Telička a jeho práce pro Bakalu vám nevadí a Faltýnek ano?! Mluvili jsme s šéfem poslanců SPD Fialou

ROZHOVOR „Naším hlavním sdělením je, že když Babiš, Piráti, ODS, ČSSD, TOP 09, STAN, lidovci a další brání lidem, aby se k Evropské unii vyjádřili v referendu, lidé mohou svůj odpor k EU vyjádřit ve volbách do Evropského parlamentu. Jinou možnost nemají. Tyto volby jsou referendem o EU," řekl nám k blížícím se volbám do Evropského parlamentu místopředseda SPD Radim Fiala.

Poslanci Lubomír Volný, Ivana Nevludová a Marian Bojko opustili hnutí SPD. Jejich důvody známe, co je k tomu ale vedlo podle vás?

Jsou to dezertéři! Hnutí SPD nikoho nevyloučilo. Měli možnost hájit své názory na konferenci svolané v červnu a pokud se jim nelíbilo rozhodnutí předsednictva, mohli věc předložit rozhodčí komisi. Skutečnost je taková, že uvedené možnosti nevyužili. Nechtěli demokratickou diskusi na konferenci, neměli zájem o opravné rozhodnutí rozhodčí komise. Jednali a jednají s jediným zájmem, a to poškodit SPD. Jsou jen tři varianty. Za prvé jednají z politické hlouposti a v naivní touze po dalších politických funkcích, za druhé jednají na něčí objednávku a za třetí je to kombinace obou předchozích možností.

V poslední době byly zrušeny dvě krajské organizace SPD – v Královéhradeckém a v Moravskoslezském kraji, jako důvod zaznívá porušení stanov, můžete být konkrétnější?

Je nutné obě události oddělit. Regionální klub v Královéhradeckém kraji byl zrušen na základě návrhu vedení regionálního klubu a byl spojen s rezignací celého vedení klubu. Šlo o jejich reakci na neúspěch v komunálních volbách a předsednictvo hnutí toto řešení akceptovalo a nyní se v souladu se stanovami připravuje konference, kde bude zvolené nové vedení regionálního klubu.

Příběh regionálního klubu v Moravskoslezském kraji je jiný. Zde se přes opakované upozorňování skutečně stanovy porušovaly, a to skutečně zásadním způsobem. Byla zde vyžadována názorová loajalita k vedení regionu, zakazovala se diskuze mezi členy a byl potlačován menšinový názor. Fungovaly zde nikým neschválená pravidla a když to shrnu, nebudovalo se zde hnutí SPD, ale politická skupina pana Volného. Dnes je zde opět nový klub, který v souladu se stanovami uspořádá konferenci a vedení regionu. Pan Volný zde mohl znovu hájit své názory a postoje, ale o to nikdy jemu nešlo. Jeho záměrem bylo a je podle mého názoru vyvolat explozi rozvratu v SPD před volbami do Evropského parlamentu.

Situace v SPD je podle vás stabilizovaná, nechystají se nějaké další odchody? Jak to fungování celé hnutí SPD ovlivnilo?

Naše hnutí postupuje podle svých stanov a svého programu. Situace je stabilizovaná a hnutí SPD jde pevně do volební kampaně do evropských voleb. Předseda hnutí a vedení hnutí mají silný mandát z volební konference před osmi měsíci. Ten silný mandát drží a demokraticky používá a bude používat. Proto záměr rozvrátit SPD prostřednictvím pana Volného selhal. Rozvrat se nekonal a konala se jen zrada a dezerce. Hnutí SPD je demokratické vlastenecké hnutí, které stejně jako vlastenci v celé Evropě čelí tlaku na rozpad a nejednotnost. Je samozřejmé, že součástí tohoto tlaku je hledání zrádců a politické špíny. Zrada je věc, kdy se zrádce nedočká vděku těch, kteří zradu připravili.

Jak vnímáte dění kolem nedávných policejních akcí ve věci výběru mýta a společnosti Kapsch, kdy se pan Faltýnek setkával s ředitelem Kapsche i šéfem antimonopolního úřadu?

V takových věcech musí dostat prostor policie k vyšetření celé věci. Pokud došlo k porušení zákona, nechť je viník volán k odpovědnosti. Znovu ale opakuji, věc musí prošetřit policie, a nikoliv politici nebo novináři. Je zajímavé, jak jsou novináři diskrétní například k účasti pana Teličky v kauze OKD a jak v jiných případech vyrábí spekulace a téměř chtějí zastoupit soud. A nejlépe i kata.

Myslíte si, že celou situaci Jaroslav Faltýnek ustojí?

Pokud si pamatuji, tak už v případě Čapího hnízda pana Faltýnka část politiků a médií viděla jako viníka a najednou státní zástupce rozhodl, že jeho obvinění je nesmysl. Hnutí SPD v této kauze i v dalších kauzách zastává stejný postoj. Policie musí nezávisle pracovat a objasnit věc. Pokud je někdo vinen, tak padni komu padni.

Blíží se volby do Evropského parlamentu, často se píše, že v nich vyhrají populisté, kam jste také zařazováni, bude tomu tak, a když ano, proč?

Nálepka populisté je používána jako nadávka, ale dobře. Když se podíváme na to slovo, tak „populus“ latinsky znamená „lid“ a populista je někdo, kdo hájí zájmy lidu. Ano, vlastenci mají velkou šanci zvítězit, máme silné spojence v hnutí Evropa národů a svobody (MENF), kde je například Liga italského ministra vnitra Mattea Salviniho, Národní shromáždění Marine Le Penové, rakouští FPÖ, kteří jsou ve vládě, nizozemští Svobodní Geerta Wilderse a tak dále. Navíc kandidují i jiní vlastenci, kteří nejsou zatím v naší frakci a se kterými můžeme spolupracovat, jako například Fidesz Viktora Orbána či německá AfD.

Lidé už jsou naštvaní na diktát Bruselu, masovou imigraci, diktát nadnárodních korporací, pošlapávání svobody. Lidé chtějí získat svou zemi zpět. Nechtějí, aby se z jejich daní platili sociální dávky imigrantům a nepřizpůsobivým a nebylo pak na důchodce a rodiny s dětmi. Lidé nechtějí, aby je vykořisťovaly nadnárodní firmy. Lidé už nechtějí, aby se báli vyjít ve své vlastní zemi na ulici a aby se báli, aby je nepodřízl imigrant či nepřizpůsobivý. Proto budou volit vlastenecké strany.

Jaká jsou vaše nosná témata před evropskými volbami, čím se chcete prosadit v konkurenci stran a dalších hnutí?

Naším hlavním sdělením je, že když Babiš, Piráti, ODS, ČSSD, TOP 09, STAN, lidovci a další brání lidem, aby se k Evropské unii vyjádřili v referendu, lidé mohou svůj odpor k EU vyjádřit ve volbách do Evropského parlamentu. Jinou možnost nemají. Tyto volby jsou referendem o EU.

Od ostatních stran se výrazně lišíme v tom, že Evropskou unii považujeme za nereformovatelnou, podporujeme referendum o vystoupení z EU a spolupráci suverénních státu v jiné organizaci než je EU. EU musí skončit. Také se naprosto jasně stavíme proti nenávistné ideologii islámu a masové imigraci.

Hájíme práva našich občanů proti nadnárodním korporacím, bojujeme proti tomu, že Česká republika je fakticky kolonií Západu a tak dále. Ostatní strany jako ANO, ČSSD, TOP 09 či ODS jen kolaborují s cizími mocnostmi, ať už je to Brusel, Washington či Berlín. Hájíme práva dolních deseti milionů, pracujících, ne práva menšin a neziskovek. Lišíme se i tím, že výrazně podporujeme rodinu a výrazně chceme pracujícím rodinám s dětmi pomoci i ekonomicky.

Spolupracujete při výběru evropských volebních témat i s vašimi spřátelenými stranami v zahraničí?

Ano, spolupracujeme. Samozřejmě, že každý stát má své národní zájmy, ale spojuje nás boj za suverenitu národních států, občanské svobody, boj proti islamizaci a hájení práv obyčejných lidí proti elitám a obhajoba demokracie proti diktatuře neomarxistických sluníčkářů. Rovněž se ukazuje, že řeči o extremistech jsou nesmysl. Rakouská FPÖ a italská Liga řeší ve vládě konkrétní problémy lidí. Salvini prakticky zastavil nelegální imigraci a rakouští Svobodní zavírají nenávistné mešity a bojují proti politickému islámu. Jejich zkušenostmi se můžeme inspirovat. Vidíme, že „to jde“. Bolsonaro v Brazílii, Trump v Americe, Putin v Rusku, Orbán v Maďarsku, Svobodní v Rakousku, Liga v Itálii. Vlastenci si berou své země zpět z rukou nadnárodních sluníčkářských elit, které lidem jejich vlast ukradly. Naše země musí být opět naše.

autor: B. Richterová a T. A. Nový