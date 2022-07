Tanky, vrtulníky, zbraně, munice, granáty... Vše na Ukrajinu! Vojenský analytik nahlíží do armádních skladů. Hrozivá zpráva

reklama

Válka na Ukrajině trvá už téměř pět měsíců. Rusko momentálně ovládá většinu Luhanské oblasti, v Doněcké oblasti je to pak zhruba polovina, jak uvádí agentura AP. Obě lokality tvoří takzvaný Donbas, který je rovněž nazýván srdcem Ukrajiny. Spekuluje se proto, zda bude bitva o Donbas tím rozhodujícím ve válečném konfliktu. Štefec si to nemyslí: „Nemyslím, že by to byla rozhodující bitva o Ukrajinu, protože Rusko nebojuje o Ukrajinu, ale o to, aby byly splněny požadavky, které se formulovaly před zahájením bojů. Jasné požadavky, které Rusko dalo z hlediska neutrality Ukrajiny, nerozmísťování bojových systémů strategického významu na nových územích Severoatlantické aliance a podobně. Rusko bojuje o splnění těchto požadavků, cokoliv jiného je pro ně nepřijatelné a z požadavků neustoupí,“ domnívá se vojenský expert.

Zároveň se s ubíhajícím časem snižuje šance na výhodnější dohodu pro Ukrajinu. „Ukrajina samozřejmě měla šanci se dohodnout na začátku. V současné době je dohoda s Ukrajinou vyloučena, protože jediná věc, která by mohla válku ukončit a nastavit pravidla, je dohoda mezi Ruskem a Spojenými státy americkými. Jiná varianta není – tedy bude se to týkat Severoatlantické aliance, ale ta je ekvivalentem Spojených států. NATO bude konat tak, jak budou Spojené státy říkat,“ sdělil Jaroslav Štefec.

Rusové se učí bojovat proti západní technice a analyzují ji

Ruský prezident Vladimir Putin se nedávno nechal slyšet, že Západ prohrál hned v počátku jejich speciální operace. Co tím měl na mysli? „Západ prohrál především tím, že naučil Rusy bojovat jejich taktikou se západní technikou. Rusové tyto zkušenosti neměli a velmi intenzivně je nyní získávají a analyzují. Jeden z kroků bude i boj proti americkým raketometům HIMARS a jejím vypouštěcím zařízením. Rusové brzy přijdou na to, jak je zlikvidovat,“ předeslal. Raketomety M142 Himars přitom podle Štefce neznamenají pro Rusko ten největší problém, přestože ukrajinská strana hlásí, jak jsou přesné a úspěšné.

„Jsou jeden z problémů, ale rozhodně nejsou největší problém. I když s nimi Ukrajinci mohou zasáhnout území Ruska, pokud jim Spojené státy dodají raketomety vysokého rozsahu, ale vystavili by se tím velmi drsné odvetě. Daleko větší problém pro Rusko je v současné době radikální změna ukrajinské protivzdušné obrany, která radikálně změnila taktiku na základě pokynů amerických instruktorů. Jsou zapojení do systémů řízení protivzdušné obrany Severoatlantické aliance právě prostřednictvím amerických satelitů a předáváním informací o všech startech letadel a bezpilotních prostředků Ruské federace, které získávají prostřednictvím amerických výzvědných systémů,“ vysvětlil expert.

Javelinům slouží baterie krátce, jejich účinnost je malá

„I pro samotné Američany je nasazení Javelinů na Ukrajině zklamáním, protože v bojovém prostředí se ukázaly jako poměrně málo účinné, i když o nich mluvili jako o louskáčku na ruské tanky. Rusové proti nim poměrně rychle našli taktiku, ale problém je, že jak jednou Javelin odjistíte, jeho baterie, která napájí raketu a řídicí systém, se velmi rychle vybije. A když nemáte náhradní, je systém brzy nebojeschopný a nefunkční,“ popsal Jaroslav Štefec s tím, že i proto bylo procento efektivity Javelinu na Ukrajině velmi malé. Účinnost odhadl na 40 až 50 procent a ani v případě zásahu prý vždy nedojde ke zničení tanku.

Štefec: V Americe jsou jestřábi, kteří by rádi viděli jadernou válku v Evropě

Zásoby zbraní se prý tenčí nejen Spojeným státům americkým, ale i České republice, a to činností politiků: „Česká republika se pilnou činností ministerstva obrany prakticky odzbrojila a poslala do boje své schopné tanky, nejefektivnější bojové vrtulníky, tisíce pistolí, samopalů a obrovské zásoby munice i granátů. Česká armáda je v současné době – a už předtím nebyla vybavená – armáda beze zbraní. Premiér tvrdí (Petr Fiala, ODS, pozn. red.), že jsme ve válce, ale současně nás systematicky odzbrojuje a nevidím z toho žádný výstup. My nebudeme mít ani peníze, abychom darovanou techniku nahradili. My se naprosto cílevědomě a promyšleně zbavujeme vlastní armády ve prospěch armády cizí ve válce, která není naše,“ varoval Jaroslav Štefec.

Budou právě tenčící se zásoby zbraní Západu podnětem pro stoupající tlak na Ukrajinu, aby ustoupila ze svých požadavků? „To je otázka. Jde o obrovský problém, o kterém se nemluví, protože pořád existuje naděje ze strany Spojených států amerických, že v Evropě dojde k jaderné válce. To by jim vyhovovalo, ale na druhou stranu chápou, že je to rizikové i pro Spojené státy a nikdo neví, jak se dopady rozvinou. Přesto existuje křídlo, které by rádo vidělo v Evropě válku, protože doufají, že na Evropě ekonomicky zahojí obrovský ekonomický průšvih jak v USA, tak v celé Evropské unii,“ upozornil. Na dotaz redakce, zda si v Americe skutečně někdo přeje jadernou válku v Evropě, reagoval: „Je tam skutečně spousta jestřábů, kteří by rádi viděli Evropu zničenou jako po druhé světové válce, do které by mohli investovat prostředky. A co přináší největší úroveň zničení? Jaderné zbraně,“ poznamenal.

Rusko zřejmě dobude pruh kolem Azovského a Černého moře

Změnu vnímá i v rétorice. Fór podle něj tkví v tom, že Spojené státy mohou mít prý rétoriku libovolnou, avšak záleží na Rusku, zda bude ochotno na jejich rétoriku přistoupit. „Jak se zdá, nejsou schopni Rusko donutit jakýmkoliv způsobem k tomu, aby ukázalo slabiny, aby ukázalo, že je ochotno jednat za jakoukoliv cenu a ne za cenu splnění svých požadavků. Rusové to řekli jasně a na rovinu, že Zelenskyj (ukrajinský prezident, pozn. red.) pro ně není absolutně žádný partner. S ním nikdo jednat nebude a nějaké posazení se ke stolu… Dobře, nyní seděly u stolu turecká, ukrajinská a ruská delegace, a oni se bavili o uvolnění vývozu ukrajinských potravin,“ sdělil Štefec. „Jednoznačně tam od Ruska padlo, že vývoz umožní, ale chtějí jasné záruky, že vagony nebo lodě, které pojedou zpátky, nepovezou žádné zbraně. Tyto věci ukazují, že Rusové nejsou blbci a nenechají si věšet bulíky na nos,“ tvrdí.

Putin se také nechal slyšet, že Západ se může pokusit Rusko porazit a že Rusové ještě ani nezačali. „Z jejich pohledu nevedou válku, oni stále vedou to, čemu sami říkají speciální operace a testují Ukrajinu a západní zbraně. A samozřejmě si ověřují techniku, taktiku, ověřují si způsob boje s nimi, takže Západ nyní odkryl karty, zatímco Rusko ještě ani zdaleka ne,“ upozornil Štefec.

Vývoj prý bude záležet i na jednání o Ukrajině. „Jednání o Ukrajině dnes jako terminus technicus, ano, dobře, chápu jednu věc, Polsko se jen třepe na západní část Ukrajiny, Rusko si zřejmě dobude celý pruh kolem Azovského a Černého moře a myslím, že celou levobřežní Ukrajinu – tedy to, co leží na levé straně Dněpru, respektive celou ruskojazyčnou zónu. A spousta lidí z celé Ukrajiny odejde do této zóny, kde se mluví rusky. I tohle tedy bude muset být součástí dohod, stejně jako vznikla svého času dohoda o vzniku Pákistánu v Indii. Muslimové odešli do oblasti Pákistánu, kde žijí ještě jakž takž v míru,“ dodal Jaroslav Štefec.

