Ukrajinská pšenice: Kšeft nad kšefty. Teď se v EU rozjede. A ceny u nás

VIDLÁKŮV TÝDEN Obilná dohoda na Ukrajině padla. A co teď? „Rýsuje se nám tu skvělý byznys. Nadnárodní korporace budou evropskou pšenici vyvážet na světové trhy, kde bude celkem drahá kvůli chybějícímu ukrajinskému exportu přes moře a zároveň budou do Evropy importovat levnou ukrajinskou pšenici, protože Ukrajincům nic jiného nezbude. To by bylo, aby se toho nechytli i další obchodníci,“ odhadl moravský zemědělec a bloger Daniel Sterzik, zvaný Vidlák. Ten občanům též rozklíčoval údaje ČNB o tom, kdo u nás loni zvedal ceny potravin.

Tak jste předpověděl konec obilné dohody na Ukrajině. Polsko a Maďarsko už se snaží zamezit tomu, aby ukrajinské obilí „frčelo“ do Evropy. Co kdyby nakonec přijelo? Co si o tom všem vlastně myslet?

Řeknu to asi takto: Pokud Ukrajina nebude schopna exportovat své komodity přes Černé moře a zatím to vypadá, že fakt nebude, tak jí zbývá jen jediná cesta, a to přes EU. Nejvíce asi přes baltské přístavy. Ceny na komoditních burzách už zareagovaly a začaly stoupat. Na exportu obilovin je nejdražší nakládka a vykládka. Pokud k tomu dochází na logistické trase vícekrát, musí být obilí extrémně levné, aby se to vyplatilo. Ukrajinské obilí ovšem tuto podmínku splňuje dokonale. V praxi to pak bude vypadat tak, že Ukrajina bude exportovat do EU a západní země Evropy zase budou exportovat do světa přes své přístavy.

Rýsuje se nám tu skvělý byznys. Nadnárodní korporace budou evropskou pšenici vyvážet na světové trhy, kde bude celkem drahá kvůli chybějícímu ukrajinskému exportu přes moře a zároveň budou do Evropy importovat levnou ukrajinskou pšenici, protože Ukrajincům nic jiného nezbude. To by bylo, aby se toho nechytli i další obchodníci. Na jedné straně šance na vysoké zisky díky exportu a na druhé straně šance na vysoké zisky díky importu. Kšeft ýbr ales. Já osobně čekám, že ceny pšenice půjdou dolů.

Česká národní banka rozklíčovala, kdo může za zdražení mléka, kuřecího masa a obilí. ČNB je jistě kvalitní instituce, ale i ona potřebuje oponenturu z praxe…

Chudák Petr Fiala... už i ČNB je dezinformátorskou organizací. Ukazuje se přesně to, co tady už půl roku melduju... Na vysokých cenách si nejvíc namastili kapsu nadnárodní obchodní řetězce a nejvíc na to doplatili ti, pro které jsou potraviny podstatnou částkou rodinného rozpočtu. Akorát nějak nevím, jak v tom figuruje Babiš. V grafech je vidět, že jeho potravinářské firmy (které podle vlády v podstatě ovládají české potravinářství) nijak podstatně nezdražily. V podstatě přenesly svoje náklady dál, ale že by si nasadily o tolik vyšší marže, to v číslech vidět není.

Prvovýrobci samozřejmě do cen promítli zvýšené náklady na hnojiva, chemii, naftu a energie. Nejvíc ale vydělali ti, kteří nemuseli udělat nic a kteří u nás nemají žádnou společenskou odpovědnost. Prostě urvali, co se urvat dá a vláda je v osobě pana Prouzy ještě hájila a šla jim na ruku.

Především se ale ukazuje, že vysoké ceny (a vysoká inflace) nemají co dělat ani s přechozí vládu ani s válkou na Ukrajině. Je to diletantství této vlády a neschopnost řešit problémy. Neexistuje žádný objektivní důvod pro drahé potraviny. Jen nenažranost na straně jedné a lokajství na straně druhé.

Jinak, v článku jste si jistě všiml zajímavého tvrzení: Dochází k přesunu peněz v neprospěch zaměstnanců a střední třídy. Lze to pozorovat?

Tohle jediné mě nepřekvapilo. Vždyť to je politika liberální demokracie. Obírat ty, kteří se nemohou bránit. Babiš svojí politikou zařídil, že pracující lidi měli úspory, důchodci měli slušné důchody a studenti si žili levně. Tato vláda to napravila. Obrala lidi o úspory pomocí vysoké inflace, obrala důchodce ořezáním valorizací a obrala i rodiny s dětmi a studenty. Připomíná mi to středověkou politiku panovníků vůči Židům. Nejdřív je nechali něco nahospodařit a pak je při nějakém tom pogromíčku zase obrali. Liberální demokracie to dělá stejně. Nechá lidem iluzi, že když budou pracovití, tak zbohatnou a pak udělá nějakou krizi, aby ospravedlnila jejich obrání až na kost.

Pokud jde o potraviny, tak probíhající žně prý nepřinášejí zrovna nejlepší kvalitu. Co se děje?

Zrovna dneska mám na blogu článek, který celou problematiku letošní úrody probírá podrobněji. Ukazuje se, že zemědělci šetřili na hnojivech. Ale to jsem také mockrát psal. Nikdo by nejednal jinak, když nevíte dne ani hodiny, kolik bude stát tuna ledku. Cenové výkyvy byly loni naprosto šílené a když pak příroda zadělala na rekordní úrodu, nikdo tomu moc nechtěl věřit a nechtěl na poslední chvíli draze nakoupit, aby dodal dusík do půdy.

Loni se téměř nedalo narazit na krmnou pšenici, letos je jí minimálně třetina úrody. A ten zbytek dosahuje potravinářské kvality jen tak tak. Jediné štěstí je v tom, že výnosy jsou letos tak velké, že i krmná pšenice pokryje náklady. Tedy... teď. Jak budou vypadat ceny za měsíc, to nikdo neví.

Zemědělci si letos určitě stěžovat nebudou. Výnosy jsou značné a výkupní ceny ještě nejsou nízké. Zároveň se po mnoha letech dostala do zisku i živočišná výroba. Kdyby teď chtěl ministr zemědělství Výborný dělat až do konce volebního období mrtvého brouka a zařídil jedinou věc – aby k nám nešla ukrajinská pšenice, tak bych snad lidovce i vzal na milost.

Z Ukrajiny přišla zpráva o útoku na Krymský most. Tam je díra jako trám, to je jistě pravda. Další informace jsou podivné. Rusové prý v Charkovské oblasti soustřeďují masivní sílu. Rusové to odmítají, že tolik tam nemají. Protiofenziva prý postupuje, ale pomalu. Co si z toho všeho vyvozujete?

Myslím, že se zase jednou všechny armády chystaly na minulou válku a když pak došlo na válku, všechny překvapilo, co je zase jinak. Před půl rokem Rusové postupovali, ale velmi pomalu a naši vojenští analytici se jim posmívali pro neschopnost. Teď je ve stejné situaci Ukrajina a postupuje ještě méně a ještě hůře i přes dodávky zbraní ze Západu i přes západní výcvik. Vidlácky se tedy ptám: Fakt to Rusům šlo tak blbě? Fakt jsou Rusové tak neschopní? Nebo je to prostě jen tím, že válka se dneska dělá jinak, než před deseti lety?

Stejně tak by nás už asi nemělo překvapit, že Rusům sice dochází jídlo, munice, technika i vojáci, a najednou, jako když lusknete prstem, jim to nedochází a naopak soustřeďují velké útočné síly. Nikdo se samozřejmě neptá, jak jde obojí dohromady a nikdo nevyvozuje žádnou odpovědnost.

Hlavně, že máme ten správný narativ... Můj bratr nedávno lakonicky poznamenal, že nadkritické množství lidí si u nás myslí, že válku vyhrajeme tím, že Rusko velmi šťavnatě pomluvíme. Každopádně má pravdu v tom, že v propagandě jsme pořád nejlepší na světě. Akorát propagandou se ofenziva udělat nedá.

Jindřich Rajchl učinil to, co už tu bylo: Citoval Hemingwayovo tvrzení, že národ by ve válce měl postřílet svou vládu. A půjde za to jako advokát před kárnou komisi ČAK. Je to v pořádku?

Che, che... to by mě zajímalo, za co ho chce komise popotahovat? Za to, že citoval světového klasika? Nebo bude komise rovnou popotahovat i Ernesta Hemingwaye za jeho výrok, že ti, kdo tyjí z války, by měli být postříleni občany své země? Budou Jindrovi dokazovat, že Černochová a spol. tyjí z války, čímž je jasné, že Jindra myslel je, a proto je trestné, vyzývat k jejich zastřelení?

Advokátní komoře se podaří jediná věc – udělat Jindrovi ještě větší reklamu. On už se postará, aby se každičký detail tohoto případu dostal na veřejnost. Lidi budou ohryzávat monitory, jak se u toho budou bavit. Tohle Jindra prostě umí jako žádný jiný. Nejlíp všichni dělali, když mlčeli. To si Jindra musel cestu k pozornosti prošlapávat sám. Stálo ho to hodně úsilí, času a peněz. Teď už mu jen stačí citovat velikány světové literatury a zbytek udělají aktivní blbci sami a zadarmo.

Tak trochu „na kobereček“ šel i ministr Stanjura. Na rozpočtovém výboru vysvětloval, že to nebyl on, kdo započítal do rozpočtu 50 miliard, které nepřišly. Vysmála se mu Schillerová i Kalousek. Není to vlastně vtipné?

Bylo by to vtipné, kdyby pan Stanjura nebyl ten, kdo má odpovědnost za dva biliony korun státního rozpočtu... Takhle je to hodně šibeniční humor. Padesát miliard sem nebo tam... smějme se, ona je to cifra, která už je vlastně mimo jakoukoliv představivost. Ani ne za půlku této částky si Andrej Babiš koupil rakouskou firmu Borealis, která vlastní několik továren na výrobu hnojiv a logistickou trasu podél Dunaje. A to je asi hlavní rozdíl mezi Babišovou a touto vládou. Babiš umí utratit dvacet miliard, aby mu to ohromně vydělalo. Umí těch dvacet miliard rozklíčovat, umí do Borealisu poslat lidi, kteří mu seženou potřebné informace o výhodách a nevýhodách tohoto obchodu a výsledkem bude zisk. Stanjura se umí o padesát miliard prostě splést.

Vláda, konkrétné Hladík z MŽP, zaujala i plánem na zálohovou dotaci na rekonstrukci „domu po babičce“. Prý je u nás obrovské množství starých „barabizen“, které se mohou opravit, aby v nich lidé mohli bydlet. A nebudou muset na orné půdě stavět domy nové. Je to dobrý nápad?

Hele, já tomu prostě nevěřím. Nevěřím, že v této zemi dostane kdejaký hejhula s barákem po rodičích až milionovou dotaci na zateplení baráku a nové vnitřní instalace. To by bylo až příliš krásné. V tom bude celá řada háčků... nebo spíš háků jak lodní kotva. Naše státní pokladna je vybrakovaná, Stanjura se splete klidně o padesát giga, ale u Hladíka se budou rozdávat miliardy pro obyčejné lidi, povětšinou dezoláty? Aby žili lépe a radostněji v opravených domech? Nebo už se blíží volby a je zapotřebí něčím zaujmout ubývající voliče?

Jako sci-fi je to hezké, ale zatím to mám zařazeno ve stejné kategorii, jako že Ukrajina už brzy zvítězí, naše firmy budou obnovovat Luhanskou oblast a už brzy doženeme platově západní Evropu...

