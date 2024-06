Tajný kruh elit kolem Le Penové. Jeho člen pro PL: Extremisté? Je to jinak

Nejprve mi dovolte, abych vám poblahopřál k úspěchu v evropských volbách. Po bývalém šéfovi Frontexu Fabrice Leggerim, esejistce Malice Sorelové a bývalém policistovi Matthieu Valetovi jste další známou osobností francouzského veřejného života, která se připojila k Národnímu sdružení vedenému osmadvacetiletým Jordanem Bardellou, mnohými označovaným za vycházející politickou hvězdu. Co vás vedlo k rozhodnutí vstoupit do politiky?

Dobrý den, rozhodl jsem se, že si nejprve vybuduji profesní legitimitu a odbornost, než vstoupím do politiky. Zdálo se mi, že kontext je vhodný pro převzetí moci Národním shromážděním a táborem suverenistů. Fakta mi zřejmě dávají za pravdu. Pokud to nebude v roce 2024, stane se tak v roce 2027. Anketa Kdyby Česká televize zítra zcela a bez náhrady zanikla a přestala vysílat, chyběla by vám? Ano 1% Ne 93% Částečně 4% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4770 lidí

Již dlouho se spekuluje, že ve Francii existuje skupina takzvaných Les Horaces, tedy vysoce postavených státních úředníků, kteří sympatizují s pravicovou politikou Marine Le Penové. Odhady se různí, podle některých je členů této skupiny pouhých 28, podle jiných jich je kolem 150 a trpělivě čekají, až se Le Penová ve volbách dostane k moci. Je vám něco takového známo?

Kruh Les Horaces tvoří asi třicet stálých, věrných a neměnných členů. Pocházejí z vyšší státní správy a z některých velkých soukromých společností. Jejich schopnosti jsou velmi různorodé a vzájemně se doplňují. Je to takový kotel plný nápadů. Ale nakonec jsou to Marine Le Penová a Jordan Bardella, kdo určují strategii. V případě převzetí moci se Horaces stanou náborovým místem.

Když se mluví o „tajné skupině státních úředníků, kteří podporují určitou politiku“, myslíte si, že ve Francii existují vysoce postavení lidé, kteří si své názory raději nechávají pro sebe, aby se vyhnuli problémům?

Ve Francii je omezena svoboda projevu, zejména u vysokých úředníků, kteří mají blízko k suverenistickým myšlenkám. Pokud se o jejich angažovanosti dozvíme, může být profesní kariéra členů Horaces zablokována. Z tohoto důvodu Horaces s Marine Le Penovou diskutují diskrétně, bez publicity.

V nedávných volbách do Evropského parlamentu jasně zvítězila vaše strana Rassemblement National, která získala více než 31 % hlasů, a na druhém místě se s velkým odstupem umístilo hnutí L'Europe Ensemble, které má blízko k prezidentu Macronovi (14,6 %). Komentátoři v evropských médiích v souvislosti s výsledkem francouzských voleb často používají výrazy jako „vzestup krajní pravice“. Jaký je váš názor na tuto otázku? Jedná se skutečně o vzestup „krajní pravice“?

Pojem „krajní pravice“ je absurdní. My nejsme extremisté. Navíc existuje extremismus středu, radikalismus středu; je to například evropský federalismus; je to ideologie nadřazenosti Evropské unie nad národními státy. Extremisté nejsou ti, které za ně považujeme! Myslím, že evropské volby byly pro mnohé Francouze výzvou k probuzení: bez národa není demokracie možná.

Psali jsme: Chtěli udělat z pohraniční stráže vítací neziskovku. Leyenová, neziskovky, nátlak. Další drsné zážitky bývalého šéfa Frontexu

Francouzské železnice jsou známé častými stávkami. Nedávno proběhla stávka v Paříži v souvislosti s nadcházejícími olympijskými hrami. Zaměstnanci požadovali příplatky za práci během olympijských her (26. července až 11. srpna), kdy si Francouzi tradičně užívají letní dovolené. Zanedbala vláda něco? A hrozí, že k podobným stávkám dojde i během olympijských her?

Na olympijské hry se připravila celá francouzská administrativa i podniky. Tato příprava nás však bohužel neochrání před nepříjemnými překvapeními. Terorismus je ve Francii realitou. Ve francouzských městech dochází k četným vraždám spáchaným pomocí nože. Tyto olympijské hry jsou pro Francii strašlivou výzvou.

Manažer a europoslanec Pierre Pimpie. Foto se svolením respondenta.

Francie v březnu zredukovala zahajovací ceremoniál olympijských her v Paříži 2024. Místo původně plánovaných 600 tisíc diváků bude nyní ceremoniál sledovat pouze 104 tisíc diváků na nábřeží a 222 tisíc dalších z mostů a z ulic. Obáváte se vy osobně, že se islamisté, ekoaktivisté nebo jiní pokusí narušit olympijské hry?

Obecně věřím, že policie, četnictvo a armáda zvládnou olympijské hry dobře. Ničeho se nebojím, strachem se nebezpečí nevyhneme a já odmítám žít ve strachu. Ale rizika tu jsou, islámský terorismus tu je. Všichni budeme muset být velmi ostražití.

Zakončeme náš rozhovor pozitivně. Francouzské železnice jsou v České republice dobře známé díky legendárním rychlovlakům TGV. Mnoho českých sportovních fanoušků železnici jistě využije i během olympijských her. Máte pro ně nějaké doporučení, co vidět, kam se kromě samotných olympijských her podívat?

Máte pravdu, musíme si navzdory všemu zachovat radost ze života. Turisté z celého světa jsou ve Francii vítáni. Vřele jim doporučuji, aby se vydali vlakem na návštěvu Mont Saint Michel, zámků na Loiře, nádherného panství Chantilly, vzdáleného 25 minut vlakem od pařížského nádraží Gare du Nord... Na těchto nádherných místech budou turisté v bezpečí a objeví naši krásnou Francii! Nejúčinnějším bojem proti terorismu je radost ze života, kultura a objevování!