Ty četné neodebility lze vidět jak v EU, tak za oceánem. Kdyby to platilo i u nás, z kriminálu bych zřejmě nevylezl. Primář a expolitik ČSSD promluvil

ROZHOVOR „Všechno jde, když se chce. Leč ono se jaksi nechce. Absolutně chybí sebereflexe. Ale taky proč. Vždyť pro ty opravdu vyvolené pár mandátů ještě zůstalo. A od ledna se jejich příjmy opět navyšují. Co je doma, to se přece počítá. Nicméně přiznávám, že apatie většiny ‚prosté‘ členské základny je více než udivující. Třeba se do sjezdu probudí. Ale po léta cíleně a pragmaticky budovaná roztříštěnost je její obrovskou překážkou,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz o situaci ČSSD její bývalý poslanec Jiří Koskuba, primář II. interního oddělení nemocnice na Bulovce v Praze.

Prokázal jste letos až věštecké schopnosti hodné Nostradama či Sibyly, kdy jste po dvaceti letech opustil ČSSD s tím, že opouštíte Titanik. A volby dopadly pro sociální demokraty skutečně katastrofálně. Nyní je strana otřesená po těžkém K.O. a preference se jí ještě propadají. Což se vám jako dlouholetému členovi jistě nesleduje lehko. Dokáže se ČSSD z této agónie zavčasu probudit a přestane páchat na sobě rituální sebevraždu? A co říkáte na fakt, že po takovém debaklu vedení strany okamžitě neodstoupilo? Nebo to opravdu hned nešlo?

Vážený pane redaktore, soudím, že už jen jako pouhý prostý občan a svým způsobem vlastně neúspěšný politik nemám co moc komentovat. A že o to vůbec někdo stojí. Nicméně je slušnost na otázky odpovědět. Zvláště pak ParlamentnímListům.cz, které byly jediné, kdo se po dvě parlamentní sezóny o mé mnohdy nekonvenční názory zajímal. Nuže, všechno jde, když se chce. Leč ono se jaksi nechce. Absolutně chybí sebereflexe. Ale taky proč. Vždyť pro ty opravdu vyvolené pár mandátů ještě zůstalo. A od ledna se jejich příjmy opět navyšují. Co je doma, to se přece počítá. Takže každý měsíc či rok v nějaké té funkci dobrý. Ne každý se totiž uživí mimo politiku, nemyslíte? Nicméně přiznávám, že apatie většiny „prosté“ členské základny je více než udivující. Jako by si ČSSD zkoušela tu tolik kritizovanou paní Valachové inkluzi v praxi sama na sobě. Škoda. Třeba se do sjezdu probudí. Ale po léta cíleně a pragmaticky budovaná její roztříštěnost je obrovskou překážkou. Jak jsem však pochopil – bohužel pozdě – takhle to vypadá ve většině politických stran. Tam na nějakou týmovou práci, nasazení a natož přátelství, které mi je z nemocniční medicíny vlastní, není prostor. Vítězí nikoliv ten nejchytřejší a schopný. Ale ten nejtvrdší a nejschopnější – všeho, pochopitelně.

Straně například chybí lídr. Kdo by jím mohl být? Například Jeroným Tejc – jehož projev na březnovém sjezdu jste velmi chválil – ze strany po dvaceti letech vystoupil...

Však taky o to šlo. V historii to není ani poprvé, ani naposledy. Zlikvidujete-li potenciální soupeře, vládne se vám pak klidněji a déle. Nu a kde nic není, ani smrt nebere. A ono skutečně není. Opravdového a hlavně kvalitního oranžového sjednotitele již dlouho nevidím. Bohužel. Rád se budu mýlit.

V ČSSD, a tedy i v politice, jste byl 25 let. Je z tohoto pohledu rok 2017 pro vás osobně klíčový, zásadní, výjimečný?

Nemyslím si. Byl to rok jako každý jiný. Mimochodem, každý jsme nahraditelný.

Volby vyhrálo zcela jasně ANO neboli AgroANO, jak jej nazýváte vy. Dokážete odhadnout, zda nějaká Babišova vláda – první, druhá či kolikátá – získá důvěru?

Ne, nejsem Sibyla. A co se skutečně děje ve Sněmovně, už nevím. Věděl-li jsem při svém primitivním smyslu pro čest a upřímnost kdy vůbec. Intriky mi nikdy nebyly vlastní. Nepředpokládám ale, že by si kapříci sami vypustili rybník. Kdyby totiž došlo k novým předčasným volbám, někteří se tam už fakt nedostanou. Mimochodem, soudruzi se k tomu svým jistým patolízalstvím rovněž blíží. A opět hlavně ANO to využije ve svůj prospěch. Tak jako to teatrální odvolání a vydání svého majitele. Prostě to umí. Možná tak opravdu nastal čas, aby Andrej Babiš vládl. A sám. Zřejmě i zde platí, „kdo nezažil, neuvěří“. Tím proboha netvrdím, že to vysloveně musí skončit katastrofou. Tahle země přežila i jiné politické kádry. Ale třeba zvolení poslancem, a dokonce opětovné jmenování ministrem u pana Ťoka, ve vší úctě, mne jaksi překvapilo. Jistě jsem se po celou jeho předchozí éru v neskutečných zácpách všude a kamkoliv nevztekal sám. Což ovšem neplatí jenom o něm, abych byl spravedlivý.

Jak se vám jeví nový mladý ministr zdravotnictví, jenž se proslavil v pěvecké soutěži Česko hledá Superstar, Adam Vojtěch?

Pan Babiš nám sliboval odborníky, že? Ve vší úctě, ministerstvo zdravotnictví a celý jeho resort rozhodně není ve stavu, kdy by mu mělo být do zpěvu. Naopak. Ale to by bylo na opětovně dlouhé povídání. Musím přiznat, že nesporné sebevědomí pana Mgr. et Mgr. Adama mne udivuje. Nezávidím mu. Zdravotnictví také ne.

Čekají nás prezidentské volby. Šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz k tomu uvedl: „V těchto volbách podle mě vůbec nemá smysl proti Zemanovi kandidovat. Jsou to vyhozené peníze a ztracený čas. Zeman správně četl nálady ve společnosti celých pět let, správně formuloval své základní postoje, a proto má jednoznačně nakročeno k obhájení mandátu.“ Jaký je váš názor? Může vyhrát někdo jiný? Horáček, Drahoš, Topolánek?

Opravdu to tak vypadá. Současný pan prezident je tvrdý pragmatik. Proto je logické, že se ve svých vystoupeních, projevech a tu a tam i činech přibližuje hlavně voličstvu ANO a pana Okamury. To pomíjím ty tradiční bývalé či zbývající voliče „oranžové“. Vyjde-li mu to, pak je opětovné zvolení možné až jisté. Těžko to lze nějak kritizovat. Chcete-li být totiž zvolen čímkoliv, musíte mít prostě většinu hlasů. Jsou-li volby čisté. Jistě, je krásné, bojujete-li „jen a pouze“ za pravdu. Pak však skončíte nejspíše na smetišti politických dějin. Ne-li přímo na hranici. Ale rozhodnou voliči. Překvapení nelze nikdy vyloučit. Jukněme se za Atlantik. I když si nejsem zcela jistý, zda ještě dnes má tamní prezident tolik fandů, jako měl při svém zvolení. Alespoň já se k nim nějak nepočítám. Nu a sousedy Germány a jejich volbu nehodlám vůbec komentovat. Jsou svátky klidu a míru, ne?

V USA se rozjela kampaň Me Too. Rozhodně nechci zlehčovat sexuální obtěžování, ale není tahle kampaň přehnaná, někdy až připomínající hon na čarodějnice – i když v tomto případě jde hlavně o muže?

Je to jen a pouze další ze šíleností tohoto světa. Jak vidno, vskutku naprosto globalizovaného. Tyto četné neodebility lze vidět jak zde v EU, tak za oceánem. Kdyby to platilo i zde u nás, zřejmě bych už z kriminálu nevylezl. Drtivá většina zdravotnického personálu jsou totiž ženy. A vůbec neumím posoudit, kolikrát jsem se vlastně dopustil podobného „zločinu“. Nejen během MDŽ a vánočních večírků. Rozhodně jsem několikrát utrousil: „Vám to ale dnes sluší...“ ... Raději toho nechme. Jsou tu vánoční svátky a ty já nejen ctím, ale mám rád. Ono zase tolik těch dnů, kdy se lidé k sobě chovají slušně, moc nezbylo. Proto mi dovolte popřát čtenářům krásné Vánoce a co nejklidnější celý nový rok. Kéž nebude alespoň horší, než byl ten letošní.

Psali jsme: Exposlanec ČSSD ostře: Kdyby byl Sobotka čestný voják, musel by se místo přijetí dalšího mandátu zastřelil V Říši se fakt ti vítači naprosto zbláznili, Merkelová bude škodit Evropě dál. Bude lépe EU opustit. USA jsou světový dráb. Poslanec, který odešel z ČSSD, promlouvá Úděsné. Je cosi shnilého v našem státě. Halíkův úmysl mi zavání inkvizicí. Koskuba promluvil i o Babišovi a Zemanovi Taškařice, žumpa. Poslanec Koskuba prozrazuje, co se dělo ve sněmovně kolem vydávání Babiše

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Oldřich Szaban