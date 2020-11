Teď se američtí vojáci přesunou k Rusku. Demokracie v USA se zhroutila. Poslanec Vích čeká velké změny

reklama

Americké prezidentské volby vyhrál s největší pravděpodobností Joe Biden. Dají se v zahraniční politice USA čekat změny?

Ať bude vítězem Joe Biden anebo Donald Trump, jeho první kroky budou vést k boji proti koronaviru, tedy testování, nošení roušek a urychlení vývoje účinné vakcíny. V zahraniční politice potom v případě vítězství demokrata Joea Bidena očekávám opětovné připojení se k Pařížské klimatické dohodě a ke Světové zdravotnické organizaci, kterou Trump opustil v průběhu tohoto roku. Očekávám i zrušení Trumpova zákazu cestování z některých zemí s muslimskou většinou a obnovení programu, který umožňuje nelegálním přistěhovalcům, již byli do USA přivezeni jako děti, zůstat v zemi. Když jsem viděl pokleknutého Bidena před černošským dítětem, tak určitě podpora BLM a řešení tzv. systémového rasismu nebo rozšiřování ochrany zaměstnanců odborů a podpora transgender studentů, kterým slíbil obnovení výsad zavedených během Obamovy vlády. Ty jim zaručí přístup ke sportu, koupelnám a šatnám v souladu s jejich genderovou identitou atp. Anketa Je v České republice zbytečně moc restaurací? Ano 83% Ne 17% hlasovalo: 4553 lidí

Posílí USA pod Bidenem podle vás svou vojenskou přítomnost v Evropě? Jaký vliv bude mít Biden na NATO?

Podle mě bude pokračovat redislokace vojsk USA a různých velitelství NATO ze států západní Evropy (Německo, Belgie, Nizozemí) směrem více k Rusku. Tedy zejména do států jako Polsko, Rumunsko a Pobaltí. Washington nebude již hrát roli světového četníka či velkého ochránce NATO, protože bude mít doma ekonomických a sociálních problémů až nad hlavu. Vše naznačuje tomu, že bychom se měli velmi rychle zabývat posilováním vlastních obranných schopností, protože dnes není naším největším nepřítelem ani Čína, ani Rusko, ale Turecko, tedy členský stát NATO. Hrozba pro nás je islám a jejich armáda, kterou ještě zachraňujeme, když k nám do Evropy táhnou na člunech. Z islamistů v Evropě křesťany neuděláte. A oni tu již jsou. Dokud NATO a EU se bude chovat lokajsky k Turkům, tak je to pro nás pátá kolona a největší bezpečnostní riziko.

Co Biden a boj s globálním oteplováním?

Pokud se USA opět připojí k Pařížské klimatické dohodě, což Biden již avizoval, potom tedy očekávám masivní investice USA vedoucí ke snižování emisí skleníkových plynů. Tedy investice převážně do nesmyslných a většinově zbytečných projektů nulové uhlíkové stopy a další podpory zeleného novodobého náboženství. Přitom klimatické změny tu byly, jsou a budou. To je samozřejmě pravý opak politiky Donalda Trumpa.

Co říkáte průběhu samotných voleb? Výsledek obrátily korespondenční hlasy a padají různá nařčení. Příliš velkou reklamu korespondenčnímu hlasování tyto volby neudělaly, zdá se...

Letošní americké prezidentské volby jasně ukázaly, že v případě korespondenčního hlasování mohou nastat problémy a chaos, když si jdou lidé z volební komise odpočinout, protože vlastně musí počítat přes noc. Přesně v té chvíli, kdy se počítání hlasů přerušilo, se počty hlasů začaly zásadně otáčet a měnit ve prospěch Bidena. Zřejmě to bude důležitý moment při zkoumání regulérnosti těchto voleb spolu s momentem, do kdy se měly přijímat korespondenční hlasy.

Zavedení korespondenční volby zničilo důvěru ve spravedlivé volby a v důsledku toho o platnosti voleb prezidenta USA se bude zřejmě rozhodovat u soudu. Dnes je zřejmé, že náskok kandidáta Bidena tvoří právě započtení korespondenčních hlasů v době, kdy řádné volby již skončily. V České republice se v této souvislosti vedou debaty o změně volebních zákonů. Je nutné odmítnout návrhy TOP 09 a tzv. demobloku na zavedení korespondenční volby v České republice. Po téhle zkušenosti s korespondenčním hlasováním je jasno. Jsem rád, že bydlím v zemi, kde se jeden den fyzicky odvolí a za 6 hodin je sečteno 99 % všech hlasů. A tak by to mělo i zůstat. Tyto volby v USA tomu dávají za pravdu.

Když pominu pochybnosti kolem voleb, proč vlastně Trump prohrál? Neporazil ho hlavně covid?

Anketa Bude Petr Fiala po volbách premiérem? Bude 2% Nebude 98% hlasovalo: 9356 lidí

Jak hodnotíte 4 roky Trumpa v úřadě?

Donald Trump byl po dlouhé době prezidentem USA, který vyjednal čtyři mírové dohody na Blízkém východě a prvním prezidentem, který nezapojil USA do války v zahraničí od doby prezidenta Eisenhowera. Stahuje vojáky z vleklého konfliktu v Afghánistánu. Vytvořil pracovní místa a snižuje nezaměstnanost zejména černochů a Hispánců způsobenou jinými prezidenty. Jednal se Severokorejci, proměnil vztahy s Číňany, snížil daně a vrátil stovky podniků zpět do USA, čímž oživil ekonomiku. Podle jeho slov dokázal za 47 měsíců v prezidentském úřadu více, než Joe Biden v politice za 47 let. Tento výčet snad hovoří za vše.

Donald Trump zatím odmítl uznat výsledek voleb, dokud se nezkontrolují hlasy ve sporných státech. Kdyby soudy přiřkly vítězství Trumpovi, co by se pak ve Státech dělo? Mohli bychom čekat vyhrocené občanské nepokoje připomínající občanskou válku? Co by takovéto Spojené státy znamenaly pro svět?

Volby nejsou ještě definitivně uzavřeny, stále se sčítají hlasy a Joe Biden se prohlašuje za vítěze voleb pouze na základě prohlášení agentur a některých médií a nikoliv oficiálního výsledku. Je zde řada žalob na porušování voleb a manipulace s hlasy, takže je potřeba počkat až na definitivní vyjádření soudů o potvrzení oprávněnosti žalob anebo jejich zamítnutí. Teprve potom budeme znát vítěze amerických prezidentských voleb, přičemž může klidně dojít i k jejich opakování. V této souvislosti čekám občanské nepokoje, výtržnosti a rabování zejména ze strany příznivců Joe Bidena, tedy zejména BLM a Antify. Průběh voleb prezidenta USA také naprosto demaskoval zhroucení jejich demokratického systému. Při těchto volbách se také ukázalo, že ač se Spojené státy americké prezentují navenek jako jednotná velmoc a kolébka demokracie, jsou aktuálně nepevnou vnitřně rozpolcenou federací s velmi odlišnými zákony v jednotlivých státech. Jsem proto rád, že žiji v České republice a nikoliv v zemi bez historie, kterou USA bezpochyby jsou.

