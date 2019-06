Upozornil, že kolegyně operuje v hidžábu. Pak následovaly roky potíží. Česko-britský lékař promlouvá o životě v multikulturní zemi

Z BRITÁNIE DO BOHEMIE Lékař Vladislav Rogozov je vděčný osudu, že ho obdaroval hned dvěma domovy. Prvním je Česko a druhým Anglie. Mít dva domovy považuje za velmi dobrou příležitost vnímat každou zemi zblízka a přitom s určitým nadhledem a perspektivou země druhé. Je optimistou a věří, že Česká republika má stále jedinečnou příležitost. Příležitost vyvarovat se negativních jevů, které dnes můžeme vidět v jiných vyspělých zemích. Také věří, že důležitým krokem k tomuto cíli je šíření povědomí o současném dění mimo Českou republiku. Právě to bude hlavní náplní této informační rubriky.

Pamatuji si na báječné slovní spojení „stará dobrá Anglie“, které vyvolávalo pocit jistoty a respektu k tradicím. Také oficiální název Spojené království Velké Británie a Severního Irska dýchá vznešeností. S čím bychom si ostrovní stát měli spojovat teď?

Velká Británie byla v mnohém a mnohým zdrojem inspirace. A bude tak tomu zřejmě i nadále. Nemusí to však už být nutně jen ve smyslu pozitivním. Velká Británie se totiž mění. Prochází nejzásadnější změnou společnosti od příchodu Vikingů či normanských rytířů Viléma Dobyvatele. Sledovat takový překotný vývoj v přímém přenosu musí být pro milovníky historie vzrušující. Pro milovníky tradičních hodnot a „staré dobré Anglie“ to však může být zároveň zdrojem jistých rozpaků či může dokonce vyvolávat vrásky na čele.

Anketa Kdybyste byli poslanci, jak byste příští týden hlasovali o nedůvěře vlády? Pro pád Babišovy vlády 10% Pro setrvání Babišovy vlády 88% Zdržel(a) bych se 2% hlasovalo: 8704 lidí

Když jste se poprvé v lednu 2016 pro ParlamentníListy.cz podělil se čtenáři o zkušenosti lékaře z fakultní nemocnice v anglickém Sheffieldu, následovaly zanedlouho nemalé problémy v zaměstnání. Ocitl jste se dokonce na titulní stránce nejčtenějšího britského deníku. Jaká to byla zkušenost?



Ocitnout se na titulní straně The Sun rozhodně není zkušenost, na kterou by bylo možné se dopředu nějak připravit. Přestože byla redakce deníku následně zaplavena pozitivními a podpůrnými ohlasy, důsledky pro rodinu příjemné nebyly. Náš dům byl po několik dní doslova v obležení novinářů.

Poté, co na mě jistý pan Čulík a jistá paní Pekárková napsali sérii udání, ve kterých mě obvinili z rasismu, se navíc spustila celá lavina dalších událostí. Byl jsem postaven mimo službu, čekal mě stav vynucené odborné izolace a musel jsem se podrobit dlouhému vyšetřování. Byla to zkušenost temná, kafkovská, absurdní, existenciální.

Po mnoha měsících nakonec Britská lékařská komora případ uzavřela s tím, že jsem neporušil žádný zákon ani žádný lékařský stavovský princip a vyšetřování ukončila v můj prospěch. Bylo to období, které bych opravdu nikomu nepřál zažít a o kterém na tomto místě zatím více mluvit nebudu.

Neodradily vás všechny ty potíže od toho veřejně se o problematických záležitostech vyjadřovat?

Je to věc volby. Kolem nás se skutečně dějí závažné věci. Můžeme před nimi oči buď zavírat, nebo se naopak snažit je otevírat druhým. Určitě to však není jednoduché. Diskutovat věcně a svobodně o „citlivých tématech“ může být v dnešním světě velmi složité a nebezpečné. Často pak taková diskuse připomíná chůzi v husté džungli, po minovém poli a na tenkém ledě zároveň. Například urputné uplatňování principu politické korektnosti se až velmi často dostává do přímého konfliktu s právem na svobodu projevu.

Fotogalerie: - Čaputová na Hradě

Mnozí lidé také odmítají vidět pravdivý stav věcí, zaslepeni ať už neznalostí, nezájmem nebo nějakou ideologií, která potlačuje jejich kritický a svobodný úsudek. Zároveň jsou mezi námi lidé, kteří neváhají nálepkovat své spoluobčany s odlišnými názory jako rasisty, fašisty, xenofoby, pravicové extremisty, populisty a kdovíco všechno ještě. No a potom zde samozřejmě existují i názory nepokrytých nepřátel svobody a demokracie – všech těch opravdových rasistů, fašistů, extremistů, komunistů, islamistů a všech jim podobných.

A pokud jde o velká média, tak ta, bohužel, často informují selektivně a nevyváženě. Přidáme-li pak do tohoto hrnce všechny ty trolly a šiřitele fake news, tak je zřejmé, jak spletitá a nepřehledná může současná informační džungle být.

O čem si tedy budeme v informační rubrice „Z Británie do Bohemie“ povídat, abychom nezabloudili v husté džungli, nedošli úhony v minovém poli ani si nenatloukli na ledě?

Budeme v ní nabízet pouze informace ozdrojované, dohledatelné anebo již dříve publikované v renomovaných médiích. Osobní zkušenosti a názory zde naopak většinou zveřejňovat nebudeme. Některé negativní jevy jsou totiž natolik vzdálené každodenní české zkušenosti, že by se takové texty snadno mohly stát cílem osobních útoků nejrůznějších nenávistných lidí a jejich nálepek. Věřím také, že si zde budeme povídat i o věcech pozitivních a z české perspektivy zajímavých, kterých je v Británii veliké množství.

Co byste v úvodním dílu „Z Británie do Bohemie“ chtěl vzkázat právě takovým lidem, u nichž i ty ozdrojované informace mohou vyvolat nenávistné útoky a přidělování nejrůznějších nálepek?

Pro jistotu – pevně a nahlas – opakuji pro všechny statečně se schovávající trolly a lidi šířící nenávist a nálepky: jsem bytostným zastáncem svobody, demokracie, rovnosti, solidarity a tolerance, a naopak zcela opovrhuji a distancuji se od všeho, co představuje rasismus, fašismus, komunismus, islamismus a jakýkoli jiný extrem-ISMUS potlačující lidskou svobodu a důstojnost.

Toho, že by s vaším zveřejňováním informací mohl mít problém váš český nebo britský zaměstnavatel, jak už se v minulosti stalo, se neobáváte?

Právě proto musím uvést, že jakékoli názory, které se v seriálu „Z Británie do Bohemie“ objeví, nereprezentují názory, hodnoty nebo postupy žádného z mých zaměstnavatelů.

Psali jsme: Český lékař dlouho žijící v Británii varuje: Angličané ve stovkách volebních obvodů ztratili volební většinu. To zatím ČR nehrozí, ale... Teroristické útoky, nezkrotné muslimské buňky a vztek vybíjený na bezbranných Středoevropanech. To je dnešní Británie, líčí český lékař Rogozov. Zná prý lidi, co chtějí emigrovat do ČR Teroristické útoky, nezkrotné muslimské buňky a vztek vybíjený na bezbranných Středoevropanech. To je dnešní Británie, líčí český lékař Rogozov. Zná prý lidi, co chtějí emigrovat do ČR Český lékař v Anglii pyká za to, že varoval před islamizací Británie. Neuvěříte, co všechno proti němu spunktoval Jan Čulík

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Jiří Hroník