proto se dnes sociální sítě chovají tak krátkozrace. Ještě nějaký čas jim to bude vycházet.

