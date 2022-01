Vakcíny. Pokusy na lidech? Vražda lékaře-kritika. Na ty největší „ryby“ míří žaloba. Smetou ji v Haagu? Benjamin Kuras má informace

OBZOR BENJAMINA KURASE Santa Claus jako homosexuál, nebo černoch? Spisovatel Benjamin Kuras upozorňuje na průzkum veřejného mínění v Británii, ze kterého vyšly pro mnohého konzervativního Čecha možná až neuvěřitelné výsledky. Zároveň se věnuje žalobě, kterou podala skupina světových osobností u mezinárodního trestního soudu v Haagu v souvislosti s vakcínami. A to kvůli podezření ze spáchání zločinu proti lidskosti podle Norimberského kodexu. O co jde konkrétně a na jaká známá jména žaloba míří? Dozvíte se.

V těchto svátečních týdnech se nic světoborného na mezinárodní scéně nedělo. Jen pár nových událostí okolo covidu, čistka nepokrokových vojáků v americké armádě, prudký pokles Bidenovy popularity a návrat komunismu v Chile. My si nejprve všimneme události charakteru ryze svátečního (někde už se těm svátkům nesmí říkat „Vánoce“, podle direktivy Evropské komise). A zaostříme na osobnost Santa Clause, která se od původního svatého Nikolase alias Mikuláše mění s dobou. V anglosaském světě byl už dávno odsvěcen a sekularizován, letos poznáváme i jeho jiné osobní stránky. Kde začít?

V Norsku. Tam v televizní reklamě na norskou poštu Santa láskyplně a něžně líbá osamělého muže, jemuž dává sebe jako vánoční dárek. Odpovídá tak na jeho dopis „Milý Santo, k vánocům chci jen tebe“. Reklamní spot je pojmenován „Když Harry potkal Santu“, podle populárního romantického filmu s Hanksem a Ryanovou. Reklama končí titulkem „V roce 2022 Norsko slaví 50. výročí možnosti milovat, koho chcete“. Připomíná tak, že před 50 lety Norsko dekriminalizovalo homosexualitu. Reklamní spot rozvířil po světě debatu o možných variantách Santovy modernizace, „wokeizace“ a „LGBTQizace“. Sondáž veřejného mínění agentury YouGov v Británii kladla otázku, zda by si svět neměl z Norů vzít příklad a Santu přizpůsobit duchu doby. Výsledky vypadají takto: Za homosexuála by ho přijalo 50% Britů celkově, 60% ve věkové kategorii 18-24. U osob kategorie LGB se souhlas vyšplhal až na 76 procent. Ženu by z něho chtělo mít 45% mladých (18-24), ale jen 27% celkově. Téměř polovina všech by se spokojila se Santa Clausem černým, hnědým, žlutým nebo jinak etnicky odlišným, přinejmenším do bronzova středomořsky až blízkovýchodně opáleným – těch bylo nejvíc. Ostatně tady se asi trefili i historicky přibližně správně. Svatý Nikolaus – ten pravý, svatý, ze 4. století – byl snědý Řek z dnešního Turecka. Zdá se tedy, že Santa Claus coby bílý, vousatý heterosexuál, nebo možná asexuál, mužského pohlaví – jak se zrodil v reklamách Coca-Coly ze 30. let minulého století – dosloužil a půjde na smetiště dějin. Spolu s Dědou Mrázem.

Covid – a novinky okolo něj, kontroverze, spory, informace, dezinformace?

„Vrátil jsem se domů dřív a našel jsem je spolu v posteli.“

„A co se stalo potom?“

„Potom oba umřeli na covid.“

No dobře, ale bavme se třeba i o žalobě na několik světových osobností, podané u mezinárodního trestního soudu ICC v Haagu v souvislosti s vakcínami. Ne že bychom zde chtěli vést anti-vax rebelii, jen stručně podejme zprávu, oč v této žalobě přesně jde.

Žalobu podala skupina osob, v níž je i bývalý viceprezident a šéf výzkumu farmak na alergie a respirační potíže firmy Pfizer dr. Mike Yeadon. Na seznamu žalovaných jsou mimo jiné šéfové hlavních výrobců vakcín, Boris Johnson, dr. Fauci, Bill a Melinda Gatesovi, šéf světové zdravotnické organizace Ghebreyesus, šéf Světového ekonomického fóra Schwab. Žaloba vyslovuje podezření, že se dopustili zločinů proti lidskosti podle Norimberského kodexu.

Ten bude asi potřeba čtenářům vysvětlit?

Byl zaveden po druhé světové válce po soudu s nacistickými lékaři obviněnými z krutých pokusů na živých lidech. Stanovil (zestručněně řečeno) zákaz lékařských experimentů, jejichž bezpečnost nebyla dokonale prokázána a k nimž pacient nesvolil nebo je nemůže během exprimentu zastavit. Žalující tým žádá Soud, aby zahájil vyšetřování. Jde mimo jiné o tato nařčení, k nimž nabízejí důkazy: Záměrně a podvodně přeháněné počty nakažených covidem, vzhledem k nespolehlivosti testů. Změna diagnózy na covid u nemocí jako chřipka, zápal plic a respirační infekce. Používání vakcín s nedokončenými testy bezpečnosti. Použití nové a pro lidi dosud neschválené vakcínové technologie mRNA, jejíž dlouhodobé následky jsou neznámé. Začlenění nanostruktur hydroxidu grafenu, na jejichž smrtelnou škodlivost ve vakcínách upozornil Dr Andreas Noack, následně zavražděný (jeho vraždu žádá žaloba vyšetřit). Neúčinnost roušek. Cenzura „neoficiálních“ informací. Klamání veřejnosti. Omezování svobod. A další desítky stran konkrétních případů. Zda se jimi bude ICC zabývat, není zdaleka zaručené, britský soud tutéž žalobu zamítl. A sám dr. Yeadon je vláčen médii jako „přední osobnost antivakcínových konspiračních teorií“, která „útočí na vakcíny vylhanými nebo neprokázanými údaji.“ Každopádně by dobrým dramatem bylo alespoň vyšetření vraždy dr. Noacka.

V americké armádě údajně probíhá jakási čistka vojáků konzervativních, nepokrokových, či pravicových extrémistů, bílých supremacistů, nacionalistů, či jak se jim všelijak spílá, a jsou posuzováni třeba taky podle toho, jaké webstránky sledují. Kdo kádrování provádí, či jak se provádí, a s jakými výsledky?

Provádí je nové oddělení Ministerstva obrany s názvem „Countering Extremist Activity Working Group“ – něco jako Pracovní skupina čelící extrémistickým aktivitám“. K takovým aktivitám patří nejen členství nebo finanční podpora nějaké extrémistické organizace, ale taky třeba toto: Účastnit se kampaně proti potratům. Být členem náboženské kongregace, která je proti homosexuálním sňatkům. Být zaujat proti transgenderismu. Navštěvovat konzervativní webstránky a stránky upozorňující na nebezpečí islamizace. Podporovat Donalda Trumpa. Kádrování řídí poradce ministra obrany Lloyd Austin Garrison, který už dřív proslul rčením, že kdo podporuje Trumpa, je rasista.

To asi v americké armádě moc bojových drsňáků nezbude. Je i to jedna z příčin prudkého pádu Bidenovy popularity?

Určitě jedna, ale zdaleka ne hlavní. Tou byl chaotický úprk z Afghánistánu, ponechání amerických občanů tam, a přeprava více než stovky tisíc neprokádrovaných Afghánců do USA. A taky otevření mexických hranic a příliv ilegálních migrantů. No a samozřejmě hromadící se důkazy Bidenovy nekompetence a postupující demence. Biden ztrácí sympatie i mnoha voličů Demokratické strany, v níž nedávná sondáž firmy Rasmussen zjistila, že až 40 procent jich souhlasí s impeachmentem, tedy zbavení prezidentské funkce. Pozoruhodné je, že s tím souhlasí 56% černochů. Těch, o nichž Biden kdysi řekl, že „černoch, který nevolí Bidena, není černoch“. A taky 61 procent jiných etnických skupin. Celkově sečteno, 60 procent Američanů by se ho rádo zbavilo.

Zůstaňme na americkém kontinentě. Zajímavé zprávy z Kuby a Chile.

Kuba podepsala vstup do čínského programu „Belt and Road“ čili pásu a cesty, což je od čínských komunistů geniální strategie postupného ekonomického a politického ovládutí kdysi takzvaného „Třetího Světa“. Zatím strategie mířila hlavně na Afriku a postsovětskou střední Asii. Tímto se tedy dostává za humna Spojeným státům. A Chile si zvolilo komunistického prezidenta. Jmenuje se Gabriel Boric, je mu 35 let, vyrostl ze studentského radikálního neomarxistického hnutí jako jeden z jeho vůdců, a získal ve volbách 56%. V povolební řeči slíbil, že bude „tvrdě bojovat proti privilegiím menšiny“.

A dnešní komedie?

Našel jsem dvě.

May Aitchinson, vousatý reportér výšky metr osmdesát, si v několika londýnských obchodních domech vyzkoušel, zda ho pustí do ženských převlékáren, když se prohlásí za ženu. Povedlo se mu to ve čtyřech, včetně slavných Selfidges a Harrods.

Britská skautská asociace se omluvila za to, že dva roky soudně stíhala pomocnou vedoucí Mayu Forstaterovou za to, že vousatého transgenderového vedoucího Gregora Murrayho (transgenderovou vedoucí Gregorii Murrayovou?) omylem označila zájmenem „on“ místo „oni“, jak si on přál být nazýván, a tím poškodila pověst skautingu. První soud vynesl rozsudek, že „její názory si nezaslouží úctu v demokratické společnosti“. Po odvolání byla obžaloby zproštěna s tím, že „to neudělala schválně s úmyslem uškodit, a že nešířila lži o „nich“ (tedy o něm).

A vlastně tři. Manchesterská stavební firma našla mezi svými stavebninami jednoho z nejjedovatějších hadů. Komické na tom je, že to bylo v zásilce cihel dovezených z – Pákistánu. Cihel. Z Pákistánu. Nebo že by to bylo tragické?

